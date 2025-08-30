Challenger 125 Siviglia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel Md e due nelle quali
Challenger 125 Siviglia – Tabellone Principale – terra
(1) Roberto Carballes Baena vs Genaro Alberto Olivieri
Pol Martin Tiffon vs Henrique Rocha
Qualifier vs (Alt) Lorenzo Giustino
Albert Ramos-Vinolas vs (8) Vilius Gaubas
(4) Dusan Lajovic vs Elias Ymer
Qualifier vs Frederico Ferreira Silva
Gonzalo Bueno vs (WC) Javier Barranco Cosano
(Alt) Daniel Rincon vs (7) Pablo Carreno Busta
(5) Tomas Barrios Vera vs Qualifier
Qualifier vs Carlos Sanchez Jover
Daniel Merida vs Christoph Negritu
Nicolas Alvarez Varona vs (3) Jaime Faria
(6) Ignacio Buse vs (WC) Bernabe Zapata Miralles
Facundo Diaz Acosta vs (WC) Pablo Llamas Ruiz
Guy Den Ouden vs Qualifier
Qualifier vs (2) Carlos Taberner
Challenger 125 Siviglia – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Robert Strombachs vs (Alt) Filip Pieczonka
(WC) Charlie Robertson vs (11) Sergi Perez Contri
(2) Inaki Montes-De La Torre vs (Alt) Benjamin Winter Lopez
(WC) Mario Mansilla Diez vs (7) Jonas Forejtek
(3) Raul Brancaccio vs Ivan Marrero Curbelo
Alberto Barroso Campos vs (12) Carlos Lopez Montagud
(4) Miguel Damas vs (Alt) Szymon Kielan
(WC) Alejandro Turriziani Alvarez vs (10) Alex Martinez
(5) Max Alcala Gurri vs (Alt) Mario Gonzalez Fernandez
(Alt) Pedro Vives Marcos vs (9) Dominik Kellovsky
(6) David Jorda Sanchis vs (WC) Pablo Perez Navarro
John Sperle vs (8) Federico Iannaccone
Central – ore 11:00
Charlie Robertson vs Sergi Perez Contri
Inaki Montes-De La Torre vs Benjamin Winter Lopez
Max Alcala Gurri vs Mario Gonzalez Fernandez
Raul Brancaccio vs Ivan Marrero Curbelo
Pista 3 – ore 11:00
David Jorda Sanchis vs Pablo Perez Navarro
Robert Strombachs vs Filip Pieczonka (Non prima 12:30)
Alejandro Turriziani Alvarez vs Alex Martinez
Alberto Barroso Campos vs Carlos Lopez Montagud
Pista 4 – ore 11:00
John Sperle vs Federico Iannaccone
Mario Mansilla Diez vs Jonas Forejtek
Pedro Vives Marcos vs Dominik Kellovsky
Miguel Damas vs Szymon Kielan
