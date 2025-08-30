Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Siviglia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel Md e due nelle quali

30/08/2025 21:06 4 commenti
Lorenzo Giustino nella foto
ESP Challenger 125 Siviglia – Tabellone Principale – terra
(1) Roberto Carballes Baena ESP vs Genaro Alberto Olivieri ARG
Pol Martin Tiffon ESP vs Henrique Rocha POR
Qualifier vs (Alt) Lorenzo Giustino ITA
Albert Ramos-Vinolas ESP vs (8) Vilius Gaubas LTU

(4) Dusan Lajovic SRB vs Elias Ymer SWE
Qualifier vs Frederico Ferreira Silva POR
Gonzalo Bueno PER vs (WC) Javier Barranco Cosano ESP
(Alt) Daniel Rincon ESP vs (7) Pablo Carreno Busta ESP

(5) Tomas Barrios Vera CHI vs Qualifier
Qualifier vs Carlos Sanchez Jover ESP
Daniel Merida ESP vs Christoph Negritu GER
Nicolas Alvarez Varona ESP vs (3) Jaime Faria POR

(6) Ignacio Buse PER vs (WC) Bernabe Zapata Miralles ESP
Facundo Diaz Acosta ARG vs (WC) Pablo Llamas Ruiz ESP
Guy Den Ouden NED vs Qualifier
Qualifier vs (2) Carlos Taberner ESP

ESP Challenger 125 Siviglia – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Robert Strombachs LAT vs (Alt) Filip Pieczonka POL
(WC) Charlie Robertson GBR vs (11) Sergi Perez Contri ESP

(2) Inaki Montes-De La Torre ESP vs (Alt) Benjamin Winter Lopez ESP
(WC) Mario Mansilla Diez ESP vs (7) Jonas Forejtek CZE

(3) Raul Brancaccio ITA vs Ivan Marrero Curbelo ESP
Alberto Barroso Campos ESP vs (12) Carlos Lopez Montagud ESP

(4) Miguel Damas ESP vs (Alt) Szymon Kielan POL
(WC) Alejandro Turriziani Alvarez ESP vs (10) Alex Martinez ESP

(5) Max Alcala Gurri ESP vs (Alt) Mario Gonzalez Fernandez ESP
(Alt) Pedro Vives Marcos ESP vs (9) Dominik Kellovsky CZE

(6) David Jorda Sanchis ESP vs (WC) Pablo Perez Navarro ESP
John Sperle GER vs (8) Federico Iannaccone ITA

Central – ore 11:00
Charlie Robertson GBR vs Sergi Perez Contri ESP
Inaki Montes-De La Torre ESP vs Benjamin Winter Lopez ESP
Max Alcala Gurri ESP vs Mario Gonzalez Fernandez ESP
Raul Brancaccio ITA vs Ivan Marrero Curbelo ESP

Pista 3 – ore 11:00
David Jorda Sanchis ESP vs Pablo Perez Navarro ESP
Robert Strombachs LAT vs Filip Pieczonka POL (Non prima 12:30)
Alejandro Turriziani Alvarez ESP vs Alex Martinez ESP
Alberto Barroso Campos ESP vs Carlos Lopez Montagud ESP

Pista 4 – ore 11:00
John Sperle GER vs Federico Iannaccone ITA
Mario Mansilla Diez ESP vs Jonas Forejtek CZE
Pedro Vives Marcos ESP vs Dominik Kellovsky CZE
Miguel Damas ESP vs Szymon Kielan POL

4 commenti

akgul num.1 30-08-2025 23:20

GAUBAS

FARIA

LAJOVIC
TABERNER

CARBALLES
CARRENO
BARRIOS
BUSE

 4
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 30-08-2025 22:55

Lajovic

Taberner

Carballes
Barrios

Gaubas
Carreno
Faria
Buse

 3
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 30-08-2025 22:13

Taberner

Lajovic

Carballes
Merida

Ramos
Carreno
Q
Buse

 2
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
verygabry 30-08-2025 21:24

Carreno

Faria

Carballes
Taberner

Gaubas
Lajovic
Barrios
Llamas

 1
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!