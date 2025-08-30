Jannik Sinner soffre ma rimonta alla grande: 9 game consecutivi e ottavi agli US Open
Queste sono le partite che possono cambiare il destino di un torneo. Jannik Sinner non era nella sua miglior giornata, i colpi non filavano come al solito e davanti a lui c’era un Denis Shapovalov scintillante, capace di esaltarsi con talento puro e variazioni continue. Per oltre due set l’azzurro è sembrato quasi in balìa dell’avversario, costretto a inseguire e a fare i conti con troppi errori gratuiti. La partita stava prendendo una piega pericolosa quando, nel terzo set, Sinner si è ritrovato a fronteggiare una palla dello 0-4. Quel momento è stato lo spartiacque: l’altoatesino ha cancellato il doppio break e da lì ha infilato nove game consecutivi, ribaltando completamente inerzia e destino del match.
Da quella svolta non c’è stato più ritorno: Sinner ha ritrovato fiducia, ritmo e precisione, mentre il canadese ha cominciato a smarrirsi sotto i colpi del numero 1 del mondo. Dopo 3 ore e 12 minuti, il punteggio ha recitato 5-7, 6-4, 6-3, 6-3, consegnando all’italiano il pass per gli ottavi di finale dello US Open. Una vittoria sofferta e dispendiosa, che può però diventare benzina mentale per le prossime sfide. Lì, Sinner potrebbe incrociare Alexander Bublik, avversario ostico che lo ha già battuto sull’erba di Halle, o l’americano Tommy Paul. Sarà un altro esame difficile, ma il carattere mostrato oggi lascia ben sperare.
Primo set: Shapovalov avanti 7-5
Parte forte Denis Shapovalov, mostrando subito grande aggressività al servizio e nelle variazioni da fondo. Jannik Sinner fatica a trovare continuità in risposta e si complica la vita con troppi doppi falli (ben quattro nel set). Dopo un inizio equilibrato, il canadese si prende il break al terzo game e sembra in pieno controllo fino al 5-2.
L’azzurro reagisce con orgoglio: approfitta di uno smash clamorosamente sbagliato da Shapovalov e con un pallonetto spettacolare dopo uno scambio infinito conquista due palle break che poi diventerà contro-break, riportandosi sul 5-5. Il numero 1 del mondo sembra aver trovato la chiave, ma nel momento decisivo incappa ancora in qualche errore di troppo.
Sul 5-5, Shapovalov annulla una palla break e con coraggio si affida al servizio e al diritto per piazzare lo strappo decisivo. Sinner commette l’ennesimo doppio fallo e regala il set al canadese, che chiude 7-5 dopo un’ora di grande spettacolo, confermando un livello di gioco che non mostrava da mesi.
Secondo set: Sinner rimette in equilibrio, 6-4
Dopo il primo set ceduto 5-7, Jannik Sinner torna in campo con la giusta determinazione, pur senza cancellare i problemi al servizio che lo hanno condizionato nella prima frazione. Denis Shapovalov, spinto da un tennis esplosivo e rischioso, continua a martellare con il servizio e con le variazioni di rovescio, mettendo spesso in difficoltà il n.1 del mondo.
Il canadese parte forte e tiene il comando dei primi giochi, approfittando di alcuni errori non forzati di Sinner, soprattutto con il diritto. L’altoatesino, però, resta agganciato al punteggio e sul 3-3 trova il break tanto atteso: Shapovalov commette un doppio fallo e sbaglia due colpi consecutivi, permettendo all’azzurro di strappare il servizio per la prima volta nel match.
Da lì in avanti il set cambia volto. Sinner acquista fiducia, mette più prime in campo e comincia a spingere con maggior coraggio da fondo. Shapovalov prova a rimanere in scia, ma sul 5-4 Sinner serve per il set con grande solidità: pochi scambi, tanto controllo e un errore in back di rovescio del canadese sancisce la fine della frazione.
Terzo set: la rimonta di Sinner, da 0-3 a 6-3
L’azzurro, partito male e sotto di un break, ha saputo aggrapparsi al match con carattere e solidità, ribaltando completamente l’inerzia fino a chiudere il set sul 6-3.
L’avvio è stato tutto di marca canadese: Shapovalov ha iniziato a martellare con servizio e diritto, costringendo Sinner a cedere subito la battuta. Denis si è portato sul 3-0, con l’italiano nervoso e falloso, tanto da lanciare a terra la racchetta dopo l’ennesimo errore di rovescio. In quel momento, Denis ha avuto anche una palla per il 4-0 pesante, annullata da un lampo di orgoglio di Sinner.
Da lì è iniziata un’altra partita. Spinto dalle parole del suo angolo (“Oggi è così: bisogna stare lì e lottare”), il numero 1 del mondo ha alzato l’intensità da fondo, recuperato il break e ritrovato fiducia nei colpi. Shapovalov, al contrario, ha iniziato a commettere errori pesanti, tra doppi falli e decisioni affrettate nei momenti cruciali.
Sinner ha infilato sei giochi consecutivi, passando da uno scoraggiante 0-3 a un entusiasmante 6-3, chiudendo il set con un rovescio incrociato vincente che ha mandato il canadese fuori giri.
Quarto set: la chiusura di Sinner, 6-3
Il parziale si apre con l’altoatesino subito determinato al servizio. Dopo un avvio in equilibrio, è Sinner a piazzare il primo strappo: un break nel secondo gioco che mette immediatamente Shapovalov con le spalle al muro. Il canadese continua a mostrare la sua proverbiale aggressività, ma anche un numero eccessivo di errori gratuiti e soprattutto doppi falli – ben nove alla fine del match – che rendono impossibile mantenere alta la pressione.
Sul 3-0 Sinner trova totale sicurezza nel suo gioco. Il canadese non si arrende, ritrova qualche ace e annulla persino la chance per il 5-1 pesante, ma ormai l’inerzia è chiaramente dalla parte del numero 1 del mondo.
Nel finale, con il punteggio sul 5-3, Sinner deve fronteggiare un ultimo momento di tensione: Shapovalov si procura una palla break per riaprire la partita, ma la freddezza dell’azzurro con servizio e smash dissolvono le paure.
Il punto conclusivo arriva con un diritto di Sinner che costringe il canadese all’errore: 6-3, set e partita.
|Statistica
|Sinner 🇮🇹
|Shapovalov 🇨🇦
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Ace
|2
|15
|Doppi falli
|5
|9
|Prima di servizio
|64/110 (58%)
|66/126 (52%)
|Punti vinti sulla prima
|54/64 (84%)
|48/66 (73%)
|Punti vinti sulla seconda
|23/46 (50%)
|27/60 (45%)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Punti vinti in risposta
|51/126 (40%)
|33/110 (30%)
|Palle break convertite
|6/13 (46%)
|3/6 (50%)
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|17/21 (81%)
|10/19 (53%)
|Vincenti
|31
|30
|Errori non forzati
|36
|47
|Totale punti vinti
|128
|108
|STATISTICHE FISICHE
|Distanza percorsa
|9400.3 ft
|9355.9 ft
|Distanza media per punto
|39.8 ft
|39.6 ft
Ma perché commenti se non hai visto la partita? Oggi non è stato mai Shupovalov se no la perdeva facile in tre set. Ha giocato la partita dell’anno, solido, continuo, concentrato e soprattutto umile e capace di soffrire mentre è stato jannik che non ha accettato per i primi due set e mezzo di soffrire anche perché non è più abituato a giocare partite difficili se non con Alcaraz. Quando ha ritrovato la sua “umiltà” e accettare di giocare con quello che aveva è cambiata la partita. Ma è cambiata non perché è calato Shapovalov che ha lottato fino all’ultimo punto avendo anche palla break ma perché Sinner è tornato, scusare la ripetizione, umile..
Visto nulla della partita (cena con parenti al ristorante), sbirciavo il risultato live nel telefono.
Forse meglio così per quello che ho in parte letto qui, posso solo dire che neppure al 0-3 del secondo set non ho avuto dubbi che rimontasse, credo eccesso di Sinnerismo lo ammetto.
Forza campione!
E con il mio sei a -10
ciaone anche a te
Spesso non si considera che per battere Sinner bisogna giocare alla Sinner per almeno 3 ore e mezzo, meglio se sono 4. Complicato, se non ti chiami Alcaraz.
Come si gode a vedervi rosicare ahahahahahahh 😀
A Halle ha mollato perchè sullo sfondo c’era W., se no col cavolo che il falso kazako si portava via il nobile scalpo… 😉
Jannik oggi non era nella sua miglior giornata e Shapovalov ha giocato veramente bene per larghi tratti del match. Jannik ci ha sempre creduto ed è rimasto attaccato al match, quindi questa è una vittoria strameritata del nostro ragazzo. Forza per il proseguo del torneo ora Jannik!
Grandissima fesseria…Shapo oggi, giocando al suo meglio, non può reggere più di un paio d’ore con Sinner, per lunghi tratti lontano dal 100% (ha steccato più palle oggi che in tutto l’anno). Che l’ottavo sia poi quasi certamente contro Bublik è un’altra opinione per nulla scontata.
Mi fai morire!!!!
Concordo pienamente. Bublik è a enorme rischio se dovesse incontrare Jannik al prossimo turno! Anche se, come si suol dire, ‘la palla è rotonda’ e la cautela non è mai troppa, in un match 3 su 5 la vedo un po’ dura per il kazako
Saluto freddino a fine partita.
Prevedo che se sarà Tommasino, lo metteranno in serale, per cui addio orario comodo… 🙁
il cambio di marcia dopo il cambio delle scarpe…quando ha messo quelle di paperinik non c’è stata più partita…le prendeva tutte 😀
Se mia nonna avesse le ruote…
E se tuo babbo avesse avuto un preservativo…
Come spesso accade sono d’accordo coi tuoi commenti, anche se sono riuscito solo a vedere dei game dell’ultimo set.
La mia impressione, per i game che son riuscito a vedere ma da quello che dici pare sia capitato durante un po’ tutto il match, era che da fondocampo Sciupo, come velocità anche se poi spesso faceva i soliti errori alla “Sciupo”, fosse addirittura un po’ meglio di Sinner: spesso era lui a comandare il gioco e la velocità di palla di Sinner non gli dava il fastidio che invece, a parte CA, da’ a tutti quanti gli altri tennisti dal numero 3 in giù (infatti mi si è un po’ perso il gusto di vedere altre partite: se non giocano JS e CA, tutti gli altri in questo US Open mi sembrano giocare al “rallentatore”, alla “moviola”: perfino Fritz mi è sembrato anni luce indietro come velocità e non vedo come possa minimamente impensierirli se quando li incontrasse fossero in una forma anche solo decente. Non ho però ancora visto Zvever. Tra le tds “outsider”, l’unico che ho visto migliorato rispetto agli scorsi anni è Machac, ma l’ho visto a spizzichi solo in 2 partite dove incontrava gente molto più debole…).
Cmq alla fine il canadese perde perchè Sciupalov è sempre Sciupalov.
Sul servizio di JS… mah, in effetti dal dettaglio dei game di questa partita parebbe avere avuto dei problemi, però a Wimbledon – dopo il pessimo rendimento al Roland (ha perso quella famosa finale per colpa del servizio, davvero insufficiente) – a me sembrava tornato a posto. E se raggiunge anche solo quel livello, per me potrebbe essere sufficiente per fare un certo bis…
MESSAGGIO CHIARISSIMO : “fatemi pur soffrire …. senza servizio….con un dritto cosi’ cosi’….io ci metto altro e la porto comunque a casa io.”
Ora,
se fosse Tommasino Paolo,
gli farei un bel massaggio coi guanti
(ma ben abrasivi)… 😉
Vieni avanti murciano..ci si vede in finale..se ci arrivi..
Se Shapo non ha vinto un cavolo ci sarà un motivo? O no?
Finalmente una partita combattuta…Jannik ha bisogno di gente che lo faccia sudare,e stasera il canadese ci ha provato, eccome…Nel primo set è stato quasi ingiocabile al servizio(ma a momenti Jannik lo riprendeva).Dal secondo in poi,qualche crepa nei turni di battuta del canadese,che sono diventate voragini nel terzo e all’inizio del quarto.Li’si è infilato Jannik, che è diventato mostruoso in risposta e ha iniziato la rimonta.Con i giocatori che conosce poco(affrontati poche volte,intendo),Jannik ha sempre qualche difficoltà all’inizio, se mancini,ancora di più. Ma la forza del nostro campione è quella di trovare sempre (o quasi)la chiave per scardinare gli avversari. E anche stasera lo ha fatto,con alcune giocate straordinarie. Shapovalov è un grande giocatore, con poca continuità, ma che in passato ha battuto gente come Nadal, Djokovic, Zverev…i primi due set di oggi hanno ricordato quel giocatore, ma la differenza è che dall’altra parte c’era IL FENOMENO VERO….e adesso sotto con il prossimo….grande Jannik…
Partita complicata che solo pochi campioni sanno vincere. E Sinner è uno di questi.
Sono convinto che stasera ha influito un fattore emotivo di Sinner legato alle dichiarazioni del canadese sul caso clostebol. Per carità il canadese ha giocato bene però jannik non mi è sembrato molto sereno.
Il tennis come sappiamo tutti è uno sport dove la testa conta tanto.
In ogni caso si va avanti. Aspettiamo il prossimo turno
Vittoria che certifica perché Jannik è n.1.
Grande partita del canadese, ma purtroppo non sufficiente a piegare il n.1….
Grande ragazzo, GRANDE!!!!!
Se Shapo non diventava Shupo stasera si tornava a casa…questa è la semplice realtà. Prossimo turno contro quasi sicuramente Bublik a enorme rischio.
Condivido ed aggiungo che alcuni giocatori hanno le caratteristiche per creare grandi difficoltà, nelle giornate giuste. Shapovalov è uno di questi, in passato ho fatto vedere più volte i sorci verdi a gente Nadal ma non solo. Il dato al servizio poi è impressionante, 16 adesso a 2. Vincere in una giornata del genere è tanta roba, bravo Jannik
Il gioco di Sinner con gli atipici trova sempre qualche qualche difficoltà ma, alla lunga, sono quelli che lo fanno crescere di più.
Che bello. Onestamente se tutte le partite fossero facili sarebbe noioso. Bello che vinca quando è dura e non è giornata
Non credo. Shapo oggi avrebbe vinto quasi cn tutti
Per larghi tratti è stato al 10% altro che 50.
Campione incommensurabile
Servizio e dritto poco brillanti, bene il rovescio e il gioco a rete…
Nella classifica ATP ufficiale il giocatore che serve meglio è il nostro Jannik davanti a Perricard e a Fritz, forse siamo abituati troppo bene e vederlo in una serata non perfetta al servizio ci preoccupa un po’.
A volte ci si affanna a trovare il “pelo” nella prestazione, non considerando che il nostro è ormai “condannato” a vincere sempre, contro avversari che contro di lui non hanno niente da perdere e giocano la partita della vita. La cosa importantissima è che anche in serate non al top, riesce sempre a trovare la soluzione del rebus.
Per me molti dimenticano che il tennis è uno sport di situazione.
Colpisci centinaia di palle tutte diverse ed a queste devi offrire un movimento che permetta di rispondere,con velocità e rotazione, a diverse velocità e rotazioni.
I campioni lo fanno con maggiore continuità degli altri ma i giorni complicati ci sono per tutti e così si colpisce fuori sweetspot,la racchetta sembra avere una velocità della testa più lenta.
Vagnozzi l’ha detto,se oggi sei così devi accettarlo e restare lì.Qualcosa può migliorare, l’avversario può incasinarsi altrimenti… pazienza.Ma più continui più le cose possono cambiare.
Ai fuoriclasse cambiano in positivo,agli ottimi giocatori spesso quel feeling si spezza.
Sinner gioca “male”? Succede ma la disperazione,il catastrofismo sono fuori luogo e segno di scarsa conoscenza della materia.
Anche un po’ di voglia di portar sfiga a dirla tutta
senza servizio e dritto? 58% al servizio, miglior percentuale delle 3 partite agli US Open 2025…sí, ha sbagliato qualche diritto in più del suo standard, ma dire ‘senza diritto’ bisogna proprio non capir niente di tennis!
Bellissima partita, noto che se Jannik vince 6-1- periodico non va bene perché la partita è noiosa, se invece perde un set non va bene uguale perché non è da lui.
Shapovalov ha dimostrato in questa partita cosa avrebbe potuto fare e non ha mai fatto, anche stasera è uscito con un pugno di mosche, nervoso con l’angolo e con errori che da disabituato ai grandi palcoscenici avrebbe potuto evitare.
Bello ed incompiuto.
Inoltre vorrei ricordare ai perditempo che ogni partita fa storia a sé, eppure Wimbledon lo ha dimostrato, Alcaraz inoltre dovrà arrivare in finale.
Inoltre trovarsi Popyrin, Shapovalov e forse Bublik ai primi turni non è il massimo della fortuna per la tds1.
Partita vinta con la testa
Partita complessa, molto complessa.
Raddrizzata con pazienza e tenacia.
Che dire ?
Chapeau(valov) Jannik !
Ha vinto 84 percento dei punti sulla prima e ha messo la prima in campo al 56 percento. Non si può dire che il servizio proprio non abbia funzionato. Forse nel primo set ma poi ha preso il via
Se avesse vinto allo stesso modo Alcaraz il titolo redazionale sarebbe stato: un grande Alcaraz domina il miglior shapovalov degli ultimi anni! Trovate le differenze!
Pur in una giornata così così la vince da grande campione, il Granitico, contro quello che invece è il più friabile dei talenti.
Qualche apprensione per la condizione fisica però c’è. E non c’è dubbio che, per il momento, la sfida virtuale a distanza vede in vantaggio il muscolotto di Murcia. Sinner però ci ha abituato a queste lente carburazioni – resto dunque moderatamente fiducioso.
non so se qualcuno dirà “eh, io non ho mai tremato, sapevo che shupavalov non poteva reggere, lo conosco”, beh io invece ho avuto paura che sarebbe arrivata la sconfitta, shapovalov serve bene, ha talento e sa giocare, oggi poi era al 120% fino almeno a quando non ha deciso di suicidarsi col doppio doppio fallo; per jannik è ormai acclarato che soffra particolarmente i mancini, nuovamente servizio non incisivo e anche con basse percentuali, complessivamente non una gran partita, l’ha portata a casa più di testa che di tennis, bravo l’importante è andare avanti
In giornata? Hanno giocato alle 2 del pomeriggio
Ahahahah ahahahah
Inarrivabile Jannik.
Avanti il prossimo…
Bravo sinner! Anche oggi hai lavorato bene!
Jannik è un campione indomito, il vero numero uno visto che sa vincere anche senza servizio e dritto come è accaduto stasera contro un giocatore che se avesse il cervello come la tecnica sarebbero c…. amari per tutti
Una cosa non riesco a capire,Shapo ha servito 12 ace molti dei quali centrali,Jannik continua a servire a uscire trovando sistematicamente la risposta del Canadese,anche Novak serve sempre al centro trovando percentuali altissime di ace o di risposte facili da finire, forza Sinner per le prossime partite
Eh, vittoria di garra contro un avversario che, per almeno 2 set, ha giocato come ai tempi migliori..Jannik in difficoltà in risposta causa un grandissimo servizio di Shapo che, inoltre, reggeva gli scambi da fondo appoggiandosi perfettamente e senza quasi far fatica.. bravissimo Jan a tener duro, domare la frustrazione che c’è stata in certi momenti perché non è abituato ad affrontare così tante difficoltà, Alcaraz a parte.. come spesso, la testa da fenomeno ha fatto tanto, sempre rimasto concentrato, attaccato al match anche sullo 0/3 30/40 nel terzo set e da lì è salito in cattedra mentre Shapo, abbastanza freddino nella stretta di mano finale ( e qui ho goduto) è scomparso.. grande Jan, pensiero finale, il servizio non ancora a posto.. mia impressione è che da quando è tornato dalla sospensione l’ha un po’ perso, però se questi sono i risultati..
Uno Jannik al 50 % basta per zittire il chiacchierone canadese che gioca come non mai..
Fatti una domanda pagl accio e poi pensa prima di parlare a vanvera ..
Partita che è partita male, l’importante è che sia partito il canadese per l’aeroporto dove partono gli aerei che portano in Canada.
Più forte dei troll ,più forte dei bugs,più forte dei ratti e dei roditori di ogni specie,più forte di quelli che hanno acceso i lumini sopra la TV,più forte di tutto e di tutti !!!
Avanti Campione ♥️
Ha fatto le prove generali per le rimonta che possono servire nel prossimo futuro.
Contro il numero 1 all inizio danno tutti il massimo alla fine ricevono neanche il minimo.
Vincere le partite quando non si è nella giornata giusta è un privilegio riservato solo ai grandi campioni.
Vai Campionissimo!!!!
Jannik in crescendo in maniera strepitosa.
A lui servono più queste partite sofferte piuttosto che quelle semplici e facili
Grandissimo,fantastico volenteroso, tre aggettivi usati male…
Shapalov in serata è uno scalpo non facile
Jannik lo ha portato a casa pure in una serata non ottima, questo vuol dire essere un campione
Vale
Valov
Partita vinta da vero Campione! Grande Jannik!
Un grandissimo Jannik asfalta un volenteroso Shapovalov…… Fantastico Jannik!