Challenger 125 Genova: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Luciano Darderi è il colpo del torneo. Tanti azzurri al via

30/08/2025 20:23 5 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

🇮🇹 Challenger 125 Genova – Tabellone Principale – terra
(WC) (1) Luciano Darderi ITA vs (Alt) Federico Arnaboldi ITA
Marco Cecchinato ITA vs Dmitry Popko KAZ
Geoffrey Blancaneaux FRA vs Qualifier
Thiago Monteiro BRA vs (6) Francesco Passaro ITA

(4) Elmer Moller DEN vs Qualifier
(PR) Francesco Forti ITA vs Qualifier
Thiago Seyboth Wild BRA vs (WC) Lorenzo Carboni ITA
August Holmgren DEN vs (5) Thiago Agustin Tirante ARG

(7) Pierre-Hugues Herbert FRA vs (WC) Carlo Alberto Caniato ITA
Qualifier vs Daniel Michalski POL
Stefano Travaglia ITA vs Duje Ajdukovic CRO
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs (3) Borna Coric CRO

(8) Andrea Pellegrino ITA vs (Alt) Remy Bertola SUI
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Matej Dodig CRO
Alvaro Guillen Meza ECU vs Qualifier
Qualifier vs (2) Pedro Martinez ESP

🇮🇹 Challenger 125 Genova – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇮🇹 Piraino vs 🇮🇹 Romano
🇮🇹 Rispoli [ALT] vs 🇮🇹 Compagnucci \[9]

[2] 🇮🇹 Picchione vs 🇮🇹 Agostini [ALT]
🇮🇹 Elia [WC] vs 🇫🇮 Vasa [12]

[3] 🇩🇪 Gentzsch vs 🇫🇷 Jacq [ALT]
🇮🇱 Cukierman [ALT] vs 🇮🇹 Bondioli [7]

[4] 🇨🇭 Feldbausch vs 🇮🇹 A. Virgili [WC]
🇮🇹 V. Darderi [WC] vs 🇮🇹 Dalla Valle [8] [ALT]

[5] 🇮🇹 Agamenone vs 🇮🇹 Cadenasso
🇮🇹 Oradini vs 🇩🇰 Sigsgaard [11]

[6] 🇮🇹 Fonio vs 🇮🇹 Vasami [WC]
🇮🇳 Kalyanpur [ALT] vs 🇮🇹 Pennaforti [10]

Center Court – ore 10:00
Andrea Picchione ITA vs Simone Agostini ITA
Gabriele Piraino ITA vs Filippo Romano ITA
Franco Agamenone ITA vs Gianluca Cadenasso ITA
Giovanni Fonio ITA vs Jacopo Vasami ITA

Court 1 – ore 10:00
Nicola Rispoli ITA vs Tommaso Compagnucci ITA
Daniel Cukierman ISR vs Federico Bondioli ITA
Vito Antonio Darderi ITA vs Enrico Dalla Valle ITA
Adil Kalyanpur IND vs Gabriele Pennaforti ITA

Court 2 – ore 10:00
Lorenzo Elia ITA vs Eero Vasa FIN
Tom Gentzsch GER vs Gregoire Jacq FRA
Kilian Feldbausch SUI vs Augusto Virgili ITA
Giovanni Oradini ITA vs Christian Sigsgaard DEN

5 commenti

Salvo (Guest) 30-08-2025 21:02

Ma Darderi, che è mezzo infortunato, che cavolo va a fare là?
Non penso che gli organizzatori possano dargli un pacco di soldi come ad altri giocatori o come in altri tornei….

 5
miky85 30-08-2025 20:57

Martinez

Passaro

Holmgren
Ajdukovic

Darderi
Q
Caniato
Dodig

 4
Fognasoon (Guest) 30-08-2025 20:55

Ma dove verrà trasmesso ?

 3
sponghi 30-08-2025 20:43

DARDERI

CORIC

HOLMGREN
MARTINEZ

PASSARO
MOLLER
CANIATO
PELLEGRINO

 2
patrick 30-08-2025 20:27

MARTINEZ

PASSARO

MOLLER
CORIC

DARDERI
HOLMGREN
CANIATO
PELLEGRINO

 1
