Challenger 125 Genova: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Luciano Darderi è il colpo del torneo. Tanti azzurri al via
🇮🇹 Challenger 125 Genova – Tabellone Principale – terra
(WC) (1) Luciano Darderi vs (Alt) Federico Arnaboldi
Marco Cecchinato vs Dmitry Popko
Geoffrey Blancaneaux vs Qualifier
Thiago Monteiro vs (6) Francesco Passaro
(4) Elmer Moller vs Qualifier
(PR) Francesco Forti vs Qualifier
Thiago Seyboth Wild vs (WC) Lorenzo Carboni
August Holmgren vs (5) Thiago Agustin Tirante
(7) Pierre-Hugues Herbert vs (WC) Carlo Alberto Caniato
Qualifier vs Daniel Michalski
Stefano Travaglia vs Duje Ajdukovic
Nicolai Budkov Kjaer vs (3) Borna Coric
(8) Andrea Pellegrino vs (Alt) Remy Bertola
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Matej Dodig
Alvaro Guillen Meza vs Qualifier
Qualifier vs (2) Pedro Martinez
🇮🇹 Challenger 125 Genova – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇮🇹 Piraino vs 🇮🇹 Romano
🇮🇹 Rispoli [ALT] vs 🇮🇹 Compagnucci \[9]
[2] 🇮🇹 Picchione vs 🇮🇹 Agostini [ALT]
🇮🇹 Elia [WC] vs 🇫🇮 Vasa [12]
[3] 🇩🇪 Gentzsch vs 🇫🇷 Jacq [ALT]
🇮🇱 Cukierman [ALT] vs 🇮🇹 Bondioli [7]
[4] 🇨🇭 Feldbausch vs 🇮🇹 A. Virgili [WC]
🇮🇹 V. Darderi [WC] vs 🇮🇹 Dalla Valle [8] [ALT]
[5] 🇮🇹 Agamenone vs 🇮🇹 Cadenasso
🇮🇹 Oradini vs 🇩🇰 Sigsgaard [11]
[6] 🇮🇹 Fonio vs 🇮🇹 Vasami [WC]
🇮🇳 Kalyanpur [ALT] vs 🇮🇹 Pennaforti [10]
Center Court – ore 10:00
Andrea Picchione vs Simone Agostini
Gabriele Piraino vs Filippo Romano
Franco Agamenone vs Gianluca Cadenasso
Giovanni Fonio vs Jacopo Vasami
Court 1 – ore 10:00
Nicola Rispoli vs Tommaso Compagnucci
Daniel Cukierman vs Federico Bondioli
Vito Antonio Darderi vs Enrico Dalla Valle
Adil Kalyanpur vs Gabriele Pennaforti
Court 2 – ore 10:00
Lorenzo Elia vs Eero Vasa
Tom Gentzsch vs Gregoire Jacq
Kilian Feldbausch vs Augusto Virgili
Giovanni Oradini vs Christian Sigsgaard
5 commenti
Ma Darderi, che è mezzo infortunato, che cavolo va a fare là?
Non penso che gli organizzatori possano dargli un pacco di soldi come ad altri giocatori o come in altri tornei….
Martinez
Passaro
Holmgren
Ajdukovic
Darderi
Q
Caniato
Dodig
Ma dove verrà trasmesso ?
DARDERI
CORIC
HOLMGREN
MARTINEZ
PASSARO
MOLLER
CANIATO
PELLEGRINO
MARTINEZ
PASSARO
MOLLER
CORIC
DARDERI
HOLMGREN
CANIATO
PELLEGRINO