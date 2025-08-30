WTA 125 Copertina, WTA

WTA Montreux 125: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Derby azzurro al primo turno

30/08/2025
Dalila Spiteri nella foto
SUI WTA Montreux 125 – tabellone qualificazione – terra
(1) Sada Nahimana BDI vs Bye
(WC) Marie Mettraux SUI vs (7) Anouck Vrancken Peeters NED

(2) Caroline Werner GER vs Bye
Bye vs (5) Renata Jamrichova SVK

(3) Aliona Bolsova ESP vs Bye
Jessica Bertoldo ITA vs (6) Dalila Spiteri ITA

(4) Teodora Kostovic SRB vs Bye
(WC) Alina Granwehr SUI vs (8) Elena Malygina EST

Center Court – ore 11:00
Jessica Bertoldo ITA vs (6) Dalila Spiteri ITA
Alina Granwehr SUI vs (8) Elena Malygina EST
Marie Mettraux SUI vs (7) Anouck Vrancken Peeters NED Non prima 14:00
(2) Caroline Werner GER vs (5) Renata Jamrichova SVK

