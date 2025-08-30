WTA Montreux 125: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Derby azzurro al primo turno
WTA Montreux 125 – tabellone qualificazione – terra
(1) Sada Nahimana vs Bye
(WC) Marie Mettraux vs (7) Anouck Vrancken Peeters
(2) Caroline Werner vs Bye
Bye vs (5) Renata Jamrichova
(3) Aliona Bolsova vs Bye
Jessica Bertoldo vs (6) Dalila Spiteri
(4) Teodora Kostovic vs Bye
(WC) Alina Granwehr vs (8) Elena Malygina
Center Court – ore 11:00
Jessica Bertoldo vs (6) Dalila Spiteri
Alina Granwehr vs (8) Elena Malygina
Marie Mettraux vs (7) Anouck Vrancken Peeters Non prima 14:00
(2) Caroline Werner vs (5) Renata Jamrichova
TAG: WTA 125
