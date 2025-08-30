Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Tulln: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Maestrelli n.2 del seeding. Presente anche Jacopo Berrettini

30/08/2025
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

AUT Challenger 100 Tulln – Tabellone Principale – terra
(1) Jan Choinski GBR vs Qualifier
(WC) Joel Schwaerzler AUT vs Tiago Pereira POR
Sumit Nagal IND vs Mili Poljicak CRO
Filip Cristian Jianu ROU vs (8) Alex Barrena ARG

(4) Marco Trungelliti ARG vs Ivan Gakhov RUS
Qualifier vs Luka Mikrut CRO
Corentin Denolly FRA vs (WC) Sandro Kopp AUT
Qualifier vs (6) Vitaliy Sachko UKR

(5) Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Mathys Erhard FRA
Jelle Sels NED vs (NG) Diego Dedura GER
Qualifier vs Qualifier
Oleg Prihodko UKR vs (3) Lukas Neumayer AUT

(7) Dominic Stricker SUI vs Marko Topo GER
(PR) Andrew Paulson CZE vs Jacopo Berrettini ITA
Qualifier vs (WC) Neil Oberleitner AUT
Dimitar Kuzmanov BUL vs (2) Francesco Maestrelli ITA

AUT Challenger 100 Tulln – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇨🇿 Kolar vs Bye
🇨🇿 Barnat [ALT] vs 🇨🇿 Krumich [9]

[2] 🇷🇴 Boitan [2] vs 🇨🇿 Poljak [ALT]
🇦🇹 Ramskogler [ALT] vs 🇷🇴 Martin [7]

[3] 🇩🇪 Molleker [3] vs 🇩🇪 Berenz [WC]
🇦🇹 Pinter [WC] vs 🇷🇴 Gima [11]

[4] 🇦🇹 Novak [4] [ALT] vs 🇦🇹 Sorger
🇨🇿 Jermar [ALT] vs 🇸🇰 Kovalik [12]

[5] 🇨🇿 Mrva [5] vs 🇺🇦 Molchanov [ALT]
🇦🇹 Wagner [WC] vs 🇬🇧 Matusevich [8]

[6] 🇨🇿 Nicod [6] vs 🇦🇹 Szerencsits [WC]
🇩🇪 Wehnelt vs 🇨🇿 Vrbenský [10]

Centre Court – ore 10:00
Dennis Novak AUT vs Sebastian Sorger AUT
Rudolf Molleker GER vs Bastian Berenz AUT
Jan Jermar CZE vs Jozef Kovalik SVK
Jiri Barnat CZE vs Martin Krumich CZE

Court 1 – ore 10:00
Piet Luis Pinter AUT vs Sebastian Gima ROU
Maxim Mrva CZE vs Denys Molchanov UKR
Gregor Ramskogler AUT vs Dan Martin CAN
Kai Wehnelt GER vs Michael Vrbensky CZE

Court 2 – ore 10:00
Alexander Wagner AUT vs Anton Matusevich GBR
Gabi Adrian Boitan ROU vs David Poljak CZE
Jakub Nicod CZE vs Benedikt Szerencsits AUT

4 commenti

miky85 30-08-2025

Neumayer

Polijcak

Mikrut
Maestrelli

Schwaerzler
Sachko
Dedura
Stricker

 4
sponghi 30-08-2025

MAESTRELLI

TRUNGELLITI

BARRENA
NEUMAYER

CHOINSKI
SACHKO
TAVERNA
STRICKER

 3
patrick 30-08-2025

CHOINSKI

NEUMAYER

TRUNGELLITI
MAESTRELLI

BARRENA
SACHKO
ERHARD
STRICKER

 2
akgul num.1 30-08-2025

POLJICAK

MAESTRELLI

SACHKO
NEUMAYER

CHOINSKI
MIKRUT
ERHARD
STRICKER

 1
