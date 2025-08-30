Challenger 100 Tulln: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Maestrelli n.2 del seeding. Presente anche Jacopo Berrettini
Challenger 100 Tulln – Tabellone Principale – terra
(1) Jan Choinski vs Qualifier
(WC) Joel Schwaerzler vs Tiago Pereira
Sumit Nagal vs Mili Poljicak
Filip Cristian Jianu vs (8) Alex Barrena
(4) Marco Trungelliti vs Ivan Gakhov
Qualifier vs Luka Mikrut
Corentin Denolly vs (WC) Sandro Kopp
Qualifier vs (6) Vitaliy Sachko
(5) Santiago Rodriguez Taverna vs Mathys Erhard
Jelle Sels vs (NG) Diego Dedura
Qualifier vs Qualifier
Oleg Prihodko vs (3) Lukas Neumayer
(7) Dominic Stricker vs Marko Topo
(PR) Andrew Paulson vs Jacopo Berrettini
Qualifier vs (WC) Neil Oberleitner
Dimitar Kuzmanov vs (2) Francesco Maestrelli
Challenger 100 Tulln – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇨🇿 Kolar vs Bye
🇨🇿 Barnat [ALT] vs 🇨🇿 Krumich [9]
[2] 🇷🇴 Boitan [2] vs 🇨🇿 Poljak [ALT]
🇦🇹 Ramskogler [ALT] vs 🇷🇴 Martin [7]
[3] 🇩🇪 Molleker [3] vs 🇩🇪 Berenz [WC]
🇦🇹 Pinter [WC] vs 🇷🇴 Gima [11]
[4] 🇦🇹 Novak [4] [ALT] vs 🇦🇹 Sorger
🇨🇿 Jermar [ALT] vs 🇸🇰 Kovalik [12]
[5] 🇨🇿 Mrva [5] vs 🇺🇦 Molchanov [ALT]
🇦🇹 Wagner [WC] vs 🇬🇧 Matusevich [8]
[6] 🇨🇿 Nicod [6] vs 🇦🇹 Szerencsits [WC]
🇩🇪 Wehnelt vs 🇨🇿 Vrbenský [10]
Centre Court – ore 10:00
Dennis Novak vs Sebastian Sorger
Rudolf Molleker vs Bastian Berenz
Jan Jermar vs Jozef Kovalik
Jiri Barnat vs Martin Krumich
Court 1 – ore 10:00
Piet Luis Pinter vs Sebastian Gima
Maxim Mrva vs Denys Molchanov
Gregor Ramskogler vs Dan Martin
Kai Wehnelt vs Michael Vrbensky
Court 2 – ore 10:00
Alexander Wagner vs Anton Matusevich
Gabi Adrian Boitan vs David Poljak
Jakub Nicod vs Benedikt Szerencsits
