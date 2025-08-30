Challenger 100 Tulln: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Maestrelli n.2 del seeding. Presente anche Jacopo Berrettini

Challenger 100 Tulln – Tabellone Principale – terra

(1) Jan Choinski vs Qualifier

(WC) Joel Schwaerzler vs Tiago Pereira

Sumit Nagal vs Mili Poljicak

Filip Cristian Jianu vs (8) Alex Barrena

(4) Marco Trungelliti vs Ivan Gakhov

Qualifier vs Luka Mikrut

Corentin Denolly vs (WC) Sandro Kopp

Qualifier vs (6) Vitaliy Sachko

(5) Santiago Rodriguez Taverna vs Mathys Erhard

Jelle Sels vs (NG) Diego Dedura

Qualifier vs Qualifier

Oleg Prihodko vs (3) Lukas Neumayer

(7) Dominic Stricker vs Marko Topo

(PR) Andrew Paulson vs Jacopo Berrettini

Qualifier vs (WC) Neil Oberleitner

Dimitar Kuzmanov vs (2) Francesco Maestrelli

Challenger 100 Tulln – Tabellone Qualificazione – terra

[1] 🇨🇿 Kolar vs Bye

🇨🇿 Barnat [ALT] vs 🇨🇿 Krumich [9]

[2] 🇷🇴 Boitan [2] vs 🇨🇿 Poljak [ALT]

🇦🇹 Ramskogler [ALT] vs 🇷🇴 Martin [7]

[3] 🇩🇪 Molleker [3] vs 🇩🇪 Berenz [WC]

🇦🇹 Pinter [WC] vs 🇷🇴 Gima [11]

[4] 🇦🇹 Novak [4] [ALT] vs 🇦🇹 Sorger

🇨🇿 Jermar [ALT] vs 🇸🇰 Kovalik [12]

[5] 🇨🇿 Mrva [5] vs 🇺🇦 Molchanov [ALT]

🇦🇹 Wagner [WC] vs 🇬🇧 Matusevich [8]

[6] 🇨🇿 Nicod [6] vs 🇦🇹 Szerencsits [WC]

🇩🇪 Wehnelt vs 🇨🇿 Vrbenský [10]

Centre Court – ore 10:00

Dennis Novak vs Sebastian Sorger

Rudolf Molleker vs Bastian Berenz

Jan Jermar vs Jozef Kovalik

Jiri Barnat vs Martin Krumich

Court 1 – ore 10:00

Piet Luis Pinter vs Sebastian Gima

Maxim Mrva vs Denys Molchanov

Gregor Ramskogler vs Dan Martin

Kai Wehnelt vs Michael Vrbensky

Court 2 – ore 10:00

Alexander Wagner vs Anton Matusevich

Gabi Adrian Boitan vs David Poljak

Jakub Nicod vs Benedikt Szerencsits