Challenger 75 Istanbul: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri nelle quali
Challenger 75 Istanbul – Tabellone Principale – hard
(1) Lukas Klein vs Saba Purtseladze
Qualifier vs Rodrigo Pacheco Mendez
(PR) Ilya Ivashka vs Nicolas Mejia
Marek Gengel vs (8) Benjamin Hassan
(4) Harold Mayot vs Norbert Gombos
(WC) Koray Kirci vs Qualifier
(WC) Kaya Arinc vs (WC) Mert Naci Turker
Qualifier vs (6) Calvin Hemery
(5) Moez Echargui vs Abdullah Shelbayh
(Alt) Mats Rosenkranz vs Viktor Durasovic
Qualifier vs (Alt) Alex Molcan
Qualifier vs (3) Martin Landaluce
(7) Hugo Grenier vs Qualifier
Marc-Andrea Huesler vs (Alt) Alastair Gray
Stefanos Sakellaridis vs Christian Langmo
Pavel Kotov vs (2) Otto Virtanen
(1) Milos Karol vs (WC) Cagan Efe Tufekci
(Alt) Zura Tkemaladze vs (9) Aleksandre Bakshi
(2) Karan Singh vs (CO) Peter Makk
Miguel Tobon vs (11) Luca Castagnola
(Alt) (3) Max Wiskandt vs Michal Krajci
Alexander Donski vs (12) Mert Alkaya
(4) Alex Hernandez vs (CO) Connor Thomson
(WC) Gokberk Saritas vs (7) Daniel Masur
(5) Luca Potenza vs Manas Dhamne
(WC) Bora Sengul vs (8) Arda Azkara
(6) Vadym Ursu vs (Alt) Georgii Kravchenko
(WC) S Mert Ozdemir vs (10) Louis Wessels
Center Court – ore 09:00
Luca Potenza vs Manas Dhamne
Vadym Ursu vs Georgii Kravchenko (Non prima 10:30)
Milos Karol vs Cagan Efe Tufekci
Gokberk Saritas vs Daniel Masur (Non prima 14:00)
Limak Court – ore 09:00
Max Wiskandt vs Michal Krajci
S Mert Ozdemir vs Louis Wessels (Non prima 10:30)
Zura Tkemaladze vs Aleksandre Bakshi
Miguel Tobon vs Luca Castagnola (Non prima 14:00)
Court 3 – ore 09:00
Bora Sengul vs Arda Azkara
Alexander Donski vs Mert Alkaya (Non prima 10:30)
Karan Singh vs Peter Makk
Alex Hernandez vs Connor Thomson
LANDALUCE
MAYOT
KLEIN
VIRTANEN
HASSAN
HEMERY
SHELBAY
HUESLER
VIRTANEN
HEMERY
MENDEZ
LANDALUCE
HASSAN
MAYOT
SHELBAY
GRENIER