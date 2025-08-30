Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Istanbul: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri nelle quali

30/08/2025 19:15 2 commenti
Luca Castagnola nella foto
Luca Castagnola nella foto

TUR Challenger 75 Istanbul – Tabellone Principale – hard
(1) Lukas Klein SVK vs Saba Purtseladze GEO
Qualifier vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX
(PR) Ilya Ivashka BLR vs Nicolas Mejia COL
Marek Gengel CZE vs (8) Benjamin Hassan LBN

(4) Harold Mayot FRA vs Norbert Gombos SVK
(WC) Koray Kirci TUR vs Qualifier
(WC) Kaya Arinc TUR vs (WC) Mert Naci Turker TUR
Qualifier vs (6) Calvin Hemery FRA

(5) Moez Echargui TUN vs Abdullah Shelbayh JOR
(Alt) Mats Rosenkranz GER vs Viktor Durasovic NOR
Qualifier vs (Alt) Alex Molcan SVK
Qualifier vs (3) Martin Landaluce ESP

(7) Hugo Grenier FRA vs Qualifier
Marc-Andrea Huesler SUI vs (Alt) Alastair Gray GBR
Stefanos Sakellaridis GRE vs Christian Langmo USA
Pavel Kotov RUS vs (2) Otto Virtanen FIN

TUR Challenger 75 Istanbul – Tabellone Principale – hard
(1) Milos Karol SVK vs (WC) Cagan Efe Tufekci TUR
(Alt) Zura Tkemaladze GEO vs (9) Aleksandre Bakshi GEO

(2) Karan Singh IND vs (CO) Peter Makk HUN
Miguel Tobon COL vs (11) Luca Castagnola ITA

(Alt) (3) Max Wiskandt GER vs Michal Krajci SVK
Alexander Donski BUL vs (12) Mert Alkaya TUR

(4) Alex Hernandez MEX vs (CO) Connor Thomson GBR
(WC) Gokberk Saritas TUR vs (7) Daniel Masur GER

(5) Luca Potenza ITA vs Manas Dhamne IND
(WC) Bora Sengul TUR vs (8) Arda Azkara TUR

(6) Vadym Ursu UKR vs (Alt) Georgii Kravchenko UKR
(WC) S Mert Ozdemir TUR vs (10) Louis Wessels GER

Center Court – ore 09:00
Luca Potenza ITA vs Manas Dhamne IND
Vadym Ursu UKR vs Georgii Kravchenko UKR (Non prima 10:30)
Milos Karol SVK vs Cagan Efe Tufekci TUR
Gokberk Saritas TUR vs Daniel Masur GER (Non prima 14:00)

Limak Court – ore 09:00
Max Wiskandt GER vs Michal Krajci SVK
S Mert Ozdemir TUR vs Louis Wessels GER (Non prima 10:30)
Zura Tkemaladze GEO vs Aleksandre Bakshi GEO
Miguel Tobon COL vs Luca Castagnola ITA (Non prima 14:00)

Court 3 – ore 09:00
Bora Sengul TUR vs Arda Azkara TUR
Alexander Donski BUL vs Mert Alkaya TUR (Non prima 10:30)
Karan Singh IND vs Peter Makk HUN
Alex Hernandez MEX vs Connor Thomson GBR

TAG:

2 commenti

sponghi 30-08-2025 20:54

LANDALUCE

MAYOT

KLEIN
VIRTANEN

HASSAN
HEMERY
SHELBAY
HUESLER

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 30-08-2025 20:31

VIRTANEN

HEMERY

MENDEZ
LANDALUCE

HASSAN
MAYOT
SHELBAY
GRENIER

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!