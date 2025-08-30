Challenger 100 Shanghai: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Zeppieri nel md e Binda nelle quali
Challenger 100 Shanghai – Tabellone Principale – Hard
(1) Daniel Evans vs (WC) Linang Xiao
Qualifier vs Luca Van Assche
Giulio Zeppieri vs Gauthier Onclin
Yuta Shimizu vs (8) Sho Shimabukuro
(3) Yoshihito Nishioka vs (NG) Yi Zhou
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Tung-Lin Wu
(WC) Jie Cui vs (7) Yu Hsiou Hsu
(5) James McCabe vs Fajing Sun
(WC) Rigele Te vs Omar Jasika
Yan Bai vs Qualifier
Qualifier vs (4) Bernard Tomic
(6) Beibit Zhukayev vs Ilia Simakin
Yasutaka Uchiyama vs (Alt) Arthur Gea
Oliver Crawford vs Marat Sharipov
Rio Noguchi vs (2) Yosuke Watanuki
Challenger 100 Shanghai – Tabellone Qualificazione – Hard
(1) Denis Yevseyev vs (Alt) Joshua Charlton
(WC) Linghao Zhang vs (8) Renta Tokuda
(2) Petr Bar Biryukov vs Ramkumar Ramanathan
Ajeet Rai vs (9) Kokoro Isomura
(3) Moerani Bouzige vs Tsung-Hao Huang
(Alt) Tianhui Zhang vs (10) Sergey Fomin
(4) Kasidit Samrej vs (WC) Aoran Wang
(WC) Hanyi Liu vs (7) Masamichi Imamura
(5) Hiroki Moriya vs (WC) Shixun Zhu
(Alt) Yaojie Zeng vs (12) Ryuki Matsuda
(6) Alexandr Binda vs James Watt
Filip Peliwo vs (11) Luca Castelnuovo
Court 3 – ore 04:00
Tianhui Zhang vs Sergey Fomin
Hanyi Liu vs Masamichi Imamura
Filip Peliwo vs Luca Castelnuovo (Non prima 08:00)
Court 4 – ore 04:00
Yaojie Zeng vs Ryuki Matsuda
Kasidit Samrej vs Aoran Wang
Alexandr Binda vs James Watt (Non prima 08:00)
Court 7 – ore 04:00
Moerani Bouzige vs Tsung-Hao Huang
Denis Yevseyev vs Joshua Charlton
Petr Bar Biryukov vs Ramkumar Ramanathan (Non prima 08:00)
Court 5 – ore 04:00
Hiroki Moriya vs Shixun Zhu
Linghao Zhang vs Renta Tokuda
Ajeet Rai vs Kokoro Isomura (Non prima 08:00)
TAG: Circuito Challenger
5 commenti
UCHIYAMA
SHIMABUKURO
HSU
SUN
EVANS
NISHIOKA
TOMIC
WATANUKI
Nishioka
Watanuki
Evans
Tomic
Shimabukuro
Hsu
Mccabe
Uchiyama
Nishioka
Watanuki
Evans
Bai
Zsppieri
Hsu
Jasika
Uchiyama
Nishioka
Watanuki
Evans
Jasika
Shimabukuro
Hsu
Tomic
Uchiyama
EVANS
TOMIC
NISHIOKA
WATANUKI
SHIMABUKURO
HSU
SUN
UCHIYAMA