Challenger 100 Shanghai: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Zeppieri nel md e Binda nelle quali

30/08/2025 16:51 5 commenti
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
CHN Challenger 100 Shanghai – Tabellone Principale – Hard
(1) Daniel Evans GBR vs (WC) Linang Xiao CHN
Qualifier vs Luca Van Assche FRA
Giulio Zeppieri ITA vs Gauthier Onclin BEL
Yuta Shimizu JPN vs (8) Sho Shimabukuro JPN

(3) Yoshihito Nishioka JPN vs (NG) Yi Zhou CHN
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Tung-Lin Wu TPE
(WC) Jie Cui CHN vs (7) Yu Hsiou Hsu TPE

(5) James McCabe AUS vs Fajing Sun CHN
(WC) Rigele Te CHN vs Omar Jasika AUS
Yan Bai CHN vs Qualifier
Qualifier vs (4) Bernard Tomic AUS

(6) Beibit Zhukayev KAZ vs Ilia Simakin RUS
Yasutaka Uchiyama JPN vs (Alt) Arthur Gea FRA
Oliver Crawford GBR vs Marat Sharipov RUS
Rio Noguchi JPN vs (2) Yosuke Watanuki JPN




CHN Challenger 100 Shanghai – Tabellone Qualificazione – Hard
(1) Denis Yevseyev KAZ vs (Alt) Joshua Charlton AUS
(WC) Linghao Zhang CHN vs (8) Renta Tokuda JPN

(2) Petr Bar Biryukov RUS vs Ramkumar Ramanathan IND
Ajeet Rai NZL vs (9) Kokoro Isomura JPN

(3) Moerani Bouzige AUS vs Tsung-Hao Huang TPE
(Alt) Tianhui Zhang CHN vs (10) Sergey Fomin UZB

(4) Kasidit Samrej THA vs (WC) Aoran Wang CHN
(WC) Hanyi Liu CHN vs (7) Masamichi Imamura JPN

(5) Hiroki Moriya JPN vs (WC) Shixun Zhu CHN
(Alt) Yaojie Zeng CHN vs (12) Ryuki Matsuda JPN

(6) Alexandr Binda ITA vs James Watt NZL
Filip Peliwo POL vs (11) Luca Castelnuovo SUI




Court 3 – ore 04:00
Tianhui Zhang CHN vs Sergey Fomin UZB
Hanyi Liu CHN vs Masamichi Imamura JPN
Filip Peliwo POL vs Luca Castelnuovo SUI (Non prima 08:00)

Court 4 – ore 04:00
Yaojie Zeng CHN vs Ryuki Matsuda JPN
Kasidit Samrej THA vs Aoran Wang CHN
Alexandr Binda ITA vs James Watt NZL (Non prima 08:00)

Court 7 – ore 04:00
Moerani Bouzige AUS vs Tsung-Hao Huang TPE
Denis Yevseyev KAZ vs Joshua Charlton AUS
Petr Bar Biryukov RUS vs Ramkumar Ramanathan IND (Non prima 08:00)

Court 5 – ore 04:00
Hiroki Moriya JPN vs Shixun Zhu CHN
Linghao Zhang CHN vs Renta Tokuda JPN
Ajeet Rai NZL vs Kokoro Isomura JPN (Non prima 08:00)

5 commenti

pafort 30-08-2025 19:17

UCHIYAMA

SHIMABUKURO

HSU
SUN

EVANS
NISHIOKA
TOMIC
WATANUKI

 5
brizz 30-08-2025 19:12

Nishioka

Watanuki

Evans
Tomic

Shimabukuro
Hsu
Mccabe
Uchiyama

 4
miky85 30-08-2025 18:25

Nishioka

Watanuki

Evans
Bai

Zsppieri
Hsu
Jasika
Uchiyama

 3
nico 30-08-2025 18:15

Nishioka

Watanuki

Evans
Jasika

Shimabukuro
Hsu
Tomic
Uchiyama

 2
l Occhio di Sauron 30-08-2025 17:50

EVANS

TOMIC

NISHIOKA
WATANUKI

SHIMABUKURO
HSU
SUN
UCHIYAMA

 1
