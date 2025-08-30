WTA 125 Changsha: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurre presenti
WTA 125 Changsha – tabellone qualificazione – terra
(1) Sohyun Park vs Rinko Matsuda
Jiaqi Wang vs (5) Daria Kudashova
(2) Jessica Pieri vs Su Jeong Jang
Fangzhou Liu vs (8) Zongyu Li
(3) Meiling Wang vs Viktoria Morvayova
(WC) Shuo Feng vs (7) Meiqi Guo
(4) Diletta Cherubini vs (WC) Chengyiyi Yuan
Eudice Chong vs (6) Ekaterina Reyngold
Center Court – ore 04:30
Fangzhou Liu vs (8) Zongyu Li
Shuo Feng vs (7) Meiqi Guo
Jiaqi Wang vs (5) Daria Kudashova Non prima 09:00
Court 2 – ore 04:30
(2) Jessica Pieri vs Su Jeong Jang
(1) Sohyun Park vs Rinko Matsuda
Eudice Chong vs (6) Ekaterina Reyngold Non prima 09:00
Court 3 – ore 04:30
(3) Meiling Wang vs Viktoria Morvayova
(4) Diletta Cherubini vs Chengyiyi Yuan
