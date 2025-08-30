WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Changsha: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurre presenti

Diletta Cherubini - Foto Marco Lori
CHN WTA 125 Changsha – tabellone qualificazione – terra
(1) Sohyun Park KOR vs Rinko Matsuda JPN
Jiaqi Wang CHN vs (5) Daria Kudashova RUS

(2) Jessica Pieri ITA vs Su Jeong Jang KOR
Fangzhou Liu CHN vs (8) Zongyu Li CHN

(3) Meiling Wang CHN vs Viktoria Morvayova SVK
(WC) Shuo Feng CHN vs (7) Meiqi Guo CHN

(4) Diletta Cherubini ITA vs (WC) Chengyiyi Yuan CHN
Eudice Chong HKG vs (6) Ekaterina Reyngold RUS



Center Court – ore 04:30
Fangzhou Liu CHN vs (8) Zongyu Li CHN
Shuo Feng CHN vs (7) Meiqi Guo CHN
Jiaqi Wang CHN vs (5) Daria Kudashova RUS Non prima 09:00

Court 2 – ore 04:30
(2) Jessica Pieri ITA vs Su Jeong Jang KOR
(1) Sohyun Park KOR vs Rinko Matsuda JPN
Eudice Chong HKG vs (6) Ekaterina Reyngold RUS Non prima 09:00

Court 3 – ore 04:30
(3) Meiling Wang CHN vs Viktoria Morvayova SVK
(4) Diletta Cherubini ITA vs Chengyiyi Yuan CHN

