Infortunio alla spalla, Shelton costretto al ritiro: “Dolore mai provato prima” (Video)

Era uno dei nomi più attesi a New York, uno di quei giocatori che non potevano mancare nella lista degli outsider per un possibile titolo. Invece, il sogno di Ben Shelton agli US Open si è interrotto bruscamente a causa di un forte dolore alla spalla che lo ha costretto al ritiro contro Adrian Mannarino, in lacrime, nel quinto set di un match che lo vedeva ancora in piena lotta.

Poche ore dopo, lo statunitense ha parlato in conferenza stampa, provando a mettere ordine nelle emozioni contrastanti di una serata che non dimenticherà.

L’infortunio e la decisione di ritirarsi

“Ho sentito un dolore molto forte, qualcosa che non avevo mai provato prima. Non sono il tipo di giocatore che si ritira se può continuare, questo è chiaro. Non saprei dire quando è iniziato esattamente, l’unica certezza è che non sono entrato in campo già infortunato. Per me era una situazione nuova, ed è stata la prima volta che ho dovuto lasciare un match. Di solito resto in campo, non importa se malato o acciaccato, ma stavolta era davvero troppo. Adesso c’è solo incertezza, non posso aggiungere altro”.

Le difficoltà contro Mannarino

“Oltre al dolore, bisogna riconoscere il merito al mio avversario. Mannarino è un grande giocatore, difficile da affrontare perché sembra non avere punti deboli. Rimanda tutto, varia molto e il suo stile di servizio è diverso dagli altri, ti mette costantemente in difficoltà. Ho già avuto altre battaglie con lui e sapevo che sarebbe stata durissima”.

Il momento della svolta

“Nel quarto set pensavo solo a come rimanere in partita, a trovare il modo di adattarmi e restare competitivo. Anche mentre soffrivo, mantenevo quella mentalità di combattere, di cercare soluzioni per andare avanti. Ma alla fine non c’è stato nulla da fare”.

Lo sguardo al futuro

Nonostante la delusione, Shelton ha provato a guardare al lato positivo:

“So di avere molto per cui essere grato. Sono fortunato nella vita, per i talenti che Dio mi ha dato, per la carriera che ho iniziato e per il team che mi circonda. Certo, fa male fermarsi così, soprattutto perché stavo giocando bene, con fiducia, in uno dei miei momenti migliori. Ma non mi sentirete lamentarmi: è stato un grande summer swing, ho fatto cose importanti in poco tempo e nonostante questo stop so di essere benedetto”.