Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Sabato 30 Agosto 2025

30/08/2025 08:41 13 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

USA US Open – hard – (☀️ 25-14)
R32 Sinner ITA – Shapovalov CAN 2° inc. ore 17:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Musetti ITA – Cobolli ITA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Como – terra – (🌤️ 24-15)
QF Torres ARG – Berrettini ITA Inizio 10:30

ATP Como
Juan Bautista Torres
15
3
0
Jacopo Berrettini
30
6
0
Mostra dettagli

QF Budkov Kjaer NOR – Brancaccio ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



CHN CH 75 Zhangjiagang – hard – (🌤️ 37-27)
F Bar Biryukov RUS/Binda ITA – Castelnuovo SUI/Santillan AUS 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

Calvin (Guest) 30-08-2025 12:28

Scritto da Djidji
Pronostici di oggi derby musetti cobolli vedo il Carrarinovleggermente favorito ma penso che Flavio riuscirà a portarla in battaglia e dopo può succedere di tutto, per jan pronostico il solito 6-3, 6-4, 6-2 o qualcosa del genere

Mi spiace per Flavio, ma oggi vedo Musetti abbastanza avanti.

Peraltro un po’ faccio il tifo per Musetti anche perché con l’infortunio di Shelton veramente è aumentata a dismisura la possibilità di averne due a Torino

 13
marcauro 30-08-2025 11:50

Volevo dire in tre set

 12
marcauro 30-08-2025 11:49

Sinner in tre settimane Muso in quattro

 11
marcauro 30-08-2025 11:48

Scritto da Andreas Seppi
Musetti in 4

Ma seriamente si può pensare che Sinner tre su cinque OGGI perda da Shapo?

 10
marcauro 30-08-2025 11:48

Scritto da Andreas Seppi
Musetti in 4

Ma seriamente si può pensare che Sinner tre su cinque OGGI perda da Shapo?

 9
Pinco (Guest) 30-08-2025 11:45

A questo punto con l’autostrada che si ritrova alcaraz spero in un momento “AURA” di djokovic. L’amico fritz si scioglierà al sole come ha fatto l’anno scorso con Sinner e come farà sempre di fronte ai 2 dominatori. E poi vedere una finale sinner-djokovic non mi spiacerebbe per niente. Ma ci vuole un miracolo. E comunque jannik ha shapo, zverev sulla strada

 8
Andreas Seppi 30-08-2025 11:29

Musetti in 4

 7
Markux (Guest) 30-08-2025 11:21

Cobolli su cemento chiude in 3 Set, ci ho puntato anche un centello.

 6
Markux (Guest) 30-08-2025 11:19

Dopo la spalla di Shelton ora salta fuori il ginocchio scricchiolante di Alcaraz, la concorrenza perde pezzi.

 5
Il Gran Maestro 30-08-2025 11:02

Derby molto interessante tra i giocatori che al momento sono I nostri numeri 2 🙂

Dopo le roboanti dichiarazioni di Denis ieri, Jannik deve fare molta attenzione, il canadese potrebbe addirittura portare un set al tiebreak 😉 😉

 4
Ospite (Guest) 30-08-2025 11:00

A parità di energie in cascina vedrei Flavio favorito.
In questo momento credo invece che Lorenzo abbia piú cartucce da quel punto di vista. Quasi nove ore in campo sono tante.
Vedremo.

 3
Krik Kroc 30-08-2025 10:17

Scritto da Djidji
Pronostici di oggi derby musetti cobolli vedo il Carrarinovleggermente favorito ma penso che Flavio riuscirà a portarla in battaglia e dopo può succedere di tutto, per jan pronostico il solito 6-3, 6-4, 6-2 o qualcosa del genere

Cobolli 60%
Musetti 40%

 2
Djidji (Guest) 30-08-2025 10:08

Pronostici di oggi derby musetti cobolli vedo il Carrarinovleggermente favorito ma penso che Flavio riuscirà a portarla in battaglia e dopo può succedere di tutto, per jan pronostico il solito 6-3, 6-4, 6-2 o qualcosa del genere

 1
