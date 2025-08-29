Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

29/08/2025 09:03 3 commenti
Giovanni Fonio nella foto
ITA CHALLENGER Como (Italia) – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta

Center Court – ore 10
Raul Brancaccio ITA vs Alvaro Guillen Meza ECU
Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Giovanni Fonio ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10
Luka Mikrut CRO vs Carlo Alberto Caniato ITA

ATP Como
Luka Mikrut
0
1
2
Carlo Alberto Caniato
0
6
1
Piotr Matuszewski POL / Mick Veldheer NED vs Jiri Barnat CZE / Filip Duda CZE

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI / Gregoire Jacq FRA vs Ivan Liutarevich BLR / Giorgio Ricca ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10
Gonzalo Bueno PER vs Henri Squire GER

ATP Como
Gonzalo Bueno [4]
0
3
1
Henri Squire
0
6
0
Victor Cornea ROU / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Stefan Latinovic SRB / Tim Ruehl GER

Il match deve ancora iniziare





ESP CHALLENGER Manacor (Spagna) – Quarti di Finale, cemento

Pista 1 – ore 16:00
Harold Mayot FRA vs Stuart Parker GBR
Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas LTU vs Jay Dylan Friend JPN

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP vs Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 16:00
Daniel Masur GER vs Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos ESP / Adria Soriano Barrera COL vs Benjamin Hassan LBN / Andreas Mies GER

Il match deve ancora iniziare

David Pichler AUT / Jurij Rodionov AUT vs Matteo Martineau FRA / Harold Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare






POR CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – Quarti di Finale, terra battuta

CENTRAL – ore 11:30
Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE vs Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL
ATP Porto
Erik Grevelius / Adam Heinonen
15
0
Szymon Kielan / Filip Pieczonka [2]
15
1
Nicolas Alvarez Varona ESP vs Gilles Arnaud Bailly BEL (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Frederico Ferreira Silva POR vs David Jorda Sanchis ESP

Il match deve ancora iniziare

Francisco Rocha POR / Henrique Rocha POR vs Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 11:30
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare

Daniel Michalski POL vs Guy Den Ouden NED

Il match deve ancora iniziare






CHN CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 10:00
Ilia Simakin RUS vs Sho Shimabukuro JPN
ATP Zhangjiagang
Ilia Simakin [7]
4
3
Sho Shimabukuro [3]
6
6
Vincitore: Shimabukuro
Sanhui Shin KOR vs Kokoro Isomura JPN

ATP Zhangjiagang
Sanhui Shin
A
0
Kokoro Isomura
40
0
COURT 5 – ore 11:00
Petr Bar Biryukov RUS / Alexandr Binda ITA vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

ATP Zhangjiagang
Petr Bar Biryukov / Alexandr Binda
0
2
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [3]
0
5
Luca Castelnuovo SUI / Akira Santillan AUS vs JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 6 – ore 10:00
Yasutaka Uchiyama JPN vs Kaichi Uchida JPN

ATP Zhangjiagang
Yasutaka Uchiyama [5]
6
6
Kaichi Uchida
3
4
Vincitore: Uchiyama
Renta Tokuda JPN vs Oliver Crawford GBR

ATP Zhangjiagang
Renta Tokuda
0
0
Oliver Crawford [6]
0
0
3 commenti

brunodalla 29-08-2025 10:46

@ walden (#4469833)

non lo so se hanno una soluzione al coperto, di sicuro non nelle vicinanze della sede (molto bella) del torneo. ma poco importa se è vicino o meno. l’importante trovare le soluzioni. adesso sembra che comunque il tempo migliori.

 3
walden 29-08-2025 10:34

@ brunodalla (#4469815)

Pare che giochino al coperto, confermi? In tal caso, anche ammesso che usino campi in terra battuta, mi sembra una soluzione discutibile (ma forse l’unica possibile)…

 2
brunodalla 29-08-2025 10:01

stanotte a Como diluvio universale, su per il lago frane e smottamenti.
difficile anche oggi, ma adesso non piove e forse migliora un pò. ma immagino campi pesantissimi. forse qualche incontro si riuscirà a giocare, ma non lo so se completano il programma. devono ancora completare il secondo turno, qualcuno giocherà domani doppia partita.

 1
