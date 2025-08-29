Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Giovanni Fonio nella foto
CHALLENGER Como (Italia) – 2° Turno – Quarti di Finale, terra battuta
Center Court – ore 10
Raul Brancaccio
vs Alvaro Guillen Meza
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Giovanni Fonio
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10
Luka Mikrut vs Carlo Alberto Caniato
ATP Como
Luka Mikrut
0
1
2
Carlo Alberto Caniato•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Mikrut
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 2-1
C. Alberto Caniato
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Alberto Caniato
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-5 → 1-6
L. Mikrut
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-5 → 1-5
C. Alberto Caniato
0-4 → 0-5
L. Mikrut
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
C. Alberto Caniato
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-2 → 0-3
L. Mikrut
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
C. Alberto Caniato
0-0 → 0-1
Piotr Matuszewski / Mick Veldheer vs Jiri Barnat / Filip Duda
Il match deve ancora iniziare
Kilian Feldbausch / Gregoire Jacq vs Ivan Liutarevich / Giorgio Ricca
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10
Gonzalo Bueno vs Henri Squire
ATP Como
Gonzalo Bueno [4]
0
3
1
Henri Squire•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Bueno
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Squire
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
G. Bueno
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
H. Squire
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
G. Bueno
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
H. Squire
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
2-2 → 2-3
G. Bueno
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
G. Bueno
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-1 → 1-1
Victor Cornea / Santiago Rodriguez Taverna vs Stefan Latinovic / Tim Ruehl
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Manacor (Spagna) – Quarti di Finale, cemento
Pista 1 – ore 16:00
Harold Mayot
vs Stuart Parker
Il match deve ancora iniziare
Edas Butvilas vs Jay Dylan Friend
Il match deve ancora iniziare
Daniel Rincon vs Miguel Tobon
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – ore 16:00
Daniel Masur vs Jurij Rodionov
Il match deve ancora iniziare
Alberto Barroso Campos / Adria Soriano Barrera vs Benjamin Hassan / Andreas Mies
Il match deve ancora iniziare
David Pichler / Jurij Rodionov vs Matteo Martineau / Harold Mayot
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – Quarti di Finale, terra battuta
CENTRAL – ore 11:30
Erik Grevelius
/ Adam Heinonen
vs Szymon Kielan
/ Filip Pieczonka
ATP Porto
Erik Grevelius / Adam Heinonen•
15
0
Szymon Kielan / Filip Pieczonka [2]
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kielan / Pieczonka
0-0 → 0-1
Nicolas Alvarez Varona vs Gilles Arnaud Bailly (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Frederico Ferreira Silva vs David Jorda Sanchis
Il match deve ancora iniziare
Francisco Rocha / Henrique Rocha vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 11:30
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Alejandro Moro Canas
Il match deve ancora iniziare
Daniel Michalski vs Guy Den Ouden
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – Quarti di Finale, cemento
Centre Court – ore 10:00
Ilia Simakin
vs Sho Shimabukuro
ATP Zhangjiagang
Ilia Simakin [7]
4
3
Sho Shimabukuro [3]
6
6
Vincitore: Shimabukuro
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
I. Simakin
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
S. Shimabukuro
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
I. Simakin
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
1-2 → 2-2
I. Simakin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Simakin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
ace
4-2 → 4-3
I. Simakin
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
S. Shimabukuro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
I. Simakin
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
S. Shimabukuro
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Sanhui Shin vs Kokoro Isomura
ATP Zhangjiagang
Sanhui Shin•
A
0
Kokoro Isomura
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Shin
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
COURT 5 – ore 11:00
Petr Bar Biryukov / Alexandr Binda vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
ATP Zhangjiagang
Petr Bar Biryukov / Alexandr Binda•
0
2
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [3]
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
2-4 → 2-5
P. Bar Biryukov / Binda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
2-3 → 2-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
2-2 → 2-3
P. Bar Biryukov / Binda
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-2 → 2-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
P. Bar Biryukov / Binda
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 1-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-0 → 0-1
Luca Castelnuovo / Akira Santillan vs JiSung Nam / Takeru Yuzuki (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT 6 – ore 10:00
Yasutaka Uchiyama vs Kaichi Uchida
ATP Zhangjiagang
Yasutaka Uchiyama [5]
6
6
Kaichi Uchida
3
4
Vincitore: Uchiyama
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Uchiyama
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Y. Uchiyama
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Y. Uchiyama
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
K. Uchida
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Uchiyama
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
5-3 → 6-3
K. Uchida
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-3 → 4-3
K. Uchida
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
Y. Uchiyama
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-2 → 3-2
K. Uchida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
K. Uchida
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
Y. Uchiyama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
0-0 → 1-0
Renta Tokuda vs Oliver Crawford
ATP Zhangjiagang
Renta Tokuda
0
0
Oliver Crawford [6]
0
0
3 commenti
@ walden (#4469833)
non lo so se hanno una soluzione al coperto, di sicuro non nelle vicinanze della sede (molto bella) del torneo. ma poco importa se è vicino o meno. l’importante trovare le soluzioni. adesso sembra che comunque il tempo migliori.
@ brunodalla (#4469815)
Pare che giochino al coperto, confermi? In tal caso, anche ammesso che usino campi in terra battuta, mi sembra una soluzione discutibile (ma forse l’unica possibile)…
stanotte a Como diluvio universale, su per il lago frane e smottamenti.
difficile anche oggi, ma adesso non piove e forse migliora un pò. ma immagino campi pesantissimi. forse qualche incontro si riuscirà a giocare, ma non lo so se completano il programma. devono ancora completare il secondo turno, qualcuno giocherà domani doppia partita.