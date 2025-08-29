L’incredibile rendimento di Sinner negli Slam su cemento. Come lui solo Federer

Il tennis di Jannik Sinner è talmente completo da adattasi molto bene a tutte le superfici, ma probabilmente i campi in sintetico sono quelli dove si trova proprio a casa, sicuro negli spostamenti e perfetto nel giocare con ritmo e precisione grazie a rimbalzi regolari. Vincitore sull’erba di Wimbledon, a un solo punto da trionfare sulla terra battuta di Roland Garros lo scorso giugno, e con tre Slam vinti sul cemento, due Australian Open e lo US Open 2024, Jannik è “buono per tutte le stagioni” ma c’è un dato statistico rilevato dopo il successo di ieri a New York vs. Popyrin che rafforza – se mai ce ne fosse bisogno – il dominio dell’azzurro quando si gioca sui campi in duro all’aperto, quelli più importanti.

Con la vittoria al secondo turno di US Open 2025, Sinner ha segnato il match n.50 negli Slam disputati su hard court. In queste 50 partite vanta un record di 41 successi e solo 9 sconfitte. Come lui solo Roger Federer, 41-9, mentre i due grandi rivali dello svizzero, Rafael Nadal e Novak Djokovic, si attestano appena dietro con una sconfitta in più e quindi un record di 40 vittorie e 10 sconfitte nelle loro prime cinquanta partite disputate negli Slam sul cemento.

💥 Win/loss record in first 50 hard-court matches at the Majors 👇 🇨🇭 Roger Federer: 41-9

🇪🇸 Rafael Nadal: 40-10

🇷🇸 Novak Djokovic: 40-10 🇮🇹 JANNIK SINNER: 41-9 📸 Getty pic.twitter.com/fSxhyWTBjf — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 28, 2025

Una statistica curiosa che conferma la straordinaria qualità di Sinner negli Slam sul “duro”, dove è al livello di celeberrimi “Big Three”, coloro che hanno dominato i lustri scorsi.

Marco Mazzoni