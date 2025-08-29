Cobolli dopo la maratona contro Brooksby: “Non è facile tenere la concentrazione al massimo per 4 ore e mezza. Con Musetti siamo cresciuti insieme, durante la quarantena facevamo videochiamate ogni giorno con sfide di cucina…”

Quattro ore e trentadue minuti di lotta, tecnica fisica e mentale. Alla fine di una partita così a vincere è quasi sempre più il tosto, e per fortuna ieri a US Open lo è stato Flavio Cobolli, un vero “Gladiatore” per come è riuscito a recuperare un calo vistoso nel quarto set, riprendersi al quinto e cancellare mentalmente il brutto turno di servizio per chiudere l’incontro sul 5-4, con un Brooksby in quel momento in trance, capace di reggere e ogni accelerazione e trovare solo righe. Ha tenuto Flavio, è arrivato al tiebreak e lì è salito in cattedra, mostrando che razza di giocatore sia diventato. Dopo la bellissima e meritata vittoria che lo issa al terzo turno (per il secondo anno di fila), il romano ha parlato alla stampa non nascondendo tutta la sua soddisfazione per questo risultato. Adesso lo aspetta una partita diversa, affascinante: un derby contro Lorenzo Musetti per centrare la seconda settimana di US Open. Inutile girarci intorno, non sarà una partita come tutte le altre perché i due sono amici da una vita.

“Sono veramente stanco ma veramente felice perché credo che questa partita sia stata di alto livello” racconta Flavio a caldo in campo. “Abbiamo giocato un gran tennis per 4 ore e mezza stando al 100% fisicamente per tutta la partita. Credo di aver tenuto benissimo sia fisicamente che mentalmente. Sono rimasto lucido tatticamente nei momenti in cui le cose non andavano bene. Jenson oggi ha fatto una partita sublime e credo che possa essere felice del torneo. Queste sono le partite che sognavo da bambino, …speravo di finirla un po’ prima (sorride) ma sono felice”.

“Sarà la prima volta che ci affrontiamo a livello ATP” afferma Flavio sul prossimo match contro Musetti, “Sono emozionato perché giocare contro il mio miglior amico del tour è complicato… Sono sicuro che faremo una bella partita, è un giocatore fortissimo, lo ammiro tanto e lo stimo. Sono pronto per affrontarlo”.

«Queste sono le partite che sognavo da bambino» L’intervista di Flavio Cobolli ai microfoni di SuperTennis dopo la battaglia di oltre 4 ore vinta con Brooksby#USOpen pic.twitter.com/7OMcshqxUA — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) August 28, 2025

“È stato un incontro durissimo contro un avversario eccezionale” racconta Flavio nel dopo partita, come riporta SuperTennis. “Non mi aspettavo una partita così oggi; ero pronto a lottare, a stare in campo tante ore, ma non pensavo così a lungo. Abbiamo giocato entrambi molto bene: lui è partito fortissimo sia fisicamente sia tatticamente, ci siamo dati battaglia e alla fine mi sono concentrato su me stesso, sul mio gioco, e credo di aver portato la partita dalla mia parte. Abbiamo avuto entrambi un livello alto sin dall’inizio, ci sono stati tanti scambi lunghi, difficile fare il vincente perché lui gioca molto piatto. Devi stare sempre lì, lottare sempre e credo di averlo fatto bene. In un match 3 su 5 ci sono tanti alti e bassi, non è facile mantenere concentrazione e livello per 4 ore e mezza. Credo di aver superato le difficoltà al meglio. Ho servito per il match più di una volta; capita, fa parte del gioco”.

Non era facile nemmeno il contesto a dir poco infuocato, con Brooksby a chiamare il sostegno del pubblico nelle fasi più calde. Ma Cobolli non si è mai scomposto, anzi… ““Mi piace giocare quando il tifo non è per me , bisogna saperlo accettare. Fisicamente mi sono sentito benissimo, più passavano i minuti e le ore e meglio stavo. Ho avuto un calo solo nel secondo set e all’inizio del terzo, ma poi mi sono ripreso, verso la fine mi sentivo ancora meglio… ora non posso dire lo stesso”.

La sfida contro un amico vero come Musetti sarà molto più di una semplice partita di tennis: “Siamo grandi amici, siamo cresciuti insieme. Ci siamo incontrati la prima volta al Lemon Bowl e persi, lui era già ‘quello con la buona mano’, aveva un gran rovescio a una mano e aveva sempre il sorriso sulle labbra. Un aneddoto? Ce ne sarebbero tanti da raccontare… Durante la quarantena eravamo sempre in contatto, facevamo videochiamate ogni giorno per passare un po’ il tempo. Facevano una sfida di cucina, mettevamo i nostri piatti come storie su Instagram e raccoglievamo i voti dei follower. Vinceva lui anche lì… ma solo perché aveva più follower di me!”.

Marco Mazzoni