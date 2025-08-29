Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 29 Agosto 2025
M25 Sion 30000 – Quarter-final
[3] Alexander Weis vs [8] Henry Bernet Non prima delle 17:00
M25 Oviedo 30000 – Semi-final
[1] Lorenzo Giustino vs Pedro Vives marcos ore 11:00
M15 Hong Kong 15000 – Quarter-final
[8] Sam Ryan ziegann vs [3] Niccolo Catini ore 16:00
M15 Forli 15000 – Semi-final
Kasra Rahmani vs [7] Samuele Pieri ore 13:30
[1] Giovanni Oradini vs Lorenzo Beraldo ore 13:30
W50 Oldenzaal 40000 – Quarter-final
[3] Silvia Ambrosio vs Loes Ebeling koning ore 13:00
W50 Bytom 40000 – Quarter-final
Gina Feistel vs [3] Tyra Caterina Grant Non prima delle 14:00
Laura Mair vs Kajsa Rinaldo persson Non prima delle 14:00
W35 Trieste 30000 – Semi-final
Jennifer Ruggeri vs Lisa Pigato ore 10:00
[7] Samira De stefano vs [3] Marina Bassols ribera ore 10:00
W15 Monastir – Quarter-final
[6] Lan Mi vs Caterina Odorizzi ore 11:30
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit