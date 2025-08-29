Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 29 Agosto 2025

29/08/2025
Giovanni Oradini nella foto
SUI M25 Sion 30000 – Quarter-final
[3] Alexander Weis ITA vs [8] Henry Bernet SUI Non prima delle 17:00

Il match deve ancora iniziare




ESP M25 Oviedo 30000 – Semi-final
[1] Lorenzo Giustino ITA vs Pedro Vives marcos ESP ore 11:00
Il match deve ancora iniziare




HKG M15 Hong Kong 15000 – Quarter-final
[8] Sam Ryan ziegann AUS vs [3] Niccolo Catini ITA ore 16:00
ITF M15 Hong Kong - 2025-08-25T00:00:00Z
Sam Ryan Ziegann
6
6
Niccolo Catini
4
3
Mostra dettagli




ITA M15 Forli 15000 – Semi-final
Kasra Rahmani IRI vs [7] Samuele Pieri ITA ore 13:30
Il match deve ancora iniziare

[1] Giovanni Oradini ITA vs Lorenzo Beraldo ITA ore 13:30

Il match deve ancora iniziare




NED W50 Oldenzaal 40000 – Quarter-final
[3] Silvia Ambrosio ITA vs Loes Ebeling koning NED ore 13:00
Il match deve ancora iniziare




POL W50 Bytom 40000 – Quarter-final
Gina Feistel POL vs [3] Tyra Caterina Grant ITA Non prima delle 14:00
Il match deve ancora iniziare

Laura Mair ITA vs Kajsa Rinaldo persson SWE Non prima delle 14:00

Il match deve ancora iniziare




ITA W35 Trieste 30000 – Semi-final
Jennifer Ruggeri ITA vs Lisa Pigato ITA ore 10:00
Il match deve ancora iniziare

[7] Samira De stefano ITA vs [3] Marina Bassols ribera ESP ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



TUN W15 Monastir – Quarter-final
[6] Lan Mi CHN vs Caterina Odorizzi ITA ore 11:30

Il match deve ancora iniziare

