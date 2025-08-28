US Open 2025, Cobolli da gladiatore: superato Brooksby al quinto, sarà derby con Musetti!

Flavio Cobolli firma un’altra impresa e vola al terzo turno degli US Open 2025. Il romano ha sconfitto al super tie-break del quinto set un coriaceo Jenson Brooksby, dopo oltre quattro ore di battaglia e continui ribaltamenti di fronte. È il secondo successo consecutivo al quinto set per l’azzurro, che adesso si prepara a un derby stellare con Lorenzo Musetti.

Primo set: Brooksby più cinico (7-5)

L’inizio è stato complicato per Cobolli, subito costretto a rincorrere l’intensità dell’americano. Sotto 1-3, il romano ha avuto il merito di rientrare nel set con determinazione, trovando il controbreak e spingendo col dritto. Sul 5-5, però, un passaggio a vuoto è costato caro: Brooksby ne ha approfittato, strappando il servizio e chiudendo 7-5 dopo oltre un’ora di scambi estenuanti.

Secondo set: reazione azzurra (6-3)

Dopo un inizio ancora a favore dello statunitense (avanti per 2 a 0), Cobolli ha trovato la svolta sul 2-2, infilando una striscia di cinque game consecutivi. Aggressivo in risposta e più solido nello scambio, il romano ha messo pressione costante a Brooksby, che ha iniziato a sbagliare col dritto. Con un servizio e dritto finale impeccabili, Flavio ha riequilibrato il match chiudendo 6-3.

Terzo set: il sorpasso di Flavio (6-4)

L’equilibrio è durato fino al 4-4, quando Cobolli ha alzato i giri del motore trovando il break decisivo. La stanchezza cominciava a farsi sentire, ma la capacità dell’azzurro di variare e restare lucido nei momenti chiave ha fatto la differenza. Un ace e una difesa eroica lo hanno spinto sul 6-4, ribaltando completamente la situazione.

Quarto set: l’orgoglio di Brooksby (6-2)

Proprio quando sembrava in pieno controllo, Cobolli ha vissuto un calo evidente al servizio, con diversi doppi falli pesanti. Brooksby, spinto anche dal tifo del Court 17, ha ritrovato precisione e coraggio, costringendo il match al quinto con un netto 6-2.

Quinto set: il super tie-break del gladiatore (7-6[3])

Il parziale decisivo è stato un’altalena di emozioni. Cobolli era riuscito ad allungare sul 5-3 (mancando anche due match point sul 5 a 4 e servizio), ma l’americano ha recuperato con colpi di puro talento. Si è arrivati al super tie-break, dove il romano ha dominato con coraggio e lucidità: vincenti di dritto, un rovescio lungolinea perfetto e una volée splendida hanno scavato il solco fino al 10-3 finale.

Un derby da sogno

Al termine di una maratona esaltante, Flavio Cobolli si è guadagnato il suo primo terzo turno a New York, e lo farà contro un connazionale: Lorenzo Musetti. Sarà un derby che promette spettacolo, tra due dei volti più luminosi della nuova generazione azzurra.

Slam Us Open J. Brooksby J. Brooksby 7 3 4 6 6 F. Cobolli [24] F. Cobolli [24] 5 6 6 2 7 Vincitore: F. Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 1*-7 2-7* 3-7* 3*-8 3*-9 6-6 → 6-7 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 J. Brooksby 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 5-2 → 6-2 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Brooksby 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Brooksby 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Brooksby vs Cobolli





Statistica Brooksby 🇺🇸 Cobolli 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Ace 5 4 Doppi falli 6 8 Prima di servizio 91/154 (59%) 108/203 (53%) Punti vinti sulla prima 69/91 (76%) 69/108 (64%) Punti vinti sulla seconda 29/63 (46%) 53/95 (56%) STATISTICHE DI RISPOSTA Punti vinti in risposta 81/203 (40%) 56/154 (36%) Palle break convertite 6/22 (27%) 5/14 (36%) STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 32/43 (74%) 28/39 (72%) Vincenti 52 49 Errori non forzati 60 49 Totale punti vinti 179 178 STATISTICHE FISICHE Distanza percorsa 14710.7 ft 14590.0 ft Distanza media per punto 41.2 ft 40.9 ft



