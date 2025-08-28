US Open 2025, Cobolli da gladiatore: superato Brooksby al quinto, sarà derby con Musetti!
Flavio Cobolli firma un’altra impresa e vola al terzo turno degli US Open 2025. Il romano ha sconfitto al super tie-break del quinto set un coriaceo Jenson Brooksby, dopo oltre quattro ore di battaglia e continui ribaltamenti di fronte. È il secondo successo consecutivo al quinto set per l’azzurro, che adesso si prepara a un derby stellare con Lorenzo Musetti.
Primo set: Brooksby più cinico (7-5)
L’inizio è stato complicato per Cobolli, subito costretto a rincorrere l’intensità dell’americano. Sotto 1-3, il romano ha avuto il merito di rientrare nel set con determinazione, trovando il controbreak e spingendo col dritto. Sul 5-5, però, un passaggio a vuoto è costato caro: Brooksby ne ha approfittato, strappando il servizio e chiudendo 7-5 dopo oltre un’ora di scambi estenuanti.
Secondo set: reazione azzurra (6-3)
Dopo un inizio ancora a favore dello statunitense (avanti per 2 a 0), Cobolli ha trovato la svolta sul 2-2, infilando una striscia di cinque game consecutivi. Aggressivo in risposta e più solido nello scambio, il romano ha messo pressione costante a Brooksby, che ha iniziato a sbagliare col dritto. Con un servizio e dritto finale impeccabili, Flavio ha riequilibrato il match chiudendo 6-3.
Terzo set: il sorpasso di Flavio (6-4)
L’equilibrio è durato fino al 4-4, quando Cobolli ha alzato i giri del motore trovando il break decisivo. La stanchezza cominciava a farsi sentire, ma la capacità dell’azzurro di variare e restare lucido nei momenti chiave ha fatto la differenza. Un ace e una difesa eroica lo hanno spinto sul 6-4, ribaltando completamente la situazione.
Quarto set: l’orgoglio di Brooksby (6-2)
Proprio quando sembrava in pieno controllo, Cobolli ha vissuto un calo evidente al servizio, con diversi doppi falli pesanti. Brooksby, spinto anche dal tifo del Court 17, ha ritrovato precisione e coraggio, costringendo il match al quinto con un netto 6-2.
Quinto set: il super tie-break del gladiatore (7-6[3])
Il parziale decisivo è stato un’altalena di emozioni. Cobolli era riuscito ad allungare sul 5-3 (mancando anche due match point sul 5 a 4 e servizio), ma l’americano ha recuperato con colpi di puro talento. Si è arrivati al super tie-break, dove il romano ha dominato con coraggio e lucidità: vincenti di dritto, un rovescio lungolinea perfetto e una volée splendida hanno scavato il solco fino al 10-3 finale.
Un derby da sogno
Al termine di una maratona esaltante, Flavio Cobolli si è guadagnato il suo primo terzo turno a New York, e lo farà contro un connazionale: Lorenzo Musetti. Sarà un derby che promette spettacolo, tra due dei volti più luminosi della nuova generazione azzurra.
|Statistica
|Brooksby 🇺🇸
|Cobolli 🇮🇹
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Ace
|5
|4
|Doppi falli
|6
|8
|Prima di servizio
|91/154 (59%)
|108/203 (53%)
|Punti vinti sulla prima
|69/91 (76%)
|69/108 (64%)
|Punti vinti sulla seconda
|29/63 (46%)
|53/95 (56%)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Punti vinti in risposta
|81/203 (40%)
|56/154 (36%)
|Palle break convertite
|6/22 (27%)
|5/14 (36%)
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|32/43 (74%)
|28/39 (72%)
|Vincenti
|52
|49
|Errori non forzati
|60
|49
|Totale punti vinti
|179
|178
|STATISTICHE FISICHE
|Distanza percorsa
|14710.7 ft
|14590.0 ft
|Distanza media per punto
|41.2 ft
|40.9 ft
Match molto intenso con alcune manate di Cobolli e colpi o la va o la spacca di Brooksby che,alla fine ,mi ricordava il cantante dei Bronksi Beat quando nel video di Smalltown Boy era seduto mestamente sul treno.
Eh già… Brooksby Non Beat Cobo.
Cobolli 60%
Musetti 40%
Super tiebreak strepitoso, dopo che nel finale del quinto set sembrava finito. Bravo a lui a venirne fuori. Comunque Brooksby mi diverte sempre. Spero di vederlo più in alto in classifica.
Su Cobolli presi una cantonata per la quale ho giustamente già pagato pegno, ammettendolo e felicitandomi per un nostro 2002 entrato nei big. Purtroppo, però, la mia più grande cantonata si rivelerà tra qualche giorno quella su “zeru tituli”…
Ero a cena fuori ed ho visto solo il tie-break finale… l’impressione era che Cobolli fosse appena entrato in campo… magari non sarà un fenomeno a livello tecnico, ma che atleta Flavio
Se Musetti dovesse vincere (e non è per niente scontato, anzi) dirai che ha battuto una meteora nei 100, tua vecchia perla su Cobolli…
Cobolli immenso! Peccato che ora ci sia Musetti… Flavio avrebbe meritato di andare avanti nel torneo…
Scontro epico!