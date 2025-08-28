Cobolli vince un match maratona ATP, Copertina

US Open 2025, Cobolli da gladiatore: superato Brooksby al quinto, sarà derby con Musetti!

28/08/2025 23:49 9 commenti
Flavio Cobolli firma un’altra impresa e vola al terzo turno degli US Open 2025. Il romano ha sconfitto al super tie-break del quinto set un coriaceo Jenson Brooksby, dopo oltre quattro ore di battaglia e continui ribaltamenti di fronte. È il secondo successo consecutivo al quinto set per l’azzurro, che adesso si prepara a un derby stellare con Lorenzo Musetti.

Primo set: Brooksby più cinico (7-5)
L’inizio è stato complicato per Cobolli, subito costretto a rincorrere l’intensità dell’americano. Sotto 1-3, il romano ha avuto il merito di rientrare nel set con determinazione, trovando il controbreak e spingendo col dritto. Sul 5-5, però, un passaggio a vuoto è costato caro: Brooksby ne ha approfittato, strappando il servizio e chiudendo 7-5 dopo oltre un’ora di scambi estenuanti.

Secondo set: reazione azzurra (6-3)
Dopo un inizio ancora a favore dello statunitense (avanti per 2 a 0), Cobolli ha trovato la svolta sul 2-2, infilando una striscia di cinque game consecutivi. Aggressivo in risposta e più solido nello scambio, il romano ha messo pressione costante a Brooksby, che ha iniziato a sbagliare col dritto. Con un servizio e dritto finale impeccabili, Flavio ha riequilibrato il match chiudendo 6-3.

Terzo set: il sorpasso di Flavio (6-4)
L’equilibrio è durato fino al 4-4, quando Cobolli ha alzato i giri del motore trovando il break decisivo. La stanchezza cominciava a farsi sentire, ma la capacità dell’azzurro di variare e restare lucido nei momenti chiave ha fatto la differenza. Un ace e una difesa eroica lo hanno spinto sul 6-4, ribaltando completamente la situazione.

Quarto set: l’orgoglio di Brooksby (6-2)
Proprio quando sembrava in pieno controllo, Cobolli ha vissuto un calo evidente al servizio, con diversi doppi falli pesanti. Brooksby, spinto anche dal tifo del Court 17, ha ritrovato precisione e coraggio, costringendo il match al quinto con un netto 6-2.

Quinto set: il super tie-break del gladiatore (7-6[3])
Il parziale decisivo è stato un’altalena di emozioni. Cobolli era riuscito ad allungare sul 5-3 (mancando anche due match point sul 5 a 4 e servizio), ma l’americano ha recuperato con colpi di puro talento. Si è arrivati al super tie-break, dove il romano ha dominato con coraggio e lucidità: vincenti di dritto, un rovescio lungolinea perfetto e una volée splendida hanno scavato il solco fino al 10-3 finale.

Un derby da sogno
Al termine di una maratona esaltante, Flavio Cobolli si è guadagnato il suo primo terzo turno a New York, e lo farà contro un connazionale: Lorenzo Musetti. Sarà un derby che promette spettacolo, tra due dei volti più luminosi della nuova generazione azzurra.

Slam Us Open
J. Brooksby
7
3
4
6
6
F. Cobolli [24]
5
6
6
2
7
Vincitore: F. Cobolli
Mostra dettagli





Statistiche Tennis: Brooksby vs Cobolli


Statistica Brooksby 🇺🇸 Cobolli 🇮🇹
STATISTICHE DI SERVIZIO
Ace 5 4
Doppi falli 6 8
Prima di servizio 91/154 (59%) 108/203 (53%)
Punti vinti sulla prima 69/91 (76%) 69/108 (64%)
Punti vinti sulla seconda 29/63 (46%) 53/95 (56%)
STATISTICHE DI RISPOSTA
Punti vinti in risposta 81/203 (40%) 56/154 (36%)
Palle break convertite 6/22 (27%) 5/14 (36%)
STATISTICHE DEI PUNTI
Punti vinti a rete 32/43 (74%) 28/39 (72%)
Vincenti 52 49
Errori non forzati 60 49
Totale punti vinti 179 178
STATISTICHE FISICHE
Distanza percorsa 14710.7 ft 14590.0 ft
Distanza media per punto 41.2 ft 40.9 ft


9 commenti. Lasciane uno!

Pier no guest 29-08-2025 00:44

Match molto intenso con alcune manate di Cobolli e colpi o la va o la spacca di Brooksby che,alla fine ,mi ricordava il cantante dei Bronksi Beat quando nel video di Smalltown Boy era seduto mestamente sul treno.
Eh già… Brooksby Non Beat Cobo.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Krik Kroc 29-08-2025 00:32

Cobolli 60%
Musetti 40%

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Krik Kroc 29-08-2025 00:32

Cobolli 60%
Musetti 40%

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
DANCAS 29-08-2025 00:25

Super tiebreak strepitoso, dopo che nel finale del quinto set sembrava finito. Bravo a lui a venirne fuori. Comunque Brooksby mi diverte sempre. Spero di vederlo più in alto in classifica.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sporadico 29-08-2025 00:17

Scritto da Marco M.

Scritto da Sporadico
Cobolli immenso! Peccato che ora ci sia Musetti… Flavio avrebbe meritato di andare avanti nel torneo…

Se Musetti dovesse vincere (e non è per niente scontato, anzi) dirai che ha battuto una meteora nei 100, tua vecchia perla su Cobolli…

Su Cobolli presi una cantonata per la quale ho giustamente già pagato pegno, ammettendolo e felicitandomi per un nostro 2002 entrato nei big. Purtroppo, però, la mia più grande cantonata si rivelerà tra qualche giorno quella su “zeru tituli”…

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 29-08-2025 00:15

Ero a cena fuori ed ho visto solo il tie-break finale… l’impressione era che Cobolli fosse appena entrato in campo… magari non sarà un fenomeno a livello tecnico, ma che atleta Flavio

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 29-08-2025 00:08

Scritto da Sporadico
Cobolli immenso! Peccato che ora ci sia Musetti… Flavio avrebbe meritato di andare avanti nel torneo…

Se Musetti dovesse vincere (e non è per niente scontato, anzi) dirai che ha battuto una meteora nei 100, tua vecchia perla su Cobolli…

 3
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone, Sporadico, Don Budge fathers
Sporadico 29-08-2025 00:01

Cobolli immenso! Peccato che ora ci sia Musetti… Flavio avrebbe meritato di andare avanti nel torneo…

 2
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
JannikUberAlles 28-08-2025 23:56

Scontro epico!

Scontro epico!

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Marco M.

