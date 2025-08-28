Sloane Stephens sorprende: ritorno confermato a Guadalajara

Per molti la carriera di Sloane Stephens sembrava ormai alle battute finali. A 32 anni, oltre la posizione n.900 del ranking WTA e senza disputare un torneo dallo scorso marzo, tutto lasciava pensare che i suoi giorni da giocatrice fossero già alle spalle. Negli ultimi mesi, infatti, si era vista spesso nei tornei più importanti in veste di commentatrice e collaboratrice per diversi media.

E invece la notizia è arrivata a sorpresa: Stephens tornerà in campo al prossimo WTA di Guadalajara, torneo che in passato l’ha già vista trionfare e che ora diventa il palcoscenico del suo primo match ufficiale della stagione.

Il ritorno dell’ex campionessa dello US Open suscita grande curiosità. Sarà l’inizio di una nuova fase della sua carriera o piuttosto l’avvio di un addio non ancora dichiarato? Le aspettative sono contenute, ma la voglia di rivederla in azione è tanta. Stephens riparte da un luogo speciale, con la speranza di ritrovare la gioia della vittoria in un momento che potrebbe assumere un significato particolare.