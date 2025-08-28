Us Open: Il programma completo di Venerdì 29 Agosto 2025. Luciano Darderi alla sfida con Carlos Alcaraz nel pomeriggio italiano. Gioca anche Jasmine Paolini
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
L. Darderi vs C. Alcaraz
J. Pegula vs V. Azarenka
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic vs C. Norrie
T. Townsend vs M. Andreeva
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Rybakina vs E. Raducanu
B. Shelton vs A. Mannarino
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Sabalenka vs L. Fernandez
J. Kym vs T. Fritz
Grandstand – Ore: 17:00
J. Lehecka vs R. Collignon
M. Vondrousova vs J. Paolini
F. Tiafoe vs J. Struff
E. Navarro vs B. Krejcikova
Stadium 17 – Ore: 17:00
B. Bonzi vs A. Rinderknech
E. Mertens vs C. Bucsa
P. Hon vs A. Li
U. Blanchet vs T. Machac
