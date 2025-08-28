Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open: Il programma completo di Venerdì 29 Agosto 2025. Luciano Darderi alla sfida con Carlos Alcaraz nel pomeriggio italiano. Gioca anche Jasmine Paolini

28/08/2025 19:51 Nessun commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
L. Darderi ITA vs C. Alcaraz ESP
J. Pegula USA vs V. Azarenka

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic SRB vs C. Norrie GBR
T. Townsend USA vs M. Andreeva

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Rybakina KAZ vs E. Raducanu GBR
B. Shelton USA vs A. Mannarino FRA

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Sabalenka vs L. Fernandez CAN
J. Kym SUI vs T. Fritz USA

Grandstand – Ore: 17:00
J. Lehecka CZE vs R. Collignon BEL
M. Vondrousova CZE vs J. Paolini ITA
F. Tiafoe USA vs J. Struff GER
E. Navarro USA vs B. Krejcikova CZE

Stadium 17 – Ore: 17:00
B. Bonzi FRA vs A. Rinderknech FRA
E. Mertens BEL vs C. Bucsa ESP
P. Hon AUS vs A. Li USA
U. Blanchet FRA vs T. Machac CZE

