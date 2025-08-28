Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 28 Agosto 2025

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP
SUI M25 Sion 30000 – 2nd Round
[3] Alexander Weis ITA vs Tanguy Genier SUI 6-2 6-2
Giacomo Crisostomo ITA vs [4] Damien Wenger SUI 3-6 2-6
Nicolo Toffanin ITA vs [8] Henry Bernet SUI 1-6 2-6




ESP M25 Oviedo 30000 – Quarter-final
[1] Lorenzo Giustino ITA vs [8] Ivan Marrero curbelo ESP 6-2 6-0



ROU M15 Bucharest – 2nd Round
[5] Stefan Adrian Andreescu ROU vs William Mirarchi ITA 4-6 6-4 6-4
Francesco Ferrari ITA vs [6] Radu Mihai Papoe ROU 3-6 2-6



HKG M15 Hong Kong 15000 – 2nd Round
Daniil Bogatov RUS vs [3] Niccolo Catini ITA 2-6 3-6



HUN M15 Budapest 15000 – 2nd Round
[1] Pietro Orlando Fellin ITA vs Attila Dominik Boros HUN 1-6 4-6



GER M15 Allershausen 15000 – 2nd Round
[8] Mika Lipp GER vs Flavio Bocci ITA 6-3 6-4



ITA M15 Forli – Quarter-final
Kasra Rahmani IRI vs Pietro Romeo Scomparin ITA 7-5 6-3
[7] Samuele Pieri ITA vs Nicola Rispoli ITA 3-6 6-4 6-4
Daniele Rapagnetta ITA vs Lorenzo Beraldo ITA 7-5 4-6 4-6
[1] Giovanni Oradini ITA vs Jacopo Bilardo ITA 2-6 6-3 6-2



NED W50 Oldenzaal 40000 – 2nd Round
[3] Silvia Ambrosio ITA vs Ekaterina Kazionova RUS 6-4 6-3




POL W50 Bytom 40000 – 2nd Round
[4] Camilla Rosatello ITA vs Laura Mair ITA 4-4 rit. Rosatello
Joelle Lilly Sophie Steur GER vs [3] Tyra Caterina Grant ITA 0-6 6-2 6-7




ITA W35 Trieste 30000 – Quarter-final
Radka Zelnickova SVK vs [7] Samira De stefano ITA 6-4 2-6 2-6
Lisa Pigato ITA vs Alessandra Mazzola ITA 6-2 1-6 6-1
Emily Seibold GER vs Jennifer Ruggeri ITA 2-6 6-3 3-6



SUI W35 Verbier 30000 – 2nd Round
[1] Tina Nadine Smith AUS vs Verena Meliss ITA 6-4 6-3
[3] Dalila Spiteri ITA vs Fiona Ganz SUI

CHN W15 Luan 15000 – 2nd Round
Jana Kolodynska BLR vs Francesca Dell’edera ITA 6-4 6-3




TUN W15 Monastir 15000 – 2nd Round
Caterina Odorizzi ITA vs [4] Clarissa Blomqvist FIN 6-2 2-6 6-3



GEO W15 Telavi 15000 – 2nd Round
[8] Aran Teixido garcia ESP vs Ginevra Parentini vallega montebruno ITA 6-1 6-2

