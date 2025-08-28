Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 28 Agosto 2025
M25 Sion 30000 – 2nd Round
[3] Alexander Weis vs Tanguy Genier 6-2 6-2
Giacomo Crisostomo vs [4] Damien Wenger 3-6 2-6
Nicolo Toffanin vs [8] Henry Bernet 1-6 2-6
M25 Oviedo 30000 – Quarter-final
[1] Lorenzo Giustino vs [8] Ivan Marrero curbelo 6-2 6-0
M15 Bucharest – 2nd Round
[5] Stefan Adrian Andreescu vs William Mirarchi 4-6 6-4 6-4
Francesco Ferrari vs [6] Radu Mihai Papoe 3-6 2-6
M15 Hong Kong 15000 – 2nd Round
Daniil Bogatov vs [3] Niccolo Catini 2-6 3-6
M15 Budapest 15000 – 2nd Round
[1] Pietro Orlando Fellin vs Attila Dominik Boros 1-6 4-6
M15 Allershausen 15000 – 2nd Round
[8] Mika Lipp vs Flavio Bocci 6-3 6-4
M15 Forli – Quarter-final
Kasra Rahmani vs Pietro Romeo Scomparin 7-5 6-3
[7] Samuele Pieri vs Nicola Rispoli 3-6 6-4 6-4
Daniele Rapagnetta vs Lorenzo Beraldo 7-5 4-6 4-6
[1] Giovanni Oradini vs Jacopo Bilardo 2-6 6-3 6-2
W50 Oldenzaal 40000 – 2nd Round
[3] Silvia Ambrosio vs Ekaterina Kazionova 6-4 6-3
W50 Bytom 40000 – 2nd Round
[4] Camilla Rosatello vs Laura Mair 4-4 rit. Rosatello
Joelle Lilly Sophie Steur vs [3] Tyra Caterina Grant 0-6 6-2 6-7
W35 Trieste 30000 – Quarter-final
Radka Zelnickova vs [7] Samira De stefano 6-4 2-6 2-6
Lisa Pigato vs Alessandra Mazzola 6-2 1-6 6-1
Emily Seibold vs Jennifer Ruggeri 2-6 6-3 3-6
W35 Verbier 30000 – 2nd Round
[1] Tina Nadine Smith vs Verena Meliss 6-4 6-3
[3] Dalila Spiteri vs Fiona Ganz
W15 Luan 15000 – 2nd Round
Jana Kolodynska vs Francesca Dell’edera 6-4 6-3
W15 Monastir 15000 – 2nd Round
Caterina Odorizzi vs [4] Clarissa Blomqvist 6-2 2-6 6-3
W15 Telavi 15000 – 2nd Round
[8] Aran Teixido garcia vs Ginevra Parentini vallega montebruno 6-1 6-2
