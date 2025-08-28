Badosa annuncia il ritorno: rientro previsto alle Billie Jean King Finals

Dopo mesi di stop e tanti interrogativi sul suo futuro, Paula Badosa ha finalmente dato la notizia che i tifosi spagnoli aspettavano. Assente dal circuito dopo l’eliminazione al primo turno di Wimbledon contro Katie Boulter e costretta a saltare tutta la tournée americana, la tennista iberica ha annunciato sui social il suo ritorno ufficiale dal 16 al 21 settembre, in occasione delle Billie Jean King Finals di Shenzhen.

Un recupero fisico che sembra ormai ben avviato e che restituisce alla Spagna una pedina fondamentale. Badosa sarà infatti una delle colonne del team guidato da Carla Suárez, che punta con decisione al titolo mondiale.