Che bel Musetti a US Open! Stacca di slancio Goffin regalando momenti di tennis stellari

Una partita che sulla carta si presentava insidiosa, contro un avversario dal tennis pulito e tecnicamente perfetto, si trasforma in una dimostrazione di forza di Lorenzo Musetti. Il toscano domina il belga David Goffin 6-4 6-0 6-2 e conferma che il suo tennis può esprimersi al meglio anche sul cemento. Una prova di grande maturità, con concentrazione assoluta: nessun lamento di fronte ai colpi magistrali dell’avversario, difesa impeccabile e, al momento giusto, talento puro in mostra.

Un confronto generazionale: David Goffin, classe 1990, ex n.7 del mondo nel 2017 e miglior tennista belga di sempre, attualmente al n.80 del ranking. Gioco pulito, rovescio letale, dritto a volte ballerino e capacità di lettura del match perfetta. Sei titoli in carriera, l’ultimo il 250 di Marrakech nel 2022, e nonostante un fisico “normale”, il veterano rimane sempre un avversario scomodo, capace di costruire scambi solidi e mai banali. Limite evidente: la tenuta fisica nei match al meglio dei cinque set.

Musetti, testa di serie n.10 e best ranking n.6, è una delle stelle emergenti del tennis dei 2000. Due titoli ATP, semifinali a Wimbledon e Parigi, e l’obiettivo di eguagliare il suo miglior risultato a New York raggiungendo il terzo turno. Sul cemento, Lorenzo potrebbe ancora guadagnare tempo e spazio diventando più aggressivo, trasformando la sua potenza in un’arma ancor più letale.

I precedenti parlavano 3-1 per Musetti: dal primo confronto a Parigi 2021 fino al tie-break del quinto set qui a New York, con Goffin capace di rifarsi nell’ultimo match al Masters 1000 di Shanghai lo scorso anno. L’unica incognita era la convinzione di Musetti, reduce da 10 sconfitte nelle 11 partite precedenti al torneo.

Musetti dopo un primo set difficile ha trovato il ritmo giusto. Più vicino alla linea di fondo, pronto ad accelerare sia di dritto che di rovescio ha spento ogni possibile reazione di Goffin. Un’ottima partita che apre prospettive anche sul cemento. Lorenzo deve continuare a credere nel suo tennis ed a giocare aggressivo. I colpi ci sono e sopraffini. Ancora uno step e Musetti può andare lontano

“Ho giocato una partita intensa con David, non puoi mai avere dei cali. Oggi una prestazione solida. Nel terzo set non ho iniziato bene e mi sono arrabbiato, perché ero molto concentrato, e poi ho vinto tutti i giochi. Oggi sentivo di aver giocato in modo aggressivo, che è quello su cui stiamo lavorando su questa superficie. Sono di nuovo al terzo turno, risultato di cui sono contento. Sono molto fiero di essere un padre e di avere mio figlio con me. Ludovico è da qualche parte nello stadio. Questo mi dà fiducia e felicità”, ha commentato Musetti a fine match.

Ad attenderlo al prossimo turno il vincitore della sfida tra Flavio Cobolli e Jenson Brooksby, con la prospettiva di un derby tutto italiano.

Primo set

Parte con qualche esitazione Lorenzo Musetti, che inizialmente colpisce all’indietro e tende a restare troppo lontano dalla linea di fondo. Dal box italiano arrivano indicazioni chiare: “spingere, spingere”. E il toscano risponde subito, trovando il break già nel secondo gioco e salendo 3-0 dopo aver cancellato quattro palle del controbreak con coraggio e colpi di qualità. Il servizio, però, resta un’arma fragile: ogni turno di battuta è una battaglia da otto minuti in media. Alla prima occasione utile, infatti, Goffin approfitta di tre errori consecutivi di dritto dell’azzurro e torna in parità sul 3-3. Appena Musetti abbassa l’intensità, il belga si prende il campo, varia bene e lo costringe all’errore.Con fatica, Lorenzo riesce comunque a restare avanti e, sul 5-4, è proprio Goffin a complicarsi la vita con due doppi falli. Musetti annusa l’occasione, gioca con decisione i punti chiave e, grazie a una risposta profonda, si prende il primo set per 6-4.

Punti salienti

Musetti avanti 3-0 con break e conferma dopo quattro palle break annullate.

Goffin rientra 3-3 sfruttando i gratuiti dell’italiano.

Il belga cede il servizio nel decimo gioco con due doppi falli.

Primo set a Musetti 6-4 in 58 minuti.

Secondo set

Cambia marcia Lorenzo Musetti. L’azzurro avanza di un passo dentro il campo, imprime maggiore pesantezza ai colpi e prende subito in mano il gioco. Due break consecutivi lo lanciano sul 4-0, ipotecando la seconda frazione. Il pubblico del Louis Armstrong applaude a più riprese: Lorenzo annulla due palle break con classe e regala due colpi da antologia, dimostrando che anche sul cemento si può proporre un tennis raffinato e spettacolare. In fiducia, il carrarino lascia andare il braccio: rovesci in controtempo, volée eleganti e soluzioni in velocità mettono alle corde un Goffin costretto a fare da spettatore. Con un parziale travolgente, Musetti chiude la frazione 6-0, un vero e proprio “ko tecnico” che racconta tutta la sua superiorità.

Punti salienti

Break Musetti nel secondo e quarto game, avanti 4-0.

Due palle break annullate dall’azzurro nel quinto gioco con colpi spettacolari.

Goffin in grande difficoltà al servizio (due doppi falli), cede anche il sesto game.

Secondo set a Musetti 6-0 in 27 minuti.

Terzo set

L’avvio è complicato per Musetti, che concede subito il break a un Goffin ormai senza nulla da perdere. Il belga, come un leone ferito, lascia andare il braccio e trova soluzioni vincenti. Conferma il vantaggio e vola 2-0, dando l’impressione di poter riaprire l’incontro. Ma la reazione di Lorenzo è immediata: il carrarino ritrova profondità e precisione, cancella le incertezze iniziali e riprende il break. Da lì in avanti cambia l’inerzia. Musetti mette in mostra colpi da top-10, strappa di nuovo il servizio a un Goffin tradito dai doppi falli e infila cinque giochi consecutivi che lo lanciano verso il traguardo. Il belga non riesce più a contenere le accelerazioni dell’azzurro, che ritrova fluidità nei colpi e qualità a rete. Con un ultimo scambio di classe, Musetti si guadagna due match point e chiude con autorità 6-2, conquistando così l’accesso al terzo turno degli US Open.

Punti salienti

Break Goffin in apertura, avanti 2-0.

Musetti recupera subito (2-2) e poi mette in fila cinque giochi consecutivi.

Settimo doppio fallo del belga, altri errori gratuiti che lo condannano.

Terzo set a Musetti 6-2 in 38 minuti.

Match chiuso 6-4 6-0 6-2.





