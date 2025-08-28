US Open 2025, scintille tra Townsend e Ostapenko: “Non aspetto nessuna scusa”. Sabalenka “Ho provato ad aiutarla a calmarsi, ma era completamente fuori controllo” (Video)

La quarta giornata dello US Open 2025 ha regalato non solo tennis di alto livello, ma anche un acceso scontro verbale tra due protagoniste dal carattere forte: Taylor Townsend e Jelena Ostapenko. L’americana, vittoriosa nel loro match di secondo turno, ha raccontato in conferenza stampa quanto accaduto dentro e fuori dal campo, ribadendo con fierezza di non avere nulla da rimproverarsi.

Townsend: “Rispetto chi mi rispetta”

Al termine della partita, Ostapenko si sarebbe avvicinata a Townsend accusandola di essere “irrispettosa e senza classe”. Un’accusa che l’americana ha respinto con decisione:

“Mi ha detto che non ho educazione né classe, e che vedremo cosa succederà se ci incontriamo fuori dagli Stati Uniti. Le ho risposto: ‘Sono pronta, avanti’. Non mi tirerò mai indietro se vengo insultata, soprattutto quando ho mostrato rispetto. Se io do rispetto, mi aspetto lo stesso trattamento. Non aspetto alcuna scusa, perché so come mi sono comportata”, ha dichiarato Townsend.

La statunitense ha anche chiarito gli episodi che hanno fatto arrabbiare la lettone: il warm-up a rete e un punto vinto con l’aiuto del nastro senza chiedere scusa. “Lo faccio da quando ero junior, non era diretto a lei. Trovo piuttosto divertente che sia diventato un caso”.

Una questione di carattere

Con il suo stile diretto, Townsend ha sottolineato come episodi del genere facciano parte della competizione:

“Sono un’Ariete, un segno di fuoco. Amo lo sport proprio perché ti mette davanti a queste sfide emotive. Non mi tocca se qualcuno mi dice che non ho classe, so che è lontano dalla verità. Mi sono difesa e ho pensato anche a mio figlio: se mi avesse vista in quel momento, credo sarebbe stato orgoglioso di me”.

Sabalenka: “Con Jelena impossibile calmare i nervi”

La polemica ha attirato anche l’attenzione di Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, che ha rivelato di aver provato a parlare con Ostapenko dopo il match:

“Ho provato ad aiutarla a calmarsi, ma era completamente fuori controllo. Jelena è una brava ragazza, ma spesso perde i nervi e questo le fa male. Credo stia affrontando problemi personali che vanno oltre il tennis”, ha spiegato la bielorussa.

La replica di Ostapenko: “Mai stata razzista”

Travolta dalle critiche e da molti messaggi d’odio sui social, alcuni di natura razzista, Ostapenko ha voluto chiarire la propria posizione:

“Non sono mai stata razzista in vita mia, rispetto tutte le nazioni e razze. Ma quando giochi in casa e il pubblico è dalla tua parte, puoi usarlo in modo irrispettoso. Io non ho mai avuto questo vantaggio e non avevo mai visto nessuno approfittarne come ha fatto lei”.

Lo scontro tra Townsend e Ostapenko ha acceso gli animi dello US Open 2025 tanto quanto i match sul campo. Se da una parte l’americana si dice fiera della propria condotta e pronta ad andare avanti senza rancori, dall’altra la lettone continua a difendere il proprio punto di vista, lasciando intendere che la vicenda non finirà qui.