Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Zverev avanza al terzo turno, eliminato Tsitsipas. Fuori Khachanov e Cerundolo, fatica e riscatto per Swiatek

Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev continua la sua marcia agli US Open con l’obiettivo dichiarato di inserirsi nella corsa di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz verso il titolo. Il tedesco, finalista a Flushing Meadows nel 2020 e tre volte finalista Slam, ha battuto senza particolari difficoltà lo scozzese Jacob Fearnley con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, approdando al terzo turno.
Zverev, 28 anni, ha sempre tenuto in mano il controllo del match, chiudendo in 2 ore e 28 minuti grazie a 14 palle break create e 5 convertite. Il numero 4 del mondo, che non ha perso un set nei primi due turni, affronterà adesso il canadese Felix Auger-Aliassime, contro il quale conduce 6-2 negli scontri diretti.
“Quando gioca bene, Felix è molto pericoloso. Se è al terzo turno, vuol dire che sta giocando bene. È una sfida complicata, ma storicamente il match-up mi è favorevole e spero lo sia anche questa volta”, ha dichiarato Zverev in conferenza stampa.
Auger-Aliassime torna a sorridere
Felix Auger-Aliassime ha sconfitto il russo Roman Safiullin 6-1, 7-6(4), 7-6(5), conquistando due vittorie consecutive in un torneo dello Slam per la prima volta dal Roland Garros 2024. Il canadese, ex top 10, cercherà ora di ribaltare la tradizione negativa contro Zverev.
De Minaur e Altmaier avanti, Tsitsipas ancora al tappeto
Bene anche l’australiano Alex de Minaur (n.8 del seeding), che ha regolato il giapponese Shintaro Mochizuki con un netto 6-2, 6-4, 6-2, imponendosi grazie alla solidità (23 errori gratuiti contro i 50 dell’avversario). Al terzo turno troverà il tedesco Daniel Altmaier, protagonista di una delle partite più intense del torneo.
Altmaier ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas (26° testa di serie) con il punteggio di 7-6(5), 1-6, 4-6, 6-3, 7-5, salvando anche un match point sul 4-5 nel quinto set. Il tedesco, che ha fatto serve e volley 28 volte durante il match (14 solo nel set decisivo), ha raccontato:
“È un grande sollievo. Dal quarto set ho deciso di lasciare tutta la mia energia in campo. Ho dato tutto, con il cuore”.
Per Altmaier, due volte ottavo finalista al Roland Garros, si tratta della prima volta oltre il secondo turno in un Major fuori da Parigi.
Per Tsitsipas, invece, continua il periodo nero negli Slam: sono ormai sei tornei consecutivi senza superare la seconda settimana.
Giornata ricca di sorprese a Flushing Meadows. Karen Khachanov (n.9 ATP) e Francisco Cerundolo (n.19) salutano il torneo al secondo turno dopo due maratone epiche. Il russo, 29 anni, è stato eliminato dal polacco Kamil Majchrzak (n.76) per 2-6, 6-7(4), 6-4, 7-5, 7-6(10-5) dopo 4 ore e 35 minuti di battaglia. L’argentino invece ha ceduto al qualificato svizzero Leandro Riedi (n.435), talento a lungo frenato dagli infortuni, con il punteggio di 3-6, 4-6, 6-4, 6-4, 6-2 in 3 ore e 27 minuti.
Nel tabellone femminile, Iga Swiatek ha dovuto sudare più del previsto contro Suzan Lamens. Dopo un primo set dominato, la polacca si è complicata la vita cedendo il secondo, ma ha trovato la forza per chiudere al terzo: 6-1, 4-6, 6-4. In terzo turno la numero 2 del mondo sfiderà la russa Anna Kalinskaya, vincente in due set su Yulia Putintseva (6-1, 7-5).
US Open 🇺🇸 – 2° Turno, cemento – 🌤️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
S. Lamens vs I. Swiatek
Slam Us Open
S. Lamens
1
6
4
I. Swiatek [2]
6
4
6
Vincitore: I. Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
I. Swiatek
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
S. Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
I. Swiatek
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
S. Lamens
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
1-3 → 1-4
I. Swiatek
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 1-3
S. Lamens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
1-1 → 1-2
I. Swiatek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
S. Lamens
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Lamens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
I. Swiatek
15-0
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
3-4 → 4-4
S. Lamens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
I. Swiatek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Swiatek
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
1-5 → 1-6
S. Lamens
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-3 → 1-3
I. Swiatek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
J. Sinner vs A. Popyrin
Slam Us Open
J. Sinner [1]
6
6
6
A. Popyrin
3
2
2
Vincitore: J. Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Popyrin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
A. Popyrin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Popyrin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Popyrin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Popyrin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Popyrin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
A. Popyrin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
A. Popyrin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
D. Vekic vs C. Gauff
Slam Us Open
D. Vekic
6
2
C. Gauff [3]
7
6
Vincitore: C. Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Gauff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-5 → 2-6
C. Gauff
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
C. Gauff
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
C. Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
*-
1*-0
df
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
C. Gauff
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
df
5-5 → 6-5
D. Vekic
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
5-4 → 5-5
C. Gauff
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
4-4 → 5-4
D. Vekic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-4 → 4-4
D. Vekic
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
df
40-A
2-3 → 2-4
D. Vekic
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
df
2-1 → 2-2
C. Gauff
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
N. Borges vs T. Paul
Slam Us Open
N. Borges
6
3
7
7
5
T. Paul [14]
7
6
5
5
7
Vincitore: T. Paul
Servizio
Svolgimento
Set 5
N. Borges
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-6 → 5-7
T. Paul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
T. Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
N. Borges
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Paul
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-3 → 2-3
N. Borges
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-3 → 1-3
N. Borges
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
df
0-1 → 0-2
T. Paul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
N. Borges
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
40-30
6-5 → 7-5
T. Paul
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
5-5 → 6-5
T. Paul
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
N. Borges
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
N. Borges
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Paul
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
T. Paul
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Borges
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
6-5 → 7-5
T. Paul
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
N. Borges
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
N. Borges
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
T. Paul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Paul
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-4 → 3-5
N. Borges
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
N. Borges
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
*-
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
N. Borges
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Paul
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
N. Borges
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
T. Paul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
N. Borges
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
T. Paul
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Paul
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti vs D. Goffin
Slam Us Open
L. Musetti [10]
6
6
6
D. Goffin
4
0
2
Vincitore: L. Musetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Goffin
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
3-2 → 4-2
D. Goffin
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
D. Goffin
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
L. Musetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Musetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
df
4-0 → 5-0
D. Goffin
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
D. Goffin
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
L. Musetti
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Goffin
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
5-4 → 6-4
L. Musetti
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
D. Goffin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
L. Musetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Goffin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-0 → 3-1
L. Musetti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-0 → 3-0
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
H. Baptiste vs N. Osaka
Slam Us Open
H. Baptiste
3
1
N. Osaka [23]
6
6
Vincitore: N. Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Baptiste
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-5 → 1-6
H. Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
1-3 → 1-4
N. Osaka
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 1-3
H. Baptiste
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
N. Osaka
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
H. Baptiste
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Baptiste
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
2-5 → 3-5
H. Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
N. Osaka
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
H. Baptiste
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Osaka
15-0
ace
15-15
15-30
df
15-40
0-2 → 1-2
N. Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Zverev vs J. Fearnley
Slam Us Open
A. Zverev [3]
6
6
6
J. Fearnley
4
4
4
Vincitore: A. Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Anisimova vs M. Joint
Slam Us Open
A. Anisimova [8]
7
6
M. Joint
6
2
Vincitore: A. Anisimova
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
A. Anisimova
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
ace
40-30
3-2 → 4-2
M. Joint
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Joint
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Anisimova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-1*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
df
6*-2
ace
6-6 → 7-6
A. Anisimova
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
M. Joint
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-4 → 3-5
M. Joint
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Grandstand – Ore: 17:00
T. Boyer
vs A. Rublev
Slam Us Open
T. Boyer
3
3
7
6
A. Rublev [15]
6
6
5
7
Vincitore: A. Rublev
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
ace
3*-5
4-5*
4-6*
ace
6-6 → 6-7
T. Boyer
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-5 → 6-5
T. Boyer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
A. Rublev
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
T. Boyer
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
A. Rublev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Rublev
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
1-2 → 2-2
A. Rublev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
40-40
ace
A-40
ace
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Boyer
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
A. Rublev
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
T. Boyer
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
T. Boyer
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Rublev
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Boyer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
T. Boyer
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-4 → 2-4
T. Boyer
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
T. Boyer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
df
1-0 → 1-1
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Boyer
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. Rublev
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-1 → 2-2
T. Boyer
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Rublev
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
1-0 → 1-1
T. Boyer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
S. Cirstea vs K. Muchova
Slam Us Open
S. Cirstea
6
7
4
K. Muchova [11]
7
6
6
Vincitore: K. Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Muchova
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-5 → 4-6
S. Cirstea
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
K. Muchova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
S. Cirstea
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
40-40
40-A
ace
df
40-40
ace
A-40
40-40
ace
40-A
df
40-40
ace
40-A
df
40-40
ace
A-40
1-3 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
*-
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
K. Muchova
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
S. Cirstea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
K. Muchova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
S. Cirstea
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-2 → 4-2
K. Muchova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-1 → 3-2
S. Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
K. Muchova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
K. Muchova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
df
0-6*
6-6 → 6-7
K. Muchova
15-0
30-0
30-15
40-0
40-15
6-5 → 6-6
K. Muchova
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
S. Cirstea
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
K. Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
S. Cirstea
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
K. Muchova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
S. Cirstea
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
K. Muchova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
S. Cirstea
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
K. Muchova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
L. Fernandez / V. Williams vs L. Kichenok / E. Perez
Slam Us Open
L. Fernandez / V. Williams
7
6
L. Kichenok / E. Perez [6]
6
3
Vincitore: L. Fernandez/V. Williams
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Fernandez / V. Williams
5-3 → 6-3
L. Kichenok / E. Perez
5-2 → 5-3
L. Fernandez / V. Williams
4-2 → 5-2
L. Kichenok / E. Perez
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-1 → 4-2
L. Fernandez / V. Williams
3-1 → 4-1
L. Kichenok / E. Perez
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
3-0 → 3-1
L. Fernandez / V. Williams
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
L. Kichenok / E. Perez
1-0 → 2-0
L. Fernandez / V. Williams
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
*-
1*-0
df
2*-0
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
L. Fernandez / V. Williams
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
5-6 → 6-6
L. Kichenok / E. Perez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
L. Fernandez / V. Williams
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
L. Kichenok / E. Perez
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
3-5 → 4-5
L. Fernandez / V. Williams
2-5 → 3-5
L. Kichenok / E. Perez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
L. Fernandez / V. Williams
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 2-4
L. Kichenok / E. Perez
2-2 → 2-3
L. Fernandez / V. Williams
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
L. Kichenok / E. Perez
1-1 → 1-2
L. Fernandez / V. Williams
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
L. Kichenok / E. Perez
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
S. Tsitsipas vs D. Altmaier
Slam Us Open
S. Tsitsipas [26]
6
6
6
3
5
D. Altmaier
7
1
4
6
7
Vincitore: D. Altmaier
Servizio
Svolgimento
Set 5
S. Tsitsipas
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
30-40
df
5-5 → 5-6
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
D. Altmaier
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
ace
A-40
4-3 → 4-4
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
D. Altmaier
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
D. Altmaier
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
D. Altmaier
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
df
A-40
ace
40-40
df
A-40
ace
3-5 → 3-6
S. Tsitsipas
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-5 → 3-5
D. Altmaier
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
df
1-3 → 1-4
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
df
1-0 → 1-1
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
S. Tsitsipas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-2 → 3-2
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Tsitsipas
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
D. Altmaier
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
S. Tsitsipas
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
D. Altmaier
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
*-
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
S. Tsitsipas
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
A-40
5-6 → 6-6
D. Altmaier
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-5 → 5-6
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
S. Tsitsipas
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
40-30
3-4 → 4-4
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
D. Altmaier
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
D. Altmaier
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Stadium 17 – Ore: 17:00
B. Haddad Maia
vs V. Golubic
Slam Us Open
B. Haddad Maia [18]
6
6
V. Golubic
1
4
Vincitore: B. Haddad Maia
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Haddad Maia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
V. Golubic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
B. Haddad Maia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
V. Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Haddad Maia
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
V. Golubic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
V. Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
B. Haddad Maia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
J. Brooksby vs F. Cobolli
Slam Us Open
J. Brooksby
7
3
4
6
6
F. Cobolli [24]
5
6
6
2
7
Vincitore: F. Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 5
Tiebreak
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
1*-6
1*-7
2-7*
3-7*
3*-8
3*-9
6-6 → 6-7
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
4-5 → 5-5
F. Cobolli
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
J. Brooksby
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 0-2
J. Brooksby
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
5-2 → 6-2
J. Brooksby
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
df
A-40
4-2 → 5-2
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
J. Brooksby
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
J. Brooksby
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Brooksby
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Brooksby
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Brooksby
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
6-5 → 7-5
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
J. Brooksby
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
4-5 → 5-5
J. Brooksby
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
F. Cobolli
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-1 → 3-2
J. Brooksby
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Brooksby
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
D. Kasatkina vs K. Rakhimova
Slam Us Open
D. Kasatkina [15]
6
4
7
K. Rakhimova
2
6
5
Vincitore: D. Kasatkina
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Kasatkina
15-0
15-15
df
30-15
40-15
6-5 → 7-5
D. Kasatkina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
K. Rakhimova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
D. Kasatkina
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
K. Rakhimova
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
D. Kasatkina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
D. Kasatkina
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
D. Kasatkina
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Rakhimova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
K. Rakhimova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
D. Kasatkina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
D. Kasatkina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
1-0 → 2-0
K. Rakhimova
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Kasatkina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
df
40-A
40-40
df
ace
40-A
40-40
df
ace
40-A
40-40
df
ace
A-40
5-2 → 6-2
K. Rakhimova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
D. Kasatkina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
df
40-A
4-1 → 4-2
K. Rakhimova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
K. Rakhimova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
S. Mochizuki vs A. de Minaur
Slam Us Open
S. Mochizuki
2
4
2
A. de Minaur [8]
6
6
6
Vincitore: A. de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. de Minaur
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-4 → 2-5
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
df
2-3 → 2-4
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Mochizuki
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
4-5 → 4-6
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
A. de Minaur
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
S. Mochizuki
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
A. de Minaur
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
2-0 → 2-1
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
40-A
df
2-5 → 2-6
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
S. Mochizuki
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
2-3 → 2-4
A. de Minaur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. de Minaur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
A. de Minaur
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 5 – Ore: 17:00
L. Noskova vs E. Lys
Slam Us Open
L. Noskova [21]•
30
6
3
E. Lys
0
4
0
Vincitore: L. Noskova per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Lys
0-15
0-30
df
0-40
15-40
ace
30-40
2-0 → 3-0
L. Noskova
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 2-0
E. Lys
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Noskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
E. Lys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
L. Noskova
15-0
ace
15-15
df
15-30
15-40
5-2 → 5-3
E. Lys
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
L. Noskova
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
40-30
4-1 → 5-1
E. Lys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
3-1 → 4-1
L. Noskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
L. Noskova
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
L. Riedi vs F. Cerundolo
Slam Us Open
L. Riedi
3
4
6
6
6
F. Cerundolo [19]
6
6
4
4
2
Vincitore: L. Riedi
Servizio
Svolgimento
Set 5
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
L. Riedi
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-2 → 2-2
L. Riedi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 4
L. Riedi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
L. Riedi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
4-2 → 4-3
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
L. Riedi
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
F. Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
L. Riedi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Riedi
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
5-4 → 6-4
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
L. Riedi
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
1-2 → 2-2
L. Riedi
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
df
A-40
0-1 → 0-2
L. Riedi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
L. Riedi
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-5 → 4-5
L. Riedi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
F. Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
ace
2-3 → 2-4
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
L. Riedi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Riedi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-5 → 3-5
L. Riedi
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
F. Cerundolo
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
1-3 → 1-4
L. Riedi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
F. Cerundolo
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
L. Riedi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
R. Zarazua vs D. Parry
Slam Us Open
R. Zarazua
2
6
6
D. Parry
6
2
7
Vincitore: D. Parry
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
*-
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
ace
3*-6
3*-7
3-8*
4-8*
5*-8
6*-8
7-8*
7-9*
6-6 → 6-7
R. Zarazua
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
D. Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
R. Zarazua
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
D. Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Parry
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
R. Zarazua
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Parry
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Parry
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
4-2 → 5-2
R. Zarazua
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
D. Parry
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
2-0 → 2-1
R. Zarazua
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Zarazua
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
D. Parry
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
ace
2-4 → 2-5
R. Zarazua
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
R. Zarazua
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Parry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
R. Safiullin vs F. Auger-Aliassime
Slam Us Open
R. Safiullin
1
6
6
F. Auger-Aliassime [25]
6
7
7
Vincitore: F. Auger-Aliassime
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
*-
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
ace
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
F. Auger-Aliassime
5-5 → 5-6
R. Safiullin
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
F. Auger-Aliassime
4-4 → 4-5
R. Safiullin
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
F. Auger-Aliassime
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
3-3 → 3-4
R. Safiullin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
3-2 → 3-3
F. Auger-Aliassime
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
R. Safiullin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
F. Auger-Aliassime
1-1 → 2-1
R. Safiullin
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
F. Auger-Aliassime
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
4-6*
df
6-6 → 6-7
F. Auger-Aliassime
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
6-5 → 6-6
R. Safiullin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
R. Safiullin
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
F. Auger-Aliassime
4-3 → 4-4
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
F. Auger-Aliassime
2-1 → 2-2
R. Safiullin
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
F. Auger-Aliassime
1-0 → 1-1
R. Safiullin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Auger-Aliassime
1-5 → 1-6
R. Safiullin
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
R. Safiullin
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
F. Auger-Aliassime
0-2 → 0-3
R. Safiullin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
F. Auger-Aliassime
0-0 → 0-1
Court 6 – Ore: 17:00
R. Brantmeier
/ A. Hamilton
vs T. Frodin
/ K. Penickova
Slam Us Open
R. Brantmeier / A. Hamilton
6
1
7
T. Frodin / K. Penickova
3
6
6
Vincitore: R. Brantmeier/A. Hamilton
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
1-0*
2-0*
3*-0
df
3*-1
3-2*
df
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
6-6 → 7-6
T. Frodin / K. Penickova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
R. Brantmeier / A. Hamilton
5-5 → 6-5
T. Frodin / K. Penickova
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-4 → 5-5
R. Brantmeier / A. Hamilton
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
T. Frodin / K. Penickova
5-2 → 5-3
R. Brantmeier / A. Hamilton
4-2 → 5-2
T. Frodin / K. Penickova
3-2 → 4-2
R. Brantmeier / A. Hamilton
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
T. Frodin / K. Penickova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
R. Brantmeier / A. Hamilton
1-1 → 2-1
T. Frodin / K. Penickova
1-0 → 1-1
R. Brantmeier / A. Hamilton
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Frodin / K. Penickova
1-5 → 1-6
R. Brantmeier / A. Hamilton
1-4 → 1-5
T. Frodin / K. Penickova
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Brantmeier / A. Hamilton
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
df
1-2 → 1-3
T. Frodin / K. Penickova
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 1-2
R. Brantmeier / A. Hamilton
1-0 → 1-1
T. Frodin / K. Penickova
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Brantmeier / A. Hamilton
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
T. Frodin / K. Penickova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
ace
40-A
40-40
ace
40-A
df
40-40
ace
A-40
5-2 → 5-3
R. Brantmeier / A. Hamilton
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
4-2 → 5-2
T. Frodin / K. Penickova
3-2 → 4-2
R. Brantmeier / A. Hamilton
2-2 → 3-2
T. Frodin / K. Penickova
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
R. Brantmeier / A. Hamilton
1-1 → 2-1
T. Frodin / K. Penickova
15-0
15-15
30-0
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Brantmeier / A. Hamilton
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
M. Frech vs P. Stearns
Slam Us Open
M. Frech [28]
6
6
6
P. Stearns
7
3
2
Vincitore: M. Frech
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Stearns
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
30-40
40-40
40-A
df
4-0 → 5-0
M. Frech
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
P. Stearns
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Frech
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
40-A
40-40
df
A-40
40-40
df
40-A
40-40
df
A-40
5-3 → 6-3
P. Stearns
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
M. Frech
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
4-2 → 4-3
P. Stearns
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
M. Frech
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
P. Stearns
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Frech
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
*-
0*-1
ace
0*-2
1-2*
ace
2-2*
df
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
M. Frech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
5-6 → 6-6
P. Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
P. Stearns
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
3-5 → 4-5
P. Stearns
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
M. Frech
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
P. Stearns
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
P. Stearns
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Frech
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
P. Stearns
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
df
0-0 → 1-0
V. Kudermetova / E. Mertens vs S. Lamens / E. Lys
Il match deve ancora iniziare
A. Blinkova / M. Frech vs P. Kudermetova / A. Potapova
Slam Us Open
A. Blinkova / M. Frech
7
6
P. Kudermetova / A. Potapova
5
4
Vincitore: A. Blinkova/M. Frech
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Blinkova / M. Frech
5-4 → 6-4
P. Kudermetova / A. Potapova
5-3 → 5-4
A. Blinkova / M. Frech
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
4-3 → 5-3
P. Kudermetova / A. Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Blinkova / M. Frech
3-2 → 4-2
P. Kudermetova / A. Potapova
3-1 → 3-2
A. Blinkova / M. Frech
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
P. Kudermetova / A. Potapova
2-0 → 2-1
A. Blinkova / M. Frech
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
P. Kudermetova / A. Potapova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Blinkova / M. Frech
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
P. Kudermetova / A. Potapova
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
A. Blinkova / M. Frech
5-4 → 5-5
P. Kudermetova / A. Potapova
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-3 → 5-4
A. Blinkova / M. Frech
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
P. Kudermetova / A. Potapova
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
4-2 → 4-3
A. Blinkova / M. Frech
3-2 → 4-2
P. Kudermetova / A. Potapova
3-1 → 3-2
A. Blinkova / M. Frech
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
P. Kudermetova / A. Potapova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Blinkova / M. Frech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
P. Kudermetova / A. Potapova
0-0 → 0-1
Court 7 – Ore: 17:00
M. Sakkari
vs A. Bondar
Slam Us Open
M. Sakkari
6
6
A. Bondar
3
1
Vincitore: M. Sakkari
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
A. Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
M. Sakkari
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
M. Sakkari
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Bondar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sakkari
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
5-3 → 6-3
A. Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
M. Sakkari
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
A. Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
M. Sakkari
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
M. Sakkari
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Bondar
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
M. Sakkari
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
V. Royer vs D. Shapovalov
Slam Us Open
V. Royer
6
6
6
3
D. Shapovalov [27]
7
3
7
6
Vincitore: D. Shapovalov
Servizio
Svolgimento
Set 4
V. Royer
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
D. Shapovalov
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-2 → 3-3
V. Royer
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Shapovalov
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
40-40
df
ace
40-A
40-40
df
ace
A-40
ace
40-40
df
ace
A-40
ace
2-1 → 2-2
V. Royer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
*-
0*-1
ace
1*-1
1-2*
1-3*
ace
1*-4
ace
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
V. Royer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
5-6 → 6-6
D. Shapovalov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
V. Royer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
D. Shapovalov
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
V. Royer
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-2 → 3-3
D. Shapovalov
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
3-1 → 3-2
V. Royer
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
V. Royer
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
1-0 → 1-1
D. Shapovalov
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Royer
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
D. Shapovalov
0-15
df
0-30
0-40
15-40
df
ace
30-40
ace
3-2 → 4-2
V. Royer
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
2-2 → 3-2
D. Shapovalov
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
2-1 → 2-2
V. Royer
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Shapovalov
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
V. Royer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
df
A-40
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
*-
0*-1
1*-1
2-1*
ace
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
5*-4
df
5*-5
6-5*
ace
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
V. Royer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
D. Shapovalov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
5-5 → 6-5
V. Royer
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
D. Shapovalov
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
5-3 → 5-4
V. Royer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
D. Shapovalov
15-0
ace
15-15
df
30-15
ace
40-15
ace
4-2 → 4-3
V. Royer
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
D. Shapovalov
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
D. Shapovalov
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
G. Diallo vs J. Munar
Slam Us Open
G. Diallo [31]
5
3
5
J. Munar
7
6
7
Vincitore: J. Munar
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Diallo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
J. Munar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
G. Diallo
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Munar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 4-4
G. Diallo
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-3 → 3-4
J. Munar
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
3-2 → 3-3
G. Diallo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
ace
A-40
2-2 → 3-2
G. Diallo
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Munar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Munar
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-5 → 3-6
G. Diallo
0-15
df
15-15
15-30
15-40
3-4 → 3-5
J. Munar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
G. Diallo
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-4 → 2-4
J. Munar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
J. Munar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
G. Diallo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
J. Munar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Diallo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
J. Munar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
3-5 → 4-5
G. Diallo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
J. Munar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
G. Diallo
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Munar
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Y. Xu / Z. Yang vs J. Pareja / A. Urhobo
Slam Us Open
Y. Xu / Z. Yang
6
5
7
J. Pareja / A. Urhobo
0
7
5
Vincitore: Y. Xu/Z. Yang
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Pareja / A. Urhobo
5-5 → 6-5
J. Pareja / A. Urhobo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Pareja / A. Urhobo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Y. Xu / Z. Yang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
J. Pareja / A. Urhobo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Pareja / A. Urhobo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Y. Xu / Z. Yang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Pareja / A. Urhobo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Xu / Z. Yang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
J. Pareja / A. Urhobo
5-5 → 5-6
Y. Xu / Z. Yang
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Pareja / A. Urhobo
4-4 → 4-5
Y. Xu / Z. Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
3-4 → 4-4
J. Pareja / A. Urhobo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
Y. Xu / Z. Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Pareja / A. Urhobo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Y. Xu / Z. Yang
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Pareja / A. Urhobo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Pareja / A. Urhobo
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Xu / Z. Yang
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
5-0 → 6-0
J. Pareja / A. Urhobo
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Y. Xu / Z. Yang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
J. Pareja / A. Urhobo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Y. Xu / Z. Yang
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
J. Pareja / A. Urhobo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 10 – Ore: 17:00
A. Walton
vs C. Wong
Slam Us Open
A. Walton
6
2
6
4
C. Wong
7
6
4
6
Vincitore: C. Wong
Servizio
Svolgimento
Set 4
C. Wong
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
40-40
df
A-40
ace
ace
3-4 → 3-5
A. Walton
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
3-3 → 3-4
C. Wong
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
A. Walton
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-2 → 3-2
C. Wong
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
A. Walton
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-0 → 2-1
C. Wong
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Walton
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Walton
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
C. Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
A. Walton
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. Walton
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Wong
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
ace
40-A
df
40-40
ace
A-40
2-5 → 2-6
A. Walton
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
A. Walton
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. Walton
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
C. Wong
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
A. Walton
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
*-
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
ace
2*-4
2-5*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
C. Wong
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
5-5 → 6-5
A. Walton
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
A. Walton
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
C. Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
C. Wong
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
3-1 → 3-2
A. Walton
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
C. Wong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
A. Zakharova vs L. Siegemund
Slam Us Open
A. Zakharova
4
2
L. Siegemund
6
6
Vincitore: L. Siegemund
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Siegemund
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
A. Zakharova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
df
A-40
1-5 → 2-5
A. Zakharova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
L. Siegemund
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
L. Siegemund
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
A. Zakharova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Siegemund
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
4-4 → 4-5
A. Zakharova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
L. Siegemund
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Zakharova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
L. Siegemund
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
1-0 → 2-0
M. Skoch / M. Vondrousova vs G. Dabrowski / E. Routliffe
Slam Us Open
M. Skoch / M. Vondrousova
3
0
G. Dabrowski / E. Routliffe [3]
6
6
Vincitore: G. Dabrowski/E. Routliffe
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Dabrowski / E. Routliffe
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-5 → 0-6
M. Skoch / M. Vondrousova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
0-4 → 0-5
G. Dabrowski / E. Routliffe
0-3 → 0-4
M. Skoch / M. Vondrousova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
G. Dabrowski / E. Routliffe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Skoch / M. Vondrousova
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
40-40
df
40-A
40-40
df
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Dabrowski / E. Routliffe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 3-6
M. Skoch / M. Vondrousova
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
2-5 → 3-5
G. Dabrowski / E. Routliffe
2-4 → 2-5
M. Skoch / M. Vondrousova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
G. Dabrowski / E. Routliffe
1-3 → 1-4
M. Skoch / M. Vondrousova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
G. Dabrowski / E. Routliffe
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-2 → 0-3
M. Skoch / M. Vondrousova
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-1 → 0-2
G. Dabrowski / E. Routliffe
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
M. Kempen / M. Sherif vs I. Jovic / C. Ngounoue
Slam Us Open
M. Kempen / M. Sherif
3
3
I. Jovic / C. Ngounoue
6
6
Vincitore: I. Jovic/C. Ngounoue
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kempen / M. Sherif
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
I. Jovic / C. Ngounoue
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
M. Kempen / M. Sherif
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
I. Jovic / C. Ngounoue
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Kempen / M. Sherif
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
I. Jovic / C. Ngounoue
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Kempen / M. Sherif
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
I. Jovic / C. Ngounoue
0-1 → 0-2
M. Kempen / M. Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Jovic / C. Ngounoue
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
M. Kempen / M. Sherif
3-4 → 3-5
I. Jovic / C. Ngounoue
3-3 → 3-4
M. Kempen / M. Sherif
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
df
40-A
3-2 → 3-3
I. Jovic / C. Ngounoue
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
2-2 → 3-2
M. Kempen / M. Sherif
1-2 → 2-2
I. Jovic / C. Ngounoue
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Kempen / M. Sherif
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
I. Jovic / C. Ngounoue
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 11 – Ore: 17:00
E. Alexandrova vs X. Wang
Slam Us Open
E. Alexandrova [13]
6
6
X. Wang
2
2
Vincitore: E. Alexandrova
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Wang
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 6-2
X. Wang
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
E. Alexandrova
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-1 → 4-1
X. Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
E. Alexandrova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 2-1
E. Alexandrova
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Wang
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
40-A
5-2 → 6-2
X. Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
3-2 → 4-2
E. Alexandrova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
X. Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
E. Alexandrova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
K. Khachanov vs K. Majchrzak
Slam Us Open
K. Khachanov [9]
6
7
4
5
6
K. Majchrzak
2
6
6
7
7
Vincitore: K. Majchrzak
Servizio
Svolgimento
Set 5
Tiebreak
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
2-4*
2*-5
3*-5
ace
4-5*
4-6*
4*-7
5*-7
5-8*
5-9*
ace
6-6 → 6-7
K. Majchrzak
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
K. Khachanov
15-0
15-15
15-30
df
15-40
5-3 → 5-4
K. Majchrzak
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
df
A-40
40-40
df
40-A
40-40
df
A-40
5-2 → 5-3
K. Khachanov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-1 → 4-2
K. Khachanov
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
3-1 → 4-1
K. Majchrzak
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
K. Majchrzak
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
5-6 → 5-7
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
15-40
df
5-5 → 5-6
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
K. Khachanov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
K. Khachanov
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
3-3 → 4-3
K. Majchrzak
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
K. Khachanov
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
K. Majchrzak
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
K. Khachanov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
ace
3-5 → 4-5
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
K. Khachanov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
K. Khachanov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
K. Khachanov
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
*-
1*-0
2*-0
ace
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
ace
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
K. Khachanov
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-6 → 6-6
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
K. Khachanov
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
4-5 → 5-5
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
K. Khachanov
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
K. Majchrzak
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
K. Khachanov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Khachanov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
K. Majchrzak
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
K. Khachanov
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 2-0
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
J. Cristian vs A. Krueger
Slam Us Open
J. Cristian
4
6
6
A. Krueger
6
2
2
Vincitore: J. Cristian
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Krueger
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
3-1 → 4-1
A. Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cristian
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-2 → 6-2
A. Krueger
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
A. Krueger
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
J. Cristian
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Krueger
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Cristian
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cristian
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 4-6
A. Krueger
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
J. Cristian
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Krueger
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
J. Cristian
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-4 → 2-4
J. Cristian
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
1-2 → 1-3
A. Krueger
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 1-2
A. Krueger
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
A. Bublik vs T. Schoolkate
Slam Us Open
A. Bublik [23]
6
6
6
T. Schoolkate
3
3
3
Vincitore: A. Bublik
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Bublik
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
T. Schoolkate
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
A. Bublik
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
3-3 → 4-3
T. Schoolkate
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Bublik
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
ace
40-30
df
ace
2-2 → 3-2
T. Schoolkate
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 2-2
A. Bublik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Schoolkate
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
T. Schoolkate
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
A. Bublik
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
ace
3-2 → 4-2
A. Bublik
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
2-1 → 3-1
A. Bublik
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
T. Schoolkate
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bublik
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Bublik
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
T. Schoolkate
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
A. Bublik
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
T. Schoolkate
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
A. Bublik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 2-1
T. Schoolkate
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
Court 12 – Ore: 17:00
A. Kalinskaya vs Y. Putintseva
Slam Us Open
A. Kalinskaya [29]
6
7
Y. Putintseva
1
5
Vincitore: A. Kalinskaya
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kalinskaya
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
5-5 → 6-5
Y. Putintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
3-4 → 4-4
A. Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
A-40
2-4 → 3-4
Y. Putintseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Y. Putintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Putintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
5-1 → 6-1
Y. Putintseva
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-0 → 4-1
A. Kalinskaya
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
ace
3-0 → 4-0
Y. Putintseva
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
A. Kalinskaya
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Y. Putintseva
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Z. Sonmez vs M. Kostyuk
Slam Us Open
Z. Sonmez
5
7
3
M. Kostyuk [27]
7
6
6
Vincitore: M. Kostyuk
Servizio
Svolgimento
Set 3
Z. Sonmez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
M. Kostyuk
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Kostyuk
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
M. Kostyuk
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Z. Sonmez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
*-
1*-0
2*-0
2-1*
df
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
df
6-6 → 7-6
M. Kostyuk
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
4-2 → 4-3
Z. Sonmez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Kostyuk
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kostyuk
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Z. Sonmez
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Z. Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Z. Sonmez
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
M. Kostyuk
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Z. Sonmez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
H. Dart / Y. Putintseva vs M. Andreeva / D. Shnaider
Slam Us Open
H. Dart / Y. Putintseva
1
2
M. Andreeva / D. Shnaider [5]
6
6
Vincitore: M. Andreeva/D. Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Andreeva / D. Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
H. Dart / Y. Putintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
M. Andreeva / D. Shnaider
1-4 → 1-5
H. Dart / Y. Putintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 1-4
M. Andreeva / D. Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
H. Dart / Y. Putintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
M. Andreeva / D. Shnaider
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
H. Dart / Y. Putintseva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Andreeva / D. Shnaider
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
H. Dart / Y. Putintseva
1-4 → 1-5
M. Andreeva / D. Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
H. Dart / Y. Putintseva
0-3 → 1-3
M. Andreeva / D. Shnaider
0-2 → 0-3
H. Dart / Y. Putintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
M. Andreeva / D. Shnaider
0-0 → 0-1
Court 13 – Ore: 17:00
M. Lumsden
/ M. Ninomiya
vs Q. Gleason
/ I. Martins
Slam Us Open
M. Lumsden / M. Ninomiya
3
5
Q. Gleason / I. Martins
6
7
Vincitore: Q. Gleason/I. Martins
Servizio
Svolgimento
Set 2
Q. Gleason / I. Martins
5-6 → 5-7
M. Lumsden / M. Ninomiya
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
5-5 → 5-6
Q. Gleason / I. Martins
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 5-5
M. Lumsden / M. Ninomiya
3-5 → 4-5
Q. Gleason / I. Martins
3-4 → 3-5
M. Lumsden / M. Ninomiya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Q. Gleason / I. Martins
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-3 → 2-4
M. Lumsden / M. Ninomiya
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
Q. Gleason / I. Martins
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Lumsden / M. Ninomiya
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Q. Gleason / I. Martins
1-0 → 1-1
M. Lumsden / M. Ninomiya
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Gleason / I. Martins
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
M. Lumsden / M. Ninomiya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
3-4 → 3-5
Q. Gleason / I. Martins
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
M. Lumsden / M. Ninomiya
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
40-30
40-40
A-40
ace
1-4 → 2-4
Q. Gleason / I. Martins
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Lumsden / M. Ninomiya
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
Q. Gleason / I. Martins
1-1 → 1-2
M. Lumsden / M. Ninomiya
0-1 → 1-1
Q. Gleason / I. Martins
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
A. Parks / D. Yastremska vs K. Birrell / O. Gadecki
Slam Us Open
A. Parks / D. Yastremska
7
6
K. Birrell / O. Gadecki
6
3
Vincitore: A. Parks/D. Yastremska
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Parks / D. Yastremska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-3 → 6-3
K. Birrell / O. Gadecki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
4-3 → 5-3
A. Parks / D. Yastremska
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
4-2 → 4-3
K. Birrell / O. Gadecki
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-1 → 4-2
A. Parks / D. Yastremska
3-1 → 4-1
K. Birrell / O. Gadecki
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-1 → 3-1
A. Parks / D. Yastremska
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 2-1
K. Birrell / O. Gadecki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Parks / D. Yastremska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
*-
1*-0
df
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
6*-4
6-6 → 7-6
A. Parks / D. Yastremska
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-6 → 6-6
K. Birrell / O. Gadecki
5-5 → 5-6
A. Parks / D. Yastremska
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
K. Birrell / O. Gadecki
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
A. Parks / D. Yastremska
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
ace
40-40
ace
A-40
3-4 → 4-4
K. Birrell / O. Gadecki
3-3 → 3-4
A. Parks / D. Yastremska
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-2 → 3-3
K. Birrell / O. Gadecki
3-1 → 3-2
A. Parks / D. Yastremska
2-1 → 3-1
K. Birrell / O. Gadecki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Parks / D. Yastremska
0-1 → 1-1
K. Birrell / O. Gadecki
0-0 → 0-1
K. Siniakova / T. Townsend vs N. Kichenok / A. Sutjiadi
Slam Us Open
K. Siniakova / T. Townsend [1]
7
6
N. Kichenok / A. Sutjiadi
5
2
Vincitore: K. Siniakova/T. Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Siniakova / T. Townsend
5-2 → 6-2
N. Kichenok / A. Sutjiadi
15-0
15-15
15-30
15-40
df
4-2 → 5-2
K. Siniakova / T. Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
N. Kichenok / A. Sutjiadi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
K. Siniakova / T. Townsend
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
df
40-A
df
40-40
df
40-A
df
40-40
df
40-A
df
40-40
df
A-40
40-40
df
A-40
2-1 → 3-1
N. Kichenok / A. Sutjiadi
2-0 → 2-1
K. Siniakova / T. Townsend
1-0 → 2-0
N. Kichenok / A. Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Siniakova / T. Townsend
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
40-A
40-40
df
A-40
6-5 → 7-5
N. Kichenok / A. Sutjiadi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
5-5 → 6-5
K. Siniakova / T. Townsend
4-5 → 5-5
N. Kichenok / A. Sutjiadi
4-4 → 4-5
K. Siniakova / T. Townsend
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
N. Kichenok / A. Sutjiadi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
K. Siniakova / T. Townsend
2-3 → 3-3
N. Kichenok / A. Sutjiadi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
K. Siniakova / T. Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Kichenok / A. Sutjiadi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
K. Siniakova / T. Townsend
0-1 → 1-1
N. Kichenok / A. Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-0 → 0-1
L. Boisson / T. Maria vs S. Errani / J. Paolini
Slam Us Open
L. Boisson / T. Maria
3
5
S. Errani / J. Paolini [2]
6
7
Vincitore: S. Errani/J. Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Boisson / T. Maria
5-6 → 5-7
S. Errani / J. Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
L. Boisson / T. Maria
4-5 → 5-5
S. Errani / J. Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Boisson / T. Maria
4-3 → 4-4
S. Errani / J. Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
L. Boisson / T. Maria
2-3 → 3-3
S. Errani / J. Paolini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
L. Boisson / T. Maria
2-1 → 2-2
S. Errani / J. Paolini
1-1 → 2-1
L. Boisson / T. Maria
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Errani / J. Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Boisson / T. Maria
15-0
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
3-5 → 3-6
S. Errani / J. Paolini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 3-5
L. Boisson / T. Maria
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
df
40-A
2-4 → 2-5
S. Errani / J. Paolini
2-3 → 2-4
L. Boisson / T. Maria
2-2 → 2-3
S. Errani / J. Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Boisson / T. Maria
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
S. Errani / J. Paolini
1-0 → 1-1
L. Boisson / T. Maria
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Court 15 – Ore: 17:00
U. Eikeri / E. Hozumi vs O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
Slam Us Open
U. Eikeri / E. Hozumi
6
3
6
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
3
6
3
Vincitore: U. Eikeri/E. Hozumi
Servizio
Svolgimento
Set 3
U. Eikeri / E. Hozumi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
5-2 → 5-3
U. Eikeri / E. Hozumi
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-1 → 4-2
U. Eikeri / E. Hozumi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
U. Eikeri / E. Hozumi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
1-0 → 2-0
U. Eikeri / E. Hozumi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
U. Eikeri / E. Hozumi
3-4 → 3-5
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
2-4 → 3-4
U. Eikeri / E. Hozumi
2-3 → 2-4
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
2-2 → 2-3
U. Eikeri / E. Hozumi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
U. Eikeri / E. Hozumi
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
0-1 → 0-2
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Eikeri / E. Hozumi
5-3 → 6-3
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
4-3 → 5-3
U. Eikeri / E. Hozumi
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-3 → 4-3
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
3-2 → 3-3
U. Eikeri / E. Hozumi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
2-1 → 2-2
U. Eikeri / E. Hozumi
1-1 → 2-1
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
U. Eikeri / E. Hozumi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
H. Guo / A. Panova vs A. Detiuc / E. Pridankina
Slam Us Open
H. Guo / A. Panova [8]
6
6
A. Detiuc / E. Pridankina
1
3
Vincitore: H. Guo/A. Panova
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Detiuc / E. Pridankina
5-3 → 6-3
H. Guo / A. Panova
4-3 → 5-3
A. Detiuc / E. Pridankina
4-2 → 4-3
H. Guo / A. Panova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Detiuc / E. Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
H. Guo / A. Panova
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
3-0 → 3-1
A. Detiuc / E. Pridankina
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
H. Guo / A. Panova
1-0 → 2-0
A. Detiuc / E. Pridankina
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Guo / A. Panova
5-1 → 6-1
A. Detiuc / E. Pridankina
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
4-1 → 5-1
H. Guo / A. Panova
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
A. Detiuc / E. Pridankina
3-0 → 3-1
H. Guo / A. Panova
2-0 → 3-0
A. Detiuc / E. Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
H. Guo / A. Panova
0-0 → 1-0
B. Krejcikova / J. Ostapenko vs T. Babos / L. Stefani
Slam Us Open
B. Krejcikova / J. Ostapenko
6
2
3
T. Babos / L. Stefani [11]
4
6
6
Vincitore: T. Babos/L. Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Babos / L. Stefani
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
B. Krejcikova / J. Ostapenko
2-5 → 3-5
T. Babos / L. Stefani
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-5 → 2-5
B. Krejcikova / J. Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
T. Babos / L. Stefani
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 1-4
B. Krejcikova / J. Ostapenko
0-15
df
0-30
0-40
15-40
df
0-3 → 0-4
T. Babos / L. Stefani
0-2 → 0-3
B. Krejcikova / J. Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
T. Babos / L. Stefani
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Krejcikova / J. Ostapenko
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
2-5 → 2-6
T. Babos / L. Stefani
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
B. Krejcikova / J. Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
2-3 → 2-4
T. Babos / L. Stefani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
B. Krejcikova / J. Ostapenko
1-2 → 2-2
T. Babos / L. Stefani
1-1 → 1-2
B. Krejcikova / J. Ostapenko
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
T. Babos / L. Stefani
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Krejcikova / J. Ostapenko
5-4 → 6-4
T. Babos / L. Stefani
5-3 → 5-4
B. Krejcikova / J. Ostapenko
4-3 → 5-3
T. Babos / L. Stefani
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
B. Krejcikova / J. Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
T. Babos / L. Stefani
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
B. Krejcikova / J. Ostapenko
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
30-40
40-40
ace
A-40
1-2 → 2-2
T. Babos / L. Stefani
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
B. Krejcikova / J. Ostapenko
0-1 → 1-1
T. Babos / L. Stefani
0-0 → 0-1
V. Golubic / A. Li vs L. Bronzetti / K. Piter
Slam Us Open
V. Golubic / A. Li
6
6
L. Bronzetti / K. Piter
3
4
Vincitore: V. Golubic/A. Li
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Golubic / A. Li
5-4 → 6-4
L. Bronzetti / K. Piter
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
V. Golubic / A. Li
4-3 → 5-3
L. Bronzetti / K. Piter
4-2 → 4-3
V. Golubic / A. Li
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Bronzetti / K. Piter
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
V. Golubic / A. Li
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
L. Bronzetti / K. Piter
1-1 → 2-1
V. Golubic / A. Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Bronzetti / K. Piter
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Golubic / A. Li
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
L. Bronzetti / K. Piter
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
V. Golubic / A. Li
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
4-2 → 4-3
L. Bronzetti / K. Piter
3-2 → 4-2
V. Golubic / A. Li
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Bronzetti / K. Piter
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
V. Golubic / A. Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
L. Bronzetti / K. Piter
0-1 → 0-2
V. Golubic / A. Li
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Cary Leeds Stadium Court 1 – Ore: 16:00
M. Todoran
vs F. McCollum
Slam Us Open
M. Todoran [1]•
4
4
0
F. McCollum
6
6
0
Vincitore: F. McCollum
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Todoran
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
M. Todoran
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Todoran
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
F. McCollum
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Todoran
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. McCollum
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Todoran
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. McCollum
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
M. Todoran
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
F. McCollum
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Todoran
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
M. Todoran
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
M. Todoran
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Todoran
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
A. Schuman vs Y. Vavrova
Slam Us Open
A. Schuman [5]•
6
6
0
Y. Vavrova
1
1
0
Vincitore: A. Schuman
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Vavrova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
A. Schuman
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
A. Schuman
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Y. Vavrova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Y. Vavrova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Schuman
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Y. Vavrova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
A. Schuman
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Y. Vavrova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Z. Cohen vs R. Senthil Kumar
Slam Us Open
Z. Cohen
4
4
R. Senthil Kumar [13]
6
6
Vincitore: R. Senthil Kumar
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Cohen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
R. Senthil Kumar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
R. Senthil Kumar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Z. Cohen
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
R. Senthil Kumar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
R. Senthil Kumar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Z. Cohen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
R. Senthil Kumar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Cohen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
R. Senthil Kumar
4-4 → 4-5
R. Senthil Kumar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Z. Cohen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Senthil Kumar
2-2 → 2-3
Z. Cohen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
R. Senthil Kumar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Z. Cohen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
R. Senthil Kumar
0-0 → 0-1
C. Jauffret vs O. De Los Reyes
Slam Us Open
C. Jauffret [1]•
6
6
0
O. De Los Reyes
3
1
0
Vincitore: C. Jauffret
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Jauffret
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
O. De Los Reyes
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
C. Jauffret
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
O. De Los Reyes
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Jauffret
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
O. De Los Reyes
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
O. De Los Reyes
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Jauffret
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Cary Leeds Stadium Court 2 – Ore: 16:00
S. Itsusaki
vs I. Ahmad
Slam Us Open
S. Itsusaki [6]•
6
6
0
I. Ahmad
7
3
1
Vincitore: I. Ahmad
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Ahmad
0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
6-2
7-2
8-2
8-3
8-4
8-5
9-5
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Itsusaki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
I. Ahmad
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
S. Itsusaki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
I. Ahmad
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
5-5*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
I. Ahmad
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
S. Itsusaki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
I. Ahmad
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
S. Itsusaki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
S. Itsusaki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
I. Ahmad
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
S. Itsusaki
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
L. Virc vs C. An
Slam Us Open
L. Virc [6]•
3
6
1
C. An
6
4
0
Vincitore: L. Virc
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. An
1-0
2-0
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. An
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
L. Virc
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Virc
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 3-1
C. An
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
L. Virc
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
C. An
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Virc
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
C. An
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
L. Virc
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
C. An
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
L. Virc
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
C. An
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
L. Virc
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
C. An
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
L. Virc
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
S. Majeed vs J. Lien
Slam Us Open
S. Majeed•
2
4
0
J. Lien [9]
6
6
0
Vincitore: J. Lien
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Lien
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
S. Majeed
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
J. Lien
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
S. Majeed
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
J. Lien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Majeed
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
J. Lien
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
S. Majeed
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
J. Lien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
S. Majeed
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
I. DeLuccia vs I. Marinkovic
Slam Us Open
I. DeLuccia•
6
2
1
I. Marinkovic [12]
2
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Marinkovic
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
4-6
5-6
5-7
6-7
7-7
7-8
7-9
8-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. DeLuccia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
I. Marinkovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marinkovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
I. Marinkovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
I. Marinkovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
I. DeLuccia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
I. Marinkovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
I. DeLuccia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Cary Leeds Match Court 1 – Ore: 16:00
A. Berge Nourescu
vs C. Gronfeldt-Sorensen
Slam Us Open
A. Berge Nourescu [4]•
6
3
0
C. Gronfeldt-Sorensen
3
6
1
Vincitore: C. Gronfeldt-Sorensen
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Gronfeldt-Sorensen
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
4-3
4-4
4-5
5-5
6-5
7-5
8-5
9-5
9-6
9-7
9-8
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Gronfeldt-Sorensen
3-5 → 3-6
A. Berge Nourescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
C. Gronfeldt-Sorensen
2-4 → 2-5
A. Berge Nourescu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
C. Gronfeldt-Sorensen
2-2 → 2-3
A. Berge Nourescu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
C. Gronfeldt-Sorensen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Berge Nourescu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
C. Gronfeldt-Sorensen
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Berge Nourescu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
C. Gronfeldt-Sorensen
5-2 → 5-3
A. Berge Nourescu
4-2 → 5-2
C. Gronfeldt-Sorensen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Berge Nourescu
3-1 → 4-1
C. Gronfeldt-Sorensen
3-0 → 3-1
A. Berge Nourescu
2-0 → 3-0
C. Gronfeldt-Sorensen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Berge Nourescu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
D. Mpetshi Perricard vs M. Sohns
Slam Us Open
D. Mpetshi Perricard [8]•
6
7
0
M. Sohns
4
6
0
Vincitore: D. Mpetshi Perricard
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
M. Sohns
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 6-6
D. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
M. Sohns
0-15
15-15
30-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
D. Mpetshi Perricard
4-4 → 5-4
M. Sohns
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
D. Mpetshi Perricard
4-2 → 4-3
M. Sohns
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
D. Mpetshi Perricard
2-2 → 3-2
M. Sohns
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Mpetshi Perricard
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
D. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Mpetshi Perricard
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
M. Sohns
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
D. Mpetshi Perricard
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
M. Sohns
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
D. Mpetshi Perricard
2-2 → 3-2
M. Sohns
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
D. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
M. Sohns
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
D. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
K. Yilmaz vs A. Rusher
Slam Us Open
K. Yilmaz [2]•
4
6
0
A. Rusher
6
1
1
Vincitore: A. Rusher
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Yilmaz
0-1
0-2
1-2
1-3
1-4
1-5
2-5
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rusher
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
K. Yilmaz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
A. Rusher
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
K. Yilmaz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Rusher
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Yilmaz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
A. Rusher
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Rusher
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
K. Yilmaz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
K. Yilmaz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Rusher
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Rusher
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
L. Nilsson vs I. O’Brien
Il match deve ancora iniziare
Cary Leeds Match Court 3 – Ore: 16:00
L. Sloboda
vs S. Caldwell
Slam Us Open
L. Sloboda•
7
6
4
0
S. Caldwell [15]
9
3
6
0
Vincitore: S. Caldwell
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Sloboda
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
4-4
5-4
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
7-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Sloboda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
S. Caldwell
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
L. Sloboda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
L. Sloboda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
S. Caldwell
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
L. Sloboda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sloboda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
S. Caldwell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
L. Sloboda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
L. Sloboda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
L. Sloboda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Caldwell
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
K. Hayasaka vs R. Kotseva
Slam Us Open
K. Hayasaka•
6
6
0
R. Kotseva [13]
1
7
1
Vincitore: R. Kotseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Kotseva
1-0
2-0
2-1
2-2
3-2
4-2
4-3
4-4
5-4
6-4
7-4
7-5
7-6
7-7
8-7
8-8
9-8
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
*-
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
1-6*
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
K. Hayasaka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
6-5 → 6-6
R. Kotseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
K. Hayasaka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
R. Kotseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
K. Hayasaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
R. Kotseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
K. Hayasaka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
R. Kotseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Hayasaka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
R. Kotseva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 5-1
K. Hayasaka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
R. Kotseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
R. Kotseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
H. Chauhan vs J. Gaines Jr
Slam Us Open
H. Chauhan [7]•
6
6
0
J. Gaines Jr
2
4
0
Vincitore: H. Chauhan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Chauhan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
J. Gaines Jr
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
H. Chauhan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
J. Gaines Jr
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
J. Gaines Jr
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Gaines Jr
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Gaines Jr
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
J. Gaines Jr
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
J. Gaines Jr
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
J. Hazelitt vs Z. Wei
Slam Us Open
J. Hazelitt•
6
1
0
Z. Wei [15]
3
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Z. Wei
1-0
2-0
3-0
3-1
4-1
5-1
5-2
5-3
6-3
7-3
7-4
8-4
9-4
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Hazelitt
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Z. Wei
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Hazelitt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Hazelitt
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Z. Wei
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Z. Wei
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
J. Hazelitt
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Z. Wei
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Z. Wei
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
J. Hazelitt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Cary Leeds Match Court 5 – Ore: 16:00
H. Gokpinar
vs P. Chabalgoity
Slam Us Open
H. Gokpinar
2
6
P. Chabalgoity [11]
6
7
Vincitore: P. Chabalgoity
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
P. Chabalgoity
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
H. Gokpinar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
P. Chabalgoity
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Chabalgoity
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
H. Gokpinar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
H. Gokpinar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
H. Gokpinar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
H. Gokpinar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
B. Wallman vs A. James
Slam Us Open
B. Wallman•
2
5
0
A. James [11]
6
7
0
Vincitore: A. James
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. James
0-15
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 5-7
B. Wallman
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
A. James
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
A. James
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
B. Wallman
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
A. James
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
B. Wallman
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
B. Wallman
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Wallman
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
B. Wallman
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. James
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. James
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
L. Gaskell vs G. Matijasic
Slam Us Open
L. Gaskell
1
4
G. Matijasic [14]
6
6
Vincitore: G. Matijasic
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Gaskell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
G. Matijasic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Gaskell
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Gaskell
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-5 → 1-5
G. Matijasic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
G. Matijasic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
G. Matijasic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
E. Zozaya Menendez vs S. Yoon
Slam Us Open
E. Zozaya Menendez [2]•
6
6
0
S. Yoon
3
4
0
Vincitore: E. Zozaya Menendez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Yoon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
E. Zozaya Menendez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
S. Yoon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
E. Zozaya Menendez
3-3 → 4-3
E. Zozaya Menendez
1-3 → 2-3
E. Zozaya Menendez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
E. Zozaya Menendez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Yoon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
E. Zozaya Menendez
4-3 → 5-3
S. Yoon
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
E. Zozaya Menendez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
S. Yoon
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
E. Zozaya Menendez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Zozaya Menendez
0-1 → 1-1
S. Yoon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Cary Leeds Match Court 6 – Ore: 16:00
Z. Augustin vs A. Rathi
Slam Us Open
Z. Augustin•
6
6
0
A. Rathi [16]
3
0
0
Vincitore: Z. Augustin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rathi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Z. Augustin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Augustin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Rathi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Z. Augustin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
A. Rathi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Z. Augustin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
A. Rathi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Z. Augustin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
E. Combs vs M. Phanthala
Slam Us Open
E. Combs•
6
6
0
M. Phanthala [9]
1
7
1
Vincitore: M. Phanthala
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Combs
0-1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
2-7
3-7
4-7
5-7
6-7
6-8
6-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
*-
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
M. Phanthala
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
E. Combs
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
E. Combs
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Phanthala
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
M. Phanthala
0-15
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
E. Combs
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Combs
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Phanthala
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Phanthala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
S. Grosman vs J. Chlodnicki
Slam Us Open
S. Grosman•
5
3
0
J. Chlodnicki [12]
7
6
0
Vincitore: J. Chlodnicki
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Grosman
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
J. Chlodnicki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
J. Chlodnicki
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Grosman
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
J. Chlodnicki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
S. Grosman
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Chlodnicki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
S. Grosman
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
J. Chlodnicki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
S. Grosman
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Chlodnicki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
I. Ashar vs T. Gowda
Slam Us Open
I. Ashar [4]•
4
1
0
T. Gowda
6
6
0
Vincitore: T. Gowda
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Ashar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-5 → 1-6
T. Gowda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
I. Ashar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
T. Gowda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
T. Gowda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
I. Ashar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Gowda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
I. Ashar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
I. Ashar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
T. Gowda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Cary Leeds Match Court 8 – Ore: 16:00
X. Palomar
vs N. Spurling
Slam Us Open
X. Palomar [8]•
1
2
0
N. Spurling
6
6
0
Vincitore: N. Spurling
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Spurling
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
X. Palomar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Palomar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
N. Spurling
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
N. Spurling
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
X. Palomar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
X. Palomar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
A. Arora vs R. Yoshida
Slam Us Open
A. Arora•
2
6
0
R. Yoshida [16]
6
7
0
Vincitore: R. Yoshida
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
A. Arora
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
R. Yoshida
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
A. Arora
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
R. Yoshida
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Arora
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Arora
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Yoshida
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
A. Arora
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
R. Yoshida
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Arora
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
D. Zhalgasbay vs N. Tomizawa
Slam Us Open
D. Zhalgasbay [3]
3
3
N. Tomizawa
6
6
Vincitore: N. Tomizawa
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Tomizawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
D. Zhalgasbay
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
N. Tomizawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
D. Zhalgasbay
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
N. Tomizawa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Zhalgasbay
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
D. Zhalgasbay
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
D. Zhalgasbay
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
N. Tomizawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
N. Tomizawa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
D. Zhalgasbay
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
J. Van Zyl vs C. Clarke
Slam Us Open
J. Van Zyl
0
0
6
1
C. Clarke [14]•
0
6
4
0
Vincitore: J. Van Zyl
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Van Zyl
0-1
1-1
1-2
1-3
2-3
3-3
4-3
4-4
5-4
5-5
5-6
5-7
6-7
7-7
7-8
8-8
8-9
9-9
10-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Van Zyl
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
C. Clarke
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
J. Van Zyl
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
J. Van Zyl
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
C. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Clarke
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 0-6
J. Van Zyl
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
C. Clarke
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
J. Van Zyl
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
J. Van Zyl
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Cary Leeds Match Court 10 – Ore: 16:00
R. Neimanis
vs T. Batin
Slam Us Open
R. Neimanis•
7
4
0
T. Batin [10]
6
6
1
Vincitore: T. Batin
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Neimanis
0-1
1-1
1-2
1-3
2-3
3-3
3-4
3-5
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
5-9
6-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Batin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
T. Batin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
R. Neimanis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
T. Batin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
R. Neimanis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Batin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
*-
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
R. Neimanis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Batin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
T. Batin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
T. Batin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Batin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
T. Hermanova vs L. Murray
Slam Us Open
T. Hermanova [7]•
6
6
0
L. Murray
1
3
0
Vincitore: T. Hermanova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Murray
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
T. Hermanova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
T. Hermanova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
L. Murray
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
L. Murray
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Hermanova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
L. Murray
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
T. Hermanova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
T. Hermanova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
L. Murray
0-15
0-30
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
T. Chavez vs K. Ishibashi
Slam Us Open
T. Chavez [5]•
6
6
0
K. Ishibashi
2
2
0
Vincitore: T. Chavez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Ishibashi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
K. Ishibashi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
T. Chavez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Ishibashi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
K. Ishibashi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
T. Chavez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
K. Ishibashi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
C. Shao vs R. Cooling
Slam Us Open
C. Shao•
2
6
0
R. Cooling [10]
6
4
1
Vincitore: R. Cooling
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Cooling
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
4-3
5-3
5-4
5-5
6-5
7-5
7-6
8-6
8-7
9-7
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Cooling
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
C. Shao
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
R. Cooling
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
C. Shao
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
R. Cooling
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Shao
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Shao
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
C. Shao
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
R. Cooling
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
C. Shao
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Anzi: che lo fosse, visto lo sgambetto fattogli dal Polacco.
Mi sarò persa qualcosa di importante, ma com’è possibile che Cacianov sia TdS superiore a Musetti?
A risveglio appena avvenuto:
In realtà volevo vedere Bublich ma incredibilmente non era tra la selezione che la app TeleBinaghIcs proponeva.
Allora sì, provai a ripiegare sul rovescio monomane di Diana ma gli occhi non ressero aperti e mi arresi andando miserevolmente a letto 🙁
@Redazione,
Swiatek numero 1?
Paul e Borges hanno deciso di fare Capodanno insieme!
@ tinapica
Sta guardando Renata vs Diane?
Bublik mi ricorda Fognini con 30cm in più. A volte tira fuori dei colpi che sono pura fantascienza. Come sia possibile che un giocatore del genere sia stato vicino a uscire dai primi 50, per me rimane un mistero. Per fortuna si è ripreso il suo posto, ma può crescere ancora.
Se Cobolli non avesse sul groppone 9 ore di partita avrei dato lui per favorito. In ogni caso mi aspetto un grande match fra due amici che per qualche ora si dimenticheranno di esserlo.
@ tinapica (#4469724)
Bella giornata…
Anche quello andrebbe bene 🙂
@ Marco M. (#4469718)
Ma scusa nemmeno primo incontro serale all’1:00?
Intanto, se non sbaglio, la CH zitta zitta piazza due giocatori al terzo turno…
Comunque un secondo turno di USO epico. Ben 9 incontri finiti al quinto, di cui 6 vinti da chi stava sotto almeno 2-1. Ma ben 3 vinti da chi aveva perso i primi 2 set, fra questi l’epica vittoria di Majchrzak su Khachanov annullando 5 match point in due game diversi.
Inoltre 4 match sono finiti al supertiebreak.
Sempre in questi 9 match finiti al quinto sono stste elimjnate 7 teste di serie. Cobolli é l’unica testa di serie ad averla scampata al quinto in questo secondo turno
Preciso…
Mi fate tanto male se duco che vorrei tanto che li mettessero cone ultimo incontro della giornata?
Unico modo per vederla, di sabato quasi inpossibile anche solo seguire la Live, quasi perché a volte i colleghi capiscono la mia malattia mentale 😀
Cobolli da infarto!
Bellissimo vedere la torcida yankee spegnersi improvvisamente.
Grande Cobolli oggi, al supertiebreak
E grande giornata della nostra supersquadra!
Davvero? 😀
Che PARTITA INCREDIBILE HA GIOCATO BROOKSBY È ANCORA PIÙ IMPORTANTE QS VITTORIA DI FLAVIO!!
Intervista finale di Cobolli da brivido. ragazzo fenomenale, non abbiamo solo dei grandi tennisti in Italia, ma anche dei grandi UOMINI.
Che super tie break ha giocato Flavio…pazzesco!!!
Spaventoso INCONTRO! MA QUANTE RIGHE HA PRESO STO.. YANKEE!!!
E derby sia… Cobolli non avrà il talento di Sinner o Musetti, ma che guerriero.. al tie-break sembrava pronto a giocarne 3-4 altri di set
Bellissima partita, io ho tremato, Cobolli NO!!! Bravissimi
Non ha lasciato andare il braccio…fino al tie break a 10 punti: 😆 Li si è visto il Cobolli contro Rune!
IMMENSA VITTORIA!
Gira e rigira, gli Slam con gli incontri sui 5 set regalano quasi sempre qualche incontro incredibile.
Cobolli un super tie break da sogno. E derby sia! Ho visto solo il quinto set ma che emozioni! Tre su tre, ottima giornata. 🙂