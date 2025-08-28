Us Open 2025 - Day 5 ATP, Copertina, WTA

Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Zverev avanza al terzo turno, eliminato Tsitsipas. Fuori Khachanov e Cerundolo, fatica e riscatto per Swiatek

29/08/2025 08:00 329 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images

Alexander Zverev continua la sua marcia agli US Open con l’obiettivo dichiarato di inserirsi nella corsa di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz verso il titolo. Il tedesco, finalista a Flushing Meadows nel 2020 e tre volte finalista Slam, ha battuto senza particolari difficoltà lo scozzese Jacob Fearnley con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, approdando al terzo turno.
Zverev, 28 anni, ha sempre tenuto in mano il controllo del match, chiudendo in 2 ore e 28 minuti grazie a 14 palle break create e 5 convertite. Il numero 4 del mondo, che non ha perso un set nei primi due turni, affronterà adesso il canadese Felix Auger-Aliassime, contro il quale conduce 6-2 negli scontri diretti.
“Quando gioca bene, Felix è molto pericoloso. Se è al terzo turno, vuol dire che sta giocando bene. È una sfida complicata, ma storicamente il match-up mi è favorevole e spero lo sia anche questa volta”, ha dichiarato Zverev in conferenza stampa.

Auger-Aliassime torna a sorridere
Felix Auger-Aliassime ha sconfitto il russo Roman Safiullin 6-1, 7-6(4), 7-6(5), conquistando due vittorie consecutive in un torneo dello Slam per la prima volta dal Roland Garros 2024. Il canadese, ex top 10, cercherà ora di ribaltare la tradizione negativa contro Zverev.

De Minaur e Altmaier avanti, Tsitsipas ancora al tappeto
Bene anche l’australiano Alex de Minaur (n.8 del seeding), che ha regolato il giapponese Shintaro Mochizuki con un netto 6-2, 6-4, 6-2, imponendosi grazie alla solidità (23 errori gratuiti contro i 50 dell’avversario). Al terzo turno troverà il tedesco Daniel Altmaier, protagonista di una delle partite più intense del torneo.
Altmaier ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas (26° testa di serie) con il punteggio di 7-6(5), 1-6, 4-6, 6-3, 7-5, salvando anche un match point sul 4-5 nel quinto set. Il tedesco, che ha fatto serve e volley 28 volte durante il match (14 solo nel set decisivo), ha raccontato:
“È un grande sollievo. Dal quarto set ho deciso di lasciare tutta la mia energia in campo. Ho dato tutto, con il cuore”.
Per Altmaier, due volte ottavo finalista al Roland Garros, si tratta della prima volta oltre il secondo turno in un Major fuori da Parigi.
Per Tsitsipas, invece, continua il periodo nero negli Slam: sono ormai sei tornei consecutivi senza superare la seconda settimana.

Giornata ricca di sorprese a Flushing Meadows. Karen Khachanov (n.9 ATP) e Francisco Cerundolo (n.19) salutano il torneo al secondo turno dopo due maratone epiche. Il russo, 29 anni, è stato eliminato dal polacco Kamil Majchrzak (n.76) per 2-6, 6-7(4), 6-4, 7-5, 7-6(10-5) dopo 4 ore e 35 minuti di battaglia. L’argentino invece ha ceduto al qualificato svizzero Leandro Riedi (n.435), talento a lungo frenato dagli infortuni, con il punteggio di 3-6, 4-6, 6-4, 6-4, 6-2 in 3 ore e 27 minuti.

Nel tabellone femminile, Iga Swiatek ha dovuto sudare più del previsto contro Suzan Lamens. Dopo un primo set dominato, la polacca si è complicata la vita cedendo il secondo, ma ha trovato la forza per chiudere al terzo: 6-1, 4-6, 6-4. In terzo turno la numero 2 del mondo sfiderà la russa Anna Kalinskaya, vincente in due set su Yulia Putintseva (6-1, 7-5).

US Open 🇺🇸 – 2° Turno, cemento – 🌤️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
S. Lamens NED vs I. Swiatek POL

Slam Us Open
S. Lamens
1
6
4
I. Swiatek [2]
6
4
6
Vincitore: I. Swiatek
J. Sinner ITA vs A. Popyrin AUS

Slam Us Open
J. Sinner [1]
6
6
6
A. Popyrin
3
2
2
Vincitore: J. Sinner
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
D. Vekic CRO vs C. Gauff USA

Slam Us Open
D. Vekic
6
2
C. Gauff [3]
7
6
Vincitore: C. Gauff
N. Borges POR vs T. Paul USA

Slam Us Open
N. Borges
6
3
7
7
5
T. Paul [14]
7
6
5
5
7
Vincitore: T. Paul
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti ITA vs D. Goffin BEL

Slam Us Open
L. Musetti [10]
6
6
6
D. Goffin
4
0
2
Vincitore: L. Musetti
H. Baptiste USA vs N. Osaka JPN

Slam Us Open
H. Baptiste
3
1
N. Osaka [23]
6
6
Vincitore: N. Osaka
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Zverev GER vs J. Fearnley GBR

Slam Us Open
A. Zverev [3]
6
6
6
J. Fearnley
4
4
4
Vincitore: A. Zverev
A. Anisimova USA vs M. Joint AUS

Slam Us Open
A. Anisimova [8]
7
6
M. Joint
6
2
Vincitore: A. Anisimova
Grandstand – Ore: 17:00
T. Boyer USA vs A. Rublev
Slam Us Open
T. Boyer
3
3
7
6
A. Rublev [15]
6
6
5
7
Vincitore: A. Rublev
S. Cirstea ROU vs K. Muchova CZE

Slam Us Open
S. Cirstea
6
7
4
K. Muchova [11]
7
6
6
Vincitore: K. Muchova
L. Fernandez CAN / V. Williams USA vs L. Kichenok UKR / E. Perez AUS

Slam Us Open
L. Fernandez / V. Williams
7
6
L. Kichenok / E. Perez [6]
6
3
Vincitore: L. Fernandez/V. Williams
S. Tsitsipas GRE vs D. Altmaier GER

Slam Us Open
S. Tsitsipas [26]
6
6
6
3
5
D. Altmaier
7
1
4
6
7
Vincitore: D. Altmaier
Stadium 17 – Ore: 17:00
B. Haddad Maia BRA vs V. Golubic SUI
Slam Us Open
B. Haddad Maia [18]
6
6
V. Golubic
1
4
Vincitore: B. Haddad Maia
J. Brooksby USA vs F. Cobolli ITA

Slam Us Open
J. Brooksby
7
3
4
6
6
F. Cobolli [24]
5
6
6
2
7
Vincitore: F. Cobolli
D. Kasatkina AUS vs K. Rakhimova

Slam Us Open
D. Kasatkina [15]
6
4
7
K. Rakhimova
2
6
5
Vincitore: D. Kasatkina
S. Mochizuki JPN vs A. de Minaur AUS

Slam Us Open
S. Mochizuki
2
4
2
A. de Minaur [8]
6
6
6
Vincitore: A. de Minaur
Court 5 – Ore: 17:00
L. Noskova CZE vs E. Lys GER

Slam Us Open
L. Noskova [21]
30
6
3
E. Lys
0
4
0
Vincitore: L. Noskova per ritiro
L. Riedi SUI vs F. Cerundolo ARG

Slam Us Open
L. Riedi
3
4
6
6
6
F. Cerundolo [19]
6
6
4
4
2
Vincitore: L. Riedi
R. Zarazua MEX vs D. Parry FRA

Slam Us Open
R. Zarazua
2
6
6
D. Parry
6
2
7
Vincitore: D. Parry
R. Safiullin vs F. Auger-Aliassime CAN

Slam Us Open
R. Safiullin
1
6
6
F. Auger-Aliassime [25]
6
7
7
Vincitore: F. Auger-Aliassime
Court 6 – Ore: 17:00
R. Brantmeier USA / A. Hamilton USA vs T. Frodin USA / K. Penickova USA
Slam Us Open
R. Brantmeier / A. Hamilton
6
1
7
T. Frodin / K. Penickova
3
6
6
Vincitore: R. Brantmeier/A. Hamilton
M. Frech POL vs P. Stearns USA

Slam Us Open
M. Frech [28]
6
6
6
P. Stearns
7
3
2
Vincitore: M. Frech
V. Kudermetova / E. Mertens BEL vs S. Lamens NED / E. Lys GER

A. Blinkova / M. Frech POL vs P. Kudermetova / A. Potapova

Slam Us Open
A. Blinkova / M. Frech
7
6
P. Kudermetova / A. Potapova
5
4
Vincitore: A. Blinkova/M. Frech
Court 7 – Ore: 17:00
M. Sakkari GRE vs A. Bondar HUN
Slam Us Open
M. Sakkari
6
6
A. Bondar
3
1
Vincitore: M. Sakkari
V. Royer FRA vs D. Shapovalov CAN

Slam Us Open
V. Royer
6
6
6
3
D. Shapovalov [27]
7
3
7
6
Vincitore: D. Shapovalov
G. Diallo CAN vs J. Munar ESP

Slam Us Open
G. Diallo [31]
5
3
5
J. Munar
7
6
7
Vincitore: J. Munar
Y. Xu CHN / Z. Yang CHN vs J. Pareja USA / A. Urhobo USA

Slam Us Open
Y. Xu / Z. Yang
6
5
7
J. Pareja / A. Urhobo
0
7
5
Vincitore: Y. Xu/Z. Yang
Court 10 – Ore: 17:00
A. Walton AUS vs C. Wong HKG
Slam Us Open
A. Walton
6
2
6
4
C. Wong
7
6
4
6
Vincitore: C. Wong
A. Zakharova vs L. Siegemund GER

Slam Us Open
A. Zakharova
4
2
L. Siegemund
6
6
Vincitore: L. Siegemund
M. Skoch CZE / M. Vondrousova CZE vs G. Dabrowski CAN / E. Routliffe NZL

Slam Us Open
M. Skoch / M. Vondrousova
3
0
G. Dabrowski / E. Routliffe [3]
6
6
Vincitore: G. Dabrowski/E. Routliffe
M. Kempen BEL / M. Sherif EGY vs I. Jovic USA / C. Ngounoue USA

Slam Us Open
M. Kempen / M. Sherif
3
3
I. Jovic / C. Ngounoue
6
6
Vincitore: I. Jovic/C. Ngounoue
Court 11 – Ore: 17:00
E. Alexandrova vs X. Wang CHN
Slam Us Open
E. Alexandrova [13]
6
6
X. Wang
2
2
Vincitore: E. Alexandrova
K. Khachanov vs K. Majchrzak POL

Slam Us Open
K. Khachanov [9]
6
7
4
5
6
K. Majchrzak
2
6
6
7
7
Vincitore: K. Majchrzak
J. Cristian ROU vs A. Krueger USA

Slam Us Open
J. Cristian
4
6
6
A. Krueger
6
2
2
Vincitore: J. Cristian
A. Bublik KAZ vs T. Schoolkate AUS

Slam Us Open
A. Bublik [23]
6
6
6
T. Schoolkate
3
3
3
Vincitore: A. Bublik
Court 12 – Ore: 17:00
A. Kalinskaya vs Y. Putintseva KAZ

Slam Us Open
A. Kalinskaya [29]
6
7
Y. Putintseva
1
5
Vincitore: A. Kalinskaya
Z. Sonmez TUR vs M. Kostyuk UKR

Slam Us Open
Z. Sonmez
5
7
3
M. Kostyuk [27]
7
6
6
Vincitore: M. Kostyuk
H. Dart GBR / Y. Putintseva KAZ vs M. Andreeva / D. Shnaider

Slam Us Open
H. Dart / Y. Putintseva
1
2
M. Andreeva / D. Shnaider [5]
6
6
Vincitore: M. Andreeva/D. Shnaider
Court 13 – Ore: 17:00
M. Lumsden GBR / M. Ninomiya JPN vs Q. Gleason USA / I. Martins BRA
Slam Us Open
M. Lumsden / M. Ninomiya
3
5
Q. Gleason / I. Martins
6
7
Vincitore: Q. Gleason/I. Martins
A. Parks USA / D. Yastremska UKR vs K. Birrell AUS / O. Gadecki AUS

Slam Us Open
A. Parks / D. Yastremska
7
6
K. Birrell / O. Gadecki
6
3
Vincitore: A. Parks/D. Yastremska
K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs N. Kichenok UKR / A. Sutjiadi INA

Slam Us Open
K. Siniakova / T. Townsend [1]
7
6
N. Kichenok / A. Sutjiadi
5
2
Vincitore: K. Siniakova/T. Townsend
L. Boisson FRA / T. Maria GER vs S. Errani ITA / J. Paolini ITA

Slam Us Open
L. Boisson / T. Maria
3
5
S. Errani / J. Paolini [2]
6
7
Vincitore: S. Errani/J. Paolini
Court 15 – Ore: 17:00
U. Eikeri NOR / E. Hozumi JPN vs O. Kalashnikova GEO / Y. Starodubtseva UKR

Slam Us Open
U. Eikeri / E. Hozumi
6
3
6
O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
3
6
3
Vincitore: U. Eikeri/E. Hozumi
H. Guo CHN / A. Panova vs A. Detiuc CZE / E. Pridankina

Slam Us Open
H. Guo / A. Panova [8]
6
6
A. Detiuc / E. Pridankina
1
3
Vincitore: H. Guo/A. Panova
B. Krejcikova CZE / J. Ostapenko LAT vs T. Babos HUN / L. Stefani BRA

Slam Us Open
B. Krejcikova / J. Ostapenko
6
2
3
T. Babos / L. Stefani [11]
4
6
6
Vincitore: T. Babos/L. Stefani
V. Golubic SUI / A. Li USA vs L. Bronzetti ITA / K. Piter POL

Slam Us Open
V. Golubic / A. Li
6
6
L. Bronzetti / K. Piter
3
4
Vincitore: V. Golubic/A. Li
Cary Leeds Stadium Court 1 – Ore: 16:00
M. Todoran ROU vs F. McCollum USA
Slam Us Open
M. Todoran [1]
4
4
0
F. McCollum
6
6
0
Vincitore: F. McCollum
A. Schuman USA vs Y. Vavrova SVK

Slam Us Open
A. Schuman [5]
6
6
0
Y. Vavrova
1
1
0
Vincitore: A. Schuman
Z. Cohen USA vs R. Senthil Kumar IND

Slam Us Open
Z. Cohen
4
4
R. Senthil Kumar [13]
6
6
Vincitore: R. Senthil Kumar
C. Jauffret USA vs O. De Los Reyes USA

Slam Us Open
C. Jauffret [1]
6
6
0
O. De Los Reyes
3
1
0
Vincitore: C. Jauffret
Cary Leeds Stadium Court 2 – Ore: 16:00
S. Itsusaki JPN vs I. Ahmad USA
Slam Us Open
S. Itsusaki [6]
6
6
0
I. Ahmad
7
3
1
Vincitore: I. Ahmad
L. Virc SRB vs C. An USA

Slam Us Open
L. Virc [6]
3
6
1
C. An
6
4
0
Vincitore: L. Virc
S. Majeed USA vs J. Lien NOR

Slam Us Open
S. Majeed
2
4
0
J. Lien [9]
6
6
0
Vincitore: J. Lien
I. DeLuccia USA vs I. Marinkovic SWE

Slam Us Open
I. DeLuccia
6
2
1
I. Marinkovic [12]
2
6
0
Cary Leeds Match Court 1 – Ore: 16:00
A. Berge Nourescu ROU vs C. Gronfeldt-Sorensen DEN
Slam Us Open
A. Berge Nourescu [4]
6
3
0
C. Gronfeldt-Sorensen
3
6
1
Vincitore: C. Gronfeldt-Sorensen
D. Mpetshi Perricard FRA vs M. Sohns USA

Slam Us Open
D. Mpetshi Perricard [8]
6
7
0
M. Sohns
4
6
0
Vincitore: D. Mpetshi Perricard
K. Yilmaz TUR vs A. Rusher USA

Slam Us Open
K. Yilmaz [2]
4
6
0
A. Rusher
6
1
1
Vincitore: A. Rusher
L. Nilsson SWE vs I. O’Brien USA

Cary Leeds Match Court 3 – Ore: 16:00
L. Sloboda SVK vs S. Caldwell USA
Slam Us Open
L. Sloboda
7
6
4
0
S. Caldwell [15]
9
3
6
0
Vincitore: S. Caldwell
K. Hayasaka JPN vs R. Kotseva USA

Slam Us Open
K. Hayasaka
6
6
0
R. Kotseva [13]
1
7
1
Vincitore: R. Kotseva
H. Chauhan IND vs J. Gaines Jr USA

Slam Us Open
H. Chauhan [7]
6
6
0
J. Gaines Jr
2
4
0
Vincitore: H. Chauhan
J. Hazelitt USA vs Z. Wei CHN

Slam Us Open
J. Hazelitt
6
1
0
Z. Wei [15]
3
6
1
Cary Leeds Match Court 5 – Ore: 16:00
H. Gokpinar TUR vs P. Chabalgoity BRA
Slam Us Open
H. Gokpinar
2
6
P. Chabalgoity [11]
6
7
Vincitore: P. Chabalgoity
B. Wallman USA vs A. James JAM

Slam Us Open
B. Wallman
2
5
0
A. James [11]
6
7
0
Vincitore: A. James
L. Gaskell USA vs G. Matijasic SLO

Slam Us Open
L. Gaskell
1
4
G. Matijasic [14]
6
6
Vincitore: G. Matijasic
E. Zozaya Menendez ESP vs S. Yoon USA

Slam Us Open
E. Zozaya Menendez [2]
6
6
0
S. Yoon
3
4
0
Vincitore: E. Zozaya Menendez
Cary Leeds Match Court 6 – Ore: 16:00
Z. Augustin USA vs A. Rathi IND

Slam Us Open
Z. Augustin
6
6
0
A. Rathi [16]
3
0
0
Vincitore: Z. Augustin
E. Combs USA vs M. Phanthala FRA

Slam Us Open
E. Combs
6
6
0
M. Phanthala [9]
1
7
1
Vincitore: M. Phanthala
S. Grosman USA vs J. Chlodnicki POL

Slam Us Open
S. Grosman
5
3
0
J. Chlodnicki [12]
7
6
0
Vincitore: J. Chlodnicki
I. Ashar USA vs T. Gowda USA

Slam Us Open
I. Ashar [4]
4
1
0
T. Gowda
6
6
0
Vincitore: T. Gowda
Cary Leeds Match Court 8 – Ore: 16:00
X. Palomar ESP vs N. Spurling USA
Slam Us Open
X. Palomar [8]
1
2
0
N. Spurling
6
6
0
Vincitore: N. Spurling
A. Arora USA vs R. Yoshida JPN

Slam Us Open
A. Arora
2
6
0
R. Yoshida [16]
6
7
0
Vincitore: R. Yoshida
D. Zhalgasbay KAZ vs N. Tomizawa JPN

Slam Us Open
D. Zhalgasbay [3]
3
3
N. Tomizawa
6
6
Vincitore: N. Tomizawa
J. Van Zyl RSA vs C. Clarke USA

Slam Us Open
J. Van Zyl
0
0
6
1
C. Clarke [14]
0
6
4
0
Vincitore: J. Van Zyl
Cary Leeds Match Court 10 – Ore: 16:00
R. Neimanis LAT vs T. Batin ROU
Slam Us Open
R. Neimanis
7
4
0
T. Batin [10]
6
6
1
Vincitore: T. Batin
T. Hermanova CZE vs L. Murray USA

Slam Us Open
T. Hermanova [7]
6
6
0
L. Murray
1
3
0
Vincitore: T. Hermanova
T. Chavez ESP vs K. Ishibashi JPN

Slam Us Open
T. Chavez [5]
6
6
0
K. Ishibashi
2
2
0
Vincitore: T. Chavez
C. Shao USA vs R. Cooling GBR

Slam Us Open
C. Shao
2
6
0
R. Cooling [10]
6
4
1
Vincitore: R. Cooling
329 commenti.

tinapica 29-08-2025 08:31

Scritto da tinapica
Mi sarò persa qualcosa di importante, ma com'è possibile che Cacianov sia TdS superiore a Musetti?

Anzi: che lo fosse, visto lo sgambetto fattogli dal Polacco.

 329
tinapica 29-08-2025 08:30

Mi sarò persa qualcosa di importante, ma com'è possibile che Cacianov sia TdS superiore a Musetti?

 328
tinapica 29-08-2025 08:28

Scritto da piper
@ tinapica
Sta guardando Renata vs Diane?

A risveglio appena avvenuto:
In realtà volevo vedere Bublich ma incredibilmente non era tra la selezione che la app TeleBinaghIcs proponeva.
Allora sì, provai a ripiegare sul rovescio monomane di Diana ma gli occhi non ressero aperti e mi arresi andando miserevolmente a letto 🙁

 327
MarcoP 29-08-2025 08:07

@Redazione,
Swiatek numero 1?

 326
JannikUberAlles 29-08-2025 07:19

Paul e Borges hanno deciso di fare Capodanno insieme!

 325
Replica | Quota | 1
piper 29-08-2025 00:37

@ tinapica
Sta guardando Renata vs Diane?

 324
DANCAS 29-08-2025 00:30

Bublik mi ricorda Fognini con 30cm in più. A volte tira fuori dei colpi che sono pura fantascienza. Come sia possibile che un giocatore del genere sia stato vicino a uscire dai primi 50, per me rimane un mistero. Per fortuna si è ripreso il suo posto, ma può crescere ancora.

 323
Replica | Quota | 2
walden 29-08-2025 00:27

Se Cobolli non avesse sul groppone 9 ore di partita avrei dato lui per favorito. In ogni caso mi aspetto un grande match fra due amici che per qualche ora si dimenticheranno di esserlo.

 322
Replica | Quota | 4
Betafasan 29-08-2025 00:24

@ tinapica (#4469724)

Bella giornata…

 321
Marco M. 29-08-2025 00:14

Scritto da piper
@ Marco M. (#4469718)
Ma scusa nemmeno primo incontro serale all’1:00?

Anche quello andrebbe bene 🙂

 320
piper 29-08-2025 00:07

@ Marco M. (#4469718)

Ma scusa nemmeno primo incontro serale all’1:00?

 319
tinapica 28-08-2025 23:59

Intanto, se non sbaglio, la CH zitta zitta piazza due giocatori al terzo turno…

 318
Replica | Quota | 1
Bagel 28-08-2025 23:57

Comunque un secondo turno di USO epico. Ben 9 incontri finiti al quinto, di cui 6 vinti da chi stava sotto almeno 2-1. Ma ben 3 vinti da chi aveva perso i primi 2 set, fra questi l’epica vittoria di Majchrzak su Khachanov annullando 5 match point in due game diversi.
Inoltre 4 match sono finiti al supertiebreak.
Sempre in questi 9 match finiti al quinto sono stste elimjnate 7 teste di serie. Cobolli é l’unica testa di serie ad averla scampata al quinto in questo secondo turno

 317
Nicox 28-08-2025 23:55

Scritto da tanimodi
Classico braccino di Cobolli! Incredibile. Il problema è che Musetti perde contro Brooskby

Preciso…

 316
Replica | Quota | 4
Marco M. 28-08-2025 23:53

Mi fate tanto male se duco che vorrei tanto che li mettessero cone ultimo incontro della giornata?
Unico modo per vederla, di sabato quasi inpossibile anche solo seguire la Live, quasi perché a volte i colleghi capiscono la mia malattia mentale 😀

 315
JannikUberAlles 28-08-2025 23:53

Cobolli da infarto!

 314
Replica | Quota | 7
Pier no guest 28-08-2025 23:53

Bellissimo vedere la torcida yankee spegnersi improvvisamente.

 313
Replica | Quota | 7
EdWood 28-08-2025 23:51

Grande Cobolli oggi, al supertiebreak
E grande giornata della nostra supersquadra!

 312
Replica | Quota | 4
Marco M. 28-08-2025 23:50

Scritto da tanimodi
Classico braccino di Cobolli! Incredibile. Il problema è che Musetti perde contro Brooskby

Davvero? 😀

 311
Replica | Quota | 5
Betafasan 28-08-2025 23:49

Che PARTITA INCREDIBILE HA GIOCATO BROOKSBY È ANCORA PIÙ IMPORTANTE QS VITTORIA DI FLAVIO!!

 310
Replica | Quota | 1
Carota Senior 28-08-2025 23:48

Intervista finale di Cobolli da brivido. ragazzo fenomenale, non abbiamo solo dei grandi tennisti in Italia, ma anche dei grandi UOMINI.

 309
Replica | Quota | 6
robi01 28-08-2025 23:46

Che super tie break ha giocato Flavio…pazzesco!!!

 308
Replica | Quota | 4
Betafasan 28-08-2025 23:44

Spaventoso INCONTRO! MA QUANTE RIGHE HA PRESO STO.. YANKEE!!!

 307
Replica | Quota | 1
Alberto Rossi 28-08-2025 23:43

E derby sia… Cobolli non avrà il talento di Sinner o Musetti, ma che guerriero.. al tie-break sembrava pronto a giocarne 3-4 altri di set

 306
Replica | Quota | 3
sergiot4 28-08-2025 23:42

Bellissima partita, io ho tremato, Cobolli NO!!! Bravissimi

 305
Replica | Quota | 5
Koko 28-08-2025 23:42

Non ha lasciato andare il braccio…fino al tie break a 10 punti: 😆 Li si è visto il Cobolli contro Rune!

 304
Replica | Quota | 5
Betafasan 28-08-2025 23:41

IMMENSA VITTORIA!

 303
Replica | Quota | 2
Carota Senior 28-08-2025 23:41

Gira e rigira, gli Slam con gli incontri sui 5 set regalano quasi sempre qualche incontro incredibile.

 302
Replica | Quota | 9
Marco Tullio Cicerone 28-08-2025 23:41

Cobolli un super tie break da sogno. E derby sia! Ho visto solo il quinto set ma che emozioni! Tre su tre, ottima giornata. 🙂

 301
Replica | Quota | 8
