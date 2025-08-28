Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Giovedì 28 Agosto 2025

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
US Open – hard – (🌤️ 26-17)
R64 Sinner – Popyrin 2° inc. ore 17:30
R64 Musetti – Goffin Inizio 17:00
R64 Brooksby – Cobolli 2° inc. ore 17
R64 Boisson / Maria – Errani / Paolini 4° inc. ore 17
R64 Golubic / Li vs Bronzetti / Piter 4° inc. ore 17
CH 75 Como – terra – (🌧️ 21-17)
R16 Brancaccio – Guillen Meza Inizio 10:30
R16 Budkov Kjaer – Fonio 2° inc. ore 10:30
R16 Mikrut – Caniato Inizio 10:30
QF Feldbausch /Jacq – Liutarevich /Ricca 3° inc. ore 10:30
CH 75 Zhangjiagang – hard – (🌤️ 37-27)
QF Reynolds /Watt – Bar Biryukov /Binda Inizio 10:00
ATP Zhangjiagang
Finn Reynolds / James Watt [1]
6
3
Petr Bar Biryukov / Alexandr Binda
7
6
Vincitore: Bar Biryukov / Binda
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov / Binda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
F. Reynolds / Watt
2-5 → 3-5
P. Bar Biryukov / Binda
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-4 → 2-5
F. Reynolds / Watt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-4 → 2-4
P. Bar Biryukov / Binda
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
1-3 → 1-4
F. Reynolds / Watt
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
1-2 → 1-3
P. Bar Biryukov / Binda
1-1 → 1-2
F. Reynolds / Watt
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
P. Bar Biryukov / Binda
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
df
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
ace
6-6 → 6-7
P. Bar Biryukov / Binda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
6-5 → 6-6
F. Reynolds / Watt
5-5 → 6-5
P. Bar Biryukov / Binda
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-4 → 5-5
F. Reynolds / Watt
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
40-30
4-4 → 5-4
P. Bar Biryukov / Binda
4-3 → 4-4
F. Reynolds / Watt
3-3 → 4-3
P. Bar Biryukov / Binda
3-2 → 3-3
F. Reynolds / Watt
2-2 → 3-2
P. Bar Biryukov / Binda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
F. Reynolds / Watt
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
1-1 → 2-1
P. Bar Biryukov / Binda
1-0 → 1-1
F. Reynolds / Watt
0-0 → 1-0
Humbert
Tiafoe
Ruud
Medvedev
Rune
Lista dei top 20 battuti da Popyrin nel 2025. Ovverosia la lista di top 20 che non avendolo assecondato non hanno potuto godere del singolare vantaggio di un bye che si batte da solo
Ma quanto sei ignorante, santiddio, ma tanto tanto tanto!!!!
Dopo aver scritto ieri che Fonseca dovrebbe uscire a breve dai 50 (copiando la medesima bestialità di sporadico su Musetti) adesso denigri un giocatore che – pur non essendo un imbattibile crack – è pur sempre un top 40 che è stato anche top 20 per due settimane
…
Forza italiani.
@ Detuqueridapresencia (#4469085)
Stavolta, caro amico, non sono d’accordo.
Alla competenza di molti, io preferirò sempre i deliri dei Maurantoni federali barberati. C’è più gusto.
Musetti Goffin, match avtisticamente davvevo intevessante, da gustave insieme a delle lingue di gatto. L’ovavio è pvopizio anche pev una tazza di tè.
tutto vero ma cosa dovrebbe dire, ho già prenotato l’aereo, da domani vacanze a Miami ?
Popyrin e’ il classico giocatore che si batte da solo, bisogna solo assecondarlo.
@ Jannik über Alles (#4469100)
il belga e ormai da anni nella fase discendente della carriera, ma ha tuttora armi per creare problemi anche ai big (sicuramente ricorderete la sua vittoria di qualche mese fa a Miami contro Alcaraz).. Lorenzo è favorito ma dovrà essere concentrato, servire bene e non lasciare l’iniziativa a Goffin, uno che si muove bene in campo e gioca di amticipo.. anche per Flavio non sarà un match comodo contro l’americano che gioca in casa, serve bene e proprio qui a FM ha ottenuto il suo migliore risultato slam in carriera 3-4 anni fa, quando era da molti considerato una giovane promessa, batté Fritz e creò qualche grattacapo a Nole
Intendevo dire: se gioca concentrato, tranquillo e conscio dei propri mezzi come col francese non dovrebbe avere problemi.
Ovvio che la tattica sarà totalmente diversa rispetto a quella utilizzata contro un big-server.
@ Jannik über Alles (#4469100)
SOLO e non dolo!
@ Marco M. (#4469092)
Non può giocare come contro il francese perché il tennis dei 2 avversari è agli antipodi.
Musetti è nettamente più forte del belga ma l’anziano avversario farà di tutto per fare giocare “male” l’italiano che, se perde la bussola, potrebbe buttare via la partita da solo…
…appunto è una partita che dolo Musetti può perdere!
Oggi a Como “Rain and Tears” (cit.).
Peccato perchè c’era un succoso incontro fra il virgulto Budkov (1) e Fonio. 🙁
L’ultimo incontro tra i due risale a Shanghai 2024 e Goffin vinse al terzo set. Qua partirono immediatamente le sentenze sul Muso, ovviamente.
Deve stare molto attento e concentrato, 3 su 5 ha più possibilità di recuperare una situazione compromessa, ma sarebbe meglio evitare pericoli.
Se gioca come con Perricard non dovrebbe avere problemi.
Popyrin, Goffin e Brooksby sono avversari abbastanza ostici per un secondo turno Slam, ma i nostri dovrebbero farcela, con i dovuti scongiuri beninteso.
…e ci sono prospettive che possa “sbianchettare” anche il collega Machac anche se non sarà facile, visto lo stato attuale del cèco… 😉
L’unica risposta che si può dare ai deliri del Federal è fare una semicitazione di Der Kommissar di Falco
Alles klar Der Federal ohohoh
A dire il vero la risposta migliore sarebbe operare una disinfezione sistemica dalla presenza dei disturbatori che
1) non aggiungono valore alcuno al forum
2) inquinano le liste di discussione spesso monoplizzandole (incluse le nostre reazioni piccate ai loro neurodeliri)
3) spezzano il ritmo della discussione
4) distraggono gli utenti seri che vorrebbero parlare di tennis
5) infine allontanano molti utenti seri e competenti che da tempo non intervengono più essendosi stufati di questo andazzo ogni settimana peggiore della precedente (es.: Italy First)
M5C
Piccolo O.T, 20 giorni fa Cinà perse contro Ugo Blanchet in un challenger in Polonia e un maestro federale che dice di seguire il tennis da più di 50 anni e di non sbagliare mai definì il francese come un nanetto senza potenza in discesa e 250 del mondo: carriera svoltata per Blanchet, quali US Open passate agilmente, 3-1 a Marozsan al primo turno e vittoria in 5 set contro il futuro all-timer Mensik al secondo turno. Incredibile
@ Jannik über Alles (#4469065)
Affatto d’accordo: Musetti oggi deve fare molta attenzione.
È comunque favorito, ma restare intrappolato nelle geniali ragnatele intessute dal Belga è un attimo…
Forza Lorenzo!
@ Jannik über Alles (#4469038)
Con il ragionamento di Popyrin ce ne sarebbero a vagonate di potenziali top ten, con i se non si fa la storia, è così facciamocene una ragione
Musetti ha già battuto goffin allo US Open qualche anno fa quando Musetti non era così forte e goffin era meno in declino. Se perde oggi è molto grave.
Segnalo, per quelli che dicevano che il tabellone dello spagnolo fosse più difficile di quello di Sinner, che i suoi possibili ostacoli stanno cadendo ogni giorno, Davidovich, Rune, Ruud, mentre quelli di Sinner vanno avanti senza contare che un secondo turno con Popiryn è peggio di quello avuto con Bellucci. Meditate gente, meditate…
Musetti dovrà stare attento alle alchimie di un giocatore molto esperto e molto intelligente.
Cobolli deve stare tranquillo e mantenere la concentrazione per tutto l’incontro, perché Brook è più forte (e coriaceo) di quanto sembra e poi godrà del supporto totale del pubblico americano.
Non sono ammesse distrazioni neppure ad Errani-Paolini.
Forza AZZURRI !!!!
Continuo a leggere di quanto siano pericolosi gli avversari che nei primi turni deve affrontare Jannik e non capisco se è scaramanzia, gufata o mancanza di conoscenza delle qualità di Sinner, io continuo a pensare che unico avversario sia Alcaraz e che quest’ultimo a sua volta abbia come unico rivale Jannik, sembra che la storia recente non insegni nulla…
Tutti favoriti oggi i nostri, salvo imprevisti strani. Forza ragazzi!
@ Pippoanzighi (#4469027)
Già uno che non conosce la carriera di Lloyd Harris e scrive dimostra la pochezza che c’è in giro.
Per tua informazione Harris fece quarti allo US Open nel 2021, BR numero 31, poi una serie di infortuni e due operazioni (polso e schiena) che a confronto solo Kokkinakis sta peggio.
Ha giocato alla pari con Fritz per due ore.
Poi nulla toglie che Popyrin sia un brutto cliente per chiunque e Sinner dovrà giocare bene oggi.
Ho visto l’intervista a Popy dopo la vittoria sul rientrante 4u (a cui auguro ogni bene!) e ha fatto decisamente lo “spavaldo” dicendo che si sente in grado di giocare (e vincere!) con i top e che sa come battere (conosce i suoi punti deboli!) anche Sinner, che ha già battuto a Madrid (su terra!).
In pratica Popy si (auto)giudica a livello top-10 e ritiene che il suo “limite” (rispetto ai veri top) sia solo la mancanza di continuità…
Chiamate un’ambulanza!!!
Qualcuno potrebbe dire: Alcaraz ha avuto un primo turno più difficile di quello di Jannik, ed è sicuramente vero, però né Opelka né tanto meno Bellucci sono minimamente paragonabili a Popyrin, che ha pur sempre vinto un Masters 1000 e l’anno scorso a New York ha eliminato Djokovic. Servirà un Sinner formato deluxe.
E’ molto probabile che alla fine del secondo turno, il tennista più “baby” ancora in lizza sarà Alcaraz, seguito da Shelton e con ogni probabilità un italiano.
Tutti più o meno della stessa mini-generazione.
Va notato che questa graduatoria negli slam non cambia da almeno 4/5 anni più o meno.
Obiettivamente un secondo turno molto rognoso per Jannik… C’è gente che ha giocato al 2 turno contro il 353 del mondo e pure rotto….. e ha fatto fatica, vero Taylor? O contro un tale sconosciuto Zaccaria, vero Nole? Anche Bellucci era praticamente un bye per Alcaraz. Speriamo di vincere e che i prossimi turni siano più morbidi, specialmente dopo l’uscita di Draper….
Ragazzi Dajeeee!!!! !