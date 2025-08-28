Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Giovedì 28 Agosto 2025

28/08/2025 08:21 29 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

USA US Open – hard – (🌤️ 26-17)
R64 Sinner ITA – Popyrin AUS 2° inc. ore 17:30

Il match deve ancora iniziare

R64 Musetti ITA – Goffin BEL Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Brooksby USA – Cobolli ITA 2° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

R64 Boisson FRA / Maria GER – Errani ITA / Paolini ITA 4° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare

R64 Golubic SUI / Li USA vs Bronzetti ITA / Piter POL 4° inc. ore 17

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Como – terra – (🌧️ 21-17)
R16 Brancaccio ITA – Guillen Meza ECU Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Budkov Kjaer NOR – Fonio ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Mikrut CRO – Caniato ITA Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare

QF Feldbausch SUI/Jacq FRA – Liutarevich BLR/Ricca ITA 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



CHN CH 75 Zhangjiagang – hard – (🌤️ 37-27)
QF Reynolds NZL/Watt NZL – Bar Biryukov RUS/Binda ITA Inizio 10:00

ATP Zhangjiagang
Finn Reynolds / James Watt [1]
6
3
Petr Bar Biryukov / Alexandr Binda
7
6
Vincitore: Bar Biryukov / Binda
Mostra dettagli

Detuqueridapresencia 28-08-2025 12:00

Scritto da Markux
Popyrin e’ il classico giocatore che si batte da solo, bisogna solo assecondarlo.

Humbert
Tiafoe
Ruud
Medvedev
Rune

Lista dei top 20 battuti da Popyrin nel 2025. Ovverosia la lista di top 20 che non avendolo assecondato non hanno potuto godere del singolare vantaggio di un bye che si batte da solo

Ma quanto sei ignorante, santiddio, ma tanto tanto tanto!!!!

Dopo aver scritto ieri che Fonseca dovrebbe uscire a breve dai 50 (copiando la medesima bestialità di sporadico su Musetti) adesso denigri un giocatore che – pur non essendo un imbattibile crack – è pur sempre un top 40 che è stato anche top 20 per due settimane

 29
mattia saracino 28-08-2025 11:54

Forza italiani.

 28
Givaldo Barbosa (Guest) 28-08-2025 11:53

@ Detuqueridapresencia (#4469085)

Stavolta, caro amico, non sono d’accordo.
Alla competenza di molti, io preferirò sempre i deliri dei Maurantoni federali barberati. C’è più gusto.

 27
Givaldo Barbosa (Guest) 28-08-2025 11:48

Musetti Goffin, match avtisticamente davvevo intevessante, da gustave insieme a delle lingue di gatto. L’ovavio è pvopizio anche pev una tazza di tè.

 26
becu rules (Not Bec_Style) è come confondere Nadal con Nagal (Guest) 28-08-2025 11:47

Scritto da Jannik über Alles
Ho visto l’intervista a Popy dopo la vittoria sul rientrante 4u (a cui auguro ogni bene!) e ha fatto decisamente lo “spavaldo” dicendo che si sente in grado di giocare (e vincere!) con i top e che sa come battere (conosce i suoi punti deboli!) anche Sinner, che ha già battuto a Madrid (su terra!).
In pratica Popy si (auto)giudica a livello top-10 e ritiene che il suo “limite” (rispetto ai veri top) sia solo la mancanza di continuità…
Chiamate un’ambulanza!!!

tutto vero ma cosa dovrebbe dire, ho già prenotato l’aereo, da domani vacanze a Miami ?

 25
Markux (Guest) 28-08-2025 11:38

Popyrin e’ il classico giocatore che si batte da solo, bisogna solo assecondarlo.

 24
Max66 (Guest) 28-08-2025 11:20

@ Jannik über Alles (#4469100)

il belga e ormai da anni nella fase discendente della carriera, ma ha tuttora armi per creare problemi anche ai big (sicuramente ricorderete la sua vittoria di qualche mese fa a Miami contro Alcaraz).. Lorenzo è favorito ma dovrà essere concentrato, servire bene e non lasciare l’iniziativa a Goffin, uno che si muove bene in campo e gioca di amticipo.. anche per Flavio non sarà un match comodo contro l’americano che gioca in casa, serve bene e proprio qui a FM ha ottenuto il suo migliore risultato slam in carriera 3-4 anni fa, quando era da molti considerato una giovane promessa, batté Fritz e creò qualche grattacapo a Nole

 23
Marco M. 28-08-2025 11:12

Scritto da Jannik über Alles
@ Marco M. (#4469092)
Non può giocare come contro il francese perché il tennis dei 2 avversari è agli antipodi.
Musetti è nettamente più forte del belga ma l’anziano avversario farà di tutto per fare giocare “male” l’italiano che, se perde la bussola, potrebbe buttare via la partita da solo…
…appunto è una partita che dolo Musetti può perdere!

Intendevo dire: se gioca concentrato, tranquillo e conscio dei propri mezzi come col francese non dovrebbe avere problemi.
Ovvio che la tattica sarà totalmente diversa rispetto a quella utilizzata contro un big-server.

 22
Jannik über Alles (Guest) 28-08-2025 11:02

@ Jannik über Alles (#4469100)

SOLO e non dolo!

 21
Jannik über Alles (Guest) 28-08-2025 11:01

@ Marco M. (#4469092)

Non può giocare come contro il francese perché il tennis dei 2 avversari è agli antipodi.

Musetti è nettamente più forte del belga ma l’anziano avversario farà di tutto per fare giocare “male” l’italiano che, se perde la bussola, potrebbe buttare via la partita da solo…

…appunto è una partita che dolo Musetti può perdere!

 20
pablito 28-08-2025 10:56

Oggi a Como “Rain and Tears” (cit.).

Peccato perchè c’era un succoso incontro fra il virgulto Budkov (1) e Fonio. 🙁

 19
Marco M. 28-08-2025 10:55

Scritto da marco

Scritto da Jannik über Alles
Musetti dovrà stare attento alle alchimie di un giocatore molto esperto e molto intelligente.
Cobolli deve stare tranquillo e mantenere la concentrazione per tutto l’incontro, perché Brook è più forte (e coriaceo) di quanto sembra e poi godrà del supporto totale del pubblico americano.
Non sono ammesse distrazioni neppure ad Errani-Paolini.
Forza AZZURRI !!!!

Musetti ha già battuto goffin allo US Open qualche anno fa quando Musetti non era così forte e goffin era meno in declino. Se perde oggi è molto grave.

L’ultimo incontro tra i due risale a Shanghai 2024 e Goffin vinse al terzo set. Qua partirono immediatamente le sentenze sul Muso, ovviamente.
Deve stare molto attento e concentrato, 3 su 5 ha più possibilità di recuperare una situazione compromessa, ma sarebbe meglio evitare pericoli.
Se gioca come con Perricard non dovrebbe avere problemi.

 18
JOA20 (Guest) 28-08-2025 10:49

Popyrin, Goffin e Brooksby sono avversari abbastanza ostici per un secondo turno Slam, ma i nostri dovrebbero farcela, con i dovuti scongiuri beninteso.

 17
pablito 28-08-2025 10:48

Scritto da Il GUEst
Piccolo O.T, 20 giorni fa Cinà perse contro Ugo Blanchet in un challenger in Polonia e un maestro federale che dice di seguire il tennis da più di 50 anni e di non sbagliare mai definì il francese come un nanetto senza potenza in discesa e 250 del mondo: carriera svoltata per Blanchet, quali US Open passate agilmente, 3-1 a Marozsan al primo turno e vittoria in 5 set contro il futuro all-timer Mensik al secondo turno. Incredibile

…e ci sono prospettive che possa “sbianchettare” anche il collega Machac anche se non sarà facile, visto lo stato attuale del cèco… 😉

 16
Detuqueridapresencia 28-08-2025 10:46

Scritto da Il GUEst
Piccolo O.T, 20 giorni fa Cinà perse contro Ugo Blanchet in un challenger in Polonia e un maestro federale che dice di seguire il tennis da più di 50 anni e di non sbagliare mai definì il francese come un nanetto senza potenza in discesa e 250 del mondo: carriera svoltata per Blanchet, quali US Open passate agilmente, 3-1 a Marozsan al primo turno e vittoria in 5 set contro il futuro all-timer Mensik al secondo turno. Incredibile

L’unica risposta che si può dare ai deliri del Federal è fare una semicitazione di Der Kommissar di Falco

Alles klar Der Federal ohohoh

A dire il vero la risposta migliore sarebbe operare una disinfezione sistemica dalla presenza dei disturbatori che
1) non aggiungono valore alcuno al forum
2) inquinano le liste di discussione spesso monoplizzandole (incluse le nostre reazioni piccate ai loro neurodeliri)
3) spezzano il ritmo della discussione
4) distraggono gli utenti seri che vorrebbero parlare di tennis
5) infine allontanano molti utenti seri e competenti che da tempo non intervengono più essendosi stufati di questo andazzo ogni settimana peggiore della precedente (es.: Italy First)

M5C

 15
Il GUEst 28-08-2025 10:23

Piccolo O.T, 20 giorni fa Cinà perse contro Ugo Blanchet in un challenger in Polonia e un maestro federale che dice di seguire il tennis da più di 50 anni e di non sbagliare mai definì il francese come un nanetto senza potenza in discesa e 250 del mondo: carriera svoltata per Blanchet, quali US Open passate agilmente, 3-1 a Marozsan al primo turno e vittoria in 5 set contro il futuro all-timer Mensik al secondo turno. Incredibile

 14
tinapica 28-08-2025 10:22

@ Jannik über Alles (#4469065)

Affatto d’accordo: Musetti oggi deve fare molta attenzione.
È comunque favorito, ma restare intrappolato nelle geniali ragnatele intessute dal Belga è un attimo…
Forza Lorenzo!

 13
Massimocossetto 28-08-2025 10:13

@ Jannik über Alles (#4469038)
Con il ragionamento di Popyrin ce ne sarebbero a vagonate di potenziali top ten, con i se non si fa la storia, è così facciamocene una ragione

 12
marco (Guest) 28-08-2025 10:12

Scritto da Jannik über Alles
Musetti dovrà stare attento alle alchimie di un giocatore molto esperto e molto intelligente.
Cobolli deve stare tranquillo e mantenere la concentrazione per tutto l’incontro, perché Brook è più forte (e coriaceo) di quanto sembra e poi godrà del supporto totale del pubblico americano.
Non sono ammesse distrazioni neppure ad Errani-Paolini.
Forza AZZURRI !!!!

Musetti ha già battuto goffin allo US Open qualche anno fa quando Musetti non era così forte e goffin era meno in declino. Se perde oggi è molto grave.

 11
tonino (Guest) 28-08-2025 10:11

Segnalo, per quelli che dicevano che il tabellone dello spagnolo fosse più difficile di quello di Sinner, che i suoi possibili ostacoli stanno cadendo ogni giorno, Davidovich, Rune, Ruud, mentre quelli di Sinner vanno avanti senza contare che un secondo turno con Popiryn è peggio di quello avuto con Bellucci. Meditate gente, meditate…

 10
Jannik über Alles (Guest) 28-08-2025 10:08

Musetti dovrà stare attento alle alchimie di un giocatore molto esperto e molto intelligente.

Cobolli deve stare tranquillo e mantenere la concentrazione per tutto l’incontro, perché Brook è più forte (e coriaceo) di quanto sembra e poi godrà del supporto totale del pubblico americano.

Non sono ammesse distrazioni neppure ad Errani-Paolini.

Forza AZZURRI !!!!

 9
Inox 28-08-2025 09:48

Continuo a leggere di quanto siano pericolosi gli avversari che nei primi turni deve affrontare Jannik e non capisco se è scaramanzia, gufata o mancanza di conoscenza delle qualità di Sinner, io continuo a pensare che unico avversario sia Alcaraz e che quest’ultimo a sua volta abbia come unico rivale Jannik, sembra che la storia recente non insegni nulla…

 8
Silvy__89 (Guest) 28-08-2025 09:40

Tutti favoriti oggi i nostri, salvo imprevisti strani. Forza ragazzi!

 7
Alain 28-08-2025 09:40

@ Pippoanzighi (#4469027)

Già uno che non conosce la carriera di Lloyd Harris e scrive dimostra la pochezza che c’è in giro.
Per tua informazione Harris fece quarti allo US Open nel 2021, BR numero 31, poi una serie di infortuni e due operazioni (polso e schiena) che a confronto solo Kokkinakis sta peggio.
Ha giocato alla pari con Fritz per due ore.

Poi nulla toglie che Popyrin sia un brutto cliente per chiunque e Sinner dovrà giocare bene oggi.

 6
Jannik über Alles (Guest) 28-08-2025 09:39

Ho visto l’intervista a Popy dopo la vittoria sul rientrante 4u (a cui auguro ogni bene!) e ha fatto decisamente lo “spavaldo” dicendo che si sente in grado di giocare (e vincere!) con i top e che sa come battere (conosce i suoi punti deboli!) anche Sinner, che ha già battuto a Madrid (su terra!).

In pratica Popy si (auto)giudica a livello top-10 e ritiene che il suo “limite” (rispetto ai veri top) sia solo la mancanza di continuità…

Chiamate un’ambulanza!!!

 5
Pippoanzighi (Guest) 28-08-2025 09:31

Qualcuno potrebbe dire: Alcaraz ha avuto un primo turno più difficile di quello di Jannik, ed è sicuramente vero, però né Opelka né tanto meno Bellucci sono minimamente paragonabili a Popyrin, che ha pur sempre vinto un Masters 1000 e l’anno scorso a New York ha eliminato Djokovic. Servirà un Sinner formato deluxe.

 4
Arnarderi 28-08-2025 09:27

E’ molto probabile che alla fine del secondo turno, il tennista più “baby” ancora in lizza sarà Alcaraz, seguito da Shelton e con ogni probabilità un italiano.
Tutti più o meno della stessa mini-generazione.
Va notato che questa graduatoria negli slam non cambia da almeno 4/5 anni più o meno.

 3
Pippoanzighi (Guest) 28-08-2025 09:22

Obiettivamente un secondo turno molto rognoso per Jannik… C’è gente che ha giocato al 2 turno contro il 353 del mondo e pure rotto….. e ha fatto fatica, vero Taylor? O contro un tale sconosciuto Zaccaria, vero Nole? Anche Bellucci era praticamente un bye per Alcaraz. Speriamo di vincere e che i prossimi turni siano più morbidi, specialmente dopo l’uscita di Draper….

 2
PeteBondurant 28-08-2025 09:05

Ragazzi Dajeeee!!!! !

 1
