US Open 2025, Sonego si arrende a Schoolkate dopo 4 ore e 18 minuti di battaglia (Video)

Non basta una rimonta da applausi a Lorenzo Sonego per superare l’ostacolo del primo turno allo US Open 2025. Il torinese ha lottato per oltre quattro ore contro la wild card australiana Tristan Schoolkate, ma alla fine ha dovuto cedere con il punteggio di 6-3 7-6(8) 1-6 1-6 7-6(6). Una maratona intensa, segnata da ribaltamenti continui e risolta soltanto al super tie-break del quinto set, che ha premiato l’australiano numero 96 del mondo, che si guadagna così l’accesso ai trentaduesimi di finale dove affronterà Alexander Bublik.

L’avvio in salita

Schoolkate è partito meglio, trovando subito profondità e precisione nei colpi. Nel primo set ha strappato il servizio a Sonego nel terzo gioco, consolidando il break e chiudendo il parziale per 6-3 con un dritto lungolinea imprendibile.

Il tie-break fatale del secondo set

Il secondo parziale ha visto l’azzurro più incisivo al servizio, ma incapace di sfruttare due palle break (set) sul 6-5. Nel tie-break è stato Sonego a mancare altri tre set point, mentre l’australiano ha piazzato lo scatto decisivo imponendosi 10-8. Un passaggio chiave che ha cambiato l’inerzia del match.

La rimonta del torinese

Con le spalle al muro, Sonego ha reagito da campione. Ha alzato il ritmo da fondo, ha trovato maggiore continuità con il servizio e ha dominato terzo e quarto set con un doppio 6-1, rimandando il verdetto al parziale decisivo.

Il super tie-break decisivo

Il quinto set è stato una vera battaglia di nervi ed energie. Entrambi hanno difeso con tenacia i turni di battuta fino al super tie-break finale. L’australiano è scappato subito avanti 6-2, Sonego ha rimontato fino al 6-5, ma Schoolkate ha mantenuto il sangue freddo a rete, procurandosi quattro match point sul 9-5. Ha chiuso al secondo con un servizio vincente, liberando la sua esultanza dopo 4 ore e 18 minuti di lotta serrata.

Le statistiche del match

Nonostante la sconfitta, Sonego ha mostrato il suo spirito combattivo:

20 ace e 9 doppi falli

60% di prime di servizio in campo

73% dei punti vinti con la prima e 54% con la seconda

78 vincenti (13 in più di Schoolkate)

41 errori gratuiti, stesso numero del rivale

Un match deciso da pochi dettagli, che lascia l’amaro in bocca all’azzurro, incapace di concretizzare nei momenti cruciali.

Slam Us Open L. Sonego L. Sonego 3 6 6 6 6 T. Schoolkate T. Schoolkate 6 7 1 1 7 Vincitore: T. Schoolkate Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* ace 5-7* 5*-8 5*-9 6-9* 6-6 → 6-7 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 T. Schoolkate 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-0 → 3-0 T. Schoolkate 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df ace 4-1 → 5-1 T. Schoolkate 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 df 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 T. Schoolkate 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Sonego 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-4 → 2-4 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-2 → 1-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





