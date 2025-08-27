US Open 2025, Sonego si arrende a Schoolkate dopo 4 ore e 18 minuti di battaglia (Video)
Non basta una rimonta da applausi a Lorenzo Sonego per superare l’ostacolo del primo turno allo US Open 2025. Il torinese ha lottato per oltre quattro ore contro la wild card australiana Tristan Schoolkate, ma alla fine ha dovuto cedere con il punteggio di 6-3 7-6(8) 1-6 1-6 7-6(6). Una maratona intensa, segnata da ribaltamenti continui e risolta soltanto al super tie-break del quinto set, che ha premiato l’australiano numero 96 del mondo, che si guadagna così l’accesso ai trentaduesimi di finale dove affronterà Alexander Bublik.
L’avvio in salita
Schoolkate è partito meglio, trovando subito profondità e precisione nei colpi. Nel primo set ha strappato il servizio a Sonego nel terzo gioco, consolidando il break e chiudendo il parziale per 6-3 con un dritto lungolinea imprendibile.
Il tie-break fatale del secondo set
Il secondo parziale ha visto l’azzurro più incisivo al servizio, ma incapace di sfruttare due palle break (set) sul 6-5. Nel tie-break è stato Sonego a mancare altri tre set point, mentre l’australiano ha piazzato lo scatto decisivo imponendosi 10-8. Un passaggio chiave che ha cambiato l’inerzia del match.
La rimonta del torinese
Con le spalle al muro, Sonego ha reagito da campione. Ha alzato il ritmo da fondo, ha trovato maggiore continuità con il servizio e ha dominato terzo e quarto set con un doppio 6-1, rimandando il verdetto al parziale decisivo.
Il super tie-break decisivo
Il quinto set è stato una vera battaglia di nervi ed energie. Entrambi hanno difeso con tenacia i turni di battuta fino al super tie-break finale. L’australiano è scappato subito avanti 6-2, Sonego ha rimontato fino al 6-5, ma Schoolkate ha mantenuto il sangue freddo a rete, procurandosi quattro match point sul 9-5. Ha chiuso al secondo con un servizio vincente, liberando la sua esultanza dopo 4 ore e 18 minuti di lotta serrata.
Le statistiche del match
Nonostante la sconfitta, Sonego ha mostrato il suo spirito combattivo:
20 ace e 9 doppi falli
60% di prime di servizio in campo
73% dei punti vinti con la prima e 54% con la seconda
78 vincenti (13 in più di Schoolkate)
41 errori gratuiti, stesso numero del rivale
Un match deciso da pochi dettagli, che lascia l’amaro in bocca all’azzurro, incapace di concretizzare nei momenti cruciali.
Marco Rossi
TAG: Lorenzo Sonego, Us Open, Us open 2025
2 commenti
Brutta sconfitta, altroché. Incontro ampiamente alla portata, Sonego ha dato vitalità all’ australiano con una partenza horror, poi lo ha mantenuto in partita quando ne stava uscendo.
Match che deve far riflettere.
Bravo lo stesso Lore. Ce l avevi quasi fatta.