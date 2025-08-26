Us Open: Il programma completo di Mercoledì 27 Agosto 2025. Paolini e Bellucci di notte. In campo anche Luciano Darderi
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
N. Djokovic vs Z. Svajda
J. Pegula vs A. Blinkova
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
M. Bellucci vs C. Alcaraz
A. Sabalenka vs P. Kudermetova
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Raducanu vs J. Tjen
L. Harris vs T. Fritz
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
I. Jovic vs J. Paolini
B. Shelton vs P. Carreno Busta
Grandstand – Ore: 17:00
E. Navarro vs C. McNally
J. Fonseca vs T. Machac
F. Tiafoe vs M. Damm
A. Potapova vs M. Andreeva
Stadium 17 – Ore: 17:00
V. Azarenka vs A. Pavlyuchenkova
R. Collignon vs C. Ruud
E. Rybakina vs T. Valentova
J. Struff vs H. Rune
Court 5 – Ore: 17:00
J. Lehecka vs T. Etcheverry
C. Norrie vs F. Comesana
E. Mertens vs L. Sun
E. Jacquemot vs L. Fernandez
Court 7 – Ore: 19:00
C. Bucsa vs A. Eala
J. Mensik vs U. Blanchet
M. Kessler vs M. Vondrousova
Court 10 – Ore: 20:00
A. Rinderknech vs A. Davidovich Fokina
L. Samsonova vs P. Hon
Court 11 – Ore: 19:00
B. Bonzi vs M. Giron
J. Ostapenko vs T. Townsend
J. Thompson vs A. Mannarino
Court 12 – Ore: 17:00
B. Nakashima vs J. Kym
M. Uchijima vs B. Krejcikova
L. Darderi vs E. Spizzirri
A. Li vs B. Bencic
TAG: Us Open, Us open 2025
2 commenti
Ma dai ne abbiamo 3 domani e 2 in contemporanea.
Bene e male: riesco a vedere Bellucci-Alcaraz, ma in contemporanea c’è Jasmine.
Darderi temo di non riiscire a vederlo