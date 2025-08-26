Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open: Il programma completo di Mercoledì 27 Agosto 2025. Paolini e Bellucci di notte. In campo anche Luciano Darderi

26/08/2025 19:22 2 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
N. Djokovic SRB vs Z. Svajda USA
J. Pegula USA vs A. Blinkova

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
M. Bellucci ITA vs C. Alcaraz ESP
A. Sabalenka vs P. Kudermetova

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Raducanu GBR vs J. Tjen INA
L. Harris RSA vs T. Fritz USA

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
I. Jovic USA vs J. Paolini ITA
B. Shelton USA vs P. Carreno Busta ESP

Grandstand – Ore: 17:00
E. Navarro USA vs C. McNally USA
J. Fonseca BRA vs T. Machac CZE
F. Tiafoe USA vs M. Damm USA
A. Potapova vs M. Andreeva

Stadium 17 – Ore: 17:00
V. Azarenka vs A. Pavlyuchenkova
R. Collignon BEL vs C. Ruud NOR
E. Rybakina KAZ vs T. Valentova CZE
J. Struff GER vs H. Rune DEN

Court 5 – Ore: 17:00
J. Lehecka CZE vs T. Etcheverry ARG
C. Norrie GBR vs F. Comesana ARG
E. Mertens BEL vs L. Sun NZL
E. Jacquemot FRA vs L. Fernandez CAN

Court 7 – Ore: 19:00
C. Bucsa ESP vs A. Eala PHI
J. Mensik CZE vs U. Blanchet FRA
M. Kessler USA vs M. Vondrousova CZE

Court 10 – Ore: 20:00
A. Rinderknech FRA vs A. Davidovich Fokina ESP
L. Samsonova vs P. Hon AUS

Court 11 – Ore: 19:00
B. Bonzi FRA vs M. Giron USA
J. Ostapenko LAT vs T. Townsend USA
J. Thompson AUS vs A. Mannarino FRA

Court 12 – Ore: 17:00
B. Nakashima USA vs J. Kym SUI
M. Uchijima JPN vs B. Krejcikova CZE
L. Darderi ITA vs E. Spizzirri USA
A. Li USA vs B. Bencic SUI

2 commenti

piper 26-08-2025 21:12

Ma dai ne abbiamo 3 domani e 2 in contemporanea.

 2
Marco M. 26-08-2025 19:51

Bene e male: riesco a vedere Bellucci-Alcaraz, ma in contemporanea c’è Jasmine.
Darderi temo di non riiscire a vederlo

 1
