Us Open 2025 - Day 3 ATP, Copertina, WTA

US Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Esordio di Jannik Sinner. In campo altri tre azzurri (LIVE)

26/08/2025 12:25 11 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

US Open 🇺🇸 – 1° Turno, cemento – ☀️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
E. Arango COL vs I. Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

J. Sinner ITA vs V. Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Tomljanovic AUS vs C. Gauff USA

Il match deve ancora iniziare

A. Zverev GER vs A. Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare



Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti ITA vs G. Mpetshi Perricard FRA

Il match deve ancora iniziare

A. Anisimova USA vs K. Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
G. Minnen BEL vs N. Osaka JPN

Il match deve ancora iniziare

E. Moller DEN vs T. Paul USA

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – Ore: 17:00
K. Boulter GBR vs M. Kostyuk UKR
Il match deve ancora iniziare

A. Bublik KAZ vs M. Cilic CRO

Il match deve ancora iniziare

A. Krueger USA vs S. Kenin USA

Il match deve ancora iniziare

C. O’Connell AUS vs A. de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare



Stadium 17 – Ore: 17:00
M. Fucsovics HUN vs D. Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare

D. Collins USA vs J. Cristian ROU

Il match deve ancora iniziare

B. Harris GBR vs F. Auger-Aliassime CAN

Il match deve ancora iniziare

H. Baptiste USA vs K. Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 17:00
V. Jimenez Kasintseva AND vs M. Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

A. Popyrin AUS vs E. Ruusuvuori FIN

Il match deve ancora iniziare

L. Siegemund GER vs D. Shnaider

Il match deve ancora iniziare

G. Monfils FRA vs R. Safiullin

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 19:00
L. Riedi SUI vs P. Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare

F. Jones GBR vs E. Lys GER

Il match deve ancora iniziare

S. Cirstea ROU vs S. Sierra ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ore: 17:00
M. Arnaldi ITA vs F. Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

L. Noskova CZE vs D. Galfi HUN

Il match deve ancora iniziare

S. Tsitsipas GRE vs A. Muller FRA

Il match deve ancora iniziare

A. Zakharova vs E. Avanesyan ARM

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – Ore: 19:00
L. Boisson FRA vs V. Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare

H. Gaston FRA vs S. Mochizuki JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 17:00
S. Lamens NED vs V. Glozman USA

Il match deve ancora iniziare

Q. Halys FRA vs D. Goffin BEL

Il match deve ancora iniziare

E. Alexandrova vs A. Sevastova LAT

Il match deve ancora iniziare

N. Borges POR vs B. Holt USA

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 17:00
B. Haddad Maia BRA vs S. Kartal GBR

Il match deve ancora iniziare

C. Dolehide USA vs X. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

L. Sonego ITA vs T. Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare

R. Bautista Agut ESP vs J. Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ore: 19:00
V. Royer FRA vs Y. Bu CHN
Il match deve ancora iniziare

D. Altmaier GER vs H. Medjedovic SRB

Il match deve ancora iniziare

D. Vekic CRO vs J. Bouzas Maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Don Budge fathers 26-08-2025 15:32

Scritto da Jack
Domanda agli esperti anche se poco importante ma x curiosità: se Sinner, toccando ferro ed altro ovviamente, vince lo slam ritorna numero 1 è quello è ok, ma le settimane vincenti rimangono quelle di prima sommando queste 2 o riparte da 0? Grazie per chi risponderà.

Si ,conteggiano dalla 64 settimana senza azzerare.
Anche se Alcaraz lo supera nella *Race 2025*, *il ranking ATP ufficiale* rimane dalla parte di Sinner se vince il torneo.

In sintesi:
Se il Benzinaio vince lo US Open 2025 in finale contro Alcaraz,rimane numero 1 ATP, indipendentemente dalla Race. 
La Race serve solo per la qualificazione alle Finals di Torino, non per il numero 1 del mondo.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Errore (Guest) 26-08-2025 15:27

Scritto da Jack
Domanda agli esperti anche se poco importante ma x curiosità: se Sinner, toccando ferro ed altro ovviamente, vince lo slam ritorna numero 1 è quello è ok, ma le settimane vincenti rimangono quelle di prima sommando queste 2 o riparte da 0? Grazie per chi risponderà.

La risposta è semplice la classifica Live non è ufficiale quindi se Sinner vince lo slam od ottiene dopo il secondo turno un risultato migliore di Alcaraz rimane in testa alla classifica e le settimane continuano ad accumularsi

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Don Budge fathers 26-08-2025 15:02

Era ora…

Forza Benzinaio.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jack (Guest) 26-08-2025 14:29

Domanda agli esperti anche se poco importante ma x curiosità: se Sinner, toccando ferro ed altro ovviamente, vince lo slam ritorna numero 1 è quello è ok, ma le settimane vincenti rimangono quelle di prima sommando queste 2 o riparte da 0? Grazie per chi risponderà.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jack (Guest) 26-08-2025 14:25

Quanto dà urto a vedere la classifica con lo smanicato numero 1 con 100 punti in più. Speriamo bene.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 26-08-2025 14:24

Scritto da Peter
Adesso che Carlitos ti ha superato in classifica diventa tutto ancora più interessante e avvincente

Io confido nel giovanile orgoglio casalingo di Ben, che può anche opporre altrettanto “fisico”.

Poi in altro orgoglio yankee dal #1 USA Fritz, o un’ultima zampata dall’highlander serbo. 😉

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
HSQMYP (Guest) 26-08-2025 13:05

All’ imperfetto Kopriva, avrei preferito il participio passato Koperta. Ma sono gusti 🙂

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 26-08-2025 13:05

Sarà ancora Shupo ?

Fucso viene da un titolo vinto… 😉

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter (Guest) 26-08-2025 12:52

Era ora che possiamo rivederti giocare,Jannik.Quando non giochi tu, il tennis ha un’ altro sapore e prospettiva.Forza Jannik.
Adesso che Carlitos ti ha superato in classifica diventa tutto ancora più interessante e avvincente.
Hai già fatto tanto vincendo 4 slam e diversi mille ( 4 ? ) ma sono sicuro che continuerai a renderci orgogliosi di te, proseguendo nella tua vita tennistica da super campione e fuoriclasse.

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Bernardino Lamis
Adrien Ouilecoup (Guest) 26-08-2025 12:52

Vedo troppa sicurezza da parte dei soliti espertoni del giorno prima e del giorno dopo. Attenzione che portate sfiga …..

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jannik über Alles (Guest) 26-08-2025 12:31

Già adesso non vedo l’ora…

Forza J A N N I K ! ! ! !

 1
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Detuqueridapresencia, Don Budge fathers, Bernardino Lamis