US Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Esordio di Jannik Sinner. In campo altri tre azzurri (LIVE)
US Open 🇺🇸 – 1° Turno, cemento – ☀️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
E. Arango vs I. Swiatek
J. Sinner vs V. Kopriva
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Tomljanovic vs C. Gauff
A. Zverev vs A. Tabilo
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti vs G. Mpetshi Perricard
A. Anisimova vs K. Birrell
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
G. Minnen vs N. Osaka
E. Moller vs T. Paul
Grandstand – Ore: 17:00
K. Boulter vs M. Kostyuk
A. Bublik vs M. Cilic
A. Krueger vs S. Kenin
C. O’Connell vs A. de Minaur
Stadium 17 – Ore: 17:00
M. Fucsovics vs D. Shapovalov
D. Collins vs J. Cristian
B. Harris vs F. Auger-Aliassime
H. Baptiste vs K. Siniakova
Court 5 – Ore: 17:00
V. Jimenez Kasintseva vs M. Joint
A. Popyrin vs E. Ruusuvuori
L. Siegemund vs D. Shnaider
G. Monfils vs R. Safiullin
Court 6 – Ore: 19:00
L. Riedi vs P. Martinez
F. Jones vs E. Lys
S. Cirstea vs S. Sierra
Court 7 – Ore: 17:00
M. Arnaldi vs F. Cerundolo
L. Noskova vs D. Galfi
S. Tsitsipas vs A. Muller
A. Zakharova vs E. Avanesyan
Court 10 – Ore: 19:00
L. Boisson vs V. Golubic
H. Gaston vs S. Mochizuki
Court 11 – Ore: 17:00
S. Lamens vs V. Glozman
Q. Halys vs D. Goffin
E. Alexandrova vs A. Sevastova
N. Borges vs B. Holt
Court 12 – Ore: 17:00
B. Haddad Maia vs S. Kartal
C. Dolehide vs X. Wang
L. Sonego vs T. Schoolkate
R. Bautista Agut vs J. Fearnley
Court 13 – Ore: 19:00
V. Royer vs Y. Bu
D. Altmaier vs H. Medjedovic
D. Vekic vs J. Bouzas Maneiro
Si ,conteggiano dalla 64 settimana senza azzerare.
Anche se Alcaraz lo supera nella *Race 2025*, *il ranking ATP ufficiale* rimane dalla parte di Sinner se vince il torneo.
In sintesi:
Se il Benzinaio vince lo US Open 2025 in finale contro Alcaraz,rimane numero 1 ATP, indipendentemente dalla Race.
La Race serve solo per la qualificazione alle Finals di Torino, non per il numero 1 del mondo.
La risposta è semplice la classifica Live non è ufficiale quindi se Sinner vince lo slam od ottiene dopo il secondo turno un risultato migliore di Alcaraz rimane in testa alla classifica e le settimane continuano ad accumularsi
Era ora…
Forza Benzinaio.
Domanda agli esperti anche se poco importante ma x curiosità: se Sinner, toccando ferro ed altro ovviamente, vince lo slam ritorna numero 1 è quello è ok, ma le settimane vincenti rimangono quelle di prima sommando queste 2 o riparte da 0? Grazie per chi risponderà.
Quanto dà urto a vedere la classifica con lo smanicato numero 1 con 100 punti in più. Speriamo bene.
Io confido nel giovanile orgoglio casalingo di Ben, che può anche opporre altrettanto “fisico”.
Poi in altro orgoglio yankee dal #1 USA Fritz, o un’ultima zampata dall’highlander serbo. 😉
All’ imperfetto Kopriva, avrei preferito il participio passato Koperta. Ma sono gusti 🙂
Sarà ancora Shupo ?
Fucso viene da un titolo vinto… 😉
Era ora che possiamo rivederti giocare,Jannik.Quando non giochi tu, il tennis ha un’ altro sapore e prospettiva.Forza Jannik.
Adesso che Carlitos ti ha superato in classifica diventa tutto ancora più interessante e avvincente.
Hai già fatto tanto vincendo 4 slam e diversi mille ( 4 ? ) ma sono sicuro che continuerai a renderci orgogliosi di te, proseguendo nella tua vita tennistica da super campione e fuoriclasse.
Vedo troppa sicurezza da parte dei soliti espertoni del giorno prima e del giorno dopo. Attenzione che portate sfiga …..
Già adesso non vedo l’ora…
Forza J A N N I K ! ! ! !