US Open – Alcaraz in conferenza stampa, vittoria e risate: “Il mio nuovo taglio di capelli? Colpa di mio fratello” (Video)

Il suo nuovo look ha fatto parlare quasi più della partita. Alla vigilia del debutto allo US Open 2025, i social si erano scatenati sul buzzcut di Carlos Alcaraz, ma il murciano non ha deluso sul campo: vittoria in tre set contro lo statunitense Reilly Opelka e accesso al secondo turno. Poi, in conferenza stampa, il numero due del mondo ha parlato con il solito sorriso del match, della corsa al numero 1 e delle ironie legate alla sua testa rasata.

La battaglia per il numero 1 con Sinner

«Onestamente non credo che questo tema metta pressione a Jannik – ha spiegato Alcaraz –. Sono sicuro che supererà il primo turno e farà di tutto per andare avanti, proprio come ho fatto io stasera. Io cerco di non pensare troppo alla classifica: voglio solo arrivare il più lontano possibile, giocare il mio miglior tennis e poi vedremo cosa succederà. Alla fine, chi giocherà meglio qui sarà numero 1».

Il nuovo taglio (imprevisto)

Alcaraz ha raccontato con ironia l’origine del suo nuovo look:

«Sentivo che i capelli erano troppo lunghi, così ho deciso di tagliarli. Ero con mio fratello, ma ha capito male la macchinetta e me li ha tagliati troppo corti. L’unico modo per rimediare era rasarli del tutto! Alla fine non è così male, tanto ricresceranno presto. Non sono uno che tiene troppo al capello, è successo e basta».

La reazione del pubblico e dei compagni

«Le reazioni sono state divertentissime – ha detto ridendo –. Alcuni dicono che sto bene, altri che sto malissimo. Io mi diverto a leggere i commenti e rido molto. Quando mi sono visto sul maxi-schermo entrando in campo, è stato strano: ero così bianco e senza capelli, sembravo più veloce!».

E su Frances Tiafoe, che aveva scherzato definendo “terribile” il suo taglio, Alcaraz ha risposto a tono:

«Sta mentendo, lo so che gli piace, perché me lo ha detto di persona. Quindi non ascolterò più niente di quello che dice (ride)».

La partita con Opelka

Sul match vinto con Opelka, lo spagnolo ha ammesso le difficoltà:

«Non è stato semplice trovare ritmo contro un giocatore così, con un servizio enorme e pochi scambi da fondo. Ho cercato di rispondere il meglio possibile, di entrare negli scambi quando potevo e restare concentrato. Sono contento di come ho gestito la situazione: ho servito bene, ho giocato bene da fondo, e questo mi ha permesso di vincere. Domani mi allenerò per trovare ancora più ritmo, perché so che la prossima partita sarà diversa, con più scambi e più gioco da fondo campo».





Marco Rossi