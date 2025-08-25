US Open – Petra Kvitova dice addio al tennis: “Conta la carriera, non l’ultima partita” (Video)

Si chiude a New York la straordinaria carriera di Petra Kvitova. La campionessa ceca, oggi 35enne, ha salutato il tennis con una pesante sconfitta al primo turno dello US Open 2025, battuta dalla francese Diane Parry con un netto 6-1, 6-0. Un epilogo amaro, ma che poco toglie a quanto costruito in oltre quindici anni di successi e di emozioni.

Una carriera da leggenda

Kvitova lascia il circuito con un palmarès di primissimo livello:

31 titoli WTA complessivi, tra cui 9 WTA 1000

Due trionfi a Wimbledon (2011 e 2014)

Un best ranking di numero 2 del mondo

Più volte vincitrice della Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) con la Repubblica Ceca

Amata non solo per il suo tennis potente e spettacolare, ma anche per la sua personalità solare e il sorriso sempre presente, Kvitova è stata un punto di riferimento nel circuito, rispettata da compagne e avversarie.

Il ritorno difficile e la scelta di fermarsi

Dopo una stagione 2023 ad alto livello, chiusa con il titolo a Miami, e la maternità nel 2024, Kvitova ha provato a rimettersi in gioco nel 2025. Ma il fisico non ha retto: da gennaio ad oggi era riuscita a ottenere soltanto una vittoria, a Roma, lo scorso maggio.

Con la sconfitta a Flushing Meadows, Petra ha scelto di chiudere definitivamente il capitolo da giocatrice professionista, lasciando in eredità al tennis non solo i suoi trofei ma soprattutto il suo esempio di resilienza e passione.





Marco Rossi