US Open – Mahut duro su Medvedev: “Non immagino Alcaraz o Sinner comportarsi così”. Ruud denuncia odore di marijuana a Flushing Meadows

25/08/2025 17:35 6 commenti
Nicolas Mahut nella foto - Foto getty images

La notte più caotica dello US Open 2025 continua a generare polemiche. Lo show di Daniil Medvedev contro Benjamin Bonzi, con tanto di proteste furiose, gesti al pubblico e accuse al giudice di sedia, non è passato inosservato. A commentarlo è stato proprio l’attuale coach del francese, Nicolas Mahut, che non ha risparmiato critiche al russo.

Mahut: “Un comportamento che non vedrei mai in Alcaraz o Sinner”
Ex doppista di successo e da poche settimane guida tecnica di Bonzi, Mahut ha seguito tutto da bordocampo:
«Preferisco non parlare a caldo del comportamento di Medvedev, perché non voglio dire cose di cui potrei pentirmi – ha dichiarato a L’Équipe –. Ma non riesco nemmeno a immaginare per un secondo Carlos Alcaraz o Jannik Sinner agire in quel modo».
Una presa di posizione netta, che mette in luce ancora una volta la differenza di atteggiamento tra Medvedev e i giovani campioni della nuova generazione.

Ruud e il problema dell’odore di marijuana a New York
Non è però l’unica polemica che circonda il torneo. Casper Ruud si è aggiunto alla lista dei giocatori che negli ultimi anni hanno denunciato il forte odore di marijuana nei campi di Flushing Meadows. Prima di lui, Kyrgios, Zverev e Sakkari avevano già sollevato la questione.
«È complicato stare in campo e sentire gente che fuma spinelli. Doversi allenare o giocare mentre si respira quell’odore, soprattutto quando siamo stanchi, non è affatto piacevole. L’intensità è molto forte a volte», ha spiegato Ruud a nrk.com.
Dal 2021 lo Stato di New York consente la vendita e il consumo di cannabis per i maggiori di 21 anni, e questo ha reso più frequenti le lamentele dei tennisti, costretti a convivere con un ambiente che spesso rende difficile mantenere la concentrazione in un contesto di massimo sforzo fisico.



Marco M. 25-08-2025 18:20

Scritto da Kenobi
Premesso che sono per la liberalizzazione di tutte le droghe ,ma anche per la proibizione di alcool, fumo e cibo caldo nelle manifestazioni sportive anche se all’aperto.
Chi ha fatto sport agonistico sa l’odore nauseabondo che bisogna respirare mentre si fa uno sforzo prolungato a pieni polmoni.
Purtroppo le partite di tennis sono diventate bivacchi , ora trovi pure gente in costume che guardano le partite tramite il monitor degli smartphone, manca il fornello da campeggio e “Cocco Bello”.

Tra l’altro ci sarebbe il non trascurabile particolare del fumo passivo. Se dovessero fermare un atleta per una infinitesimale positività alla cannabis chi lo ripagherebbe del danno?

 6
renzopii 25-08-2025 18:18

Scritto da Markus.
E gli effetti della marijuana si percepiscono anche nei comportamenti degli spettatori direi…

anche qui in Italia su live tennis, ecco spiegato il motivo dei tuoi commenti

 5
Max66 (Guest) 25-08-2025 18:15

Direi surreale, ma Ruud non è certo uno che si inventi le cose…

 4
eumc2 (Guest) 25-08-2025 18:09

Ma ci sarebbe da firmare per l’odore dell’erba, il problema è l’odore di fritto che c’è ovunque e che ti impesta i vestiti

 3
Kenobi 25-08-2025 17:45

Premesso che sono per la liberalizzazione di tutte le droghe ,ma anche per la proibizione di alcool, fumo e cibo caldo nelle manifestazioni sportive anche se all’aperto.

Chi ha fatto sport agonistico sa l’odore nauseabondo che bisogna respirare mentre si fa uno sforzo prolungato a pieni polmoni.

Purtroppo le partite di tennis sono diventate bivacchi , ora trovi pure gente in costume che guardano le partite tramite il monitor degli smartphone, manca il fornello da campeggio e “Cocco Bello”.

 2
+1: Marco M., Paolo Papa
Markus. 25-08-2025 17:42

E gli effetti della marijuana si percepiscono anche nei comportamenti degli spettatori direi…

 1
+1: Paolo Papa