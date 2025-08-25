US Open – Mahut duro su Medvedev: “Non immagino Alcaraz o Sinner comportarsi così”. Ruud denuncia odore di marijuana a Flushing Meadows

La notte più caotica dello US Open 2025 continua a generare polemiche. Lo show di Daniil Medvedev contro Benjamin Bonzi, con tanto di proteste furiose, gesti al pubblico e accuse al giudice di sedia, non è passato inosservato. A commentarlo è stato proprio l’attuale coach del francese, Nicolas Mahut, che non ha risparmiato critiche al russo.

Mahut: “Un comportamento che non vedrei mai in Alcaraz o Sinner”

Ex doppista di successo e da poche settimane guida tecnica di Bonzi, Mahut ha seguito tutto da bordocampo:

«Preferisco non parlare a caldo del comportamento di Medvedev, perché non voglio dire cose di cui potrei pentirmi – ha dichiarato a L’Équipe –. Ma non riesco nemmeno a immaginare per un secondo Carlos Alcaraz o Jannik Sinner agire in quel modo».

Una presa di posizione netta, che mette in luce ancora una volta la differenza di atteggiamento tra Medvedev e i giovani campioni della nuova generazione.

Ruud e il problema dell’odore di marijuana a New York

Non è però l’unica polemica che circonda il torneo. Casper Ruud si è aggiunto alla lista dei giocatori che negli ultimi anni hanno denunciato il forte odore di marijuana nei campi di Flushing Meadows. Prima di lui, Kyrgios, Zverev e Sakkari avevano già sollevato la questione.

«È complicato stare in campo e sentire gente che fuma spinelli. Doversi allenare o giocare mentre si respira quell’odore, soprattutto quando siamo stanchi, non è affatto piacevole. L’intensità è molto forte a volte», ha spiegato Ruud a nrk.com.

Dal 2021 lo Stato di New York consente la vendita e il consumo di cannabis per i maggiori di 21 anni, e questo ha reso più frequenti le lamentele dei tennisti, costretti a convivere con un ambiente che spesso rende difficile mantenere la concentrazione in un contesto di massimo sforzo fisico.





Marco Rossi