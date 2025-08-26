US Open – Cobolli vince il derby con Passaro in cinque lottati set e conquista il secondo turno

Partita di nervi, di cuore e di contrasti quella tra Flavio Cobolli e Francesco Passaro al primo turno degli US Open 2025. Sul cemento di Flushing Meadows i due azzurri hanno dato vita a una battaglia di quasi quattro ore, chiusa dal romano dopo cinque set tiratissimi: 7-5 4-6 6-4 3-6 6-3 il punteggio finale in favore del numero 26 del mondo, che solo a tratti è riuscito a imporre il suo tennis, mentre Passaro ha venduto cara la pelle con aggressività e coraggio.

Un match dalle mille sfaccettature. Cobolli ha giocato bene soprattutto nel primo e nel quinto set, mostrando lampi da top player, ma ha faticato nei due parziali centrali, tradito dal servizio (appena il 39% di prime in campo) e da un atteggiamento troppo remissivo. I doppi falli – ben 15 a fine match – hanno complicato la sua partita, aprendo la strada alla spinta continua di Passaro, bravo ad aggredire ogni seconda e a cercare la rete con convinzione.

Un primo set equilibrato, un break per parte, ma poi Cobolli strappa ancora sul 5 pari il servizio a Passaro e chiude la prima frazione. Un set di buon tennis giocato ad alto livello da parte del perugino. Aggressivo, spinto dal servizio Passaro non ha esitato a scendere a rete. Solo un paio di errori hanno fatto la differenza. Forse un livello troppo alto per Passaro che ha tenuto bene gli scambi, ma non è riuscito a reggere quando Cobolli ha alzato il livello.

Seconda frazione all’insegna dell’equilibrio, ma più frammentato. Dominano i servizi, entrambi cercano il vincente, giocando d’anticipo, pochi gli scambi, qualche errore in più, ma solo colpi d’attacco. Passaro più aggressivo e propositivo, gioca con sicurezza i giochi di servizio. Sul 5-6 passaggio a vuoto di Cobolli che con due doppi falli consecutivi regala il set al perugino. Giochi veloci dove contava giocare bene i punti importanti. Cobolli ha pagato una certa mancanza di aggressività, mentre Passaro che non aveva niente da perdere ha sempre cercato di conquistare il punto. Una partita difficile dove le differenze di classifica si sono azzerate ed il n.120 tiene in scacco il connazionale che lo precede di più di 90 posizioni.

Terzo parziale ancora equilibratissimo, grazie alle performance al servizio di Passaro. Si gioca poco, si segue la regola dei servizi. Passaro commette 4 doppi falli nello stesso game, si salva, ma Cobolli si scrolla la passività ed alza il livello. Indovina due risposte vincenti da campione e chiude il set 6-4.

Un quarto set altalenante con Cobolli che va due volte avanti di un break che non riesce a consolidare. Passaro aggredisce ogni palla e si presenta a rete appena possibile. Cobolli gioca praticamente senza prima (39%) e cerca di forzare ka seconda con il risultato di aumentare il numero dei doppi falli, Nei momenti importanti del set regala il break con due doppi falli consecutivi. Si va al quinto l’incontro diventa una maratona che vincerà chi avrà i nervi più saldi.

Il quinto set vede finalmente Cobolli ritrovare il suo livello di top-30. Passaro accusa la stanchezza di cinque set a cui non è abituato, e non tiene il livello del set precedente. Arriva il break e due match-point. Cobolli vince, ma Passaro esce dal campo a testa alta.

Il perugino, numero 120 ATP e best ranking al n. 89, ha disputato forse una delle sue migliori prove in carriera a livello Slam: 15 ace, grande solidità al servizio e tanta intraprendenza tattica. Per lunghi tratti ha messo in scacco un avversario che lo precede di quasi cento posizioni in classifica. Se la stanchezza nel quinto set non lo avesse frenato, il colpaccio non sarebbe stato utopia. Cobolli, attuale n. 26 ATP e con best ranking al n. 17 raggiunto lo scorso luglio, ha comunque trovato la forza di rialzarsi nel momento decisivo. Nel quinto set ha ritrovato profondità e lucidità, sfruttando il calo fisico di Passaro e piazzando il break che ha chiuso la contesa. La differenza l’ha fatta la sua maggiore abitudine a gestire partite ad alto livello e a trovare soluzioni nei momenti chiave. Per Flavio resta un monito importante: se vuole consolidarsi tra i primi venti del mondo, deve lavorare con urgenza sul servizio, oggi fondamentale fragile e incostante. Sette ace, ma ben 15 doppi falli di cui due consecutivi che hanno regalato il secondo set all’avversario Per Francesco invece arriva una sconfitta che non ridimensiona: al contrario, certifica una crescita continua e la sensazione che un ritorno stabile in top 100 sia alla portata.

Ad attendere Cobolli al secondo turno ci sarà il vincente tra Jenson Brooksby e Aleksandar Vukic: sfida sulla carta abbordabile, ma che richiederà al romano un salto di qualità immediato, perché agli US Open ogni esitazione può costare cara.

1. set Al servizio Passaro che si presenta con due ace. Una prima vincente per il perugino che negli Slam vanta una vittoria in Australia quest’anno e questa è la prima volta nel tabellone principale dopo 4 anni. Gioco a zero solo di servizi 1-0. Partenza decisa di Passaro che piazza una risposta vincente 15 pari. Si scambia (17 colpi) , Cobolli si gira sul dritto 30-15. Esce il diritto di Passaro 40-15. Tiene il servizio Cobolli 1-1. Serve benissimo l’umbro 30-0. Scambia a velocità altissima, ha la meglio Cobolli 30-15. Rovescio fuori di Passaro che recupera con l’ace numero tre, 40-30. Ancora un ace 2-1. Brutto errore di dritto di Cobolli 0-30. Recupera il 26 del mondo 30 pari. Si scambia e Cobolli costringe Passaro all’errore 40-30. Doppio fallo, parità. Prima vincente per il romano, Cobolli rimette lo score in parità 2-2. Ancora un braccio di ferro, esce il rovescio di Passaro 0-15. Doppio fallo 0-30. Alza il livello Cobolli che gioca profondo 0-40, tre palle break. Prima ad uscire, 15-40. Passante vincente di Cobolli arriva il break 2-3. Due errori per Flavio che si ritrova di nuovo 0-30. Ace il primo 15-30. Rovescio in rete troppo di fretta Cobolli 15-40, due palle break. Doppio fallo, Cobolli si brekka da solo 3-3. A rete Passaro, il nastro aiuta il romano 0-15. Esce il dritto di Passaro 0-30. Ace 15-30, servizio ad uscire 30 pari. Ottimo nello scambio Cobolli che sposta il perugino a destra e sinistra 30-40, palla break. Ancora un’ottima prima. Parità. Incide con il servizio Passaro, vantaggio. Risponde con una fucilata di dritto Cobolli, parità. A rete Passaro, ancora vantaggio. Si gioca ad un ottimo livello, nessun colpo di attesa, tanta qualità. Cobolli detta legge con il dritto parità. Attacca ancora il nativo di Perugia, vantaggio. Scappa il rovescio, parità. Ace numero 5, vantaggio Passaro. Ancora una prima, Passaro fatica, ma resta avanti 4-3. Inizia bene Cobolli che serve con le palle nuove 30-0. Si difende Passaro, Cobolli finalizza con il dritto 4-4. Passaro continua a macinare servizi vincenti. Una prima di alta qualità seguita da un gioco offensivo che non lascia tempo a Cobolli per organizzare il gioco 5-4. Cobolli serve per restare nel set. Esce il rovescio dell’umbro 15-0. Non perdona il dritto di Flavio 30-0. Ace e gioco a zero 5-5. Doppio fallo per Passaro 0-15. Rovescio profondo del perugino 15 pari. Lento ad uscire dal servizio Passaro arrivano due palle break 15-40. Bene a rete l’umbro 30-40. Cerca il serve and volley Passaro, la volée trova la rete. Break 5-6.Serve per il set Cobolli. Finisce in rete il dritto di Passaro 15-0. Esce bene dal servizio Cobolli 30-0. Servizio vincente, 40-0 tre set-point. Chiude con una splendida accelerazione di rovescio Cobolli 7-5.

2. set Gioco a zero per Passaro, che continua con l’alto rendimento al servizio 1-0. Prende dei rischi in risposta Passaro, ma manca di precisione. Gioco a zero per Cobolli 1-1. Si apre il campo con la prima Passaro, ancora un gioco a zero 2-1. Continua il dominio dei servizi, ace di Cobolli 30-0. Sbaglia il rovescio in uscita dal servizio 30-15. Lascia un solo 15 per strada Cobolli 2-2. Ancora un ace per l’umbro 15-0. Pressa da fondo Cobolli 30-30. Esce il dritto di Passaro 30-40 palla break. Sbaglia Cobolli parità. Ottima seconda del perugino, vantaggio. Fatica, ma resta avanti Passaro 3-2. Bene Cobolli al servizio, 3-3. Uno dei rari scambi, Passaro gioca profondo 15-0. Ace 30-0. Il servizio da ancora una mano a Passaro 4-3. Da fondo Cobolli mette sempre in difficoltà Passaro 40-15. Doppio fallo 40-30. Ottima seconda del romano 4-4. Robusta risposta di Cobolli 0-15. Volée in corridoio 0-30. Ancora a rete Passaro 15-30. Numero a rete dell’umbro 30 pari. Prima vincente 40-30. Doppio fallo. Parità. Seconda vincente, vantaggio Passaro. Ottima risposta di Cobolli, parità. Sempre la prima del perugino, vantaggio. Ai vantaggi, ma tiene il servizio Passaro resta avanti 5-4. Avanti per la prima volta Passaro sul servizio di Cobolli 15-0. Cobolli affonda il dritto 15 pari. Risposta perfetta di Passaro 15-30. Doppio fallo e due set-point per il perugino. Ancora un doppio fallo. Secondo set a Passaro 7-5.

3. set Inizia bene Passaro che continua con il livello elevato di prime 1-0. In difficoltà Cobolli che non trova il ritmo della partita e subisce il gioco aggressivo di Passaro 15-40 e due palle break per il nativo di Perugia. Servizio vincente per la prima. Seconda a uscire si torna in parità. Esce il rovescio di Flavio, leggermente. Entra la prima, vantaggio Cobolli. falloso, ancora una palla break. Rimedia con la seconda, Cobolli. Gioco difficile, ma Cobolli si salva 1-1. Doppio fallo per Passaro che rimedia con una buona discesa a rete 15 pari. Bella risposta di Cobolli 15-30. Servizio e smash 30 pari. Ace e servizio vincente, Passaro sempre avanti 2-1. Due buone prime per Flavio 30-0. A rete Passaro che chiude con la volèe di rovescio 30 pari. Risposta in rete 40.30 Cobolli. Finalizza da fondo Flavio 2-2. Ricamo a rete dell’umbro 15-0. Doppio fallo 15 pari. Ancora un doppio fallo 15-30. Terzo doppio fallo, 15-40 due palle break, Ritrova la prima Passaro 30-40. Altra prima parità. Stecca il dritto Cobolli che resta troppo in attesa, vantaggio Passaro. Grande passante di Cobolli, parità. Prima vincente. Si allunga lo scambio Passaro sbaglia, parità. Impreciso con il dritto Cobolli, vantaggio Passaro. Quarto doppio dallo del game. Parità. Cerca il punto Cobolli, terza palla break. Passante in rete, parità. Ancora vantaggio Passaro che chiude il gioco dopo aver annullato 4 palle break 3-2. A rete Cobolli che sbaglia la demi-volée 15 pari. Si complica la vita Flavio che comunque tiene il servizio 3-3. Servizio e dritto Passaro 15-0. La prima del numero 120 non perdona 30-0. Servizio a quindici, Passaro resta avanti 4-3. Cobolli ritrova il dritto vincente 30-0. Due doppi falli Cobolli. Parità. Ritrova profondità Cobolli 4-4.Due belle risposte di Cobolli 15-30. Esce il back di Passaro, 15-40 due palle break. In rete il dritto di Passaro break- 4-5. Cobolli serve per il set. Ottimo passante di Flavio, 15-0. Aggressivo Cobolli che mette a segno il dritto 30-0. Risposta profonda di Passaro 30-15. Troppo veloce la palla di Cobolli per il perugini 40-15, due set point. Ancora un dritto aggressivo 6-4 Cobolli va avanti due set a uno.

4. set Passaro accusa il colpo del set perduto 0-30. Doppio fallo ed arrivano tre palle break consecutive. Servizio e dritto per la prima, ace per la seconda e volèe vincente. Parità. Ancora un errore di Passaro, quarta palla break. Risposta vincente di Cobolli, break 1-0. Doppio fallo Cobolli 15-30. Smash spettacolare di Cobolli 30 pari. Attacca con il rovescio Passaro 30-40 palla break. Seconda ad uscire parità. Risposta out vantaggio Cobolli. Stop volley eccellente dell’umbro parità. Ace numero 6 per il romano. In rete il rovescio di Cobolli, palla break. Doppio fallo, Cobolli restituisce il break 1-1. Risposta fulminante di Cobolli 0-30. Ottimo lavoro da fondo del romano 0-40 tre palle break. Domina ancora da fondo Flavio, break 1-2. Tre break consecutivi, Cobolli al servizio. Demi-volée in rete 0-15. Gratuito di dritto 0-30. Arriva la prima 15-30. Ancora un doppio fallo 15-40 due palle break. Altro doppio fallo in numero 12. Break 2-2. Due dritti fuori 30-0 Passaro. Doppio fallo anche per il perugino 30-15. Cobolli falloso in risposta Passaro tiene la battuta dopo tre break 3-2. E’ Passaro che ha l’iniziativa due errori ed un vincente 30-15 Cobolli. Sbaglia il dritto il romano 30 pari. Ancora un gratuito di Cobolli,30-40, palla break. Servizio e dritto parità. Ancora un dritto vincente vantaggio Cobolli. Regala troppo il romano. Parità. Stecca il dritto Flavio, palla break. Risponde in rete Passaro. Parità. Schiaffo al volo vincente, vantaggio Flavio. Esce il dritto di Passaro, si salva Cobolli 3-3. Inizia male Passaro che mette fuori il dritto. A rete Cobolli, passante vincente 15 pari. Affossa il dritto in rete Cobolli 30-15, Gratuito di dritto 30 pari. Doppio fallo, palla break. Attacca Passaro passante in rete, parità. Ancora un errore di rovescio per il romano vantaggio Passaro. La stanchezza si fa sentire errore del perugino. Parità.. Game sofferto, Passaro chiude con un ace 4-3. Tre ore di partita, Cobolli al servizio. Disastro di dritto del romano che aggiunge un doppio fallo. Ancora un doppio fallo e tre palle break 0-40. Dritto vincente del romano 15-40. Dritto vincente di Passaro break 3-5. Parte bene Passaro 15-0. Esce male dal servizio il perugino 15 pari. Volée vincente 30-15. Ancora un gratuito di Cobolli troppo difensivo 30-15 due set point. Ace e quarto set Passaro 6-3.

5. set Inizia Flavio. Risposta profonda di Passaro, si va ai vantaggi. Ancora un doppio fallo di Cobolli il tredicesimo, palla break. Si salva con il dritto Cobolli. Ancora un doppio fallo, palla break. Esce la risposta di Passaro, parità. Brutto errore di dritto di Cobolli, terza palla break. Errore di rovescio di Cobolli arriva il break 0-1. Quarto gioco consecutivo vinto dal perugino. Passaro ipoteca il set. Volée out 0-15. Passante vincente 0-30. Servizio vincente 15-30. Brutto errore di dritto di Passaro 15-40 due palle break. Passaro a rete passante vincente di Cobolli che ottiene il contro break 1-1. Ace di Cobolli, che tiene il servizio a quindici, 2-1. Rirova la prima Passaro che lascia un solo punto all’avversario 2-2. Tre errori gratuiti di rovescio per Passaro. 40-0 Cobolli. Ace numero sette, gioco a zero 3-2. Smash vincente 15-0. Dritto incrociato e volée vincente 30-0. Passaro impeccabile al servizio, gioco a zero 3.3. Gestisce meglio il gioco di servizio Cobolli che passa due volte Passaro che continua ad attaccare a rete 40-15. Ancora avanti Passaro che costringe Cobolli all’errore 40-30. Esce la risposta dell’umbro, Flavio resta avanti 4-3. Servizio vincente 15-0. A rete Passaro, Cobolli lo passa 15 pari. Esce il rovescio di Passaro, dritto vincente di Cobolli, 15-40 due palle break. Doppio fallo, break 3-5, Cobolli serve per il match. Errore di dritto 15-0. Doppio fallo Cobolli 15 pari. Gratuito di rovescio per Flavio 15-30. Rovescio in rete del perugino 30 pari. Dritto in rete di Passaro, 40-30 match-point. Difesa di Passaro, parità. A rete Cobolli match point numero due. Dritto vincente lungolinea 6-3 Cobolli al secondo turno.

Cobolli ha messo a referto 7 ace ma anche 15 doppi falli, con una percentuale piuttosto bassa di prime in campo (39%). Tuttavia, sulla prima ha conquistato il 71% dei punti e il 55% sulla seconda, molto meglio rispetto al 41% dell’avversario. Il romano ha chiuso con 41 vincenti e 58 errori gratuiti, mentre Passaro ha pagato un pesante conto di 81 errori non forzati.

Alla fine, un’esplosione liberatoria: Cobolli ha trasformato il match point con una splendida accelerazione inside-in e si è lasciato andare a un urlo di sfogo. Il derby è suo e il cammino newyorkese prosegue, con la speranza di confermare la crescita che lo ha portato a issarsi tra le teste di serie del tabellone.





