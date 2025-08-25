US Open – Fritz sul caos Medvedev-Bonzi: “Dare di nuovo la prima è giusto, ma che entri un fotografo è follia”
Il clamoroso episodio verificatosi durante la sfida tra Daniil Medvedev e Benjamin Bonzi agli US Open 2025 continua a far discutere. L’ingresso in campo di un fotografo nel momento più delicato del match – un match point per il francese – ha scatenato le proteste del russo e un’ondata di polemiche.
A esprimere il proprio punto di vista è intervenuto anche Taylor Fritz, numero uno del tennis statunitense, che ha commentato l’accaduto con lucidità:
«È un peccato per chi risponde e, in un certo senso, può sembrare ingiusto che a Bonzi sia stata concessa di nuovo la prima. Ma non si può obbligare chi serve a giocare il punto con la seconda dopo che qualcuno è entrato in campo correndo. È una follia che accadano cose del genere».
Le parole di Fritz aggiungono un ulteriore tassello al dibattito nato intorno a una vicenda che resterà tra le più curiose di questo torneo. Intanto, Bonzi ha sfruttato la situazione per portare a casa la vittoria più prestigiosa della sua carriera, mentre Medvedev ha visto sfumare ancora una volta il suo cammino in uno Slam nel 2025.
Secondo le regole ITF e ATP/WTA, se durante il servizio si verifica un disturbo esterno non imputabile ai giocatori – come un rumore improvviso, un oggetto che cade o, come in questo caso, l’ingresso in campo di una persona – l’arbitro può interrompere il gioco e ordinare la ripetizione del punto.
Se l’interruzione avviene tra la prima e la seconda di servizio, viene concessa una nuova prima.
La decisione dell’arbitro è insindacabile, ma può generare discussioni quando avviene in momenti cruciali, come un match point.
Episodi simili nella storia del tennis
Non è la prima volta che un disturbo esterno condiziona un match di alto livello:
US Open 2009 – Serena Williams fu penalizzata per una protesta dopo che una chiamata di fallo di piede disturbò il suo servizio sul match point, scatenando un finale caotico.
Wimbledon 2013 – in un match tra Del Potro e Ferrer, un raccattapalle inciampò e cadde in campo proprio durante lo scambio, costringendo l’arbitro a far ripetere il punto.
Australian Open 2018 – Novak Djokovic dovette interrompere il servizio per colpa di un forte rumore proveniente dagli spalti, che l’arbitro giudicò “disturbo esterno” concedendo di ripetere la battuta.
Situazioni rare, ma che dimostrano come il tennis, pur sport di concentrazione assoluta, non sia immune agli imprevisti.
