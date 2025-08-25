Mouratoglou fa le carte a US Open: “Sinner con la vittoria a Wimbledon ha un vantaggio psicologico su Alcaraz. L’outsider? Shelton”

Non si scappa da lì. Sinner o Alcaraz, Alcaraz o Sinner. Quasi tutti i commentatori ed esperti di tennis concordano che i due leader del tennis maschile sono i favoriti anche a US Open e il titolo 2025 del quarto Slam stagionale se lo giocheranno loro due. Si accoda a questa previsione anche Patrick Mouratoglou, che in un post social così ha commentato lo scenario che ritiene più plausibile per l’Open degli Stati Uniti appena scattati.

“Al momento, ci sono due favoriti in ogni Slam: Alcaraz e Sinner, e quindi anche US Open” afferma Mouratoglou, che entra nel dettaglio dando un suo favorito per il successo finale. “La vittoria di Sinner a Wimbledon è stata di enorme importanza, perché veniva da cinque sconfitte consecutive contro Alcaraz. Adesso lo scenario è cambiato: ha assaporato la sensazione di batterlo in una finale di Slam, e questo gli darà un vantaggio psicologico. I due, però, restano vicinissimi per livello, pur con stili e modi di gestire le situazioni completamente diversi. Se continueranno su questa strada, saranno sempre loro i grandi favoriti”.

Non una grande scoperta, si potrebbe dire… Mouratoglou ha indicato anche il suo preferito tra gli outsider: Ben Shelton. “Ci sono alcuni giocatori che potrebbero sorprendere. Il primo che mi viene in mente è Ben Shelton: ha appena conquistato il suo primo Masters 1000, giocherà in casa, non avrà paura di nessuno. Per me è il dark horse numero uno”.

In questi giorni l’unica voce fuori dal coro è quella di Patrick McEnroe, fratello del leggendario John. Per il newyorkese quest’anno arriverà la sorpresa: un tennista statunitense finalmente tornerà a vincere in casa, interrompendo un digiuno a livello Slam che dura da 22 anni (Roddick a New York 2003 l’ultimo campione major a stelle e strisce).

