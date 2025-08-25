Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Lunedì 25 Agosto 2025

Jacopo Vasami classe 2007
US Open – hard – 🌦️
R128 F. Passaro vs F. Cobolli 3° inc. ore 17
Il match deve ancora iniziare
R128 M. Bellucci vs J. Shang 2° inc. 17:00
Il match deve ancora iniziare
R128 Y. Putintseva vs E. Cocciaretto ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Como – terra – 🌤️
Q2 Fonio – Vasami 2° inc. 10:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Caniato – Rodriguez Taverna 3° inc. 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Compagnucci – Faurel Inizio 10:00
ATP Como
Tommaso Compagnucci [6]
6
6
Thomas Faurel
4
4
Vincitore: Compagnucci
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Compagnucci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
T. Faurel
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
T. Compagnucci
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
T. Faurel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-2 → 3-2
T. Compagnucci
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
T. Faurel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Faurel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
T. Faurel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
T. Compagnucci
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
T. Faurel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Faurel
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Q2 Boitan – Dalla Valle Non prima 11:30
ATP Como
Gabi Adrian Boitan [1]•
40
0
Enrico Dalla Valle [7]
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Adrian Boitan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
E. Dalla Valle
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Q2 Montes-De La Torre – Pennaforti Inizio 10:00
ATP Como
Inaki Montes-De La Torre [2]•
15
2
6
2
Gabriele Pennaforti [9]
30
6
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Montes-De La Torre
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
G. Pennaforti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Montes-De La Torre
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
G. Pennaforti
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-3 → 5-4
I. Montes-De La Torre
4-3 → 5-3
G. Pennaforti
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-2 → 4-3
I. Montes-De La Torre
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 4-2
G. Pennaforti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
I. Montes-De La Torre
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
G. Pennaforti
0-15
df
15-15
15-30
15-40
2-0 → 3-0
I. Montes-De La Torre
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Montes-De La Torre
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
I. Montes-De La Torre
1-4 → 2-4
G. Pennaforti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-3 → 1-4
I. Montes-De La Torre
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-3 → 1-3
G. Pennaforti
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
I. Montes-De La Torre
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Q2 Brancaccio – Iannaccone Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
La Lazio calcio cosa centra con il tennis? …. Ci sta a pennello visti i 2 libri di Angelo Carotenuto
– La grammatica del bianco, un’estate a Wimbledon (Romanzo sulle sfide dentro e fuori un campo da tennis).
– Le canaglie (Il romanzo di una squadra di calcio, la Lazio, che ha travolto ogni regola)
Forse lui stesso non ci tiene più di tanto perché sa che ritornerebbe subito in vetta… ma se c’è uno che merita di polverizzare qualsiasi record di permanenza al n. 1 è solo lui. Vederlo superato solo grazie alla iella (della sospensione e di Cincinnati) fa male a ogni sportivo al di là del tifo. La iella, poi, potrebbe anche pensare a distribuirsi un po’, o no? 😉
Si inizia bene con Compagnucci,Pennaforti sta lottando al secondo set,forza italiani
Benissimo compagnucci
Il cemento non è superficie sua per passare. Ma spero che lui faccia il suo meglio.
Forza italiani.
@ Dr Ivo (#4467001)
Ciao! Stiamo aggiornando il tutto. In giornata ritorna normale. Un abbraccio
Io invece vorrei vedere la live aggiornata solo per leggere l’eccitazione bacchica dei rosicones paellofili che purtroppo per loro durerà un battito di ciglia
Con tutta la simpatia del mondo per Passaro, spero di vedere un Cobolli brillante perché se sta bene questo ragazzo potrebbe fare strada anche a New York.
(*-^)
Vedo che LT non ha aggiornato Ranking Live… Per favore non fatelo! Per scaramanzia e per evitarci quell’inutil strazio, di vedere Carletto in testa finché la disputa non sia risolta. Grazie
😉
Si ma qui si parla del fatto che Nardi non ci prova nemmeno. Se fosse allenato da gente serie e non dai suoi amici rimanendo comunque 80 del mondo sarei il primo a tifarlo.
Ma praticamente non si allena con nessuno, non da il 100% (lo ha detto lui) allora qui cambia tutto
Tornando un attimo su Nardi, incollo il commento dell’utente Maxx:
“Penso sia il tennista che mi fa più rabbia in assoluto.
Ha delle doti incredibili – e questo a detta di chi ci si è allenato – ma voglia agonistica = ZERO!
E’ un “tirare a campare” che fa venire il nervoso un po’ a tutti, specie a chi, meno talentuoso di lui, si fa il mazzo per cercare di emergere.”
Vero ciò che dici, nulla da obiettare. Ma c’è da dire che lo sport, da sempre, presenta queste situazioni. Lo sport, la vita, direi. Un esempio? Il buon Vincenzo D’Amico nel calcio. Talento favoloso, piedi d’oro che nulla invidiava a Platini, eppure raccolse molto meno di quanto avrebbe potuto.