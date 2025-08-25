Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Lunedì 25 Agosto 2025

Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

25/08/2025 08:18 12 commenti
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

USA US Open – hard – 🌦️
R128 F. Passaro ITA vs F. Cobolli ITA 3° inc. ore 17

R128 M. Bellucci ITA vs J. Shang CHN 2° inc. 17:00

R128 Y. Putintseva KAZ vs E. Cocciaretto ITA ore 17:00

ITA CH 75 Como – terra – 🌤️
Q2 Fonio ITA – Vasami ITA 2° inc. 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Caniato ITA – Rodriguez Taverna ARG 3° inc. 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Compagnucci ITA – Faurel FRA Inizio 10:00

ATP Como
Tommaso Compagnucci [6]
6
6
Thomas Faurel
4
4
Vincitore: Compagnucci
Q2 Boitan ROU – Dalla Valle ITA Non prima 11:30

ATP Como
Gabi Adrian Boitan [1]
40
0
Enrico Dalla Valle [7]
30
1
Q2 Montes-De La Torre ESP – Pennaforti ITA Inizio 10:00

ATP Como
Inaki Montes-De La Torre [2]
15
2
6
2
Gabriele Pennaforti [9]
30
6
4
1
Q2 Brancaccio ITA – Iannaccone ITA Non prima 11:30

von Hayek 25-08-2025 12:17

Scritto da Givaldo Barbosa
Tornando un attimo su Nardi, incollo il commento dell’utente Maxx:
“Penso sia il tennista che mi fa più rabbia in assoluto.
Ha delle doti incredibili – e questo a detta di chi ci si è allenato – ma voglia agonistica = ZERO!
E’ un “tirare a campare” che fa venire il nervoso un po’ a tutti, specie a chi, meno talentuoso di lui, si fa il mazzo per cercare di emergere.”
Vero ciò che dici, nulla da obiettare. Ma c'è da dire che lo sport, da sempre, presenta queste situazioni. Lo sport, la vita, direi. Un esempio? Il buon Vincenzo D'Amico nel calcio. Talento favoloso, piedi d'oro che nulla invidiava a Platini, eppure raccolse molto meno di quanto avrebbe potuto.

La Lazio calcio cosa centra con il tennis? …. Ci sta a pennello visti i 2 libri di Angelo Carotenuto
– La grammatica del bianco, un’estate a Wimbledon (Romanzo sulle sfide dentro e fuori un campo da tennis).
– Le canaglie (Il romanzo di una squadra di calcio, la Lazio, che ha travolto ogni regola)

Dr Ivo (Guest) 25-08-2025 12:02

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Dr Ivo
Vedo che LT non ha aggiornato Ranking Live… Per favore non fatelo! Per scaramanzia e per evitarci quell’inutil strazio, di vedere Carletto in testa finché la disputa non sia risolta. Grazie

Io invece vorrei vedere la live aggiornata solo per leggere l’eccitazione bacchica dei rosicones paellofili che purtroppo per loro durerà un battito di ciglia

Forse lui stesso non ci tiene più di tanto perché sa che ritornerebbe subito in vetta… ma se c'è uno che merita di polverizzare qualsiasi record di permanenza al n. 1 è solo lui. Vederlo superato solo grazie alla iella (della sospensione e di Cincinnati) fa male a ogni sportivo al di là del tifo. La iella, poi, potrebbe anche pensare a distribuirsi un po', o no? 😉

Albo 25-08-2025 11:51

Si inizia bene con Compagnucci,Pennaforti sta lottando al secondo set,forza italiani

Vasco90 25-08-2025 11:51

Benissimo compagnucci

mattia saracino 25-08-2025 11:49

Scritto da Jannik über Alles
Con tutta la simpatia del mondo per Passaro, spero di vedere un Cobolli brillante perché se sta bene questo ragazzo potrebbe fare strada anche a New York.
(*-^)

Il cemento non è superficie sua per passare. Ma spero che lui faccia il suo meglio.

mattia saracino 25-08-2025 11:37

Forza italiani.

LiveTennis.it Staff 25-08-2025 11:24

@ Dr Ivo (#4467001)

Ciao! Stiamo aggiornando il tutto. In giornata ritorna normale. Un abbraccio

Detuqueridapresencia 25-08-2025 11:19

Scritto da Dr Ivo
Vedo che LT non ha aggiornato Ranking Live… Per favore non fatelo! Per scaramanzia e per evitarci quell’inutil strazio, di vedere Carletto in testa finché la disputa non sia risolta. Grazie

Io invece vorrei vedere la live aggiornata solo per leggere l'eccitazione bacchica dei rosicones paellofili che purtroppo per loro durerà un battito di ciglia

Jannik über Alles (Guest) 25-08-2025 10:45

Con tutta la simpatia del mondo per Passaro, spero di vedere un Cobolli brillante perché se sta bene questo ragazzo potrebbe fare strada anche a New York.
(*-^)

(*-^)

Dr Ivo (Guest) 25-08-2025 10:35

Vedo che LT non ha aggiornato Ranking Live… Per favore non fatelo! Per scaramanzia e per evitarci quell'inutil strazio, di vedere Carletto in testa finché la disputa non sia risolta. Grazie
😉

😉

Andreas Seppi 25-08-2025 10:23

Scritto da Givaldo Barbosa
Tornando un attimo su Nardi, incollo il commento dell’utente Maxx:
“Penso sia il tennista che mi fa più rabbia in assoluto.
Ha delle doti incredibili – e questo a detta di chi ci si è allenato – ma voglia agonistica = ZERO!
E’ un “tirare a campare” che fa venire il nervoso un po’ a tutti, specie a chi, meno talentuoso di lui, si fa il mazzo per cercare di emergere.”
Vero ciò che dici, nulla da obiettare. Ma c’è da dire che lo sport, da sempre, presenta queste situazioni. Lo sport, la vita, direi. Un esempio? Il buon Vincenzo D’Amico nel calcio. Talento favoloso, piedi d’oro che nulla invidiava a Platini, eppure raccolse molto meno di quanto avrebbe potuto.

Si ma qui si parla del fatto che Nardi non ci prova nemmeno. Se fosse allenato da gente serie e non dai suoi amici rimanendo comunque 80 del mondo sarei il primo a tifarlo.
Ma praticamente non si allena con nessuno, non da il 100% (lo ha detto lui) allora qui cambia tutto

Givaldo Barbosa (Guest) 25-08-2025 08:56

Tornando un attimo su Nardi, incollo il commento dell’utente Maxx:

“Penso sia il tennista che mi fa più rabbia in assoluto.
Ha delle doti incredibili – e questo a detta di chi ci si è allenato – ma voglia agonistica = ZERO!
E’ un “tirare a campare” che fa venire il nervoso un po’ a tutti, specie a chi, meno talentuoso di lui, si fa il mazzo per cercare di emergere.”

Vero ciò che dici, nulla da obiettare. Ma c'è da dire che lo sport, da sempre, presenta queste situazioni. Lo sport, la vita, direi. Un esempio? Il buon Vincenzo D'Amico nel calcio. Talento favoloso, piedi d'oro che nulla invidiava a Platini, eppure raccolse molto meno di quanto avrebbe potuto.

