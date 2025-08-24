US Open 2025: Pesante KO per Nardi, Machac lo travolge in tre set

Finisce subito l’avventura di Luca Nardi agli US Open. Il pesarese è stato superato nettamente dal ceco Tomas Machac, numero 22 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-1 6-1 in un’ora e ventuno minuti di gioco. Un risultato severissimo, che lascia l’amaro in bocca considerando la buona partenza dell’azzurro, capace di reggere il confronto fino al 3-3 del primo set, prima di cedere di schianto.

Il match

L’inizio era stato incoraggiante: Nardi ha servito bene, mostrando coraggio nelle scelte e trovando anche qualche colpo di gran qualità. Sul 3-3 del primo set, però, due gratuiti – uno di dritto e uno di rovescio – sono costati carissimi. Da lì Machac ha cambiato ritmo, mentre il pesarese si è disunito, incappando in una serie di errori e soprattutto in doppi falli (ben sette a fine match), due dei quali decisivi per consegnare il primo parziale al ceco per 6-3. Il secondo set ha visto la resa progressiva di Nardi: il pesarese ha subito un immediato break e non è più riuscito a trovare fiducia e continuità, lasciando campo libero a Machac, sempre più padrone del ritmo e incisivo con il rovescio lungolinea. Il 6-1 del secondo parziale è stato la logica conseguenza. Nel terzo set non c’è stata più partita. Nardi ha smarrito intensità e convinzione, regalando altri doppi falli e scivolando rapidamente sotto 0-4. Solo un turno di battuta è riuscito a spezzare il parziale, prima che Machac chiudesse senza problemi 6-1.

Analisi

Risultato pesantissimo, poco da dire. Il match è girato sul tre pari e su due gratuiti uno di rovescio ed uno di dritto da parte del pesarese. Da quel momento Machac ha cambiato passo e progressivamente Nardi è uscito dal campo. Invece della prima sono arrivati i doppi falli, due decisivi che hanno dato il primo set a Machac. Tanti rimpianti. Luca Nardi paga carissimi i due errori non forzati sul tre pari. Il pesarese cede il servizio ed accusa il colpo.

Si disunisce accumula errori su errori e subisce un parziale di sette giochi a zero che chiudono il match. Ottimo in campo fino al tre pari, Nardi conferma di avere un problema di concentrazione ed attenzione, necessari più che mai quando si affronta un giocatore tra i primi 25 del mondo.

Dopo il break Nardi è uscito dalla partita. Non si può sciogliere così senza lottare. In uno Slam deve essere obbligatorio lottare su ogni punto. Non è stato un bello spettacolo. C’è da lavorare e tanto sull’aspetto psicologico. Purtroppo ogni volta che gioca Luca Nardi la sensazione è sempre quella del rimpianto. Luca gioca due tre game ad altissimo livello facendo vedere colpi e soluzioni che se non sei un talento cristallino non puoi avere. Poi arrivano uno due errori e qualcosa sembra spengersi nel gioco di Nardi.

Prendere un break nel primo set in uno Slam ci può stare. Si gioca tre su cinque, la partita è ancora lunga, non si può sciogliere come ha fatto Nardi, e subire un parziale di 9 giochi a uno e lasciare due set ad un avversario forte, ma con cui si era giocato fino allora alla pari. Il pesarese ha 22 anni e le qualità. Purtroppo c’è da riflettere sulle intenzioni di Luca perché il tennis c’è, la convinzione meno ed i risultati stentano ad arrivare. Si spera sempre nel salto di qualità, ma ogni volta che c’è una difficoltà, nei tornei che contano Nardi si scioglie come neve al sole. Forse questo è il suo limite. Qualche bella giocata ogni tanto, una continuità che non si trova.

Il talento c’è, i colpi anche, ma restano dubbi sulla tenuta mentale. Ancora una volta Nardi ha alternato sprazzi di grande tennis a passaggi a vuoto inspiegabili, lasciando l’impressione di un giocatore brillante nelle giocate, ma fragile alla prima difficoltà. A 22 anni il tempo per crescere c’è, ma serve una svolta sul piano della concentrazione e della continuità se vuole competere stabilmente ad alti livelli.

Le prospettive

Giornata da dimenticare, dunque, e subito testa alla trasferta asiatica. La classifica lo mantiene in zona ATP 100 e gli consentirà di entrare nei tornei principali, ma occorre reagire in fretta per non rischiare di scivolare in una spirale negativa. Nardi resta un talento cristallino, ma la sensazione – ancora una volta – è quella di un’occasione sprecata.

La cronaca

1. set Inizia al servizio Nardi . Due buone prime, un dritto vincente uno schiaffo al volo, parte molto bene Luca 1-0. Serve Machac che sbaglia due dritti ed un rovescio. Subito 15-40, due palle break per Nardi. Il ceco annulla la prima con un ottima volée di rovescio. Comanda lo scambio Machac ad un ritmo infernale. Parità. Sbaglia Nardi. Prima vincente e vantaggio Machac che porta a casa il game 1-1. Serve molto bene Nardi che tiene il servizio a zero 2-1. Al servizio Machac. Scambi velocissimi, il ceco si apre il campo con il rovescio e chiude il gioco con il primo ace 2-2. Continua a servire bene Nardi che accelera anche con la seconda. Disegna il campo Nardi che chiude con il dritto vincente 30-0. Ace per l’azzurro. Altro gioco a zero per Nardi che finora ha ceduto un solo 15 sul proprio servizio 3-2. Un po’ troppo indietro in risposta Nardi, Machac domina lo scambio 30-0. Il ceco fa partire il rovescio ad occhi chiusi 40-15. Risponde il talento di Nardi, lungolinea vincente 40-30. Si salva con il secondo ace Machac 3-3. Molto bene il pesarese con il servizio, entrato in campo molto determinato 30-15. Due errori gratuiti ad inizio scambio di Nardi arriva la palla break per il ceco. Risposta aggressiva di Machac, Nardi mette il dritto in rete. Break 3-4. Sbaglia al volo Nardi, che ha un passaggio a vuoto, 15-0. Ancora un errore in risposta del pesarese 30-0. Due ace per un totale di 6 e Machac conferma il break 5-3. Primo doppio fallo per Nardi che continua nella serie negativa. Troppa fretta nel colpire il rovescio 0-30. Ancora un doppio fallo, brutto segnale 15-40, due set-point per Machac. Annullato il primo, il nastro aiuta Machac che dal due a tre infila quattro giochi consecutivi e fa suo il primo set 6-3.

2. set Machac parte bene 30-0, Luca risponde con un gran tocco a rete 30-15. Il giocatore ceco, controlla con la prima, a cui segue l’ace numero otto 1-0. Cambio di passo di Machac, bisogna rispondere con autorità e non lasciar scappare via il numero ventidue del mondo. Fulmine di risposta di Machac, 0-15. Ancora un doppio fallo 0-30. Il ceco fa vedere come il rovescio sia il suo colpo migliore. Lungolinea vincente e tre palle break. Bene con la prima Nardi che annulla le prime due. Recupera Luca, parità. Un altro doppio fallo il quarto, nuova palla break. Mette fuori il dritto Nardi arriva il break 0-2. Purtroppo continua la marcia di Machac, che al servizio è salito di livello. Nardi subisce e sembra giocare senza convinzione. Break confermato 3-0. Continua il momento no di Nardi che subisce la risposta di rovescio di Machac 15-40 due palle per il doppio break. Annullata la prima. Machac mette fuori il rovescio annullata anche la seconda. Finalmente si interrompe la serie vincente di Machac 1-3. Si avvicina sul 30 pari Nardi, ma Machac ritrova la prima. Esce la risposta dell’italiano, break confermato 4-1. Al servizio Nardi per restare in scia, purtroppo Luca non c’è più. Doppio fallo e pasticcio a rete, arriva un’altra palla break. Ancora un doppio fallo e Machac vola 5-1. Serve con continuità Machac che passa a rete Nardi 30-0. Purtroppo dall’altra parte della rete c’è il fantasma del giocare visto nei primi sei giochi della partita. Tre set point. Annullato il primo con un dritto vincente. Risposta fuori, va via veloce l secondo parziale 6-1.

3. set. Continuano le difficoltà per Luca Nardi. Tre palle break e servizio regalato con un doppio fallo. Nardi sembra voler finire non appena possibile. Nessuna reazione, niente ricerca di soluzioni alternative. Break 0-1. Machac dilaga senza fare fatica. Nardi fermo con le gambe, purtroppo c’è da riflettere sulle intenzioni di Luca perché il tennis c’è. La convinzione meno. Senza problemi Machac conferma il break 2-0. Si muove male Nardi, tiene lo scambio, ma non riesce ad andare oltre il terzo palleggio, Ancora una palla break, dritto fuori e doppio break 0- e Machac sempre più vicino al secondo turno. Domina il gioco di servizio il ceco 4-0. Serve Nardi per allungare la partita. Nonostante un doppio fallo Luca tiene la battuta 1-4. Machac al servizio, continua a dominare la partita. Gioco a zero e seria ipoteca sul match 5-1. Nardi serve per restare in vita. Ancora un doppio fallo, immancabile nei turni di servizio del pesarese. Un paio di lampi vincenti, ma Machac fa vedere una bellissima demi-volée vincete. Match point. Risposta vincente del ceco 6-1.

Enrico Milani

L. Nardi vs T. Machac

