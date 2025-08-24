US Open – Bronzetti lotta ma si arrende a Valentova al primo turno

Termina subito l’avventura di Lucia Bronzetti allo US Open 2025. L’azzurra, numero 57 del ranking, è stata sconfitta al primo turno dalla giovane ceca Tereza Valentova (n. 96), proveniente dalle qualificazioni, capace di imporsi in tre set al termine di una sfida intensa e ricca di ribaltamenti con il risultato di 63 36 64.

Bronzetti arrivava a New York alla sua quarta partecipazione, con il ricordo positivo del 2023 quando aveva firmato qui il suo miglior risultato Slam. Ma stavolta la corsa si è fermata subito, di fronte a una Valentova che ha mostrato coraggio e freschezza sin dai primi scambi. La ventenne di Praga, al suo secondo main draw in un Major dopo il Roland Garros di quest’anno, ha preso subito il controllo con un tennis aggressivo, fatto di risposte profonde e colpi lungolinea che hanno fatto la differenza nel primo set.

La reazione della romagnola è arrivata nel secondo parziale: più solida, meno fallosa, Bronzetti è riuscita a capitalizzare un break e a gestire il vantaggio con maggiore lucidità, pareggiando i conti con il punteggio di 6-3. L’inerzia però non è bastata a ribaltare la partita. Nel set decisivo Valentova è scappata subito avanti, mostrando maggiore pesantezza di palla. Bronzetti ha avuto il merito di non mollare, cancellando diversi match point e riaprendo il parziale con coraggio, ma alla quinta occasione la ceca ha trovato il colpo vincente che le ha regalato la prima affermazione allo US Open.

Per Bronzetti resta il rammarico di un’occasione sfumata, ma anche la consapevolezza di aver lottato fino all’ultimo punto. Valentova, invece, prosegue il suo cammino e al secondo turno troverà una sfida prestigiosa contro la top 10 Elena Rybakina o la wild card di casa Julieta Pareja, giovanissima promessa del tennis statunitense.

Slam Us Open L. Bronzetti L. Bronzetti 3 6 4 T. Valentova T. Valentova 6 3 6 Vincitore: T. Valentova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 T. Valentova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-5 → 3-5 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 ace 0-3 T. Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 T. Valentova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Valentova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 4-3 → 5-3 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 T. Valentova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 T. Valentova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Bronzetti 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 T. Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 T. Valentova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico