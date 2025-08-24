US Open – Bronzetti lotta ma si arrende a Valentova al primo turno
Termina subito l’avventura di Lucia Bronzetti allo US Open 2025. L’azzurra, numero 57 del ranking, è stata sconfitta al primo turno dalla giovane ceca Tereza Valentova (n. 96), proveniente dalle qualificazioni, capace di imporsi in tre set al termine di una sfida intensa e ricca di ribaltamenti con il risultato di 63 36 64.
Bronzetti arrivava a New York alla sua quarta partecipazione, con il ricordo positivo del 2023 quando aveva firmato qui il suo miglior risultato Slam. Ma stavolta la corsa si è fermata subito, di fronte a una Valentova che ha mostrato coraggio e freschezza sin dai primi scambi. La ventenne di Praga, al suo secondo main draw in un Major dopo il Roland Garros di quest’anno, ha preso subito il controllo con un tennis aggressivo, fatto di risposte profonde e colpi lungolinea che hanno fatto la differenza nel primo set.
La reazione della romagnola è arrivata nel secondo parziale: più solida, meno fallosa, Bronzetti è riuscita a capitalizzare un break e a gestire il vantaggio con maggiore lucidità, pareggiando i conti con il punteggio di 6-3. L’inerzia però non è bastata a ribaltare la partita. Nel set decisivo Valentova è scappata subito avanti, mostrando maggiore pesantezza di palla. Bronzetti ha avuto il merito di non mollare, cancellando diversi match point e riaprendo il parziale con coraggio, ma alla quinta occasione la ceca ha trovato il colpo vincente che le ha regalato la prima affermazione allo US Open.
Per Bronzetti resta il rammarico di un’occasione sfumata, ma anche la consapevolezza di aver lottato fino all’ultimo punto. Valentova, invece, prosegue il suo cammino e al secondo turno troverà una sfida prestigiosa contro la top 10 Elena Rybakina o la wild card di casa Julieta Pareja, giovanissima promessa del tennis statunitense.
Francesco Paolo Villarico
Sentiremo parlare di questa giovane ceca in futuro. Lucia ha lottato fino alla fine e non ha niente da recriminare. Sotto con i prossimi impegni ora.
Comunque Lucia se l’è giocata fino in fondo. Poco o niente da recriminare. La piccola Sabalenka la rivedremo molto in futuro !!!!!
Purtroppo la Bronzetti e’ questa. Contro una prossima next top 20 che ha il triplo delle sue …..alla fine l altra molto piu’ dinamica, veloce negli spostamenti e di gamba
Di questa diciottenne sentiremo parlare molto… per fisicita’, potenza dei colpi ed aggressività mi ricorda la Sabalenka.
Bronzetti ha giocato bene con grinta e massimo impegno, ma la giovanissima Valentova sembra già avere una cilindrata superiore.