US Open – Djokovic raggiunge l’80ª partecipazione in uno Slam: a un passo dal record assoluto

24/08/2025 11:56 7 commenti
Lo US Open 2025 avrà un significato speciale per Novak Djokovic. Con la sua presenza a Flushing Meadows, il campione serbo toccherà quota **80 partecipazioni nei tornei del Grande Slam, un traguardo che lo proietta sempre più vicino al record assoluto nella storia del tennis.

In tutta l’Era Open (dal 1968 a oggi) soltanto Roger Federer e Feliciano López hanno fatto meglio, con 81 apparizioni ciascuno. Djokovic, dunque, ha la possibilità di raggiungerli già il prossimo gennaio agli Australian Open 2026 e, con ogni probabilità, superarli durante la stagione.

Ecco la classifica aggiornata dei giocatori con più presenze nei tornei dello Slam:
🇨🇭 Roger Federer – 81
🇪🇸 Feliciano López – 81
🇷🇸 Novak Djokovic – 79 (*diventeranno 80 con l’US Open 2025*)
🇫🇷 Richard Gasquet – 75
🇨🇭 Stan Wawrinka – 74

Un dato che testimonia non solo la longevità, ma anche la costanza impressionante del serbo, capace di restare competitivo ai massimi livelli per oltre tre lustri. Dopo aver riscritto ogni record di vittorie e di longevità, Djokovic è dunque pronto a conquistare anche questo primato statistico, che sembra ormai soltanto una questione di tempo.

Con il debutto previsto domenica a New York, inizierà la sua 80ª avventura a caccia di un altro trionfo negli Slam, l’ennesimo di una carriera senza eguali.

7 commenti

Dr Ivo (Guest) 24-08-2025 14:30

Scritto da renzopii

Scritto da kicks
@ renzopii (#4466392)
La comprensione del testo non è il tuo forte.

capisco, voi la comprendete sempre a modo vostro^

È importante saper redigere un testo, oltre che capirlo. Se dici "gli hanno pure impedito" qualcuno ti obietterà, fondatamente, che se l'è impedito da solo. Ma se la tua intenzione era neutra, e non polemica, avresti potuto scrivere che "al tempo del covid non aveva potuto partecipare ad alcuni slam".
Qualcuno che la polemica la tirava fuori forse lo trovavi lo stesso, ma solo tra quelli con la coda di paglia
Qualcuno che la polemica la tirava fuori forse lo trovavi lo stesso, ma solo tra quelli con la coda di paglia

 7
renzopii 24-08-2025 13:53

Scritto da kicks
@ renzopii (#4466392)
La comprensione del testo non è il tuo forte.

capisco, voi la comprendete sempre a modo vostro^

 6
kicks 24-08-2025 13:32

@ renzopii (#4466392)

La comprensione del testo non è il tuo forte.

Francesco (Guest) 24-08-2025 13:18

Io non ne sono sicuro,potrebbe anche scapparci un forfait prima del match,ieri nell'allenamento ha avuto un infortunio al polso sinistro e non sembrava stesso bene,a momenti piangeva per il dolore

renzopii 24-08-2025 13:05

Scritto da kicks
E gli hanno pure inibito la partecipazione durante il buio periodo epidemia

Voi terrapiattisti e novax vi dimenticate sempre di dire che lui si è inibito da solo!

kicks 24-08-2025 12:40

E gli hanno pure inibito la partecipazione durante il buio periodo epidemia

kicks 24-08-2025 12:40

E gli hanno pure inibito la partecipazione durante il buio periodo epidemia

