US Open – Djokovic raggiunge l’80ª partecipazione in uno Slam: a un passo dal record assoluto

Lo US Open 2025 avrà un significato speciale per Novak Djokovic. Con la sua presenza a Flushing Meadows, il campione serbo toccherà quota **80 partecipazioni nei tornei del Grande Slam, un traguardo che lo proietta sempre più vicino al record assoluto nella storia del tennis.

In tutta l’Era Open (dal 1968 a oggi) soltanto Roger Federer e Feliciano López hanno fatto meglio, con 81 apparizioni ciascuno. Djokovic, dunque, ha la possibilità di raggiungerli già il prossimo gennaio agli Australian Open 2026 e, con ogni probabilità, superarli durante la stagione.

Ecco la classifica aggiornata dei giocatori con più presenze nei tornei dello Slam:

🇨🇭 Roger Federer – 81

🇪🇸 Feliciano López – 81

🇷🇸 Novak Djokovic – 79 (*diventeranno 80 con l’US Open 2025*)

🇫🇷 Richard Gasquet – 75

🇨🇭 Stan Wawrinka – 74

Un dato che testimonia non solo la longevità, ma anche la costanza impressionante del serbo, capace di restare competitivo ai massimi livelli per oltre tre lustri. Dopo aver riscritto ogni record di vittorie e di longevità, Djokovic è dunque pronto a conquistare anche questo primato statistico, che sembra ormai soltanto una questione di tempo.

Con il debutto previsto domenica a New York, inizierà la sua 80ª avventura a caccia di un altro trionfo negli Slam, l’ennesimo di una carriera senza eguali.