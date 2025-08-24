Italiani nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani nei tornei ITF: I risultati di Domenica 24 Agosto 2025

Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006 - Foto Antonio Burruni
ESP M25 Santander 30000 – Final
[4] Javier Barranco cosano ESP vs [2] Lorenzo Giustino ITA ore 11:30

Il match deve ancora iniziare




ITA M25 Lesa 30000 – Final
Lorenzo Carboni ITA vs [3] Remy Bertola SUI ore 17:00
Il match deve ancora iniziare




SRB M15 Pirot 15000 – Final
[7] Giuseppe La vela ITA vs [2] Andrey Chepelev RUS ore 10:00
