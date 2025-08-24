Cincinnati 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani nei tornei ITF: I risultati di Domenica 24 Agosto 2025
24/08/2025 09:19 Nessun commento
M25 Santander 30000 – Final
[4] Javier Barranco cosano vs [2] Lorenzo Giustino ore 11:30
Il match deve ancora iniziare
M25 Lesa 30000 – Final
Lorenzo Carboni vs [3] Remy Bertola ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Pirot 15000 – Final
[7] Giuseppe La vela vs [2] Andrey Chepelev ore 10:00
ITF M25 Maribor - 2025-08-17T00:00:00Z
Viacheslav Bielinskyi•
30
2
Sean Cuenin
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viacheslav Bielinskyi
15-0
30-0
2-0
Sean Cuenin
0-15
0-30
15-30
15-40
1-0 → 2-0
Viacheslav Bielinskyi
15-0
30-0
40-15
0-0 → 1-0
TAG: Italiani nei Future
