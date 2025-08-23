Curiosità Copertina, Generica

Djokovic diventa “GOAT”: Lacoste sostituisce il coccodrillo con la capra

23/08/2025 15:28 2 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.7 del mondo - Foto Getty Images
Un’azione di marketing destinata a rimanere nella storia dello sport e della moda. Lacoste, storico sponsor tecnico di Novak Djokovic, ha lanciato una nuova collezione celebrativa in onore del campione serbo, sostituendo il celebre logo del coccodrillo con una capra, richiamo diretto all’acronimo “GOAT” (Greatest Of All Time).

La campagna, accompagnata dallo slogan “From a 🐊 to the 🐐”, è stata presentata sui social ufficiali del brand con un video che in poche ore è diventato virale. Una trovata che unisce ironia, simbolismo e celebrazione, riconoscendo apertamente lo status leggendario di Djokovic nel mondo del tennis e dello sport.
La linea speciale vuole sottolineare i valori che hanno caratterizzato la carriera del 24 volte campione Slam: passione, perseveranza e grandezza.

Un’iniziativa che conferma ancora una volta come la figura di Djokovic sia ormai entrata a pieno titolo nell’immaginario collettivo, non solo sportivo ma anche culturale, con il GOAT che da soprannome diventa ora un vero e proprio marchio.



Marco Rossi

2 commenti

Giampi (Guest) 23-08-2025 16:38

Sarà contento Sgarbi…

Fabrizio82 (Guest) 23-08-2025 15:58

Bellissima iniziativa per onorare l’alieno serbo, la trovo un uscita anche simpatica che credo riscontrerà successo.

