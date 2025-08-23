Djokovic lascia intendere un colpo di scena nello staff: “Credo che sappiate di chi parlo…”

Novak Djokovic ha acceso la curiosità dei giornalisti serbi durante il media day dello US Open 2025, alludendo a una possibile “bomba” nella composizione del suo team tecnico. L’assenza di Dušan Vemić, che lo aveva seguito al Roland Garros e a Wimbledon, non è passata inosservata, ma il campione serbo ha spiegato che si trova in una fase della carriera in cui non intende legarsi con collaborazioni a lungo termine.

“Sorrido perché sembra che mi abbiate letto nel pensiero, ma non posso dire nulla per ora. Ho fatto qualche chiacchiera, vedremo, sarete informati. Si tratta di colloqui iniziali, non di un accordo formale. Per me avrebbe soprattutto un aspetto emotivo. Credo che sappiate di chi parlo, ma non voglio fare nomi troppo presto. Se mai dovesse accadere…”, ha dichiarato Djokovic, lasciando volutamente in sospeso l’argomento.

Un indizio che ha subito acceso le ipotesi della stampa serba, portando molti a pensare a Monica Seles, leggenda del tennis con cui Nole ha più volte dichiarato di avere un legame speciale.

Già all’Australian Open 2024, Djokovic aveva parlato di lei come di una delle sue più grandi fonti d’ispirazione: “Amo Monica, l’avevo in mente quando crescevo in Serbia. La mia allenatrice, Jelena Genčić, lavorava con lei e mi raccontava spesso delle sue abitudini, di come si allenava, di cosa mangiava. È stata una delle mie eroine e idoli d’infanzia”.

Al momento, nulla è ancora ufficiale. Djokovic ha chiarito che i colloqui sono solo agli inizi e che non si tratterebbe comunque di una collaborazione duratura, ma di una presenza simbolica e significativa nel suo team.

Un nome che evoca emozioni fortissime in Serbia e nel mondo del tennis, e che renderebbe ancora più speciale la rincorsa di Nole al titolo a Flushing Meadows.





Marco Rossi