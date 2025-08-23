Djokovic lascia intendere un colpo di scena nello staff: “Credo che sappiate di chi parlo…”
Novak Djokovic ha acceso la curiosità dei giornalisti serbi durante il media day dello US Open 2025, alludendo a una possibile “bomba” nella composizione del suo team tecnico. L’assenza di Dušan Vemić, che lo aveva seguito al Roland Garros e a Wimbledon, non è passata inosservata, ma il campione serbo ha spiegato che si trova in una fase della carriera in cui non intende legarsi con collaborazioni a lungo termine.
“Sorrido perché sembra che mi abbiate letto nel pensiero, ma non posso dire nulla per ora. Ho fatto qualche chiacchiera, vedremo, sarete informati. Si tratta di colloqui iniziali, non di un accordo formale. Per me avrebbe soprattutto un aspetto emotivo. Credo che sappiate di chi parlo, ma non voglio fare nomi troppo presto. Se mai dovesse accadere…”, ha dichiarato Djokovic, lasciando volutamente in sospeso l’argomento.
Un indizio che ha subito acceso le ipotesi della stampa serba, portando molti a pensare a Monica Seles, leggenda del tennis con cui Nole ha più volte dichiarato di avere un legame speciale.
Già all’Australian Open 2024, Djokovic aveva parlato di lei come di una delle sue più grandi fonti d’ispirazione: “Amo Monica, l’avevo in mente quando crescevo in Serbia. La mia allenatrice, Jelena Genčić, lavorava con lei e mi raccontava spesso delle sue abitudini, di come si allenava, di cosa mangiava. È stata una delle mie eroine e idoli d’infanzia”.
Al momento, nulla è ancora ufficiale. Djokovic ha chiarito che i colloqui sono solo agli inizi e che non si tratterebbe comunque di una collaborazione duratura, ma di una presenza simbolica e significativa nel suo team.
Un nome che evoca emozioni fortissime in Serbia e nel mondo del tennis, e che renderebbe ancora più speciale la rincorsa di Nole al titolo a Flushing Meadows.
Marco Rossi
Complimenti, dopo tutto l’astio che hai avuto nei suoi confronti per tutta una carriera, stai dando al goat serbo quello che già tutti gli hanno dato e sanno….
Sarà un trittico seles-mayer-santoro…
Perché ho pensato a Nadal?
@ Kenobi (#4465917)
Che tristezza… Peggio dell’urlo di Munch
Ecco… magari il suo coach sarà quello lì (che risate!).
Il polveraio magico
Mah, non so.
Secondo me lui sa bene che qualsiasi figura all’interno del suo staff non potrà più fare la differenza.
Secondo me sta scegliendo certe figure più per motivi umani che tecnici. Forse per potersi godere la fase finale della sua carriera a modo suo, senza più la pressione della vittoria ma per godersi il tennis e il circuito finché può.
Sarei felice comunque di vedere nell’angolo di Djokovic la Seles.
E, se fosse questo il motivo, fa benissimo.
@ andrewthefirst (#4465908)
Allora deve chiamare Gene Mayer !!!
Pensavo a Rod Laver , l’unico vero GOAT che presto non sarà il solo.
Opinionista, commentatore televisivo, podcaster. A tempo perso una volta ogni morte di Papa prende anche una racchetta in mano e gioca a tennis.
Vuole semplicemente farsi un paio di tornei giocando il dritto a due mani. Mito!!!
Io l’ho visto particolarmente gaudente con quello spettacolo di ragazza che è la Danilovic nel doppio misto…c’aveva un sorriso il serbo, che pensava già al paradiso…..
A proposito di staff e collaborazioni, domando: ma Kyrgios che lavoro fa?
Beh… non si può certo dire che Djokovic sia uno monotono, che non sorprende mai… quando poserai la racchetta mancherai, Nole, anche a chi non tifava per te ma dotato di un minimo di buon senso
Pure secondo me.
Ustia!! Colpo di scena?? Credevo che entrasse nello staff Roger Federer!!
Ormai Nole cerca di fare notizia con il “contorno” visto che la bistecca non c’è più (e non mi riferisco suo regime vegano)…
Comunque sarebbe davvero MOLTO bello rivedere Monica!
Un legame speciale?
Piccante?