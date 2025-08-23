Us Open 2025 Copertina, Generica

Djokovic lascia intendere un colpo di scena nello staff: “Credo che sappiate di chi parlo…”

23/08/2025 10:17 18 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.7 del mondo - Foto Getty Images
Novak Djokovic classe 1987, n.7 del mondo - Foto Getty Images

Novak Djokovic ha acceso la curiosità dei giornalisti serbi durante il media day dello US Open 2025, alludendo a una possibile “bomba” nella composizione del suo team tecnico. L’assenza di Dušan Vemić, che lo aveva seguito al Roland Garros e a Wimbledon, non è passata inosservata, ma il campione serbo ha spiegato che si trova in una fase della carriera in cui non intende legarsi con collaborazioni a lungo termine.

“Sorrido perché sembra che mi abbiate letto nel pensiero, ma non posso dire nulla per ora. Ho fatto qualche chiacchiera, vedremo, sarete informati. Si tratta di colloqui iniziali, non di un accordo formale. Per me avrebbe soprattutto un aspetto emotivo. Credo che sappiate di chi parlo, ma non voglio fare nomi troppo presto. Se mai dovesse accadere…”, ha dichiarato Djokovic, lasciando volutamente in sospeso l’argomento.

Un indizio che ha subito acceso le ipotesi della stampa serba, portando molti a pensare a Monica Seles, leggenda del tennis con cui Nole ha più volte dichiarato di avere un legame speciale.
Già all’Australian Open 2024, Djokovic aveva parlato di lei come di una delle sue più grandi fonti d’ispirazione: “Amo Monica, l’avevo in mente quando crescevo in Serbia. La mia allenatrice, Jelena Genčić, lavorava con lei e mi raccontava spesso delle sue abitudini, di come si allenava, di cosa mangiava. È stata una delle mie eroine e idoli d’infanzia”.

Al momento, nulla è ancora ufficiale. Djokovic ha chiarito che i colloqui sono solo agli inizi e che non si tratterebbe comunque di una collaborazione duratura, ma di una presenza simbolica e significativa nel suo team.
Un nome che evoca emozioni fortissime in Serbia e nel mondo del tennis, e che renderebbe ancora più speciale la rincorsa di Nole al titolo a Flushing Meadows.



Marco Rossi

TAG: ,

18 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Kobayashi (Guest) 23-08-2025 13:15

Scritto da Kenobi
Pensavo a Rod Laver , l’unico vero GOAT che presto non sarà il solo.

Complimenti, dopo tutto l’astio che hai avuto nei suoi confronti per tutta una carriera, stai dando al goat serbo quello che già tutti gli hanno dato e sanno….

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 23-08-2025 13:04

Scritto da JohnMcenroe
@ andrewthefirst (#4465908)
Allora deve chiamare Gene Mayer !!!

Sarà un trittico seles-mayer-santoro…

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 23-08-2025 12:46

Perché ho pensato a Nadal?

 16
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
22587 (Guest) 23-08-2025 12:46

@ Kenobi (#4465917)

Che tristezza… Peggio dell’urlo di Munch

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giumart (Guest) 23-08-2025 12:28

Scritto da Givaldo Barbosa
A proposito di staff e collaborazioni, domando: ma Kyrgios che lavoro fa?

Ecco… magari il suo coach sarà quello lì (che risate!).

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
-1: Taxi Driver
Detuqueridapresencia 23-08-2025 12:27

Scritto da Givaldo Barbosa
A proposito di staff e collaborazioni, domando: ma Kyrgios che lavoro fa?

Il polveraio magico

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Pippolivetennis 23-08-2025 12:16

Mah, non so.
Secondo me lui sa bene che qualsiasi figura all’interno del suo staff non potrà più fare la differenza.
Secondo me sta scegliendo certe figure più per motivi umani che tecnici. Forse per potersi godere la fase finale della sua carriera a modo suo, senza più la pressione della vittoria ma per godersi il tennis e il circuito finché può.
Sarei felice comunque di vedere nell’angolo di Djokovic la Seles.
E, se fosse questo il motivo, fa benissimo.

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Krik Kroc, il capitano
-1: Taxi Driver
JohnMcenroe (Guest) 23-08-2025 12:05

@ andrewthefirst (#4465908)

Allora deve chiamare Gene Mayer !!!

 11
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, andrewthefirst
Kenobi 23-08-2025 11:56

Pensavo a Rod Laver , l’unico vero GOAT che presto non sarà il solo.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lore_LjubO 23-08-2025 11:45

Scritto da Givaldo Barbosa
A proposito di staff e collaborazioni, domando: ma Kyrgios che lavoro fa?

Opinionista, commentatore televisivo, podcaster. A tempo perso una volta ogni morte di Papa prende anche una racchetta in mano e gioca a tennis.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 23-08-2025 11:40

Vuole semplicemente farsi un paio di tornei giocando il dritto a due mani. Mito!!!

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Krik Kroc
-1: Detuqueridapresencia
Taxi Driver 23-08-2025 11:13

Io l’ho visto particolarmente gaudente con quello spettacolo di ragazza che è la Danilovic nel doppio misto…c’aveva un sorriso il serbo, che pensava già al paradiso…..

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 23-08-2025 11:06

A proposito di staff e collaborazioni, domando: ma Kyrgios che lavoro fa?

 6
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Detuqueridapresencia
Marco60 (Guest) 23-08-2025 11:03

Beh… non si può certo dire che Djokovic sia uno monotono, che non sorprende mai… quando poserai la racchetta mancherai, Nole, anche a chi non tifava per te ma dotato di un minimo di buon senso

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Krik Kroc
-1: beta
mattia saracino 23-08-2025 10:50

Scritto da Detuqueridapresencia
Un legame speciale?
Piccante?

Pure secondo me.

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
il capitano 23-08-2025 10:39

Ustia!! Colpo di scena?? Credevo che entrasse nello staff Roger Federer!! :mrgreen: :mrgreen:

 3
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, Taxi Driver, andrewthefirst, Sinner@Raducanu, Pippolivetennis
Jannik über Alles (Guest) 23-08-2025 10:34

Ormai Nole cerca di fare notizia con il “contorno” visto che la bistecca non c’è più (e non mi riferisco suo regime vegano)…

Comunque sarebbe davvero MOLTO bello rivedere Monica!

 2
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, il capitano, Taxi Driver, Pippolivetennis, Krik Kroc
Detuqueridapresencia 23-08-2025 10:27

Un legame speciale?

Piccante?

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Don Budge fathers, il capitano, Sinner@Raducanu
-1: andrewthefirst