US Open 2025: il nuovo formato del doppio misto fa il pieno di pubblico

Il cambio radicale al formato del doppio misto deciso dagli organizzatori dello US Open 2025 ha sollevato critiche e discussioni, ma a livello di pubblico i numeri parlano chiaro: l’esperimento è stato un successo.

Dopo due giornate intense, concluse con la conferma del titolo da parte della coppia azzurra Sara Errani e Andrea Vavassori, il torneo newyorkese ha reso note le cifre di affluenza: 78.000 spettatori complessivi tra martedì e mercoledì, con la Arthur Ashe Stadium sempre esaurita.

L’obiettivo principale della novità era quello di aumentare l’interesse verso una disciplina spesso considerata “minore”, e i primi dati sembrano dare ragione alla USTA. Nonostante le perplessità sul format breve, con set accorciati e deciding point, il pubblico ha risposto con entusiasmo, creando un’atmosfera da grande evento.

Un segnale forte per il futuro del doppio misto, che potrebbe così ritagliarsi uno spazio sempre più centrale anche nei tornei dello Slam.





Marco Rossi