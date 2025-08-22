Alcaraz consola Sinner, ma Roddick lo critica: “Doveva stargli lontano”

Il titolo conquistato da Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Cincinnati 2025 resterà nella memoria non tanto per la vittoria, quanto per la scena finale: un Jannik Sinner provato fisicamente, costretto al ritiro dopo appena cinque giochi, e lo spagnolo che, invece di esultare, si è seduto accanto a lui per consolarlo con parole d’affetto. Un gesto che ha fatto il giro del mondo e che è stato salutato come un atto di grande fair play.

Tuttavia, non tutti hanno interpretato la scena nello stesso modo. Andy Roddick, ex numero uno del mondo, nel suo podcast Served ha letto quel momento con un’ottica diversa, criticando la scelta del murciano di avvicinarsi al rivale in un contesto del genere.

“Penso che l’unico errore di Carlos in tutta la settimana sia stato quello di avvicinarsi così tanto a Jannik al termine della finale, quando già si sospettava che non stesse bene. Non importa che fosse una cosa passeggera, non avrebbe dovuto abbracciarlo né sedersi accanto a lui. Se fossi stato il suo allenatore, gli avrei detto: stai lontano, non andare a controllare se sta bene, salta le foto insieme. Carlos, se è malato, devi stare lontano!”, ha dichiarato lo statunitense.

Il timore di Roddick è chiaro: un eventuale contagio avrebbe potuto compromettere la preparazione di Alcaraz in vista dello US Open 2025, a pochi giorni dall’inizio. “Se avesse contratto un virus in grado di restare nel corpo per quattro o cinque giorni, la sua preparazione sarebbe diventata molto più complicata”, ha aggiunto.

Nonostante questa critica, l’ex campione di Flushing Meadows non ha mancato di esaltare lo stato di forma del murciano, sottolineando come Alcaraz abbia raggiunto la finale negli ultimi sette tornei disputati e arrivi a New York in condizioni “sensazionali”.





Marco Rossi