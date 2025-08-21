Us Open 2025 ATP, Copertina

Nick Kyrgios ancora out: salta anche lo US Open 2025

21/08/2025 17:39 25 commenti
Nick Kyrgios nella foto - Foto Getty Images
Nick Kyrgios nella foto - Foto Getty Images

Non si vede ancora la luce in fondo al tunnel per Nick Kyrgios. L’australiano non prenderà parte nemmeno all’ultimo Slam della stagione, come confermato dagli organizzatori dello US Open attraverso i propri canali ufficiali.
Con questa nuova rinuncia, l’assenza di Kyrgios da un tabellone di singolare si allunga ulteriormente, arrivando a cinque mesi dall’ultima apparizione, risalente al Miami Open. Da allora, l’ex finalista di Wimbledon non è più riuscito a trovare continuità fisica e agonistica.

Negli ultimi mesi il tennista di Canberra era tornato a fare un’apparizione in doppio, lo scorso luglio, in coppia con Gael Monfils all’ATP di Washington. Tuttavia, la sua condizione non sembra ancora consentirgli di affrontare gli impegni di un torneo di singolare a livello Slam.

Resta ora da capire quali saranno i prossimi passi: ogni settimana che passa rende più complesso immaginare un pieno ritorno di Kyrgios nel circuito, mentre cresce l’incertezza attorno al suo futuro sportivo.



Marco Rossi

25 commenti. Lasciane uno!

Ale77 (Guest) 21-08-2025 22:48

È ora di iniziare a fare quello che sa fare meglio, che appenda la racchetta al chiodo e metta il naso rosso, il circo deve essere il suo nuovo mondo

 25
Koko (Guest) 21-08-2025 21:52

E’ stato visto a Cincinnati armeggiare con una fiala da bio-laboratorio sospetta vicino a dove i tennisti sono soliti pranzare! 😆

 24
mattia saracino 21-08-2025 21:35

Scritto da beta
…fone!!!

Kyrgios è meglio che fa il commentatore agli Australian Open .

 23
Ozzastru (Guest) 21-08-2025 21:20

Scritto da il capitano
Ci mancherà il modo in cui hai fatto sembrare tutti migliori al tuo confronto.

Quotissino!!!!

 22
Jannik über Alles (Guest) 21-08-2025 21:18

Scritto da Giambi
Si sentirà la sua mancanza. Persona educata fine amabile di grande onestà intellettuale ne nascono una ogni 100 anni come lui.

Anche 200….

 21
silvano 21-08-2025 20:53

Scritto da Markux
Senza di lui non sarà la stessa cosa, inutile negarlo.

Senza di lui un tennis migliore! Anche un mondo migliore,speriamo finisca nell’ oblio perenne

 20
DavidAce 21-08-2025 19:36

Ormai giusto agli Australian Open può mendicare una wild card sperando che gliela concedano….se non fosse ridicolo sarebbe patetico !

 19
Mauriz70 21-08-2025 19:33

Credo sia il personaggio più squallido e inutile che abbia mai calcato un campo da tennis negli ultimi 30 anni. Se la gioca alla pari con l’austriaco Koellerer, altro cafone altrettanto squallido,forse anche un po’ più inutile di Nick.

 18
Much (Guest) 21-08-2025 18:57

Scritto da walden
Una vera… sapeva da sempre che non avrebbe giocato ed ha impedito ad altri di entrare nel MD.

Infatti è incredibile che gli permettano di fare questo giochetto con il ranking protetto ad ogni Slam. In questo caso sono stati Milosic o De Jong a farne le spese perché sennò uno di loro sarebbe entrato in tabellone! Ingiusto!

 17
Kenobi 21-08-2025 18:57

Così può allungare all’infinito il numero dei tornei con il ranking protetto e potrà passare come un tennista in attività.

 16
vittorio carlito (Guest) 21-08-2025 18:23

Scritto da Markux
Senza di lui non sarà la stessa cosa, inutile negarlo.

Senza i tuoi commenti sarebbe ancora meglio .

 15
Gian (Guest) 21-08-2025 18:13

Non ci mancherà!

 14
 13
Detuqueridapresencia 21-08-2025 18:12

#estigrandissimik@….. 😀 😀 😀 😀 😀

 12
Giambi (Guest) 21-08-2025 18:11

Si sentirà la sua mancanza. Persona educata fine amabile di grande onestà intellettuale ne nascono una ogni 100 anni come lui.

 11
Alfonso 73 (Guest) 21-08-2025 18:08

Il pagliaccio avrà preso il virus…

 10
il capitano 21-08-2025 18:02

Ci mancherà il modo in cui hai fatto sembrare tutti migliori al tuo confronto. 😉

 9
Markux (Guest) 21-08-2025 17:59

Senza di lui non sarà la stessa cosa, inutile negarlo.

 8
vittorio carlito (Guest) 21-08-2025 17:53

Non e´ questione di salute . Ormai e´questione mentale . Questo maledetto KARMA

 7
giumart (Guest) 21-08-2025 17:52

Scritto da giumart
Kyrgjos salta questo slam? Embè? Saranno assenti anche Federer, Nadal, Sampras, Edberg, Borg, Lendl, Agassi, Hewitt, Rosewall, Safin, Murray, Del Potro, Panatta , Bertolucci…

… sono ex tennisti? Appunto.

 6
Intrepido (Guest) 21-08-2025 17:51

Non ne sentiremo la mancanza!

 5
walden 21-08-2025 17:50

Una vera… sapeva da sempre che non avrebbe giocato ed ha impedito ad altri di entrare nel MD.

 4
giumart (Guest) 21-08-2025 17:50

Kyrgjos salta questo slam? Embè? Saranno assenti anche Federer, Nadal, Sampras, Edberg, Borg, Lendl, Agassi, Hewitt, Rosewall, Safin, Murray, Del Potro, Panatta , Bertolucci…

 3
Ging89 (Guest) 21-08-2025 17:42

AHAHAHAHAHAGAHAHA

Kyrgios è un codardo: avete mai notato che in nessun post ha taggato Sinner ed ora evita accuratamente i tornei in cui c’è?

Codardooooo ahahaaha

 2
beta 21-08-2025 17:42

…fone!!!

 1
