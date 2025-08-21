Nick Kyrgios ancora out: salta anche lo US Open 2025
Non si vede ancora la luce in fondo al tunnel per Nick Kyrgios. L’australiano non prenderà parte nemmeno all’ultimo Slam della stagione, come confermato dagli organizzatori dello US Open attraverso i propri canali ufficiali.
Con questa nuova rinuncia, l’assenza di Kyrgios da un tabellone di singolare si allunga ulteriormente, arrivando a cinque mesi dall’ultima apparizione, risalente al Miami Open. Da allora, l’ex finalista di Wimbledon non è più riuscito a trovare continuità fisica e agonistica.
Negli ultimi mesi il tennista di Canberra era tornato a fare un’apparizione in doppio, lo scorso luglio, in coppia con Gael Monfils all’ATP di Washington. Tuttavia, la sua condizione non sembra ancora consentirgli di affrontare gli impegni di un torneo di singolare a livello Slam.
Resta ora da capire quali saranno i prossimi passi: ogni settimana che passa rende più complesso immaginare un pieno ritorno di Kyrgios nel circuito, mentre cresce l’incertezza attorno al suo futuro sportivo.
Marco Rossi
TAG: Nick Kyrgios, Us Open, Us open 2025
È ora di iniziare a fare quello che sa fare meglio, che appenda la racchetta al chiodo e metta il naso rosso, il circo deve essere il suo nuovo mondo
E’ stato visto a Cincinnati armeggiare con una fiala da bio-laboratorio sospetta vicino a dove i tennisti sono soliti pranzare! 😆
Kyrgios è meglio che fa il commentatore agli Australian Open .
Quotissino!!!!
Anche 200….
Senza di lui un tennis migliore! Anche un mondo migliore,speriamo finisca nell’ oblio perenne
Ormai giusto agli Australian Open può mendicare una wild card sperando che gliela concedano….se non fosse ridicolo sarebbe patetico !
Credo sia il personaggio più squallido e inutile che abbia mai calcato un campo da tennis negli ultimi 30 anni. Se la gioca alla pari con l’austriaco Koellerer, altro cafone altrettanto squallido,forse anche un po’ più inutile di Nick.
Infatti è incredibile che gli permettano di fare questo giochetto con il ranking protetto ad ogni Slam. In questo caso sono stati Milosic o De Jong a farne le spese perché sennò uno di loro sarebbe entrato in tabellone! Ingiusto!
Così può allungare all’infinito il numero dei tornei con il ranking protetto e potrà passare come un tennista in attività.
Senza i tuoi commenti sarebbe ancora meglio .
Non ci mancherà!
Non ci mancherà!
#estigrandissimik@….. 😀 😀 😀 😀 😀
Si sentirà la sua mancanza. Persona educata fine amabile di grande onestà intellettuale ne nascono una ogni 100 anni come lui.
Il pagliaccio avrà preso il virus…
Ci mancherà il modo in cui hai fatto sembrare tutti migliori al tuo confronto. 😉
Senza di lui non sarà la stessa cosa, inutile negarlo.
Non e´ questione di salute . Ormai e´questione mentale . Questo maledetto KARMA
… sono ex tennisti? Appunto.
Non ne sentiremo la mancanza!
Una vera… sapeva da sempre che non avrebbe giocato ed ha impedito ad altri di entrare nel MD.
Kyrgjos salta questo slam? Embè? Saranno assenti anche Federer, Nadal, Sampras, Edberg, Borg, Lendl, Agassi, Hewitt, Rosewall, Safin, Murray, Del Potro, Panatta , Bertolucci…
AHAHAHAHAHAGAHAHA
Kyrgios è un codardo: avete mai notato che in nessun post ha taggato Sinner ed ora evita accuratamente i tornei in cui c’è?
Codardooooo ahahaaha
…fone!!!