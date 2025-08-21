ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Sebastian Korda nella foto - Foto Getty Images
ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – Quarti di Finale, cemento
STADIUM – ore 20:00
Sebastian Korda
vs Miomir Kecmanovic
Il match deve ancora iniziare
Jaume Munar vs Marton Fucsovics (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Hamad Medjedovic vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 00:30)
Il match deve ancora iniziare
Yunchaokete Bu vs Botic van de Zandschulp
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 20:00
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Jackson Withrow / Jan Zielinski
Il match deve ancora iniziare
Rafael Matos / Marcelo Melo vs Matthew Ebden / John Peers
Il match deve ancora iniziare
Romain Arneodo / Rohan Bopanna vs Yuki Bhambri / Michael Venus
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – 2° Turno – Quarti di Finale, cemento
STADIUM – ore 16:00
Talia Gibson
vs (2) Xinyu Wang Inizio 16:00
WTA Cleveland
Talia Gibson•
0
6
2
0
Xinyu Wang [2]
0
1
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Xinyu Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Talia Gibson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
2-0 → 3-0
(7) Katie Boulter vs Viktorija Golubic
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
(1) Liudmila Samsonova vs Sorana Cirstea
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Ann Li
vs Iva Jovic Inizio 16:00
WTA Cleveland
Ann Li
0
6
1
Iva Jovic•
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iva Jovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Ann Li
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Ann Li
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Iva Jovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Ann Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Ann Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(1) Anna Danilina / (1) Aleksandra Krunic vs Carmen Corley / Ivana Corley
Il match deve ancora iniziare
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang vs (2) Hao-Ching Chan / (2) Xinyu Jiang
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
Solana Sierra
vs Elsa Jacquemot Inizio 16:00
WTA Cleveland
Solana Sierra
0
5
1
Elsa Jacquemot•
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Solana Sierra
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Solana Sierra
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Emily Appleton / Isabelle Haverlag vs Anastasia Detiuc / Miriam Skoch
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – Quarti di Finale, cemento
Estadio – ore 22:00
(3) Diana Shnaider
vs (5) Elise Mertens Inizio 22:00
Il match deve ancora iniziare
Alycia Parks vs Rebecca Sramkova Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
(6) Linda Noskova vs (2) Ekaterina Alexandrova Non prima 02:00
Il match deve ancora iniziare
Antonia Ruzic vs Marie Bouzkova
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 22:00
(3) Hanyu Guo / (3) Alexandra Panova vs Magali Kempen / Anna Siskova Inizio 22:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Cristina Bucsa / (4) Nicole Melichar-Martinez vs Leolia Jeanjean / Maria Kozyreva Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Gabriela Dabrowski / (1) Erin Routliffe vs Linda Noskova / Rebecca Sramkova
Il match deve ancora iniziare
