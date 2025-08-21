Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

Sebastian Korda nella foto
Sebastian Korda nella foto

ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – Quarti di Finale, cemento

STADIUM – ore 20:00
Sebastian Korda USA vs Miomir Kecmanovic SRB
Il match deve ancora iniziare

Jaume Munar ESP vs Marton Fucsovics HUN (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Yunchaokete Bu CHN vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 20:00
Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Jackson Withrow USA / Jan Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

Rafael Matos BRA / Marcelo Melo BRA vs Matthew Ebden AUS / John Peers AUS

Il match deve ancora iniziare

Romain Arneodo MON / Rohan Bopanna IND vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – 2° Turno – Quarti di Finale, cemento

STADIUM – ore 16:00
Talia Gibson AUS vs (2) Xinyu Wang CHN Inizio 16:00
WTA Cleveland
Talia Gibson
0
6
2
0
Xinyu Wang [2]
0
1
6
0
Mostra dettagli

(7) Katie Boulter GBR vs Viktorija Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare

(1) Liudmila Samsonova RUS vs Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 16:00
Ann Li USA vs Iva Jovic USA Inizio 16:00
WTA Cleveland
Ann Li
0
6
1
Iva Jovic
0
3
1
Mostra dettagli

(1) Anna Danilina KAZ / (1) Aleksandra Krunic SRB vs Carmen Corley USA / Ivana Corley USA

Il match deve ancora iniziare

Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN vs (2) Hao-Ching Chan TPE / (2) Xinyu Jiang CHN

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 16:00
Solana Sierra ARG vs Elsa Jacquemot FRA Inizio 16:00
WTA Cleveland
Solana Sierra
0
5
1
Elsa Jacquemot
0
7
0
Mostra dettagli

Emily Appleton GBR / Isabelle Haverlag NED vs Anastasia Detiuc CZE / Miriam Skoch CZE

Il match deve ancora iniziare






WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – Quarti di Finale, cemento

Estadio – ore 22:00
(3) Diana Shnaider RUS vs (5) Elise Mertens BEL Inizio 22:00
Il match deve ancora iniziare

Alycia Parks USA vs Rebecca Sramkova SVK Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Linda Noskova CZE vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs Marie Bouzkova CZE

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 22:00
(3) Hanyu Guo CHN / (3) Alexandra Panova RUS vs Magali Kempen BEL / Anna Siskova CZE Inizio 22:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Cristina Bucsa ESP / (4) Nicole Melichar-Martinez USA vs Leolia Jeanjean FRA / Maria Kozyreva RUS Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Gabriela Dabrowski CAN / (1) Erin Routliffe NZL vs Linda Noskova CZE / Rebecca Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare

