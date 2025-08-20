ATP Winston-Salem: Kecmanovic troppo solido, Darderi si arrende agli ottavi

Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Luciano Darderi al torneo ATP 250 di Winston-Salem. L’italo-argentino, n.3 del seeding, è stato sconfitto in maniera netta dal serbo Miomir Kecmanovic, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-1 in poco più di un’ora di gioco.

Kecmanovic ha costruito il suo successo su un servizio estremamente affidabile: dopo aver perso la battuta nel primo gioco, il serbo non ha concesso più palla break in tutto l’incontro e ha tenuto il campo con grande solidità nei momenti delicati. In particolare, nel primo set è stato bravo nel piazzare il controbreak nel secondo gioco e sul 3 a 2, con la complicità di Luciano che dal 40 pari commetteva due doppi falli consecutivi.

Darderi, al contrario, ha sofferto enormemente la pressione del rivale in risposta. Nei dodici game complessivi ha perso la battuta in cinque occasioni (due nel primo e tre nel seocondo set), finendo spesso travolto dall’aggressività da fondo di Kecmanovic e incapace di trovare continuità al servizio.

Il serbo ha capitalizzato praticamente tutto, confermando il suo piano tattico aggressivo e intelligente, fatto di colpi profondi e grande precisione nella scelta delle traiettorie. L’azzurro ha provato a rimanere agganciato al match con qualche lampo, ma il divario è apparso evidente.

Per Kecmanovic, questa vittoria netta rappresenta un segnale forte in vista dei quarti di finale: la sua condizione e la solidità mostrata contro un avversario ostico come Darderi lo candidano ad outsider di lusso nella corsa al titolo.

ATP Winston-Salem Miomir Kecmanovic [13] Miomir Kecmanovic [13] 6 6 Luciano Darderi [3] Luciano Darderi [3] 3 1 Vincitore: Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-1 → 6-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 L. Darderi 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 3-1 → 4-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df df 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi