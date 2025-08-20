Cahill: “Sinner a Cincinnati ha contratto un virus. Ieri sera stava meglio, oggi riposo”
Arriva un aggiornamento flash dagli Stati Uniti sulle condizioni di Jannik Sinner. A parlare Darren Cahill, coach del n.1, in una breve dichiarazione rilasciata al network statunitense ESPN, del quale l’australiano è da tempo collaboratore. Cahill ha confermato che il malessere che ha afflitto Jannik a Cincinnati è stato “un virus”, abbastanza forte da mandarlo k.o. e costringerlo a gettare la spugna in finale contro Alcaraz dopo appena cinque game, peraltro disputati “camminando” in campo, senza energie.
“Ho parlato brevemente con lui ieri sera. Stava un po’ meglio” afferma Cahiil. “Si prenderà anche oggi libero, questo è il piano, e spero che domani possa scendere in campo e iniziare a colpire qualche palla. Siamo fiduciosi che starà bene”.
Poche parole ma utili a chiarire le cause del problema accusato da Sinner prima della finale del Masters 1000 dell’Ohio, e anche rasserenare gli animi in vista di US Open, al via domenica prossima a Flushing Meadows. Jannik è stato avvistato New York nel suo day off, appena sbarcato in città. Domani quindi dovrebbe svolgere il primo allenamento, a soli tre giorni dall’inizio del torneo.
L’italiano è il campione in carica, ma visto che a US Open non c’è la consuetudine – come a Wimbledon – che la nuova edizione del torneo viene aperta dal vincitore dell’anno precedente, è possibile che Sinner chieda di debuttare il più tardi possibile per riprendere vigore dopo il contrattempo di salute sofferto a Cincinnati dopo la semifinale vinta contro Atmane, proprio nella serata del suo compleanno o la mattina successiva. Ricordiamo che quest’anno, per la prima volta, lo Slam della “grande mela” scatterà già alla domenica invece del consueto lunedì, come accade da anni a Roland Garros e da un paio di stagioni anche a Melbourne.
Marco Mazzoni
TAG: Darren Cahill, Jannik Sinner
Enso
Probabilmente la sua vita lavorativa è stata piena di malesseri falsi visto che sembra essere un esperto.
Gli Slam prima di tutto, poi Finals, classifica atp, master 1000.
Stavolta Gaudenzi ha sbagliato la tazza del cappuccino dive versare la pozione di Amelia …. 😆
Ma chi parla? Chi è? Sento una vocina ma non vedo chi parla?
Boh avrò le traveggole
Solo un virus poteva fermare il Divino, il piccolo titano se ne faccia una ragione.
Jannik dà priorità agli Slam, sui 1000 se non è al 100% o se rischia prolungati Stop li lascia perdere.
Non stava bene a Cincinnati , doveva stramazzare al suolo per qualcuno.
Non è neanche ossessionato dal #1 come Carlos.
Quindi Cahill ha mentito al 100%?
Ma figuriamoci, vedrai a breve quanti ratti usciranno dalle fogne per vomitare le loro nefandezze
Speriamo che adesso finiscano le speculazioni e le malelingue si tacciano
Tanto a new york ci sarà nuovamente un problema per Jannik Sinner,Alcaraz vincerà il suo 6 slam,sono devastato da tutto ciò
Forza Frecciarossa
Forza Campione riprenditi presto.
eh beh ci stà, già un’altra volta mi sembra che era successo, poi il caldo, poi sappiamo che non è un super sayan, dopo due game è apparso subito chiaro che c’era qualcosa
Un classico! Quando non si sa l’origine di un malessere, si ricorre al virus, tanto non si vede. enzo