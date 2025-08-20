Jannik si trova già a New York Altro, Copertina

Cahill: “Sinner a Cincinnati ha contratto un virus. Ieri sera stava meglio, oggi riposo”

20/08/2025 19:17 15 commenti
Jannik Sinner nella sfortunata finale di Cincinnati
Jannik Sinner nella sfortunata finale di Cincinnati

Arriva un aggiornamento flash dagli Stati Uniti sulle condizioni di Jannik Sinner. A parlare Darren Cahill, coach del n.1, in una breve dichiarazione rilasciata al network statunitense ESPN, del quale l’australiano è da tempo collaboratore. Cahill ha confermato che il malessere che ha afflitto Jannik a Cincinnati è stato “un virus”, abbastanza forte da mandarlo k.o. e costringerlo a gettare la spugna in finale contro Alcaraz dopo appena cinque game, peraltro disputati “camminando” in campo, senza energie.

“Ho parlato brevemente con lui ieri sera. Stava un po’ meglio” afferma Cahiil. “Si prenderà anche oggi libero, questo è il piano, e spero che domani possa scendere in campo e iniziare a colpire qualche palla. Siamo fiduciosi che starà bene”.

Poche parole ma utili a chiarire le cause del problema accusato da Sinner prima della finale del Masters 1000 dell’Ohio, e anche rasserenare gli animi in vista di US Open, al via domenica prossima a Flushing Meadows. Jannik è stato avvistato New York nel suo day off, appena sbarcato in città. Domani quindi dovrebbe svolgere il primo allenamento, a soli tre giorni dall’inizio del torneo.

L’italiano è il campione in carica, ma visto che a US Open non c’è la consuetudine – come a Wimbledon – che la nuova edizione del torneo viene aperta dal vincitore dell’anno precedente, è possibile che Sinner chieda di debuttare il più tardi possibile per riprendere vigore dopo il contrattempo di salute sofferto a Cincinnati dopo la semifinale vinta contro Atmane, proprio nella serata del suo compleanno o la mattina successiva. Ricordiamo che quest’anno, per la prima volta, lo Slam della “grande mela” scatterà già alla domenica invece del consueto lunedì, come accade da anni a Roland Garros e da un paio di stagioni anche a Melbourne.

Marco Mazzoni

TAG: ,

15 commenti. Lasciane uno!

20-08-2025 20:48

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da enzola barbera
Un classico! Quando non si sa l’origine di un malessere, si ricorre al virus, tanto non si vede. enzo

Ma chi parla? Chi è? Sento una vocina ma non vedo chi parla?
Boh avrò le traveggole

Enso

 15
20-08-2025 20:42

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da enzola barbera
Un classico! Quando non si sa l’origine di un malessere, si ricorre al virus, tanto non si vede. enzo

Ma chi parla? Chi è? Sento una vocina ma non vedo chi parla?
Boh avrò le traveggole

Probabilmente la sua vita lavorativa è stata piena di malesseri falsi visto che sembra essere un esperto.

 14
20-08-2025 20:20

Scritto da Kenobi
Jannik dà priorità agli Slam, sui 1000 se non è al 100% o se rischia prolungati Stop li lascia perdere.
Non stava bene a Cincinnati , doveva stramazzare al suolo per qualcuno.
Non è neanche ossessionato dal #1 come Carlos.

Gli Slam prima di tutto, poi Finals, classifica atp, master 1000.

 13
20-08-2025 20:14

Scritto da il capitano
Solo un virus poteva fermare il Divino, il piccolo titano se ne faccia una ragione.

Stavolta Gaudenzi ha sbagliato la tazza del cappuccino dive versare la pozione di Amelia …. 😆

 12
20-08-2025 20:12

Scritto da enzola barbera
Un classico! Quando non si sa l’origine di un malessere, si ricorre al virus, tanto non si vede. enzo

Ma chi parla? Chi è? Sento una vocina ma non vedo chi parla?

Boh avrò le traveggole

 11
20-08-2025 20:11

Solo un virus poteva fermare il Divino, il piccolo titano se ne faccia una ragione.

 10
20-08-2025 20:11

Jannik dà priorità agli Slam, sui 1000 se non è al 100% o se rischia prolungati Stop li lascia perdere.

Non stava bene a Cincinnati , doveva stramazzare al suolo per qualcuno.
Non è neanche ossessionato dal #1 come Carlos.

 9
20-08-2025 20:08

Scritto da enzola barbera
Un classico! Quando non si sa l’origine di un malessere, si ricorre al virus, tanto non si vede. enzo

Quindi Cahill ha mentito al 100%?

 8
20-08-2025 19:48

Scritto da marcauro
Speriamo che adesso finiscano le speculazioni e le malelingue si tacciano

Ma figuriamoci, vedrai a breve quanti ratti usciranno dalle fogne per vomitare le loro nefandezze

 7
20-08-2025 19:44

Speriamo che adesso finiscano le speculazioni e le malelingue si tacciano

 6
20-08-2025 19:40

Tanto a new york ci sarà nuovamente un problema per Jannik Sinner,Alcaraz vincerà il suo 6 slam,sono devastato da tutto ciò

 5
20-08-2025 19:37

Forza Frecciarossa

4
20-08-2025 19:27

Forza Campione riprenditi presto.

 3
20-08-2025 19:26

eh beh ci stà, già un’altra volta mi sembra che era successo, poi il caldo, poi sappiamo che non è un super sayan, dopo due game è apparso subito chiaro che c’era qualcosa

 2
enzola barbera (Guest) 20-08-2025 19:26

Un classico! Quando non si sa l’origine di un malessere, si ricorre al virus, tanto non si vede. enzo

 1
