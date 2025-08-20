Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo tre azzurri (LIVE)

20/08/2025 13:24 Nessun commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – Ottavi di Finale, cemento

STADIUM – ore 20:00
Kamil Majchrzak POL vs Sebastian Korda USA
Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo CAN vs Hamad Medjedovic SRB (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Yunchaokete Bu CHN vs Mariano Navone ARG (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 20:00
Miomir Kecmanovic SRB vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare

Roberto Bautista Agut ESP vs Marton Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Jaume Munar ESP

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 20:00
Manuel Guinard FRA / David Pel NED vs Matthew Ebden AUS / John Peers AUS

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Alexandre Muller FRA

Il match deve ancora iniziare

Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS

Il match deve ancora iniziare




COURT 4 – ore 20:00
Rafael Matos BRA / Marcelo Melo BRA vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA
Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez MEX / Austin Krajicek USA vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – 2° Turno, cemento

STADIUM – ore 17:00
Sorana Cirstea ROU vs Jil Teichmann SUI
Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson AUS vs (2) Xinyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

(7) Katie Boulter GBR vs Viktorija Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare

(1) Liudmila Samsonova RUS vs Yafan Wang CHN Non prima 00:30

Il match deve ancora iniziare

Anna Bennett USA / Anna Frey USA vs (2) Hao-Ching Chan TPE / (2) Xinyu Jiang CHN

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 17:00
Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN vs (3) Ulrikke Eikeri NOR / (3) Eri Hozumi JPN
Il match deve ancora iniziare

Ann Li USA vs Iva Jovic USA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Emily Appleton GBR / Isabelle Haverlag NED vs Anastasia Detiuc CZE / Miriam Skoch CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 17:00
(1) Anna Danilina KAZ / (1) Aleksandra Krunic SRB vs Saisai Zheng CHN / Lin Zhu CHN
Il match deve ancora iniziare

Solana Sierra ARG vs Elsa Jacquemot FRA Non prima 17:00

WTA Cleveland
Solana Sierra
0
0
Elsa Jacquemot
0
0
Mostra dettagli






WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – 2° Turno, cemento

Estadio – ore 23:00
(3) Diana Shnaider RUS vs Kamilla Rakhimova RUS
Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova CZE vs (4) Beatriz Haddad Maia BRA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Emma Navarro USA vs Alycia Parks USA Non prima 03:30

Il match deve ancora iniziare

Ajla Tomljanovic AUS vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 23:00
Donna Vekic CRO vs (5) Elise Mertens BEL
Il match deve ancora iniziare

Rebecca Sramkova SVK vs (7) Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare

(6) Linda Noskova CZE vs Tatjana Maria GER Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean FRA / Maria Kozyreva RUS vs (2) Lyudmyla Kichenok UKR / (2) Ellen Perez AUS

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 23:00
(3) Hanyu Guo CHN / (3) Alexandra Panova RUS vs Nadiia Kichenok UKR / Aldila Sutjiadi INA

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs Elisabetta Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare

(1) Gabriela Dabrowski CAN / (1) Erin Routliffe NZL vs Irina Khromacheva RUS / Kamilla Rakhimova RUS

Il match deve ancora iniziare

Anna Bondar HUN / Katarzyna Piter POL vs (4) Cristina Bucsa ESP / (4) Nicole Melichar-Martinez USA

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,