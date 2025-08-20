ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo tre azzurri (LIVE)
ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – Ottavi di Finale, cemento
STADIUM – ore 20:00
Kamil Majchrzak vs Sebastian Korda
Gabriel Diallo vs Hamad Medjedovic (Non prima 22:00)
Yunchaokete Bu vs Mariano Navone (Non prima 00:30)
Sebastian Baez vs Botic van de Zandschulp
COURT 2 – ore 20:00
Miomir Kecmanovic vs Luciano Darderi
Roberto Bautista Agut vs Marton Fucsovics
Lorenzo Sonego vs Jaume Munar
COURT 3 – ore 20:00
Manuel Guinard / David Pel vs Matthew Ebden / John Peers
Giovanni Mpetshi Perricard vs Alexandre Muller
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith
COURT 4 – ore 20:00
Rafael Matos / Marcelo Melo vs Alexander Erler / Robert Galloway
Santiago Gonzalez / Austin Krajicek vs Yuki Bhambri / Michael Venus
WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – 2° Turno, cemento
STADIUM – ore 17:00
Sorana Cirstea vs Jil Teichmann
Talia Gibson vs (2) Xinyu Wang
(7) Katie Boulter vs Viktorija Golubic
(1) Liudmila Samsonova vs Yafan Wang Non prima 00:30
Anna Bennett / Anna Frey vs (2) Hao-Ching Chan / (2) Xinyu Jiang
Court 1 – ore 17:00
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang vs (3) Ulrikke Eikeri / (3) Eri Hozumi
Ann Li vs Iva Jovic Non prima 17:00
Emily Appleton / Isabelle Haverlag vs Anastasia Detiuc / Miriam Skoch
Court 2 – ore 17:00
(1) Anna Danilina / (1) Aleksandra Krunic vs Saisai Zheng / Lin Zhu
Solana Sierra vs Elsa Jacquemot Non prima 17:00
WTA 500 Monterrey 🇲🇽 – 2° Turno, cemento
Estadio – ore 23:00
(3) Diana Shnaider vs Kamilla Rakhimova
Marie Bouzkova vs (4) Beatriz Haddad Maia Non prima 01:00
(1) Emma Navarro vs Alycia Parks Non prima 03:30
Ajla Tomljanovic vs (2) Ekaterina Alexandrova
Grandstand – ore 23:00
Donna Vekic vs (5) Elise Mertens
Rebecca Sramkova vs (7) Leylah Fernandez
(6) Linda Noskova vs Tatjana Maria Non prima 02:00
Leolia Jeanjean / Maria Kozyreva vs (2) Lyudmyla Kichenok / (2) Ellen Perez
Cancha 4 – ore 23:00
(3) Hanyu Guo / (3) Alexandra Panova vs Nadiia Kichenok / Aldila Sutjiadi
Antonia Ruzic vs Elisabetta Cocciaretto
(1) Gabriela Dabrowski / (1) Erin Routliffe vs Irina Khromacheva / Kamilla Rakhimova
Anna Bondar / Katarzyna Piter vs (4) Cristina Bucsa / (4) Nicole Melichar-Martinez
