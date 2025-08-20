ATP 250 Winston Salem e WTA 500 Monterrey, WTA 250 Cleveland: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo tre azzurri (LIVE)

ATP 250 Winston-Salem 🇺🇸 – Ottavi di Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzakvs Sebastian Korda

Gabriel Diallo vs Hamad Medjedovic (Non prima 22:00)



Yunchaokete Bu vs Mariano Navone (Non prima 00:30)



Sebastian Baez vs Botic van de Zandschulp



COURT 2 – ore 20:00

Miomir Kecmanovic vs Luciano Darderi



Roberto Bautista Agut vs Marton Fucsovics



Lorenzo Sonego vs Jaume Munar



COURT 3 – ore 20:00

Manuel Guinard / David Pel vs Matthew Ebden / John Peers



Giovanni Mpetshi Perricard vs Alexandre Muller



Joe Salisbury / Neal Skupski vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith



Rafael Matos/ Marcelo Melovs Alexander Erler/ Robert Galloway

Santiago Gonzalez / Austin Krajicek vs Yuki Bhambri / Michael Venus



WTA 250 Cleveland 🇺🇸 – 2° Turno, cemento

Sorana Cirsteavs Jil Teichmann

Talia Gibson vs (2) Xinyu Wang



(7) Katie Boulter vs Viktorija Golubic



(1) Liudmila Samsonova vs Yafan Wang Non prima 00:30



Anna Bennett / Anna Frey vs (2) Hao-Ching Chan / (2) Xinyu Jiang



Yifan Xu/ Zhaoxuan Yangvs (3) Ulrikke Eikeri/ (3) Eri Hozumi

Ann Li vs Iva Jovic Non prima 17:00



Emily Appleton / Isabelle Haverlag vs Anastasia Detiuc / Miriam Skoch



(1) Anna Danilina/ (1) Aleksandra Krunicvs Saisai Zheng/ Lin Zhu

Solana Sierra vs Elsa Jacquemot Non prima 17:00



(3) Diana Shnaidervs Kamilla Rakhimova

Marie Bouzkova vs (4) Beatriz Haddad Maia Non prima 01:00



(1) Emma Navarro vs Alycia Parks Non prima 03:30



Ajla Tomljanovic vs (2) Ekaterina Alexandrova



Donna Vekicvs (5) Elise Mertens

Rebecca Sramkova vs (7) Leylah Fernandez



(6) Linda Noskova vs Tatjana Maria Non prima 02:00



Leolia Jeanjean / Maria Kozyreva vs (2) Lyudmyla Kichenok / (2) Ellen Perez



Cancha 4 – ore 23:00

(3) Hanyu Guo / (3) Alexandra Panova vs Nadiia Kichenok / Aldila Sutjiadi



Antonia Ruzic vs Elisabetta Cocciaretto



(1) Gabriela Dabrowski / (1) Erin Routliffe vs Irina Khromacheva / Kamilla Rakhimova



Anna Bondar / Katarzyna Piter vs (4) Cristina Bucsa / (4) Nicole Melichar-Martinez



