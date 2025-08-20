Us Open – Qualificazioni e Semifinali e Finale doppio misto: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Piove. Cancellati i match per oggi. Si giocheranno solo le semifinali e la finale del doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori nella foto
US Open 🇺🇸 – 2° Turno Qualificazione – Semifinali e Finale Doppio Misto, cemento – 🌦️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
J. Pegula / J. Draper vs I. Swiatek / C. Ruud
Il match deve ancora iniziare
D. Collins / C. Harrison vs S. Errani / A. Vavassori
Il match deve ancora iniziare
Finale
Il match deve ancora iniziare
Stadium 17 – Ore: 17:00
J. Burrage
vs A. Rus
Slam Us Open
J. Burrage
30
3
A. Rus [18]•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Burrage
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
A. Rus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
J. Burrage
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Rus
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
B. Harris vs M. Kukushkin
Il match deve ancora iniziare
L. Van Assche vs Y. Wu
Il match deve ancora iniziare
F. Jones vs E. Gorgodze
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 17:00
A. Sharma vs V. Jimenez Kasintseva
Slam Us Open
A. Sharma•
0
6
2
V. Jimenez Kasintseva [28]
0
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Jimenez Kasintseva
1-1 → 2-1
V. Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Jimenez Kasintseva
5-1 → 5-2
V. Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
V. Jimenez Kasintseva
2-0 → 2-1
V. Jimenez Kasintseva
0-0 → 1-0
P. Marcinko vs A. Charaeva
Il match deve ancora iniziare
H. Dart vs A. Akli
Il match deve ancora iniziare
Z. Piros vs T. Tirante
Il match deve ancora iniziare
M. Chwalinska vs J. Tjen
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 17:00
F. Gomez vs F. Cina
Slam Us Open
F. Gomez•
15
6
1
F. Cina
0
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Gomez
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Gomez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-2 → 5-2
F. Gomez
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
3-1 → 4-1
F. Gomez
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 2-1
F. Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Gomez
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-0 → 1-0
M. Hontama vs R. Marino
Il match deve ancora iniziare
V. Tomova vs H. Vandewinkel
Il match deve ancora iniziare
J. Duckworth vs J. McCabe
Il match deve ancora iniziare
A. Blockx vs K. Coppejans
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 17:00
T. Daniel vs J. Struff
Slam Us Open
T. Daniel•
40
6
0
J. Struff [31]
15
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Struff
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Struff
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
J. Struff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
df
40-A
40-40
df
ace
40-A
3-1 → 4-1
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 3-1
J. Struff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
T. Daniel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
0-1 → 1-1
J. Struff
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
D. Salkova vs K. Dmitruk
Il match deve ancora iniziare
J. Kym vs M. Zheng
Il match deve ancora iniziare
A. Hartono vs O. Gadecki
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 17:00
K. Volynets
vs A. Honer
Slam Us Open
K. Volynets [7]•
0
6
0
A. Honer
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Volynets
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
K. Volynets
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
A. Honer
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
K. Volynets
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
J. de Jong vs H. Mayot
Il match deve ancora iniziare
C. Zhao vs L. Stefanini
Il match deve ancora iniziare
M. Damm vs B. Hassan
Il match deve ancora iniziare
R. Sakamoto vs I. Buse
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 17:00
H. Grenier vs M. Landaluce
Slam Us Open
H. Grenier
0
5
M. Landaluce [30]•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Grenier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
H. Grenier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
H. Grenier
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
H. Grenier
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
N. Basilashvili vs M. Huesler
Il match deve ancora iniziare
O. Selekhmeteva vs I. Shymanovich
Il match deve ancora iniziare
D. Merida vs T. Droguet
Il match deve ancora iniziare
A. Ito vs G. Maristany Zuleta De Reales
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – Ore: 17:00
E. Jones
vs L. Pigossi
Slam Us Open
E. Jones
0
5
L. Pigossi•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
L. Pigossi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
L. Pigossi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
E. Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
S. Mochizuki vs R. Burruchaga
Il match deve ancora iniziare
E. Pridankina vs E. Shibahara
Il match deve ancora iniziare
O. Virtanen vs L. Riedi
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 17:00
C. Garin vs M. Trungelliti
Slam Us Open
C. Garin [13]
15
4
M. Trungelliti•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
C. Garin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
B. Zhukayev vs Z. Svajda
Il match deve ancora iniziare
J. Niemeier vs P. Hon
Il match deve ancora iniziare
O. Crawford vs G. Johns
Il match deve ancora iniziare
S. Vickery vs E. Seidel
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 17:00
D. Galfi vs F. Crawley
Slam Us Open
D. Galfi [4]
40
5
F. Crawley•
A
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Crawley
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
D. Galfi
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
4-1 → 5-1
F. Crawley
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
D. Galfi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
F. Crawley
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
D. Galfi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
F. Crawley
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
df
A-40
40-40
df
40-A
40-40
df
40-A
0-0 → 1-0
M. Krueger vs A. Collarini
Il match deve ancora iniziare
M. Cassone vs D. Prizmic
Il match deve ancora iniziare
B. Tomic vs H. Rocha
Il match deve ancora iniziare
S. Zhang vs D. Vidmanova
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 17:00
A. Martin
vs P. Llamas Ruiz
Slam Us Open
A. Martin•
40
3
P. Llamas Ruiz
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Martin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
40-40
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
ace
A-40
3-2 → 3-3
A. Martin
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Martin
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
P. Maloney vs D. Galan
Il match deve ancora iniziare
C. Liu vs M. Inglis
Il match deve ancora iniziare
D. Semenistaja vs L. Cabrera
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 17:00
A. Cazaux vs J. Clarke
Slam Us Open
A. Cazaux [1]•
30
5
J. Clarke
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Cazaux
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
J. Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
A. Cazaux
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-0 → 4-1
A. Cazaux
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
P. Martic vs X. Wang
Il match deve ancora iniziare
H. Inoue vs S. Waltert
Il match deve ancora iniziare
L. Klimovicova vs J. Ponchet
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 17:00
M. Leonard vs P. Udvardy
Slam Us Open
M. Leonard•
15
2
0
P. Udvardy [29]
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Udvardy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Udvardy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
M. Leonard
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
P. Udvardy
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
J. Faria vs G. Zeppieri
Il match deve ancora iniziare
V. Gracheva vs T. Wuerth
Il match deve ancora iniziare
J. Cerundolo vs Y. Shimizu
Il match deve ancora iniziare
S. Wei vs L. Romero Gormaz
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – Ore: 17:00
T. Andrianjafitrimo vs J. Fett
Slam Us Open
T. Andrianjafitrimo
0
4
J. Fett•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Andrianjafitrimo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
T. Andrianjafitrimo
4-2 → 4-3
J. Fett
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
T. Andrianjafitrimo
3-1 → 4-1
J. Fett
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
T. Andrianjafitrimo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Andrianjafitrimo
0-0 → 1-0
U. Blanchet vs D. Popko
Il match deve ancora iniziare
K. Jacquet vs J. Kubler
Il match deve ancora iniziare
F. Sun vs L. Harris
Il match deve ancora iniziare
D. Aiava vs J. Mikulskyte
Il match deve ancora iniziare
Court 16 – Ore: 17:00
T. Valentova vs T. Prozorova
Slam Us Open
T. Valentova [2]•
0
4
T. Prozorova
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Prozorova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
T. Valentova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Prozorova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
T. Prozorova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Valentova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Prozorova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
M. Gigante vs C. Wong
Il match deve ancora iniziare
C. Brace vs V. Erjavec
Il match deve ancora iniziare
F. Passaro vs R. Pacheco Mendez
Il match deve ancora iniziare
E invece ha tanti se e tanti ma, altrimenti non arrivava a quasi 29 anni senza essere mai entrato manco nei 130 (quando i nostri ragazzi vengono criticati da 30 al mondo).
Ha problemi ovunque, di peso, di mobilità, di fondamentali, di tenuta.
Sta avendo il massimo che può, che si merita tutto tra l’altro, gli auguro il meglio
Ed invece parrebbe che sia programmato per domani.
Ma almeno il doppio misto visto che è programmato sull’Ashe (campo coperto da tetto) dovrebbero giocarlo.
@ Giuseppe A. (#4464247)
A me Gomez è parso un ottimo giocatore, senza se e senza ma
@ Andrea (#4464331)
mi pare che abbiano appena cancellato tutti gli incontri, quindi credo che si riprenderà domani
Domanda secondo voi almeno i primi incontri riusciranno a riprenderli entro la giornata di oggi stanotte compreso?
Vaccaboia! I tornei gialli!! Ma si fanno. Ancora? A livello club ero un killer!
Ma come, uno slam e no ci sono campi coperti per tutti? Ah no quello che c’è non lo usano…
Grazie
Supertennis
Ma che commento è? Bah
Le meglio acchiappate le ho fatte nei doppi misti gialli
Questa nuova formula del doppio misto ha il merito di averne svelato l’esistenza!
Ora molte più persone sono a conoscenza di una disciplina dove si contrappongono coppie di atleti di sesso diverso (rigorosamente certificato, il maschio con organo riproduttivo protruso e la femmina con organo intruso).
È uno spot per il tennis!
Ombrelli aperti 🙁
Guardavo Trungelliti su SKY Sport Plus e ovviamente facevo il tifo per lui.
PS: perché Cinà non lo danno su SKY Sport Plus?
Avevo presentato così l’incontro nell’altro thread.
“Come già detto Gomez è argentino atipico, legnoso nei movimenti, grande servitore, poco adatto agli scambi.
Se Federico saprà leggere il servizio è, per me, nettamente favorito.
Tra l’altro il paio di volte che ho visto giocare Gomez era anche abbastanza sopra le righe nei comportamenti (non antisportivo ma molto teatrale, anche simpatico) ma questa non posso darla come caratteristica comprovata”
direi che dopo un set e 3 game tutto confermato al millesimo. Unica cosa che non avevo rimarcato (ma è peggiorato in tal senso) è lo scarsissimo atletismo di Gomez.
Ma ha preso almeno 5 kg in un anno.
Questo è uno che 3 su 5 non vince con nessuno, 2 su 3 sul veloce può battere anche i top 70.
Ma restiamo fiduciosi.
Ha smesso tra poco si parte
Diciamo che oggi a New York si gioca ..domani.
Allo us open sta piovendo.
@ Roberto (#4464186)
piove al momento…
Forza italiani.
Belen che ti succede?
OH, OK NON AVEVO LETTO…….MANNAGGIA!!!!
MA PERCHE’ NON INIZIANO?
NON DITEMI CHE STA PIOVENDO!!!!
Ma comunque sta piovendo ora a NY.
Sky Sport Tennis, Uno, Max e Mix stanno trasmettendo lo stesso match che trasmette Supertennis.
Supertennix puoi vedere tutti i campi al costo di 1,99€.
@ Eva (#4464161)
Supertennis in alto a sinistra del teleschermo ha annunciato per le ore 17 Federico Cina’ contro Gomez e invece giocano le donne un 250! Qualcuno o la redazione sa dirmi perché ??……
@ matl (#4464159)
Supertennis
Ciao, c’è la copertura TV per le qualificazioni?
Stadium 17
A parte Ashe, Armstrong e Granstand, qualcuno sa dirmi quali sono gli altri campi più importanti o caratteristici dell’US Open? Grazie