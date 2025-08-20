Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open – Qualificazioni e Semifinali e Finale doppio misto: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Piove. Cancellati i match per oggi. Si giocheranno solo le semifinali e la finale del doppio misto

20/08/2025
Sara Errani e Andrea Vavassori nella foto
Sara Errani e Andrea Vavassori nella foto

US Open 🇺🇸 – 2° Turno Qualificazione – Semifinali e Finale Doppio Misto, cemento – 🌦️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
J. Pegula USA / J. Draper GBR vs I. Swiatek POL / C. Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

D. Collins USA / C. Harrison USA vs S. Errani ITA / A. Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare

Finale

Il match deve ancora iniziare




Stadium 17 – Ore: 17:00
J. Burrage GBR vs A. Rus NED
Slam Us Open
J. Burrage
30
3
A. Rus [18]
0
5
Mostra dettagli

B. Harris GBR vs M. Kukushkin KAZ

Il match deve ancora iniziare

L. Van Assche FRA vs Y. Wu CHN

Il match deve ancora iniziare

F. Jones GBR vs E. Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 17:00
A. Sharma AUS vs V. Jimenez Kasintseva AND

Slam Us Open
A. Sharma
0
6
2
V. Jimenez Kasintseva [28]
0
2
1
Mostra dettagli

P. Marcinko CRO vs A. Charaeva

Il match deve ancora iniziare

H. Dart GBR vs A. Akli USA

Il match deve ancora iniziare

Z. Piros HUN vs T. Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare

M. Chwalinska POL vs J. Tjen INA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ore: 17:00
F. Gomez ARG vs F. Cina ITA

Slam Us Open
F. Gomez
15
6
1
F. Cina
0
3
2
Mostra dettagli

M. Hontama JPN vs R. Marino CAN

Il match deve ancora iniziare

V. Tomova BUL vs H. Vandewinkel BEL

Il match deve ancora iniziare

J. Duckworth AUS vs J. McCabe AUS

Il match deve ancora iniziare

A. Blockx BEL vs K. Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 17:00
T. Daniel JPN vs J. Struff GER

Slam Us Open
T. Daniel
40
6
0
J. Struff [31]
15
2
1
Mostra dettagli

D. Salkova CZE vs K. Dmitruk

Il match deve ancora iniziare

J. Kym SUI vs M. Zheng USA

Il match deve ancora iniziare

A. Hartono NED vs O. Gadecki AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 17:00
K. Volynets USA vs A. Honer USA
Slam Us Open
K. Volynets [7]
0
6
0
A. Honer
0
2
0
Mostra dettagli

J. de Jong NED vs H. Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

C. Zhao CAN vs L. Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare

M. Damm USA vs B. Hassan LBN

Il match deve ancora iniziare

R. Sakamoto JPN vs I. Buse PER

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ore: 17:00
H. Grenier FRA vs M. Landaluce ESP

Slam Us Open
H. Grenier
0
5
M. Landaluce [30]
40
2
Mostra dettagli

N. Basilashvili GEO vs M. Huesler SUI

Il match deve ancora iniziare

O. Selekhmeteva vs I. Shymanovich

Il match deve ancora iniziare

D. Merida ESP vs T. Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare

A. Ito JPN vs G. Maristany Zuleta De Reales ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – Ore: 17:00
E. Jones AUS vs L. Pigossi BRA
Slam Us Open
E. Jones
0
5
L. Pigossi
0
4
Mostra dettagli

S. Mochizuki JPN vs R. Burruchaga ARG

Il match deve ancora iniziare

E. Pridankina vs E. Shibahara JPN

Il match deve ancora iniziare

O. Virtanen FIN vs L. Riedi SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – Ore: 17:00
C. Garin CHI vs M. Trungelliti ARG

Slam Us Open
C. Garin [13]
15
4
M. Trungelliti
15
3
Mostra dettagli

B. Zhukayev KAZ vs Z. Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

J. Niemeier GER vs P. Hon AUS

Il match deve ancora iniziare

O. Crawford GBR vs G. Johns USA

Il match deve ancora iniziare

S. Vickery USA vs E. Seidel GER

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 17:00
D. Galfi HUN vs F. Crawley USA

Slam Us Open
D. Galfi [4]
40
5
F. Crawley
A
1
Mostra dettagli

M. Krueger USA vs A. Collarini ARG

Il match deve ancora iniziare

M. Cassone USA vs D. Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

B. Tomic AUS vs H. Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

S. Zhang CHN vs D. Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 17:00
A. Martin USA vs P. Llamas Ruiz ESP
Slam Us Open
A. Martin
40
3
P. Llamas Ruiz
40
3
Mostra dettagli

P. Maloney USA vs D. Galan COL

Il match deve ancora iniziare

C. Liu USA vs M. Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare

D. Semenistaja LAT vs L. Cabrera AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ore: 17:00
A. Cazaux FRA vs J. Clarke GBR

Slam Us Open
A. Cazaux [1]
30
5
J. Clarke
0
3
Mostra dettagli

P. Martic CRO vs X. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

H. Inoue USA vs S. Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare

L. Klimovicova POL vs J. Ponchet FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 17:00
M. Leonard FRA vs P. Udvardy HUN

Slam Us Open
M. Leonard
15
2
0
P. Udvardy [29]
30
6
1
Mostra dettagli

J. Faria POR vs G. Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare

V. Gracheva FRA vs T. Wuerth CRO

Il match deve ancora iniziare

J. Cerundolo ARG vs Y. Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare

S. Wei CHN vs L. Romero Gormaz ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 17:00
T. Andrianjafitrimo FRA vs J. Fett CRO

Slam Us Open
T. Andrianjafitrimo
0
4
J. Fett
0
5
Mostra dettagli

U. Blanchet FRA vs D. Popko KAZ

Il match deve ancora iniziare

K. Jacquet FRA vs J. Kubler AUS

Il match deve ancora iniziare

F. Sun CHN vs L. Harris RSA

Il match deve ancora iniziare

D. Aiava AUS vs J. Mikulskyte LTU

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – Ore: 17:00
T. Valentova CZE vs T. Prozorova

Slam Us Open
T. Valentova [2]
0
4
T. Prozorova
0
5
Mostra dettagli

M. Gigante ITA vs C. Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

C. Brace CAN vs V. Erjavec SLO

Il match deve ancora iniziare

F. Passaro ITA vs R. Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare

Giuseppe A. 20-08-2025 23:22

Scritto da kicks
@ Giuseppe A. (#4464247)
A me Gomez è parso un ottimo giocatore, senza se e senza ma

E invece ha tanti se e tanti ma, altrimenti non arrivava a quasi 29 anni senza essere mai entrato manco nei 130 (quando i nostri ragazzi vengono criticati da 30 al mondo).

Ha problemi ovunque, di peso, di mobilità, di fondamentali, di tenuta.
Sta avendo il massimo che può, che si merita tutto tra l’altro, gli auguro il meglio

 30
piper 20-08-2025 22:43

Scritto da piper

Scritto da marco
@ Andrea (#4464331)
mi pare che abbiano appena cancellato tutti gli incontri, quindi credo che si riprenderà domani

Ma almeno il doppio misto visto che è programmato sull’Ashe (campo coperto da tetto) dovrebbero giocarlo.

Ed invece parrebbe che sia programmato per domani.

 29
piper 20-08-2025 22:39

Scritto da marco
@ Andrea (#4464331)
mi pare che abbiano appena cancellato tutti gli incontri, quindi credo che si riprenderà domani

Ma almeno il doppio misto visto che è programmato sull’Ashe (campo coperto da tetto) dovrebbero giocarlo.

 28
kicks 20-08-2025 22:34

@ Giuseppe A. (#4464247)

A me Gomez è parso un ottimo giocatore, senza se e senza ma

 27
marco (Guest) 20-08-2025 22:19

@ Andrea (#4464331)
mi pare che abbiano appena cancellato tutti gli incontri, quindi credo che si riprenderà domani

 26
Andrea (Guest) 20-08-2025 21:50

Domanda secondo voi almeno i primi incontri riusciranno a riprenderli entro la giornata di oggi stanotte compreso?

 25
Spinoza (Guest) 20-08-2025 21:39

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da andrewthefirst
Questa nuova formula del doppio misto ha il merito di averne svelato l’esistenza!
Ora molte più persone sono a conoscenza di una disciplina dove si contrappongono coppie di atleti di sesso diverso (rigorosamente certificato, il maschio con organo riproduttivo protruso e la femmina con organo intruso).
È uno spot per il tennis!

Ma che commento è? Bah
Le meglio acchiappate le ho fatte nei doppi misti gialli

Vaccaboia! I tornei gialli!! Ma si fanno. Ancora? A livello club ero un killer!

 24
sergiot (Guest) 20-08-2025 21:26

Ma come, uno slam e no ci sono campi coperti per tutti? Ah no quello che c'è non lo usano…

 23
Marco Tullio Cicerone 20-08-2025 20:39

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Marco Tullio Cicerone
Ombrelli aperti
Guardavo Trungelliti su SKY Sport Plus e ovviamente facevo il tifo per lui.
PS: perché Cinà non lo danno su SKY Sport Plus?

Supertennis

Grazie

 22
Detuqueridapresencia 20-08-2025 20:16

Scritto da Marco Tullio Cicerone
Ombrelli aperti
Guardavo Trungelliti su SKY Sport Plus e ovviamente facevo il tifo per lui.
PS: perché Cinà non lo danno su SKY Sport Plus?

Supertennis

 21
Detuqueridapresencia 20-08-2025 20:15

Scritto da andrewthefirst
Questa nuova formula del doppio misto ha il merito di averne svelato l’esistenza!
Ora molte più persone sono a conoscenza di una disciplina dove si contrappongono coppie di atleti di sesso diverso (rigorosamente certificato, il maschio con organo riproduttivo protruso e la femmina con organo intruso).
È uno spot per il tennis!

Ma che commento è? Bah

Le meglio acchiappate le ho fatte nei doppi misti gialli

 20
andrewthefirst 20-08-2025 19:11

Questa nuova formula del doppio misto ha il merito di averne svelato l’esistenza!
Ora molte più persone sono a conoscenza di una disciplina dove si contrappongono coppie di atleti di sesso diverso (rigorosamente certificato, il maschio con organo riproduttivo protruso e la femmina con organo intruso).
È uno spot per il tennis!

 19
Marco Tullio Cicerone 20-08-2025 18:52

Ombrelli aperti 🙁
Guardavo Trungelliti su SKY Sport Plus e ovviamente facevo il tifo per lui.

PS: perché Cinà non lo danno su SKY Sport Plus?

 18
Giuseppe A. 20-08-2025 18:49

Avevo presentato così l’incontro nell’altro thread.

“Come già detto Gomez è argentino atipico, legnoso nei movimenti, grande servitore, poco adatto agli scambi.
Se Federico saprà leggere il servizio è, per me, nettamente favorito.
Tra l’altro il paio di volte che ho visto giocare Gomez era anche abbastanza sopra le righe nei comportamenti (non antisportivo ma molto teatrale, anche simpatico) ma questa non posso darla come caratteristica comprovata”

direi che dopo un set e 3 game tutto confermato al millesimo. Unica cosa che non avevo rimarcato (ma è peggiorato in tal senso) è lo scarsissimo atletismo di Gomez.
Ma ha preso almeno 5 kg in un anno.
Questo è uno che 3 su 5 non vince con nessuno, 2 su 3 sul veloce può battere anche i top 70.
Ma restiamo fiduciosi.

 17
Flyer (Guest) 20-08-2025 18:03

Ha smesso tra poco si parte

 16
Giampi (Guest) 20-08-2025 17:45

Scritto da LiveTennis.it Staff
@ Roberto (#4464186)
piove al momento…

Scritto da Giuliano da Viareggio
MA PERCHE’ NON INIZIANO?
NON DITEMI CHE STA PIOVENDO!!!!

Diciamo che oggi a New York si gioca ..domani.

 15
mattia saracino 20-08-2025 17:39

Scritto da Giuliano da Viareggio

Scritto da piper
Ma comunque sta piovendo ora a NY.

OH, OK NON AVEVO LETTO…….MANNAGGIA!!!!

Allo us open sta piovendo.

 14
LiveTennis.it Staff 20-08-2025 17:36

@ Roberto

piove al momento…

piove al momento…

 13
mattia saracino 20-08-2025 17:32

Forza italiani.

 12
piper 20-08-2025 17:32

Belen che ti succede?

 11
Giuliano da Viareggio (Guest) 20-08-2025 17:28

Scritto da piper
Ma comunque sta piovendo ora a NY.

OH, OK NON AVEVO LETTO…….MANNAGGIA!!!!

 10
Giuliano da Viareggio (Guest) 20-08-2025 17:27

MA PERCHE’ NON INIZIANO?
NON DITEMI CHE STA PIOVENDO!!!!

 9
piper 20-08-2025 17:26

Ma comunque sta piovendo ora a NY.

 8
piper 20-08-2025 17:17

Sky Sport Tennis, Uno, Max e Mix stanno trasmettendo lo stesso match che trasmette Supertennis.

 7
piper 20-08-2025 17:13

Scritto da Eva
@ matl (#4464159)
Supertennis

Supertennix puoi vedere tutti i campi al costo di 1,99€.

 6
Roberto (Guest) 20-08-2025 17:11

@ Eva (#4464161)

Supertennis in alto a sinistra del teleschermo ha annunciato per le ore 17 Federico Cina’ contro Gomez e invece giocano le donne un 250! Qualcuno o la redazione sa dirmi perché ??……

 5
Eva (Guest) 20-08-2025 16:15

@ matl
Supertennis
Supertennis

 4
matl 20-08-2025 16:08

Ciao, c'è la copertura TV per le qualificazioni?

 3
JOA20 (Guest) 20-08-2025 14:36

Scritto da Ferraglia
A parte Ashe, Armstrong e Granstand, qualcuno sa dirmi quali sono gli altri campi più importanti o caratteristici dell’US Open? Grazie

Stadium 17

 2
Ferraglia 20-08-2025 14:25

A parte Ashe, Armstrong e Granstand, qualcuno sa dirmi quali sono gli altri campi più importanti o caratteristici dell'US Open? Grazie

 1
