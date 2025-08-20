WTA, record storico: nel 2025 montepremi da 249 milioni di dollari

La WTA fa segnare un traguardo storico. Attraverso un annuncio ufficiale sui propri canali social, il circuito femminile ha confermato che nel 2025 i premi economici complessivi raggiungeranno la cifra record di 249 milioni di dollari, con un incremento del 13% rispetto ai 221 milioni del 2024.

“Un risultato storico. Siamo orgogliosi di annunciare un nuovo record in termini di premi per la stagione 2025 della WTA”, si legge nel comunicato diffuso dall’organizzazione.

Un passo significativo che testimonia la crescita del tennis femminile a livello globale (almeno nel piano economico forse determinate il rientro in Cina del circuito), e l’impegno del circuito per garantire sempre maggiore equità e opportunità alle giocatrici. L’aumento del prize money si rifletterà su tutti i tornei, dai WTA 250 fino ai grandi appuntamenti Premier, rafforzando la competitività e l’attrattiva del calendario (si spera).

Un segnale forte e chiaro: la WTA punta a consolidare il proprio ruolo centrale nello sport mondiale, non solo in campo ma anche sul piano economico.





Marco Rossi