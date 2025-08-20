Winston-Salem, Darderi soffre ma avanza e ottiene una bella vittoria: battuto McDonald al terzo set. Sonego fatica ma è agli ottavi. Arnaldi ancora KO con Van de Zandschulp. Bellucci si arrende a Munar

Darderi soffre ma avanza e ottiene una bella vittoria: battuto McDonald al terzo set

Che fatica, ma alla fine è arrivata la vittoria. Luciano Darderi, numero 3 del seeding a Winston-Salem, ha superato all’esordio lo statunitense Mackenzie McDonald (n.102 ATP) al termine di un match durissimo, risolto soltanto al terzo set con il punteggio di 7-6 6-7(6) 6-4 in 2 ore e 35 minuti di gioco. Una battaglia fatta di strappi e rimonte, in cui l’italo-argentino ha dimostrato grande determinazione, conquistando l’accesso agli ottavi dove affronterà il serbo Miomir Kecmanovic.

Il primo set sembrava stregato: sotto di due break (0-3), Darderi si è scosso grazie al suo dritto incisivo, ribaltando l’inerzia e risalendo fino al 3-3. Da lì la frazione si è decisa al tie-break, dove Luciano ha piazzato un rovescio in corsa di grande qualità per il 7-5.

Nel secondo parziale l’azzurro ha avuto due chance per l’allungo, ma non le ha sfruttate. La frazione si è trascinata di nuovo al tie-break: Darderi ha avuto anche un match point sul 6-5, sprecato con un gratuito, e McDonald ha ribaltato tutto chiudendo 8-6.

Il terzo set si è aperto con brividi: tre palle break da cancellare in avvio, superate col servizio. Poi l’italo-argentino ha strappato il servizio al quarto game, ma McDonald ha risposto subito nel settimo. La svolta definitiva è arrivata nel decimo gioco, quando Luciano ha messo in mostra tutto il suo talento dal lato del dritto, chiudendo 6-4 e volando al turno successivo.

ATP Winston-Salem Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 7 4 Luciano Darderi [3] Luciano Darderi [3] 7 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 M. McDonald 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 L. Darderi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 M. McDonald 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* ace 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 L. Darderi 15-0 30-0 ace 30-15 6-5 → 6-6 M. McDonald 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 L. Darderi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 4-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 3-2 → 3-3 M. McDonald 15-0 ace 30-0 ace 2-2 → 3-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. McDonald 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 ace 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 M. McDonald 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df df 2-0 → 3-0 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Sonego fatica ma è agli ottavi

Che brividi per Lorenzo Sonego al secondo turno del torneo di Winston-Salem. Il torinese, numero 35 del ranking, ha piegato l’americano Stefan Dostanic (412) solo al tie-break del terzo set, chiudendo 6-3 6-7(3) 7-6(3) dopo 2 ore e 57 minuti di battaglia.

Un match che Sonny sembrava avere in mano dopo il primo set, dominato con autorità, ma che si è complicato nel secondo, perso al tie-break dopo tante incertezze al servizio. Nel terzo parziale l’azzurro ha rischiato grosso, andando sotto di un break, ma è stato bravo a rimontare e ad aggrapparsi ai momenti chiave, imponendosi grazie alla maggiore esperienza.

Con questo successo sofferto, Sonego conquista il pass per gli ottavi di finale, dove se la vedrà con lo spagnolo Jaume Munar, vittorioso su Mattia Bellucci.

ATP Winston-Salem Lorenzo Sonego [5] Lorenzo Sonego [5] 6 6 7 Stefan Dostanic Stefan Dostanic 3 7 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 ace 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 S. Dostanic 0-15 0-30 df 15-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Dostanic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Dostanic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Dostanic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Dostanic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Dostanic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Dostanic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 S. Dostanic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 S. Dostanic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-4 → 3-4 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Dostanic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Dostanic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Sonego 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 0-1 → 0-2 S. Dostanic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Dostanic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Dostanic 0-15 0-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Dostanic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Dostanic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Winston-Salem, Bellucci si arrende a Munar: stop al secondo turno

Niente da fare per Mattia Bellucci nel secondo turno del torneo ATP 250 di Winston-Salem. Il lombardo, numero 63 del ranking, è stato sconfitto nettamente dallo spagnolo Jaume Munar (n.46) con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e mezza di gioco. Una prestazione condizionata, probabilmente, anche dalle fatiche accumulate dopo il recente successo nel Challenger di Sumter.

L’inizio lasciava ben sperare: Bellucci ha subito strappato il servizio all’iberico e si è portato avanti 2-0. Poi, però, il buio totale. Munar ha infilato sei giochi consecutivi, prendendo saldamente in mano il comando degli scambi da fondo campo e chiudendo il set sul 6-3.

Il secondo parziale è stato ancora più complicato per l’azzurro, che ha faticato enormemente nei suoi turni di battuta. Munar ha operato il break già al primo game, sfiorando il doppio strappo poco dopo e concretizzandolo nel quinto gioco. Sul 5-1, Bellucci non ha più avuto energie per reagire e lo spagnolo ha archiviato la pratica con un perentorio 6-1.

Per Bellucci resta comunque positivo il bilancio della trasferta americana, impreziosita dal titolo conquistato pochi giorni fa in South Carolina.

ATP Winston-Salem Mattia Bellucci Mattia Bellucci 3 1 Jaume Munar [12] Jaume Munar [12] 6 6 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 J. Munar 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 M. Bellucci 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

Winston-Salem, Arnaldi ancora KO con Van de Zandschulp

Si interrompe subito il cammino di Matteo Arnaldi all’ATP 250 di Winston-Salem. Il ligure, numero 6 del seeding e al debutto direttamente al secondo turno, è stato sconfitto dall’olandese Botic Van de Zandschulp con un doppio 6-3 in un’ora e 32 minuti di gioco.

Per l’azzurro si tratta della terza sconfitta in altrettanti confronti diretti con il numero 92 del mondo, che lo aveva già eliminato a Wimbledon. Nonostante gli 8 ace messi a segno, Arnaldi ha faticato a trovare continuità con il servizio (66% di punti vinti con la prima, contro l’89% dell’avversario), soffrendo anche con la seconda palla (39% contro il 60% dell’olandese).

Fin dall’inizio l’azzurro ha vissuto una partita complicata: dopo aver salvato due palle break, ha ceduto il servizio nel quinto game e poi nuovamente nel nono, consegnando il primo set. Nel secondo parziale Van de Zandschulp ha strappato ancora la battuta al sesto game, indirizzando definitivamente l’incontro. Arnaldi ha annullato due match point nell’ottavo gioco, ma l’olandese ha chiuso poco dopo, conquistando un posto agli ottavi.

ATP Winston-Salem Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 6 6 Matteo Arnaldi [6] Matteo Arnaldi [6] 3 3 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico