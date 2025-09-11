Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List

ATP 250 Chengdu e Hangzhou: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Luca Nardi entra nel Md di Hangzhou

Luca Nardi ITA, 2003.08.06
Luca Nardi ITA, 2003.08.06

Chengdu 🇨🇳 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D – Inizio mercoledì, finale martedì
Hangzhou 🇨🇳 – ATP 250 – Hard – 28S / 16D – Inizio mercoledì, finale martedì

ATP 250 Chengdu (MD) Inizio torneo: 15/09/2025

Main Draw (cut off: 59 - Data entry list: 19/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. D. Prizmic
  • 5. J. Draper
  • 10. L. Musetti
  • 31. T. Griekspoor
  • 32. B. Nakashima
  • 34. L. Darderi
  • 35. L. Sonego
  • 36. C. Norrie
  • 38. A. Muller
  • 39. G. Mpetshi Perricard
  • 40. S. Baez
  • 42. N. Borges
  • 45. M. Kecmanovic
  • 46. J. Munar
  • 49. Z. Bergs
  • 50. G. Monfils
  • 55. M. Giron
  • 56. D. Altmaier
  • 57. J. Thompson
  • 59. J. Fearnley
  •  

Alternates

  • 1. T. Atmane (69)
  • 2. Q. Halys (70)
  • 3. C. O'Connell (79)
  • 4. E. Quinn (81)
  • 5. J. Manuel Cer (85)
  • 6. A. Shevchenko (89)
  • 7. B. van de Zan (92)
  • 8. A. Vukic (93)
  • 9. F. Misolic (95)
  • 10. R. Hijikata (96)
  • 11. T. Schoolkate (97)
  • 12. D. Svrcina (98)
  • 13. M. McDonald (102)
  • 14. N. Basavaredd (106)
  • 15. J. Duckworth (107)
  • 16. J. Shang (108)
  • 17. L. Harris (108)*pr
  • 18. N. Basilashvi (109)
  • 19. B. Holt (111)
  • 20. T. Boyer (114)
  • 21. L. Draxl (115)
  • 22. C. Tseng (119)
  • 23. L. Klein (120)
  • 24. O. Virtanen (123)
  • 25. A. Tabilo (126)
  • 26. C. Garin (127)
  •  

ATP 250 Chengdu (Q) Inizio torneo: 15/09/2025

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 26/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 69. T. Atmane
  • 70. Q. Halys
  • 81. C. O'Connell
  • 84. E. Quinn
  • 88. J. Manuel Cerundolo
  • 90. K. Nishikori
  • 91. A. Shevchenko
  • 94. R. Safiullin
  • 96. T. Schoolkate
  • 100. M. McDonald
  • 106. J. Duckworth
  • 108. N. Basilashvili
  • 108. L. Harris*pr
  •  
  •  

Alternates

  • 1. N. Budkov Kja (0)
  • 2. S. Mochizuki (112)
  • 3. A. Tabilo (122)
  • 4. Y. Hanfmann (132)
  • 5. Z. Svajda (145)
  • 6. B. Harris (151)
  • 7. N. Budkov Kja (158)
  • 8. T. Daniel (166)
  • 9. B. Tomic (168)
  • 10. G. Zeppieri (171)*pr
  • 11. J. McCabe (176)
  • 12. C. Eubanks (179)
  • 13. B. Zhukayev (191)
  • 14. T. Skatov (192)
  • 15. Y. Hsiou Hsu (194)
  • 16. R. Sakamoto (197)
  • 17. S. Shimabukur (198)
  • 18. B. Hassan (200)
  • 19. O. Jasika (202)
  • 20. B. Gojo (209)
  • 21. G. Onclin (213)
  • 22. A. Bolt (218)
  • 23. R. Noguchi (219)
  • 24. Y. Shimizu (223)
  • 25. R. Pacheco Me (224)
  • 26. Y. Uchiyama (225)
  • 27. M. Huesler (227)
  • 28. I. Simakin (236)
  • 29. D. Popko (237)
  •  

ATP 250 Hangzhou (MD) Inizio torneo: 15/09/2025

Main Draw (cut off: 75 - Data entry list: 19/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 9. K. Khachanov
  • 13. D. Medvedev
  • 15. A. Rublev
  • 24. A. Bublik
  • 41. C. Moutet
  • 43. C. Ugo Carabelli
  • 47. R. Bautista Agut
  • 48. L. Tien
  • 52. M. Berrettini
  • 58. T. Martin Etcheverry
  • 60. D. Dzumhur
  • 61. M. Cilic
  • 62. M. Arnaldi
  • 63. M. Bellucci
  • 68. D. Goffin
  • 71. A. Kovacevic
  • 72. L. Djere
  • 73. A. Mannarino
  • 74. M. Navone
  • 75. A. Cazaux
  •  

Alternates

  • 1. Y. Bu (76)
  • 2. A. Walton (82)
  • 3. L. Nardi (83)
  • 4. S. Korda (86)
  • 5. A. Shevchenko (89)
  • 6. B. van de Zan (92)
  • 7. A. Vukic (93)
  • 8. F. Misolic (95)
  • 9. R. Hijikata (96)
  • 10. T. Schoolkate (97)
  • 11. D. Svrcina (98)
  • 12. V. Royer (99)
  • 13. N. Basavaredd (106)
  • 14. J. Duckworth (107)
  • 15. L. Harris (108)*pr
  • 16. N. Basilashvi (109)
  • 17. B. Holt (111)
  • 18. T. Boyer (114)
  • 19. L. Draxl (115)
  • 20. C. Tseng (119)
  • 21. L. Klein (120)
  • 22. O. Virtanen (123)
  • 23. A. Tabilo (126)
  •  

ATP 250 Hangzhou (Q) Inizio torneo: 15/09/2025

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 26/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 74. Y. Bu
  • 82. A. Rinderknech
  • 85. A. Walton
  • 86. L. Nardi
  • 93. F. Misolic
  • 95. A. Vukic
  • 97. D. Svrcina
  • 98. V. Royer
  • 103. R. Hijikata
  • 104. N. Basavareddy
  • 110. B. Holt
  • 113. T. Boyer
  • 114. L. Draxl
  • 118. C. Tseng
  •  

Alternates

  • 1. E. Spizzirri (127)
  • 2. D. Evans (136)
  • 3. Y. Watanuki (148)
  • 4. Y. Nishioka (149)
  • 5. G. Zeppieri (171)*pr
  • 6. J. McCabe (176)
  • 7. C. Eubanks (179)
  • 8. Z. Zhang (190)
  • 9. B. Zhukayev (191)
  • 10. T. Skatov (192)
  • 11. Y. Hsiou Hsu (194)
  • 12. R. Sakamoto (197)
  • 13. S. Shimabukur (198)
  • 14. B. Hassan (200)
  • 15. O. Jasika (202)
  • 16. B. Gojo (209)
  • 17. Y. Wu (211)
  • 18. G. Onclin (213)
  • 19. A. Bolt (218)
  • 20. R. Noguchi (219)
  • 21. Y. Shimizu (223)
  • 22. R. Pacheco Me (224)
  • 23. Y. Uchiyama (225)
  • 24. M. Huesler (227)

walden 11-09-2025 22:44

Scritto da Marco M.

Scritto da MARMAS
Io credo e spero che Musetti giochi questo torneo per 3 ragioni.
Ha giocato pochissimo tra RG e US Open e quindi penso che abbia necessità di mettere partite sulle gambe più che di riposare… Due settimane di recupero dopo New York dovrebbero essere sufficienti.
Ha anche bisogno di tornare a vincere un torneo… Certo non sarà Wimbledon, ma alzare trofei dà sempre convinzione e la convinzione è la miglior benzina per il suo tennis.
È già in ottima posizione nella race to Torino. Mettere in cascina altri 250 punti non dico che sarebbe un’ipoteca, ma sicuramente un altro grandissimo passo avanti.
Poi fare discorsi sulla programmazione lascia sempre il tempo che trova… Troppe le variabili che non conosciamo.
Aspettiamo e vediamo che succede…

Sarebbero importantissimi e questo torneo è alla portata, ma leggendo la lista scorgo dei nomi a lui ostici e che sul duro se la cavano bene: Griekspoor che lo ha battuto a Rotterdam quando Lorenzo sprecò anche MatchPoint, Nakashima che lo ha già battuto agli UsOpen dello scorso anno, Norrie che sembra essersi ripreso e lo ha battuto recentemente. Perricard con Muso perde sempre, ma sarà sempre così?
Poi Darderi e Sonego, ok i derby Musetti li vince sempre tranne con Sinner, ma non sono da prendere sottogamba.
E’ assolutamente un torneo alla sua portata, non fosse altro che è la prima testa di serie e sul cemento sembra aver cominciato a giocare bene, ma quelle che disputerà saranno quattro partite da battaglia, niente di semplice.
Poi, ovviamente, il discorso che hai fatto sull’alzare trofei come carburante per il futuro è perfetto, sono certo che lo scorso anno se avesse vinto una finale avrebbe vinto anche le altre, alla fine c’era una sorta di blocco contro Shang, un 6-1 nel secondo set per il cinese ho molti dubbi che possa verificarsi ancora in futuro.

Dai Marco, se non vince questo torneo di scarsi e mal presi (grammi e maa piggiè si direbbe dalle nostre parti)…

Marco M. 11-09-2025 22:15

Scritto da MARMAS
Io credo e spero che Musetti giochi questo torneo per 3 ragioni.
Ha giocato pochissimo tra RG e US Open e quindi penso che abbia necessità di mettere partite sulle gambe più che di riposare… Due settimane di recupero dopo New York dovrebbero essere sufficienti.
Ha anche bisogno di tornare a vincere un torneo… Certo non sarà Wimbledon, ma alzare trofei dà sempre convinzione e la convinzione è la miglior benzina per il suo tennis.
È già in ottima posizione nella race to Torino. Mettere in cascina altri 250 punti non dico che sarebbe un’ipoteca, ma sicuramente un altro grandissimo passo avanti.
Poi fare discorsi sulla programmazione lascia sempre il tempo che trova… Troppe le variabili che non conosciamo.
Aspettiamo e vediamo che succede…

Sarebbero importantissimi e questo torneo è alla portata, ma leggendo la lista scorgo dei nomi a lui ostici e che sul duro se la cavano bene: Griekspoor che lo ha battuto a Rotterdam quando Lorenzo sprecò anche MatchPoint, Nakashima che lo ha già battuto agli UsOpen dello scorso anno, Norrie che sembra essersi ripreso e lo ha battuto recentemente. Perricard con Muso perde sempre, ma sarà sempre così?
Poi Darderi e Sonego, ok i derby Musetti li vince sempre tranne con Sinner, ma non sono da prendere sottogamba.
E’ assolutamente un torneo alla sua portata, non fosse altro che è la prima testa di serie e sul cemento sembra aver cominciato a giocare bene, ma quelle che disputerà saranno quattro partite da battaglia, niente di semplice.
Poi, ovviamente, il discorso che hai fatto sull’alzare trofei come carburante per il futuro è perfetto, sono certo che lo scorso anno se avesse vinto una finale avrebbe vinto anche le altre, alla fine c’era una sorta di blocco contro Shang, un 6-1 nel secondo set per il cinese ho molti dubbi che possa verificarsi ancora in futuro.

MARMAS 11-09-2025 20:34

Io credo e spero che Musetti giochi questo torneo per 3 ragioni.
Ha giocato pochissimo tra RG e US Open e quindi penso che abbia necessità di mettere partite sulle gambe più che di riposare… Due settimane di recupero dopo New York dovrebbero essere sufficienti.
Ha anche bisogno di tornare a vincere un torneo… Certo non sarà Wimbledon, ma alzare trofei dà sempre convinzione e la convinzione è la miglior benzina per il suo tennis.
È già in ottima posizione nella race to Torino. Mettere in cascina altri 250 punti non dico che sarebbe un’ipoteca, ma sicuramente un altro grandissimo passo avanti.
Poi fare discorsi sulla programmazione lascia sempre il tempo che trova… Troppe le variabili che non conosciamo.
Aspettiamo e vediamo che succede…

sergiot4 11-09-2025 19:01

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

Scritto da walden
Ovviamente è un’ipotesi, ma Musetti potrebbe aver fatto questo ragionamento: partecipo ad un 250 dove ho ottime possibilità di vincere, il 500 solo pro forma e poi tutto sul Master cinese. Il 500 ed il Master sono molto ravvicinati, e rischiano di entrare in conflitto. Mettere al sicuro un bottino più piccolo come quello di un 250 equivale al proverbiale uovo oggi…

Se solo ci fossero i BONUS POINT,ben altri discorsi si farebbero…

Come al solito non ti capisco, ma è un mio problema e vivo bene lo stesso

mattia saracino 11-09-2025 18:52

Vediamo cosa riesono a fare .

Andreas Seppi 11-09-2025 18:13

Scritto da Betafasan
@ italo (#4481016)
Zeppieri si è ritirato stanotte con Basavareddy

Sembrava non avere nulla. Per me un po’ di stanchezza e voglia di fare le quali atp, così diciamo che ha “sciolto”.

JOA20 (Guest) 11-09-2025 16:24

Nardi in MD a Hangzhou grazie al forfait di Bautista Agut, mentre Zeppieri dovrebbe essere in QD a Chengdu quando Halys si disiscriverà dalle quali essendo già in MD

tinapica 11-09-2025 11:25

Scritto da walden
Ovviamente è un’ipotesi, ma Musetti potrebbe aver fatto questo ragionamento: partecipo ad un 250 dove ho ottime possibilità di vincere, il 500 solo pro forma e poi tutto sul Master cinese. Il 500 ed il Master sono molto ravvicinati, e rischiano di entrare in conflitto. Mettere al sicuro un bottino più piccolo come quello di un 250 equivale al proverbiale uovo oggi…

E speriamo che quest’uovo non si rompa per maldestrìa prima di venire rassodato e mangiato: (parafrasando)
È da questi particolari che si giudica un giocatore.
Forza Lorenzo!

tinapica 11-09-2025 11:21

Scritto da Gigi
@ tinapica (#4481406)
Non andrebbero disputati come i tuoi commenti non andrebbero pubblicati.

Lei pare aver scordato di specificare “secondo me”.
Per fortuna l’autoritarismo censore di cui Lei si fa espressione non alberga, purtroppo con qualche eccezione, nella gestione di questo Sito.

Betafasan 11-09-2025 11:06

@ italo (#4481016)

Zeppieri si è ritirato stanotte con Basavareddy

Betafasan 11-09-2025 11:04

Bellucci ritirato da Hangzhou per quale motivo??

Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 11-09-2025 10:21

Scritto da walden
Ovviamente è un’ipotesi, ma Musetti potrebbe aver fatto questo ragionamento: partecipo ad un 250 dove ho ottime possibilità di vincere, il 500 solo pro forma e poi tutto sul Master cinese. Il 500 ed il Master sono molto ravvicinati, e rischiano di entrare in conflitto. Mettere al sicuro un bottino più piccolo come quello di un 250 equivale al proverbiale uovo oggi…

Se solo ci fossero i BONUS POINT,ben altri discorsi si farebbero…

Gigi (Guest) 11-09-2025 02:08

@ tinapica (#4481406)

Non andrebbero disputati come i tuoi commenti non andrebbero pubblicati.

walden 11-09-2025 00:14

Ovviamente è un’ipotesi, ma Musetti potrebbe aver fatto questo ragionamento: partecipo ad un 250 dove ho ottime possibilità di vincere, il 500 solo pro forma e poi tutto sul Master cinese. Il 500 ed il Master sono molto ravvicinati, e rischiano di entrare in conflitto. Mettere al sicuro un bottino più piccolo come quello di un 250 equivale al proverbiale uovo oggi…

ERRORE 10-09-2025 23:22

Scritto da italo
un altro che se non perde, non può giocare le quali è Zeppieri…
cosa farà nel challenger di questa settimana?

Augurando a zeppieri di andare avanti il più possibile, anche la finale, le qualificazioni nei 2 ATP, sempre che entri, si giocano martedì quindi avrebbe tutto il tempo di farle, al limite sarà stanco e potrebbe uscire.
Per quanto riguarda Musetti e Darderi giocheranno venerdì o sabato, ricordiamo che i tornei asiatici iniziano a metà settimana, Tokyo inizierà di mercoledì e Pechino di giovedì anche Shanghai inizia di mercoledì

tinapica 10-09-2025 22:49

Non lo capisco (anche se, fosse per me, i tornei in Cina neanche andrebbero disputati): queste sono le sue superfici, il riposo dopo l’ultimo incontro disputato mi pare essere stato congruo, ha bisogno di punti per consolidare la sua posizione non rischiare di ripiombare fuori dai primi 80-100, il che significherebbe dover tornare a disputare le qualificazioni…perché diavolo non ci va?
Spero non sia infortunato.
Forza Olonese!

zedarioz 10-09-2025 17:38

Curioso di vedere Atmane se in questa trasferta cinese continua a stupire o torna subito nei ranghi.

JOA20 (Guest) 10-09-2025 10:10

Scritto da italo
un altro che se non perde, non può giocare le quali è Zeppieri…
cosa farà nel challenger di questa settimana?

Difficile che Zeppio vada in fondo a Canton, ha Basavareddy agli ottavi e Tabilo ai quarti

Tomax (Guest) 10-09-2025 09:02

@ rovescioadunamano (#4480833)

Musetti a chengdu è la 1,e gioca non prima di mercoledì.e’un buon torneo per provare a vincere e fare 250 importanti

Tomax (Guest) 10-09-2025 09:01

@ Spinoza (#4480886)

Darderi, giustamente, fa cassa… Poi consideriamo che parte un turno avanti e magari arriva in Cina con calma si porta a casa due soldi e secondo me la prende come allenamento.tirera dritto un mesetto poi andrà, da inizio novembre 2 mesi in argentina

Tomax (Guest) 10-09-2025 08:59

@ Alberto Rossi (#4480882)

Entra anche di là ma scelta strana visto il livello del torneo

italo (Guest) 10-09-2025 08:47

un altro che se non perde, non può giocare le quali è Zeppieri…
cosa farà nel challenger di questa settimana?

italo (Guest) 10-09-2025 08:45

Scritto da Brufen

Scritto da Alberto Rossi
ma Nardi che rinuncia a un maindraw per giocarsi le qualificazioni in un torneo di pari livello è una battuta ironica o sbaglio ?

Nardi sarà in MD.
Però, se ci pensi bene, non è affatto una battuta bensì una scelta saggia e ponderata: sappiamo bene che per fare un gran torneo, Nardi ha bisogno di giocare – e perdere! – nelle quali…

. avrà calcolato che nel main draw non ci entra.. supererà il primo turno quali per poi perdere .. ed essendo testa di serie.. ripescato.. e da li’ inizia il torneo!

walden 10-09-2025 00:24

Scritto da Alberto Rossi

Scritto da rovescioadunamano
Non capisco Musetti cosa aspetti a cancellarsi da Chengdu e così da riposare ed allenarsi per gli ultimi 3 appuntamenti della sua stagione (un 500 e due 1000) in attesa dell’eventuale quarto (le finals)

Musetti è dall’anno scorso che non gioca un 250… forse sarebbe il caso di provarci proprio in Cina, visto il maindraw e la sua classifica nella race

quest’anno Brisbane e Buenos Aires…

Marco Tullio Cicerone 09-09-2025 23:27

Qualcuno sa niente del forfait di Bellucci? E’ un problema fisico o una normale scelta di programmazione?

Brufen (Guest) 09-09-2025 21:59

Scritto da Alberto Rossi
ma Nardi che rinuncia a un maindraw per giocarsi le qualificazioni in un torneo di pari livello è una battuta ironica o sbaglio ?

Nardi sarà in MD.

Però, se ci pensi bene, non è affatto una battuta bensì una scelta saggia e ponderata: sappiamo bene che per fare un gran torneo, Nardi ha bisogno di giocare – e perdere! – nelle quali… 😉

Spinoza (Guest) 09-09-2025 21:20

Scritto da Ospite
Voglio Darderi a quota 52 tornei giocati in 12 mesi!
Forzaaaa

Nel mondo dei fenomeni (e lo dico sul serio perché lo sono) Darderi ha tutta la mia stima!

Alberto Rossi 09-09-2025 21:18

Scritto da rovescioadunamano
Non capisco Musetti cosa aspetti a cancellarsi da Chengdu e così da riposare ed allenarsi per gli ultimi 3 appuntamenti della sua stagione (un 500 e due 1000) in attesa dell’eventuale quarto (le finals)

Musetti è dall’anno scorso che non gioca un 250… forse sarebbe il caso di provarci proprio in Cina, visto il maindraw e la sua classifica nella race

Alberto Rossi 09-09-2025 21:14

ma Nardi che rinuncia a un maindraw per giocarsi le qualificazioni in un torneo di pari livello è una battuta ironica o sbaglio ?

Ercole (Guest) 09-09-2025 21:06

@ Luna Rossa (#4480712)

Esatto..ma qua sono tutti esperti e viaggiano assieme a Musetti.

Tiger Woods (Guest) 09-09-2025 20:21

Scritto da rovescioadunamano
Non capisco Musetti cosa aspetti a cancellarsi da Chengdu e così da riposare ed allenarsi per gli ultimi 3 appuntamenti della sua stagione (un 500 e due 1000) in attesa dell’eventuale quarto (le finals)

Sicuro gioca anche Vienna o Basilea

Luna Rossa (Guest) 09-09-2025 20:02

@ rovescioadunamano (#4480833)

Scritto da rovescioadunamano
Non capisco Musetti cosa aspetti a cancellarsi da Chengdu e così da riposare ed allenarsi per gli ultimi 3 appuntamenti della sua stagione (un 500 e due 1000) in attesa dell’eventuale quarto (le finals)

Ha tutto il tempo che vuole. Quale è il problema?

rovescioadunamano (Guest) 09-09-2025 19:50

Non capisco Musetti cosa aspetti a cancellarsi da Chengdu e così da riposare ed allenarsi per gli ultimi 3 appuntamenti della sua stagione (un 500 e due 1000) in attesa dell’eventuale quarto (le finals)

walden 09-09-2025 19:47

Scritto da Alberto Rossi

Scritto da JOA20
Come non detto, Nardi si è tolto dalla lista degli alternate per Chengdu, resta in quella di Hangzhou dove dovrebbe essere in cima alla lista e anche prima tds delle quali.

Non credo che Nardi rinunci a un maindraw, peraltro con avversari in buona parte abbordabili, per giocare le qualificazioni in un torneo di pari livello.. presumo che salterà anche Hangzhou, il problema è che comunque dovrà passare per le qualifiche sia a Pechino che Shanghai… poi ogni giocatore si programma come ritiene meglio

Invece io penso che punti ad usare le Q di Hangzou proprio per arrivare preparato al torneo, due turni contro avversari alla sua portata lo porterebbero ad affrontare con un po’ più di preparazione agonistica (non gioca dal primo turno di FM). E’ possibile, comunque che entri direttamente per rinuncia di altri ma, a mio parere, non sarebbe per lui una soluzione ideale.

Luna Rossa (Guest) 09-09-2025 15:48

Mah! Credo che Musetti e il suo team sappiano valutare meglio di noi rischi e opportunità di partecipazione al 250 di Chengdu e la programmazione da qui a fine anno.

Scritto da Leo
Musetti e ora ottavo per torino,ma solo 300 punti di vantaggio sul canadese ,non può rinunciare a un 250
Facile

Ercole (Guest) 09-09-2025 15:42

@ walden (#4476551)

Hai ragione, ma sarebbe ottimo per ambientarsi ai campi veloci cinesi.

Ospite (Guest) 09-09-2025 14:23

Voglio Darderi a quota 52 tornei giocati in 12 mesi!
Forzaaaa

Leo (Guest) 09-09-2025 14:04

Musetti e ora ottavo per torino,ma solo 300 punti di vantaggio sul canadese ,non può rinunciare a un 250
Facile

Alberto Rossi 09-09-2025 13:15

Scritto da JOA20
Come non detto, Nardi si è tolto dalla lista degli alternate per Chengdu, resta in quella di Hangzhou dove dovrebbe essere in cima alla lista e anche prima tds delle quali.

Non credo che Nardi rinunci a un maindraw, peraltro con avversari in buona parte abbordabili, per giocare le qualificazioni in un torneo di pari livello.. presumo che salterà anche Hangzhou, il problema è che comunque dovrà passare per le qualifiche sia a Pechino che Shanghai… poi ogni giocatore si programma come ritiene meglio

Il GUEst 09-09-2025 11:52

Ritirati Bellucci e Khachanov a Hangzhou

dateccitrungelliti (Guest) 09-09-2025 11:45

Scritto da Aio051174
@ Alberto Rossi (#4480563)
Anche la gazzetta dello sport e soprattutto la dichiarazione di Djokovic dopo le semifinale allo US open.
Djokovic non andrà mai più alle finals.
Musetti è settimo nella race.
A 75 punti da de minaur che è sesto.
In più pure Shelton è infortunato..deve giocare e portarsi i punti a casa e anche tanti.

E Draper, che li è appena dietro, ha già detto che rientra nel 2026.

brunodalla 09-09-2025 11:34

Scritto da JOA20

Scritto da Alberto Rossi
Draper ha già dichiarato che la sua stagione è finita quindi Nardi è dentro. Considerato che anche Nole ha dichiarato che non parteciperà alle finals, per Musetti è un ottima occasione per chiudere o quasi il discorso race, insomma ritengo che non si ritiri

Scusa, Djokovic avrebbe detto che non sarebbe andato a Torino? Hai una fonte? Musetti potrebbe anche saltare Chengdu ma spero che se ci vada si decida a interrompere il digiuno di trofei, sono tre anni che non ne solleva uno

anche se ovviamente manca ancora l’ufficialità, la fonte è djokovic stesso, che l’anno scorso aveva dichiarato che non gli interessava più la classifica e che si sarebbe impegnato solo negli slam, con un occhio anche alla davis. e siccome nel corso degli anni abbiamo imparato che Nole è molto coerente con se stesso, ha fatto quello che aveva detto, non è andato alle finals l’anno scorso, e si è impegnato negli slam, come abbiamo visto. la davis con la turchia non è un problema, lo vedremo probabilmente alla fase finale. ad atene ci sarà perchè è il suo torneo (organizzato da lui), ho il dubbio che andrà a shangai, forse per obblighi di sponsor, o perchè pagato molto molto bene.

JOA20 (Guest) 09-09-2025 11:32

Come non detto, Nardi si è tolto dalla lista degli alternate per Chengdu, resta in quella di Hangzhou dove dovrebbe essere in cima alla lista e anche prima tds delle quali.

Aio051174 09-09-2025 10:41

@ Alberto Rossi (#4480563)

Anche la gazzetta dello sport e soprattutto la dichiarazione di Djokovic dopo le semifinale allo US open.
Djokovic non andrà mai più alle finals.
Musetti è settimo nella race.
A 75 punti da de minaur che è sesto.
In più pure Shelton è infortunato..deve giocare e portarsi i punti a casa e anche tanti.

italo (Guest) 09-09-2025 10:34

Scritto da Alberto Rossi
Draper ha già dichiarato che la sua stagione è finita quindi Nardi è dentro. Considerato che anche Nole ha dichiarato che non parteciperà alle finals, per Musetti è un ottima occasione per chiudere o quasi il discorso race, insomma ritengo che non si ritiri

proprio perchè non ha bisogno di punti urgenti ritengo che si debba cancellare dal 250 e puntare sui 500 e sui 1000.
non dimentichiamoci che è un top ten e i 250 di solito sarebbe meglio non giocarli se non strettamente necessari

italo (Guest) 09-09-2025 10:31

Darderi non si smentisce mai.
dopo la settimana sul rosso di Genova si fa tutta la trasferta asiatica.
preparazione atletica e riposo? questi sconosciuti
Io lo ripeto..occhio perchè anche Domenic Thiem, che aveva un gioco e un fisico bestiale come il suo poi è cioccato

Alberto Rossi 09-09-2025 10:27

Scritto da JOA20

Scritto da Alberto Rossi
Draper ha già dichiarato che la sua stagione è finita quindi Nardi è dentro. Considerato che anche Nole ha dichiarato che non parteciperà alle finals, per Musetti è un ottima occasione per chiudere o quasi il discorso race, insomma ritengo che non si ritiri

Scusa, Djokovic avrebbe detto che non sarebbe andato a Torino? Hai una fonte? Musetti potrebbe anche saltare Chengdu ma spero che se ci vada si decida a interrompere il digiuno di trofei, sono tre anni che non ne solleva uno

La fonte è Lottomatica e le agenzie di scommesse sono generalmente affidabili perché accettare scommesse su un atleta che si ritira non solo li obbligherebbe ai rimborsi ma li costringerebbe pure a rivedere le quote degli altri

JOA20 (Guest) 09-09-2025 10:14

Scritto da Alberto Rossi
Draper ha già dichiarato che la sua stagione è finita quindi Nardi è dentro. Considerato che anche Nole ha dichiarato che non parteciperà alle finals, per Musetti è un ottima occasione per chiudere o quasi il discorso race, insomma ritengo che non si ritiri

Scusa, Djokovic avrebbe detto che non sarebbe andato a Torino? Hai una fonte? Musetti potrebbe anche saltare Chengdu ma spero che se ci vada si decida a interrompere il digiuno di trofei, sono tre anni che non ne solleva uno

Alberto Rossi 09-09-2025 10:06

Draper ha già dichiarato che la sua stagione è finita quindi Nardi è dentro. Considerato che anche Nole ha dichiarato che non parteciperà alle finals, per Musetti è un ottima occasione per chiudere o quasi il discorso race, insomma ritengo che non si ritiri

walden 09-09-2025 09:22

Scritto da JOA20

Scritto da Luna Rossa
Draper, già ritiratosi dagli US Open, ha annunciato che sarà fuori dalle competizioni per tutto il 2025.

Sì, devono solo ufficializzare il forfait dell’inglese poi Nardi sarà nel MD di Chengdu. Musetti, Darderi e Sonego sarebbero teste di serie al momento, con i primi due che beneficerebbero anche di un bye al primo turno.

Torno a ribadire, secondo me Musetti si ritira, Nardi farà una comparsata perchè non gioca da settimane e molti dei suoi avversari sono già in Cina a giocare i challengers.

 19
JannikUberAlles 09-09-2025 09:09

Forse stavolta daranno una WC anche a Sinner, scontata quella per Wawrinka, che ha bisogno di fare punti…

Ahahahah (*-*)

JOA20 (Guest) 09-09-2025 09:01

Scritto da Luna Rossa
Draper, già ritiratosi dagli US Open, ha annunciato che sarà fuori dalle competizioni per tutto il 2025.

Sì, devono solo ufficializzare il forfait dell’inglese poi Nardi sarà nel MD di Chengdu. Musetti, Darderi e Sonego sarebbero teste di serie al momento, con i primi due che beneficerebbero anche di un bye al primo turno.

Luna Rossa (Guest) 08-09-2025 22:11

Draper, già ritiratosi dagli US Open, ha annunciato che sarà fuori dalle competizioni per tutto il 2025.

walden 05-09-2025 18:25

Scritto da masala

Scritto da walden
Musetti probabilmente si ritira, anche se, con ogni probabilità, sarebbero “punti facili”, visto che a parte lui e Draper (delle cui condizioni nulla sappiamo) sono tutti oltre la trentesima posizione. Hangzhou ha un cut off più alto, ma co sono i russi e Bublik (che in effetti è russo pure lui, anche se corre per il Kazakistan) e quindi lo vedo un filo più impegnativo per i nostri Berrettini, Arnaldi e Bellucci.

E perché dovrebbe cancellarsi?

Perchè poco più di una settimana prima ha partecipato ad uno slam impegnativo dobve è arrivato ai quarti, c’è da contare il riposo, la preparazione, da superare il jet lag, il cambio di clima, di alimentazione e di tutto il resto. Come ho scritto, il tabellone è allettante, ma il rischio di essere sconfitti ai primi turni da un tennista che si allena in Cina da settimane è alto.

 15
masala 04-09-2025 22:53

Scritto da walden
Musetti probabilmente si ritira, anche se, con ogni probabilità, sarebbero “punti facili”, visto che a parte lui e Draper (delle cui condizioni nulla sappiamo) sono tutti oltre la trentesima posizione. Hangzhou ha un cut off più alto, ma co sono i russi e Bublik (che in effetti è russo pure lui, anche se corre per il Kazakistan) e quindi lo vedo un filo più impegnativo per i nostri Berrettini, Arnaldi e Bellucci.

E perché dovrebbe cancellarsi?

Betafasan 04-09-2025 17:54

@ Betafasan (#4475826)

Cancellate , errore

Betafasan 04-09-2025 17:52

Tutti a Chengdu??

Ercole (Guest) 02-09-2025 21:31

@ walden (#4463957)

Vero 😆 , comunque fare le qualificazioni ad Hangzhou potrebbe essere una buona idea per prendere ritmo.

walden 02-09-2025 18:54

Musetti probabilmente si ritira, anche se, con ogni probabilità, sarebbero “punti facili”, visto che a parte lui e Draper (delle cui condizioni nulla sappiamo) sono tutti oltre la trentesima posizione. Hangzhou ha un cut off più alto, ma co sono i russi e Bublik (che in effetti è russo pure lui, anche se corre per il Kazakistan) e quindi lo vedo un filo più impegnativo per i nostri Berrettini, Arnaldi e Bellucci.

Forza ragazzi 02-09-2025 16:28

Secondo me Musetti si cancellerà da questo 250

Forza ragazzi 02-09-2025 16:28

Secondo me Musetti si cancellerà da questo 250

Forza ragazzi 02-09-2025 16:28

mattia saracino 26-08-2025 10:30

E arnardi quando cazzarola deve fare i 230? È 70 al mondo.

mattia saracino 26-08-2025 10:28

Scritto da JOA20

Scritto da pablito
Davvero Berretto ricomincia in Cina, per poi fare Pechino e Shanghai ?

L’anno scorso fece il 500 di Tokyo, non so se a questo giro punta su Pechino. Rischia di dover fare le quali

mattia saracino 26-08-2025 10:28

Scritto da pablito
Davvero Berretto ricomincia in Cina, per poi fare Pechino e Shanghai ?

Lui se continua così e a rischio riti.

JOA20 (Guest) 20-08-2025 08:26

Scritto da pablito
Davvero Berretto ricomincia in Cina, per poi fare Pechino e Shanghai ?

L’anno scorso fece il 500 di Tokyo, non so se a questo giro punta su Pechino. Rischia di dover fare le quali

walden 20-08-2025 07:37

Scritto da pablito
Davvero Berretto ricomincia in Cina, per poi fare Pechino e Shanghai ?

Magari ha scoperto l’agopuntura….

pablito 20-08-2025 00:54

Davvero Berretto ricomincia in Cina, per poi fare Pechino e Shanghai ? 🙂

